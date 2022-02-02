Казахстан намерен открыть в Москве постоянное представительство при ОДКБ

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МОСКВА. 28 ЯНВАРЯ - Внешние силы пытались реализовать в Казахстане стандартный сценарий "цветной революции", считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Очевидно, что на территории Казахстана была попытка провести в жизнь такой стандартный сценарий "цветной революции", который использовался и в других странах, например, на Украине и в других. И вот это, конечно, не может не настораживать", - заявил Медведев в интервью ряду российских СМИ, в том числе, "Интерфаксу" .

По его словам, совершенно очевидно, что ситуация была подготовлена по единому лекалу, в числе прочих и внешними игроками.

Они, потирая руки, смотрели и ожидали, что, так сказать, власть к ним свалится", - подчеркнул зампред российского Совбеза.

При этом Медведев отметил, что наряду с внешними факторами, к которым он отнес желание раскачать ситуацию и провести таким бандитско-террористическим способом передел власти в стране, были еще и внутренние причины для нестабильности.

В Казахстане, несмотря на то, что это развитая и современная страна, проблем тоже хватает. Президент Казахстана об этом же открыто сказал, мне кажется, это точная оценка, что речь идет о разрыве в доходах, в том, что часть населения очень бедная, а с другой стороны, есть олигархические группировки, которые вызывают в этом смысле раздражение", - сказал Медведев.





Он также призвал вынести серьезные уроки из-за событий в Казахстане, отметив, что ситуация в этой стране является вопросом региональной безопасности.

Это мы не можем недооценивать, поскольку речь идет о близком нам партнере, союзнике, участнике Евразийского союза, о члене ОДКБ, просто близком нам народе, который таким образом попытались направить в другое русло", - подчеркнул Медведев.

Он также назвал операцию Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане первым успешным опытом использования миротворцев этой организации.

Я помню события в Киргизии 2010 года, но тогда, к сожалению, может быть, для Киргизии самой, не удалось достичь согласия среди членов ОДКБ для того, чтобы помочь им в этой ситуации. И это привело, кстати, к тому, что там происходили бесконечные смены власти и проблемы экономические", - сказал он.

По его мнению, позиция стран ОДКБ была единой.

После обращения президента Касым-Жомарта Токаева к странам ОДКБ соответствующий контингент был введен, свою миссию с успехом исполнил и вернулся. Всем были продемонстрированы возможности, которые существуют в рамках ОДКБ. Это тоже позволило, как мне представляется, навести порядок в стране", - добавил Медведев.



