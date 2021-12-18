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МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

17.12.2021, 17:38 12571
МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности
Фото: tass.ru
МОСКВА. 17 ДЕКАБРЯ - МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает РИА Новости, российское внешнеполитическое ведомство на своем официальном портале опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности.
 
Основные положения первого документа:
 
 - исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины;
 
 - не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) — кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО;
 
 - отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;
 
 - не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны;
 
 - не проводить учения и другие действия с численностью свыше бригады в согласованной приграничной полосе, регулярно обмениваться информацией о военных учениях;
 
 - подтвердить, что стороны не рассматривают друг друга как противников, закрепить договоренность решать мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;
 
 - дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной;
 
 - создать горячие линии для экстренных контактов.
 
Документ составлен на русском, английском и французском языках, тексты которых имеют одинаковую силу. Соглашение заработает с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии от более чем половины подписавших его государств.
 
Уточняется также, что любой участник может выйти из соглашения, сообщив об этом депозитарию. В этом случае действие договора прекратится в индивидуальном порядке через 30 дней.
 
Основные положения второго документа:
 
 - не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности;
 
 - воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;
 
 - воздержаться от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;
 
 - не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;
 
 - не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;
 
 - не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;
 
 - США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран;
 
 - США взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.
 
Соглашение составлено на русском и английском языках и вступает в силу с даты получения письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур.
 
По информации источника, президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры, чтобы выработать четкие международно-правовые договоренности, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.
 

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Си Цзиньпин поддерживает российскую инициативу о создании системы гарантий безопасности

15.12.2021, 18:06 83821
Си Цзиньпин поддерживает российскую инициативу о создании системы гарантий безопасности
Фото: ria.ru
МОСКВА. 15 ДЕКАБРЯ - Президент России Владимир Путин в ходе видеосаммита с председателем КНР Си Цзиньпином рассказал о своем разговоре с президентом США Байденом, на что председатель КНР сообщил, что поддерживает российскую инициативу о создании системы гарантий безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Они также обсудили организованный США "саммит за демократию" и отметили, что он контрпродуктивен и насаждает новые разделительные линии, сообщает РИА "Новости" в своем телеграм-канале.
 
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, российский и китайский лидеры заявили на сегодняшнем онлайн-саммите, что отношения их стран превосходят союзнический уровень.
 
Среди прочего они отметили, что создаваемый США формат AUKUS подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность, и высказали озабоченность по поводу реконфигурации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
 
Как сообщалось ранее, Путин и Си Цзиньпин в ходе встречи договорились о создании независимой финансовой структуры.
 
Также напомним, что в ходе встречи было отмечено, что Китай становится международным центром по производству российских вакцин Спутник V и Спутник Лайт.
 

Лидеры РФ и КНР провели онлайн-переговоры

15.12.2021, 18:00 85096
Лидеры РФ и КНР провели онлайн-переговоры
Фото: кадр из видео
МОСКВА. 15 ДЕКАБРЯ - Владимир Путин и Си Цзиньпин провели онлайн-переговоры, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РИА "Новости", в открытой части беседы Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили двусторонний диалог и вскользь коснулись международной повестки.
 

Рад возможности выйти с вами на прямую линию связи. Считаю наши отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в двадцать первом веке", - заявил Путин.

 
Глава КНР поблагодарил российского президента за противостояние попыткам вбить клин между Москвой и Пекином, а также отметил увеличение числа совместных проектов и рост товарооборота.
 

В январе - ноябре этого года товарооборот увеличился на 31%, до 123 миллиардов долларов. Уже побиты рекордные показатели допандемийного 2019 года. В недалекой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж в 200 миллиардов", - согласился Путин.

 
Также, стороны выразили надежду на личную встречу в феврале и совместное участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Российский президент сказал, что не сомневается, что спортивные мероприятия будут организованы на самом высоком уровне. После вступительных слов переговоры продолжились в закрытом режиме.
 
