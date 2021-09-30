Система Orphus

Под председательством Первого Президента Казахстана прошло заседание Совета безопасности

29.09.2021, 18:09 20143
НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Под председательством Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева прошло заседание Совета безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе заседания были рассмотрены вопросы противодействия вызовам экстремизма и терроризма в новых реалиях региональной безопасности, сообщила пресс-служба Елбасы.
 
Открывая заседание, председатель Совета безопасности подчеркнул, что актуальность данной темы обострилась из-за развития событий в Афганистане.
 
Нурсултан Назарбаев отметил, что ситуация в Афганистане стала катализатором процесса глубоких изменений на пространстве Центральной Евразии, сформировав комплекс текущих и долгосрочных рисков и угроз, и что в этой связи требуется укрепление действующих и создание новых механизмов региональной безопасности.
 
Первый Президент Казахстана обратил внимание на необходимость обеспечить полную готовность к противодействию проявлениям экстремизма и терроризма.
 

Новые вызовы региональной безопасности диктуют необходимость дальнейших мер по укреплению обороноспособности. Казахстанская армия должна отвечать лучшим современным военным стандартам. В сфере военной безопасности утверждены все базовые документы, определяющие видение модернизированных Вооруженных сил, развитие оборонно-промышленного комплекса. Сейчас главное - это обеспечить должное исполнение всех принятых нами решений", - сказал председатель Совета Безопасности. 

 
Также была отмечена важность осуществляемых поступательных реформ в правоохранительной системе, нацеленных на повышение безопасности граждан.
 
Елбасы подчеркнул актуальность обеспечения безопасности национального духовного пространства, отметив, что мир и согласие в обществе являются основой устойчивого развития государства.
 
Председатель Совета безопасности указал на необходимость обеспечения постоянного контроля общественно-политических и социально-экономических составляющих стабильности государства.
 

Повышение реальных доходов граждан, создание качественных рабочих мест, развитие МСБ, обеспечение продовольственной безопасности – все это будет достигнуто при условии роста объема экономики. Поддержка здравоохранения и образования, решение насущных проблем граждан должны всегда быть в центре внимания государственных органов. Все это является слагаемыми социального благополучия и уверенности казахстанцев. Нельзя оставлять почву для ростков экстремизма и радикализма", - сказал Первый Президент Казахстана.

 
По итогам заседания Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений, направленных на защиту национальных интересов в сфере региональной безопасности, обеспечение безопасности граждан и устойчивое развитие общества.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

    Токаев и Путин выступят сегодня на XVII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран

    30.09.2021, 10:28 5995
    Токаев и Путин выступят сегодня на XVII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран
    НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Российской Федерации Владимир Путин сегодня примут участие на XVII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    Сегодня с участием президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина состоится XVII Форум межрегионального сотрудничества двух стран, который пройдет в онлайн-формате", - сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали. 

     
    В 13.00 по времени Нур-Султана на телеканале "Хабар 24" будет организована прямая трансляция мероприятия.
     

    Токаев встретился с главой нижней палаты парламента Азербайджана

    29.09.2021, 15:28 24949
    Токаев встретился с главой нижней палаты парламента Азербайджана
    Фото: akorda.kz
    НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Глава государства принял председателя милли меджлиса Азербайджана Сагибу Гафарову, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особый характер казахско-азербайджанских отношений.
     

    В последние годы наше межгосударственное сотрудничество очень успешно развивается по восходящей линии. Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы постоянно обмениваемся мнениями о текущей ситуации, о перспективах развития, взаимоотношениях между нашими странами. Мы очень успешно сотрудничаем, начиная с обретения независимости", - сказал президент. 

     
    Он с удовлетворением отметил активизацию межпарламентского диалога между странами.
     

    В последние годы парламентская дипломатия приобретает все большее политическое значение, о чем свидетельствуют итоги состоявшегося на днях заседания ТюркПА. Это заседание было в высшей степени успешным, принят очень содержательный совместный документ", - отметил Токаев.

     
    Поблагодарив главу Казахстана за возможность встречи, председатель милли меджлиса передала привет и наилучшие пожелания президента Ильхама Алиева, а также рассказала об итогах работы ТюркПА.
     

    Мы были очень рады участвовать в работе ассамблеи. За те два дня, что мы провели в Туркестане - духовном центре казахского народа, мы увидели ту работу, которая там проводится. Мы были восхищены всем, что увидели. Я хочу отметить, что Азербайджан и Казахстан являются братскими государствами, которые объединяет очень многое. Это тюркские корни, общая культура и схожесть наших традиций, в то же время Азербайджан и Казахстан являются стратегическими партнерами", - сказала Сагиба Гафарова.

     

    Граждане ЕАЭС смогут дистанционно работать на казахстанских предприятиях

    29.09.2021, 10:36 30970
    Граждане ЕАЭС смогут дистанционно работать на казахстанских предприятиях
    Фото: МТСЗН РК
    НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили о внесении изменений в Трудовой кодекс РК. Поправки дают гражданам ЕАЭС возможностях дистанционно работать на казахстанских предприятиях, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
     

    С учетом интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза в Трудовой кодекс РК были внесены изменения, позволяющие гражданам государств-членов ЕАЭС осуществлять трудовую деятельность дистанционно на предприятиях, расположенных на территории Казахстана", - сообщили в пресс-службе министерства.

     
    Отмечается, что в Договоре о Евразийском экономическом союзе отсутствуют нормы, регламентирующие, законодательство какой страны должно применяться работодателем, принявшим гражданина государства-члена ЕАЭС для осуществления дистанционной трудовой деятельности.
     
    В связи с этим в настоящее время в рамках реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года вырабатываются предложения о необходимости урегулирования правового положения работников, выполняющих работы в государстве-члене, если работодатель зарегистрирован на территории другого государства-члена ЕАЭС.
     
    Кроме того, в Трудовой кодекс РК внесены поправки, упрощающие порядок перевода работников с обычного режима работы на дистанционный в период ЧС, ЧП и других ограничительных мер. Также улучшены возможности использования смешанного режима работы, при котором чередуется дистанционная и обычная работа с учетом специфики деятельности. Наряду с этим, прописаны права и обязанности работодателя и работника в рамках смешанного и дистанционного режимов работы и ряд других изменений.
     
    Напомним, в начале сентября парламент Казахстана принял ратификацию протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС.
     

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов