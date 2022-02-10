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Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о создании Совета межпарламентского сотрудничества

09.02.2022, 14:21 5926
Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о создании Совета межпарламентского сотрудничества
Фото: Мажилис РК
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов и спикер законодательной палаты олий мажилиса Республики Узбекистан Нурдинжон Исмоилов, находящийся с официальным визитом в нашей стране, подписали соглашение о создании Совета межпарламентского сотрудничества.
 

Совет создан в соответствии с договоренностями глав государств Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева в рамках недавнего государственного визита президента Узбекистана в Казахстан", - сообщает пресс-служба мажилиса РК. 

 
Создание Совета наполнит новым содержанием взаимодействие между парламентами двух стран, в том числе для законодательного обеспечения реализации всех договоренностей, достигнутых между главами двух государств, подчеркнул Кошанов после подписания документа. 
 
В свою очередь Нурдинжон Исмоилов отметил, в частности, казахстанский опыт по закреплению на законодательном уровне института парламентской оппозиции, широкую представленность женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в парламенте, подчеркнув при этом возможость его дальнейшего изучения. 
 

Активизация межпарламентского диалога будет напрямую служить поступательному наращиванию потенциала политического, экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, укреплению традиционных уз дружбы между народами двух стран", - подчеркнул спикер олий мажилиса. 

 
В ходе встречи Кошанов также вручил Исмоилову орден "Достык" II степени за укрепление дружбы и сотрудничества между братскими народами.
 

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Президент РК принял председателя законодательной палаты олий мажлиса Узбекистана

09.02.2022, 16:19 4896
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя законодательной палаты олий мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжона Исмоилова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Токаев отметил, что наши страны, опираясь на крепкие узы дружбы и добрососедства, единые культурные ценности, выстроили прочные и гармоничные отношения, которые являются образцом межгосударственного партнерства, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Президент Казахстана высоко оценил итоги государственного визита Шавката Мирзиёева в Казахстан в декабре прошлого года, который позволил вывести казахско-узбекское сотрудничество на уровень союзничества.
 

Узбекистан является для Казахстана братским государством и надежным партнером, поэтому мы придаем особое значение развитию наших взаимоотношений. Наши союзнические отношения затрагивают широкий спектр, охватывая и политическую, и торгово-экономическую, и гуманитарно-культурную сферу. Особую роль в этом плане играет парламентская дипломатия", - сказал глава государства.

 
В свою очередь Нурдинжон Исмоилов выразил благодарность Касым-Жомарт Токаеву за возможность встречи, а также передал теплый привет президента Узбекистана.

 

Президент Казахстана совершит рабочий визит в Россию 10-11 февраля

08.02.2022, 18:32 10376
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России совершит рабочий визит в Российскую Федерацию 10-11 февраля, сообщает телерадиокомплекс президента РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что 10 февраля в Москве глава Казахстана проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства. 
 
11 февраля глава государства в Казани встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и посетит ряд крупных промышленных предприятий республики, проинформировали в ТРК президента РК.
 

Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином

05.02.2022, 12:45 25666
Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Фото: Akorda.kz
ПЕКИН. 5 ФЕВРАЛЯ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На встрече лидеры обсудили широкий спектр вопросов всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства, в том числе в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Главы государств обменялись мнениями по международной ситуации, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Приветствуя китайского лидера, Токаев отметил великолепную организацию церемонии открытия зимней Олимпиады.
 

Олимпийские игры в Пекине проходят в ответственный момент для всего человечества. Они посылают мощный сигнал к обновлению и преодолению вызовов пандемии. Именно поэтому я с удовольствием принял Ваше любезное приглашение", - сказал президент РК.

 
Особый акцент в ходе переговоров был сделан на совместных усилиях по наращиванию торгово-экономических связей. Президент РК отметил, что несмотря на пандемию двусторонний товарооборот по итогам 2021 года вырос на 15,2 %, составив 18,2 млрд долларов. На долю Казахстана приходится половина общей торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии.
 
Токаев также поблагодарил Си Цзиньпина за твердую дружественную поддержку его усилий по стабилизации обстановки в стране, а также готовность оказать Казахстану необходимую помощь и содействие в строительстве Нового Казахстана.
 
Лидер Казахстана заявил, что сегодняшние переговоры дают хорошую возможность заявить о совместной нацеленности на переход к качественно новому этапу в истории двусторонних отношений. 
 
