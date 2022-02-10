Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о создании Совета межпарламентского сотрудничества

Фото: Мажилис РК
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов и спикер законодательной палаты олий мажилиса Республики Узбекистан Нурдинжон Исмоилов, находящийся с официальным визитом в нашей стране, подписали соглашение о создании Совета межпарламентского сотрудничества.
Совет создан в соответствии с договоренностями глав государств Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева в рамках недавнего государственного визита президента Узбекистана в Казахстан", - сообщает пресс-служба мажилиса РК.
Создание Совета наполнит новым содержанием взаимодействие между парламентами двух стран, в том числе для законодательного обеспечения реализации всех договоренностей, достигнутых между главами двух государств, подчеркнул Кошанов после подписания документа.
В свою очередь Нурдинжон Исмоилов отметил, в частности, казахстанский опыт по закреплению на законодательном уровне института парламентской оппозиции, широкую представленность женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в парламенте, подчеркнув при этом возможость его дальнейшего изучения.
Активизация межпарламентского диалога будет напрямую служить поступательному наращиванию потенциала политического, экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, укреплению традиционных уз дружбы между народами двух стран", - подчеркнул спикер олий мажилиса.
В ходе встречи Кошанов также вручил Исмоилову орден "Достык" II степени за укрепление дружбы и сотрудничества между братскими народами.