 

Путин и Си Цзиньпин договорились создать независимую финансовую структуру

15.12.2021, 17:21 85621
Путин и Си Цзиньпин договорились создать независимую финансовую структуру
Фото: iz.ru
МОСКВА. 15 ДЕКАБРЯ - Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин в ходе встречи договорились о создании независимой финансовой структуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает glavny.tv, целью организации будет обслуживание торговых операций между двумя странами. Ожидается, что на работу системы не смогут влиять представители третьих стран. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. 
 
Он добавил, что лидеры двух стран выступили за увеличение доли нацвалют во взаимных расчетах. Кроме того, они поддержали расширение сотрудничества по обеспечению доступа российских и китайских инвесторов и эмитентов на фондовом рынке друг друга.
 
По словам Ушакова, в ходе полуторачасовой беседы между Путиным и Си Цзиньпином также состоялся обмен опытом в вопросах цифровых валют центральных банков.

 
Ранее Владимир Путин в ходе видеосаммита с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай становится международным центром по производству российских вакцин Спутник V и Спутник Лайт. 
 

Перспективы казахстанско-американского сотрудничества обсудили в столице

15.12.2021, 15:58 92131
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - В столице состоялось очередное обзорное заседание Комиссии по расширенному стратегическому партнерству между Казахстаном и США под сопредседательством заместителя министра иностранных дел РК Акана Рахметуллина и помощника государственного секретаря США Дональда Лу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе МИД РК, основной целью заседания было подведение итогов совместной работы за прошедшее полугодие и определение перспектив дальнейшего расширения стратегического партнёрства между двумя странами.
 
В ходе заседания были обсуждены вопросы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и инвестиционной, культурно-гуманитарной, научно-технической сферах, а также вопросы прав человека, торговли людьми.
 

Мы намерены и дальше углублять наше расширенное стратегическое партнёрство в духе дружбы, взаимного уважения и доверия", - отметил Рахметуллин в своем выступлении.

 
Также в рамках визита делегации США в Нур-Султан заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял американского гостя и обменялся мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки дня.
 
В ходе переговоров Д. Лу поздравил с Днем независимости Казахстана. Американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон высоко ценит расширенное стратегическое партнерство с Нур-Султаном и намерен поддерживать крепкие и стабильные взаимоотношения как с Казахстаном, так и с регионом Центральной Азией в целом.

Как сообщалось ранее, в Нур-Султане состоялось заседание рабочей группы офицеров-координаторов оборонных ведомств Казахстана и США, в ходе которого представители оборонных ведомств обсудили проект Плана двустороннего военного сотрудничества на 2022 год.

Также напомним, что депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан одобрили ратификацию Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении.
 

Россия сохранит мораторий на размещение ракет до появления их в Европе

14.12.2021, 17:38 165259
Россия сохранит мораторий на размещение ракет до появления их в Европе
Фото: gazeta.ru
МОСКВА. 14 ДЕКАБРЯ - Россия сохранит односторонний мораторий на размещение ракет до появления их в Европе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пока дело не дошло до появления ракет США в Европе, односторонний мораторий РФ на их размещение будет действовать, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
 

Мораторий объявлен президентом, мы ждем ответа натовских стран во главе с США. Пока дело не дошло до физического появления в том или ином регионе соответствующих систем американского производства, наш мораторий будет действовать", - сказал Рябков.

 
Он также отметил, что не видит оснований сомневаться в твердости позиции в том виде, как она была представлена президентом РФ.

Как сообщало РИА Новости ранее, РФ призывала Запад не отмахиваться от предложения ввести мораторий на размещение ракет в Европе и сделать его проверяемым, заявил Рябков.

Давайте, коллеги, страны НАТО, все же займемся серьезно вопросом о том, как сделать нынешний односторонний мораторий России на размещение таких систем (ракет) двусторонним, взаимным, причем проверяемым. Наши предложения на столе, не надо от них отмахиваться", - сказал он.