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев назвал приоритетной задачу по дальнейшей реализации инициативы "Пояса и Пути". Глава государства подтвердил заинтересованность Казахстана в сотрудничестве в сферах цифровых технологий, транспорта и логистики.
 
В ходе переговоров были затронуты перспективы укрепления взаимодействия в области туризма и культурно-гуманитарных связей, в том числе вопрос открытия китайского культурного центра в Казахстане.
 
Председатель КНР также отметил успешное сотрудничество по реализации инициативы "Пояса и Пути" за 9-летний период. Кроме того, он акцентировал внимание на перспективах взаимодействия в сельском хозяйстве, зеленой энергетике, в сферах искусственного интеллекта, финансов и электронной торговли.
 
Лидер КНР высоко оценил деятельность СВМДА и его инициативы по обеспечению региональной безопасности.
 
На встрече Токаев пригласил Си Цзиньпина совершить государственный визит в Казахстан. Лидер КНР принял приглашение, заявив о планах совершить государственный визит в нашу страну предстоящей осенью.

Как сообщалось ранее, Токаев принял участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр, которая состоялась на национальном стадионе "Птичье гнездо" в Пекине.

Напомним, 3 февраля президент Казахстана по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Пекин.
 

РФ и КНР выступили против политизации борьбы с терроризмом

04.02.2022, 16:50 29166
ПЕКИН. 4 ФЕВРАЛЯ - Россия и Китай выступают против политизации вопросов борьбы с терроризмом и превращения их в инструментарий политики двойных стандартов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля, сообщает РИА Новости.
 

Стороны осуждают терроризм в любых его проявлениях, продвигают идею формирования единого глобального антитеррористического фронта при центральной роли ООН, выступают за укрепление политической координации и конструктивного взаимодействия в области многосторонних усилий по борьбе с терроризмом. Стороны выступают против политизации вопросов борьбы с терроризмом и превращения их в инструментарий политики двойных стандартов, осуждают практику вмешательства во внутренние дела других государств в геополитических целях за счет использования террористических и экстремистских группировок, равно как и под флагом борьбы с международным терроризмом и экстремизмом", - говорится в заявлении.

 
 

МИД РК прокомментировал обращение Human Rights Watch по событиям трагического января

03.02.2022, 13:22 33521
МИД РК прокомментировал обращение Human Rights Watch по событиям трагического января
НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан прокомментировали обращение Human Rights Watch по событиям "Трагического января", в котором сообщалось о случаях чрезмерного применения силы правоохранительными органами в ходе январских событий и других нарушениях в отношении задержанных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Республика Казахстан осуждает возможные случаи диспропорционального применения силы, незаконных задержаний, пыток и жестокого обращения с задержанными лицами. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял, что расследование вооружённых беспорядков должно быть беспристрастным и проводиться в рамках закона. Строгое соблюдение прав задержанных лиц и справедливое судебное разбирательство должно быть непреложным требованием. Глава государства призвал Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел при проведении следственных мероприятий обеспечить соблюдение Конституции и Уголовно-процессуального кодекса страны, которые запрещают применение пыток и иное жестокое обращение", - заявили в пресс-службе МИД РК.

 
По данным ведомства, любая информация о незаконном задержании и жестоком обращении с задержанными будет тщательно расследована. 
 

Следственные органы проверяют все поступающие факты нарушений. В целях беспрепятственного и оперативного получения гражданами необходимой информации и подачи жалоб, в том числе на действия сотрудников полиции, открыта "горячая линия". По данным Генеральной прокуратуры РК, на сегодня по жалобам граждан на недозволенные методы ведения следствия и нарушения их прав правоохранительными органами всего расследуется 98 уголовных дел. Генеральная прокуратура и другие следственные органы РК готовы и настроены предметно рассматривать каждый отдельный случай, поднимаемый казахстанской и международной общественностью", - подчеркнули в министерстве.

 
В ведомстве отметили, что для мониторинга соблюдения прав задержанных Уполномоченному по правам человека Эльвире Азимовой, членам Национального превентивного механизма по предотвращению пыток (НПМ) и Национального совета общественного доверия предоставлен доступ в учреждения пенитенциарной системы.
 
