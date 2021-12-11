Токаев озвучил итоги председательства Казахстана в ЕАЭС

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НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание Высшего Евразийского экономического союза, рассказал об итогах председательства Казахстана в организации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы государства, несмотря на внешние факторы и карантинные ограничения, макроэкономические показатели все же демонстрируют стабильность и динамику роста.

Объем взаимной торговли за 9 месяцев текущего года вырос на 32,5% и достиг 52 млрд долларов. Это больше показателя доковидного периода на 16,5 %. Вырос объем экспорта между странами союза. Например, рост объемов экспорта Казахстана составила 39%. В сопоставимых цифрах вырос также экспорт и других стран-участниц союза. Это говорит о динамичном развитии торгово-экономического сотрудничества, улучшении его структуры и росте конкурентоспособности соответствующих отраслей", - заявил Токаев.

Он напомнил, что, вступая в председательство, сформулировал 5 направлений совместной работы: это усиление промышленной кооперации, устранение барьеров взаимной торговли, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, цифровизация, а также расширение торгово-экономических отношений с третьими странами, а также рассказал об успешной реализации некоторых из них.

В текущем году утверждены основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года, это основополагающий документ, который определяет вектор развития промышленной кооперации на среднесрочный период. Утвержден план мероприятий по реализации основных направлений транспортной политики на 2021-2023 годы. Документ содержит масштабные цели и глобальные приоритеты развития трансграничных коридоров, таких как интеграция транспортных систем стран Евразийского экономического союза АЭС в мировую сеть, создание и развитие Евразийских коридоров, развитие науки и инноваций в сфере транспорта. В рамках цифровой повестки дня ЕАЭС реализуется проект унифицированной системы поиска работы без границ. Запущена программа "Путешествуй без COVID-19", утвержден план мероприятий по формированию экосистем цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Подготовлена правовая основа внедрения навигационных пломб для отслеживания грузов", - подчеркнул глава государства.

По его словам, также активно реализуется внешняя политика союза.

С июля этого года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли с Сербией. Комиссией подписаны программы сотрудничества с Андским сообществом в сфере конкуренции, меморандум и план совместных мероприятий с правительством Узбекистана, а также меморандум о взаимопонимании с ШОС, исламской организацией по продовольственной безопасности, ВОЗ и секретариатом по экономической интеграции в Центральной Америке", - рассказал президент.





Казахстан передает Кыргызстану председательство в Евразийском экономическом союзе. Президент Казахстана подчеркнул, что твердая приверженность сохранению взаимоуважительного, конструктивного диалога является прочной основой долгосрочного сотрудничества в рамках союза. Председательство в органах ЕАЭС в 2022 году переходит к Кыргызской Республике. По этому случаю Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Садыра Жапарова и пожелал ему успехов в достижении поставленных целей.





В завершение выступления глава Казахстана выразил благодарность правительствам всех стран-участников заседания и ЕЭК.





По завершении заседания в расширенном формате лидеры государств-членов ЕАЭС продолжили обсуждение в узком составе.