 
Как сообщалось ранее, с 1 ноября Россия приостановила работу своего постоянного представительства при НАТО.
 
Также напомним, что в сентябре страны ОДКБ договорились об оснащении совместным вооружением и военной техникой.
 
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ни одна из западноевропейских стран не хотела бы открытого противостояния между Россией и НАТО, а Запад сделает все возможное, чтобы этого избежать.
 

Путин назвал распад СССР трагедией

13.12.2021, 08:37 197092
Путин назвал распад СССР трагедией
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 13 ДЕКАБРЯ - Президент РФ Владимир Путин заявил, что прекращение существования Советского Союза для него, как и для большинства граждан, стало трагедией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз", - сказал он в интервью в фильме "Россия. Новейшая история" на телеканале "Россия 1".

 
В 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, устанавливающие приоритет своих законов над законами Союза, пишет РИА Новости.
 
Чтобы остановить распад СССР, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. За сохранение Союза высказались 76,4% принявших участие в голосовании.
 
На основе итогов Всесоюзного референдума уполномоченной центральными и республиканскими властями рабочей группой в рамках так называемого Ново-Огаревского процесса весной-летом 1991 года был разработан проект договора федерации "О Союзе Суверенных Республик", подписание которого было назначено на 20 августа.
 
Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота, предпринятой консервативным крылом высшего руководства СССР 19-21 августа 1991 года.
 
Осенью 1991 года рабочей группой Ново-Огаревского процесса был подготовлен новый проект Союзного договора по созданию "Союза Суверенных Государств" как конфедерации независимых государств. Его предварительное подписание должно было состояться 9 декабря.
 
Восьмого декабря 1991 года высшими руководителями России, Белоруссии и Украины было подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как "Беловежское соглашение". Двадцать пятого декабря 1991 года Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием президенту России Борису Ельцину.
 
Условий для распада Советского Союза не было, его намеренно развалили бездарные люди, заявил последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов.
 
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал несколько причин, приведших к распаду СССР. По его словам, социалистическая система изживала свои ресурсы.
 

Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении", - заявил политик в интервью телеканалу "Россия 24".

 
Назарбаев также отметил, что это наложилось на недостаток политической воли у элит того времени.
 

Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства", - добавил он.

 
Экс-президент привел в пример Китай, которому удалось перестроить экономику.
 
Также Назарбаев упомянул волнения в прибалтийских республиках Советского Союза. По его словам, они были искусственным приложением к государству, и уровень жизни в них был лучше, чем в других частях страны.
 
Кроме того, бывший президент отметил, что объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года стало сигналом для остальных республик.
 

Вот так мы подошли к путчу", - подчеркнул он.

 

Первый Президент Казахстана приветствует налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном

10.12.2021, 18:07 268291
Первый Президент Казахстана приветствует налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета выразил свое отношение к налаживанию отношений между Арменией и Азербайджаном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил Назарбаев, потребовалось два десятка лет упорной работы всех стран и сегодня идея Евразийского экономического союза воплотилась в жизнь.
 

Мы прошли период становления ЕАЭС в качестве полноценного интеграционного объединения. Союз стал масштабным единым рынком, обеспечивающим стабильное развитие национальных экономик. За время своего существования ЕАЭС подтвердил, что члены союза являются надежными партнерами, союзниками, эффективно помогающими друг другу", - сказал он.

 
И сегодня, по мнению Назарбаева, в условиях мировых вызовов, которые поставила пандемия COVID-19, странам ЕАЭС требуется еще более укрепить сотрудничество.
 

Отдельным событием стало предоставление Узбекистану, нашему братскому народу и соседу, статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. С другой стороны, я сердечно приветствую налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после многолетней размолвки. При этом, как раньше говорили, считаю возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы она тоже стала наблюдателем. Пример Узбекистана должен вдохновить", - подчеркнул Первый Президент РК.

