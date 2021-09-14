Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов ШОС

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на этой неделе посетит Таджикистан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент Касым-Жомарт Токаев 16-17 сентября примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе", - сообщил в Twitter пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Также запланированы двусторонние встречи с лидерами ряда зарубежных государств.

Как сообщается на сайте МИД Таджикистана, в ходе встречи главы государств ШОС и ОДКБ проведут обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Афганистане.

16 сентября 2021 года под председательством президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона состоится сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Главы государств обменяются мнениями об актуальных проблемах международной и региональной безопасности и основных итогах деятельности Организации в межсессионный период, а также заслушают информацию о приоритетных направлениях деятельности в период предстоящего председательства в ОДКБ Республики Армения.

По итогам сессии планируется принятие Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и около пятнадцати решений.

Душанбинский саммит завершит цикл мероприятий уставных органов ОДКБ в рамках таджикского председательства.

17 сентября 2021 года состоится заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, посвященное 20-летию создания ШОС.

В ходе юбилейного саммита будут обсуждены основные итоги деятельности ШОС за 20 лет, состояние и перспективы многостороннего взаимодействия в рамках Организации. Главы государств проведут обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам регионального и международного сотрудничества, рассмотрят совместные шаги в рамках ШОС по преодолению последствий кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции.

По итогам душанбинского саммита ШОС ожидается принятие главами государств-членов ШОС решений о запуске процедуры приема Исламской Республики Иран в качестве полноправного государства-члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Арабской Республике Египет, Государству Катар и Королевству Саудовской Аравии.

Главы государств-членов также примут решения о новом Генеральном секретаре ШОС и директоре Исполнительного комитета РАТС ШОС.

В завершение заседания впервые в истории ШОС прозвучит Гимн Организации, который был согласован по инициативе президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

По итогам исторического саммита ШОС ожидается принятие Душанбинской декларации 20-летия ШОС и около тридцати решений, сообщает МИД Таджикистана.

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