Региональные группы НПМ провели 97 независимых мониторингов в 83 закрытых учреждениях в 16 регионах Казахстана. На имя Омбудсмена по правам человека поступило 48 обращений граждан о нарушениях их прав, которые находятся в процессе рассмотрения. Кроме того, по предложению региональных групп обеспечен доступ адвокатов и гражданских медиков к задержанным и арестованным. 
 
Кроме того, авторитетные представители гражданского общества, включая правозащитников и юристов, создали общественные комиссии по расследованию январских событий.
 

Казахстан привержен всем своим обязательствам в области защиты прав человека и готов к открытому диалогу и сотрудничеству с международными неправительственными организациями. В частности, достигнута договорённость о проведении встречи министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с исполнительным директором Human Rights Watch Кеннетом Ротом. Республика Казахстан также продолжает активное взаимодействие с органами и механизмами ООН в области прав человека", - добавили в пресс-службе.


 

Токаев поблагодарил Ибрагима Раиси и иранский народ за проявленное сочувствие

02.02.2022, 20:23 37606
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главы государств в ходе беседы, состоявшейся по инициативе иранской стороны, обсудили нынешнее состояние двусторонних связей и их перспективы, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Президенты отметили, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами достигнуты заметные успехи в различных сферах сотрудничества. В то же время лидеры Казахстана и Ирана считают необходимым наращивать усилия для дальнейшего укрепления связей в торгово-экономической и других областях взаимодействия.
 
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ибрагима Раиси и иранский народ за проявленное сочувствие в связи с событиями "трагического января".
 
Глава государства заявил, что ситуация в нашей стране стабилизировалась, приняты меры по реализации новой стратегии социально-экономических преобразований. По словам Касым-Жомарта Токаева, народ Казахстана с уверенностью смотрит в будущее.
 

Бауыржан Байбек покинул пост первого заместителя председателя партии Nur Otan

02.02.2022, 16:05 40186
Бауыржан Байбек покинул пост первого заместителя председателя партии Nur Otan
Фото: twitter/Nur Otan
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Бауыржан Байбек покинул пост первого заместителя председателя партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY
 

Считаю, что у Nur Otan сегодня есть все необходимое - люди, опыт, ресурсы и инфраструктура для обеспечения широкой общественно-политической поддержки намеченным системным реформам президента страны. Перед Nur Otan поставлены совершенно новые задачи, требующие свежих подходов и взглядов. Поэтому я подал соответствующее заявление об освобождении от занимаемой должности председателю партии Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Сегодня оно было удовлетворено", - написал Байбек на своей странице в Facebook.

 
Он отметил, что более 20 лет проработал на государственной и партийной службе: дважды, в общей сложности почти 6 лет, - первым заместителем председателя Nur Otan, порядка 3 лет - заместителем руководителя администрации президента, 4 года - акимом города Алматы.
 

Считаю, что в это судьбоносное для нашей страны время каждый гражданин, независимо от своих взглядов и убеждений, должен сплотиться вокруг Главы государства, поддержать курс важных социально-экономических и политических реформ во имя процветания Независимого Казахстана и достойного будущего наших детей! Убежден, что Nur Otan сможет внести свой вклад в эту работу", - сообщил Байбек.

 
Напомним, на прошлой неделе на XXI Съезде Nur Otan председателем партии избран глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.
 

Кошанов: мажилис станет более открытым к запросам общества

02.02.2022, 10:33 40741
Кошанов: мажилис станет более открытым к запросам общества
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Новоизбранный спикер мажилиса Ерлан Кошанов рассказал о курсе работы палаты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мажилис как демократический институт станет более открытым к запросам общества. Важно внимательно относиться ко всем альтернативным мнениям… Мы будем поддерживать конуренцию идей и конструктивную дискуссию", - отметил спикер палаты. 

 
Кошанов напомнил, что после трагических январских событий глава государства заявил о необходимости трансформации взаимоотношений между государством и обществом.
 

Мы должны обеспечить планомерную, вдумчивую и качественную законодательную поддержку курса главы государства на строительство нового Казахстана. Для этого мы должны осуществить перезагрузку своей деятельности", - сказал Ерлан Кошанов.

 
Он отметил, что первоочередной задачей для палаты должна быть работа с законопроектами, направленными на улучшение благосостояния населения.
 

Вся законотворческая работа мажилиса будет проходить в режиме открытости при конструктивном взаимодействии как с представителями гражданского общества, так и со СМИ", - добавил он.


 

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