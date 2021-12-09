Токаев поздравил Олафа Шольца с избранием на должность канцлера Германии

Фото: Акорда
Это историческое событие служит ярким подтверждением доверия народа к вам и возглавляемой вами коалиции в реализации курса на продолжение политического и экономического прогресса страны, а также продвижение национальных интересов на международной арене. Хочу пожелать, чтобы Ваш неустанный труд привел Германию к новым свершениям и успехам", - говорится в поздравительной телеграмме президента.
Глава государства отметил, что считает Германию ведущим партнером Казахстана в Европейском союзе и придает особое значение укреплению динамично развивающегося стратегического сотрудничества между нашими странами.
Подтверждаю готовность тесно работать с вами в целях дальнейшего обогащения содержания нашего многогранного взаимодействия в форматах Казахстан – Германия и Центральная Азия – Европейский союз. Пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить Казахстан с официальным визитом в удобное время", – написал глава государства.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Олафу Шольцу успехов в реализации его начинаний, семейного счастья, а дружественному германскому народу - благополучия и процветания.
Социал-демократ Олаф Шольц сменил на посту канцлера Ангелу Меркель, которая находилась в этой должности 16 лет, с 22 ноября 2005 года по 26 октября 2021 года.