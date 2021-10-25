Токаев прибыл с визитом в Ашхабад

АШХАБАД. 26 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прибыл с государственным визитом в Ашхабад, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Программа визита включает переговоры делегаций двух стран в узком и широком составах, написал в соцсетях пресс-секретарь президента Берик Уали.
Стороны рассмотрят состояние и перспективы развития казахско-туркменского стратегического партнерства, а также вопросы региональной и международной повестки дня.
Дипломатические отношения между Казахстаном и Туркменистаном были установлены 27 августа 1992 года.
Казахстан имеет посольство в Ашхабаде, Туркменистан имеет посольство в Нур-Султане.
Обе эти страны являются членами ОЭС, ОБСЕ, СНГ и ООН, более того, активно взаимодействуют в Тюркском совете.