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НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял главу Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Роберта Флойда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поздравив представителя Австралии с избранием на пост исполнительного секретаря Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ), Глава государства отметил, что деятельность ОДВЗЯИ является весьма важной для Казахстана.

Вы известный эксперт по вопросам ядерного разоружения, учитывая Ваш богатый и обширный опыт в этой сфере. Мы настроены на тесное сотрудничество с Вами. Казахстан продолжит оставаться близким и надежным партнером ОДВЗЯИ. Моя администрация и правительство готовы поддерживать с Вами тесные контакты на постоянной основе с целью укрепления деятельности Организации", - заявил Токаев.

Президент отметил, что визит Роберта Флойда проходит в преддверии знаковой для Казахстана и всего мира даты - 30-летия со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Поделившись опытом своей работы в Женеве в качестве заместителя Генерального секретаря ООН, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость широкой разъяснительной работы среди мировой общественности о значимости ядерного нераспространения и разоружения.

В свою очередь Роберт Флойд выразил признательность Главе государства за теплый прием.

Это особенный день для меня. Весьма символично, что именно Президент Казахстана стал первым иностранным лидером, с кем мне посчастливилось встретиться с момента избрания на должность исполнительного секретаря Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ", - подчеркнул дипломат.

Роберт Флойд поделился впечатлениями от посещения территории бывшего Семипалатинского полигона и Национального ядерного центра в городе Курчатове, а также проинформировал об основных приоритетах своей работы, в том числе по продвижению деятельности Молодежной группы и Группы видных деятелей ОДВЗЯИ.

В завершение беседы была выражена обоюдная готовность к тесному сотрудничеству в продвижении антиядерных инициатив Казахстана и совместной повестки дня в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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