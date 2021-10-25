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Токаев прибыл с визитом в Ашхабад

24.10.2021, 18:35 13933
АШХАБАД. 26 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прибыл с государственным визитом в Ашхабад, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Программа визита включает переговоры делегаций двух стран в узком и широком составах, написал в соцсетях пресс-секретарь президента Берик Уали.
 
Стороны рассмотрят состояние и перспективы развития казахско-туркменского стратегического партнерства, а также вопросы региональной и международной повестки дня.
 
Дипломатические отношения между Казахстаном и Туркменистаном были установлены 27 августа 1992 года.
 
Казахстан имеет посольство в Ашхабаде, Туркменистан имеет посольство в Нур-Султане.
 
Обе эти страны являются членами ОЭС, ОБСЕ, СНГ и ООН, более того, активно взаимодействуют в Тюркском совете.
 

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новости по теме

Минобороны: Казахстан разово передаст Кыргызстану военное имущество

22.10.2021, 17:21 73522
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - В Министерстве обороны Казахстана сообщили о разработке проекта постановления правительства "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Документ разработан в целях создания правовой основы для разовой передачи Казахстаном Кыргызстану военного имущества. Реализация соглашения будет способствовать усилению возможностей Вооруженных сил Кыргызской Республики по отражению угроз региональной безопасности", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

 
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Соглашение между правительством РК и правительством КР об оказании безвозмездной военно-технической помощи было подписано в рамках встречи президентов двух стран в марте текущего года.
 

Токаев посетит Туркменистан с государственным визитом

22.10.2021, 15:45 75844
Токаев посетит Туркменистан с государственным визитом
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев посетит Туркменистан с госвизитом по приглашению главы республики Гурбангулы Бердымухамедова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Ашхабаде два лидера проведут переговоры в расширенном и узком форматах, в ходе которых обсудят перспективы углубления казахстанско-туркменского стратегического партнерства в торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Акорда. 
 
Токаев и Бердымухамедов также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов. 
 

Подписан план сотрудничества между аппаратами Советов безопасности Казахстана и Беларуси на 2022-2023 годы

21.10.2021, 18:16 83215
НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - 21 октября в Нур-Султане прошли расширенные плановые консультации между аппаратами Советов безопасности Республики Казахстан и Республики Беларусь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам безопасности и взаимодействию в данной сфере.
 

Были обсуждены перспективы сотрудничества в военной и военно-технической сфере, рассмотрены новые вызовы в области кибербезопасности и по другим направлениям. С учетом продолжения глобальной пандемии коронавирусной инфекции в повестку консультаций был включен вопрос о системе управления биологической безопасностью в новых реалиях", - сообщили в пресс-службе Акорды.

 
Кроме того, казахстанская и белорусская стороны представили свои подходы к организации деятельности по оценке рисков национальной безопасности.
 
По итогам работы помощник президента - секретарь Совета безопасности Республики Казахстан Асет Исекешев и государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович подписали План сотрудничества между аппаратами Советов безопасности двух стран на 2022-2023 годы.
 

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