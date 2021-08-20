Токаев отметил динамичный рост торговли между Россией и Казахстаном

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НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил динамичный рост взаимной торговли с Россией вопреки пандемии, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Глава Казахстана выразил удовлетворение тем, что за первые пять месяцев 2021 года объем взаимной торговли вырос на 26%, несмотря на связанные с пандемией трудности, сообщает ТАСС.
Российские друзья, коллеги, я рад вас приветствовать в нашей столице. Я знаю, что вчера вы провели содержательные плодотворные переговоры. Отмечаю динамичный рост взаимоотношений между нашими государствами в торгово-экономической сфере", - сказал Токаев в ходе встречи в четверг с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
В повестке дня очень большие планы наращивания сотрудничества за счет конкретных проектов. К настоящему времени, благодаря усилиям правительств наших стран, в различных сферах были созданы важные, если не сказать якорные проекты. Я думаю, что мы обязательно должны работать в этом направлении", - отметил Токаев.
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