 
Кроме того, как напомнил Назарбаев, в сентябре этого года был подписан меморандум взаимопонимания между ЕАЭС и ШОС. 
 

С целью дальнейшего укрепления сотрудничества ЕАЭС с Европейским союзом, ШОС, созданной организацией Тюркских государств можно было бы подумать о том, чтобы создать четырехсторонний экономический форум под названием "Большая Евразия", - предложил также Первый Президент РК.



Как сообщалось ранее, сегодня в ходе заседания ВЕЭС, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил итоги председательства РК в совете, и предложил странам ЕАЭС реализовать совместные проекты по созданию микрочипов.
 

Токаев озвучил итоги председательства Казахстана в ЕАЭС

10.12.2021, 17:14 266719
Токаев озвучил итоги председательства Казахстана в ЕАЭС
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание Высшего Евразийского экономического союза, рассказал об итогах председательства Казахстана в организации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам главы государства, несмотря на внешние факторы и карантинные ограничения, макроэкономические показатели все же демонстрируют стабильность и динамику роста. 
 

Объем взаимной торговли за 9 месяцев текущего года вырос на 32,5% и достиг 52 млрд долларов. Это больше показателя доковидного периода на 16,5 %. Вырос объем экспорта между странами союза. Например, рост объемов экспорта Казахстана составила 39%. В сопоставимых цифрах вырос также экспорт и других стран-участниц союза. Это говорит о динамичном развитии торгово-экономического сотрудничества, улучшении его структуры и росте конкурентоспособности соответствующих отраслей", - заявил Токаев. 

 
Он напомнил, что, вступая в председательство, сформулировал 5 направлений совместной работы: это усиление промышленной кооперации, устранение барьеров взаимной торговли, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, цифровизация, а также расширение торгово-экономических отношений с третьими странами, а также рассказал об успешной реализации некоторых из них. 
 

В текущем году утверждены основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года, это основополагающий документ, который определяет вектор развития промышленной кооперации на среднесрочный период. Утвержден план мероприятий по реализации основных направлений транспортной политики на 2021-2023 годы. Документ содержит масштабные цели и глобальные приоритеты развития трансграничных коридоров, таких как интеграция транспортных систем стран Евразийского экономического союза АЭС в мировую сеть, создание и развитие Евразийских коридоров, развитие науки и инноваций в сфере транспорта. В рамках цифровой повестки дня ЕАЭС реализуется проект унифицированной системы поиска работы без границ. Запущена программа "Путешествуй без COVID-19", утвержден план мероприятий по формированию экосистем цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Подготовлена правовая основа внедрения навигационных пломб для отслеживания грузов", - подчеркнул глава государства. 

 
По его словам, также активно реализуется внешняя политика союза. 
 

С июля этого года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли с Сербией. Комиссией подписаны программы сотрудничества с Андским сообществом в сфере конкуренции, меморандум и план совместных мероприятий с правительством Узбекистана, а также меморандум о взаимопонимании с ШОС, исламской организацией по продовольственной безопасности, ВОЗ и секретариатом по экономической интеграции в Центральной Америке", - рассказал президент. 


Казахстан передает Кыргызстану председательство в Евразийском экономическом союзе. Президент Казахстана подчеркнул, что твердая приверженность сохранению взаимоуважительного, конструктивного диалога является прочной основой долгосрочного сотрудничества в рамках союза. Председательство в органах ЕАЭС в 2022 году переходит к Кыргызской Республике. По этому случаю Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Садыра Жапарова и пожелал ему успехов в достижении поставленных целей.

В завершение выступления глава Казахстана выразил благодарность правительствам всех стран-участников заседания и ЕЭК.

По завершении заседания в расширенном формате лидеры государств-членов ЕАЭС продолжили обсуждение в узком составе.
 
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев предложил странам ЕАЭС совместно реализовать производство микрочипов. 
 

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