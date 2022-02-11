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Путин: с Казахстаном намечен целый ряд серьезных мероприятий

10.02.2022, 18:13 12931
Путин: с Казахстаном намечен целый ряд серьезных мероприятий
Фото: depositphotos
МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ - Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартов Токаевым заявил, что потенциал взаимодействия между Россией и Казахстаном будет развиваться и далее и заявил о подготовке крупных проектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мне приятно констатировать ещё раз, что Россия является самым крупным торгово-экономическим партнёром Казахстана. За прошлый год товарооборот вырос более чем на 34 процента, это 26,5 млрд долларов, по-моему. Очень хороший показатель, и, главное, что темп набран хороший", - заявил Путин. 

 
По его словам, намечен целый ряд серьезных мероприятий. 

Есть над чем работать: у нас крупные проекты и в космосе, и в энергетике, машиностроении, общий объём российских инвестиций, по-моему, 18 миллиардов долларов, это приличный объём. Так что будем работать и дальше".- подчеркнул российский президент. 


В свою очередь Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан настроен на то, чтобы достичь конкретных результатов в стратегическом взаимодействии и союзнических взаимоотношениях. 

Я полагаю, что здесь мы, естественно, добьемся искомых результатов, тем более, что присутствует политическая воля. Казахстан и Россия, мы об этом неоднократно говорили, являются соседями от бога", - заявил на переговорах глава Казахстана. 


 

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Президент Казахстана прибыл в Казань

11.02.2022, 08:32 561
Президент Казахстана прибыл в Казань
Фото: Facebook/Берик Уали
КАЗАНЬ. 11 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Международном аэропорту Казани казахстанского лидера приветствовал президент Татарстана Рустам Минниханов.
 

Глава государства в рамках рабочего визита посетит достопримечательности Казанского кремля, проведет встречу с президентом Татарстана. Касым-Жомарт Токаев также посетит крупнейшие промышленные предприятия республики "Камаз" и "Танеко", - проинформировал Берик Уали.


 

Токаев провел переговоры с Мишустиным

11.02.2022, 08:25 636
МОСКВА. 11 ФЕВРАЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В ходе встречи были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых президентами Казахстана и России по итогам переговоров, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Предстоит очень большая работа по продвижению стратегического партнерства и поистине союзнических отношений между нашими странами. Для этого нужно направить все усилия на достижение конкретных результатов по тем вопросам, которые уже внесены в повестку дня. Я только что провел очень продолжительные, интенсивные переговоры с Владимиром Владимировичем. Мы переговорили буквально по всем вопросам, связанным с развитием нашего сотрудничества, международной, региональной обстановкой", - сказал Касым-Жомарт Токаев. 

 
Глава государства отметил важность слаженной работы с новым правительством Казахстана. 
 

Я хотел бы простимулировать контакты ваших представителей с новым правительством Казахстана, которое настроено на поддержание самых деловых, активных и тесных рабочих контактов с российским правительством", - подчеркнул президент.

 
По его словам, у Казахстана и России есть серьезные совместные проекты стратегического характера с участием Камаза, Сибура и других ведущих компаний. Данные проекты направлены на расширение производственной кооперации, создание новых рабочих мест, укрепление промышленного и технологического потенциала двух стран. Кроме того, казахстанская сторона намерена тесно взаимодействовать в рамках Евразийского экономического союза.
 
В свою очередь Михаил Мишустин заявил, что визит Касым-Жомарта Токаева в Москву имеет особое значение для развития дружбы и сотрудничества двух стран. 
 

Хотел бы вас заверить, что правительство Российской Федерации будет делать все необходимое, принимать меры для исполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - отметил Михаил Мишустин. 

 
В завершение встречи президент Казахстана выразил уверенность в том, что экономическая кооперация будет отвечать стратегическим целям сотрудничества наших государств.
 

Токаев "вполне удовлетворен итогами" переговоров с Путиным

10.02.2022, 22:09 7076
МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ - Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выступили с совместным заявлением после завершения трехчасовых переговоров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент Казахстана еще раз поблагодарил российского лидера и других партнеров по ОДКБ за "неоценимую поддержку в отражению беспрецедентной для Казахстана террористической атаки".
 

Я думаю, что нынешние переговоры без всякого преувеличения были очень важными, если не самыми важными за последние годы между Казахстаном и Российской Федерацией", - заявил Токаев.

 
Президент Казахстана подчеркнул, что "вполне удовлетворен итогами" и добавил, что Россия "играет исключительно важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в нашем регионе".
 
Касым-Жомарт Токаев поддержал позицию России в отношении неделимости безопасности в евразийском пространстве. Этот принцип был зафиксирован в декларации, подписанной по итогам астанинского форума ОБСЕ в 2020 году.
 

Мы согласны с тем, что строить собственную безопасность, при этом нанося ущерб безопасности других государств, в современном мире невозможно и в принципе нерационально", - отметил президент Казахстана.

 
По итогам переговоров Токаев и Путин подписали 11 документов. 
 
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль ОДКБ в обеспечении тыла в Казахстане, а также сказал, что "Казахстан и Россия являются соседями от Бога". Глава государства также сообщил, что прорабатываются еще 11 проектов с общим объемом инвестиций почти в 1,5 млрд долларов.
 

По итогам переговоров Токаев и Путин подписали ряд документов

10.02.2022, 19:51 9656
По итогам переговоров Токаев и Путин подписали ряд документов
Фото: kremlin.ru
МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, президенты РФ и РК по итогам переговоров подписали ряд документов в сфере образования, железнодорожного транспорта, цифровизации, освоения космоса и подготовки специалистов в области атомной энергетики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Список подписанных документов:
 
1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по обмену опытом в области цифровизации.
 
2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" о сотрудничестве по обмену данными с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.
 
3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" (Российская Федерация) о сотрудничестве по подготовке кадров в области мирного использования атомной энергии Республики Казахстан.
 
4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
 
5. Соглашение о сотрудничестве между АО "НК "Казакстан тeмip жолы" и АО "Трансмашхолдинг".
 
6. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Московским государственным техническим университетом им. Н.Э.Баумана".
 
7. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" (Республика Казахстан) и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (Российская Федерация).
 
8. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".
 
9. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Московский физико-техническим институт".
 
10. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" (Республика Казахстан) и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" (Российская Федерация).
 
11. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО".
 
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным отметил важную роль ОДКБ в обеспечении тыла в Казахстане, а также сказал, что "Казахстан и Россия являются соседями от Бога".
 
Напомним, в российском Кремле проходят переговоры на высшем уровне президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран.
 

За 2021 год товарооборот между РК и РФ вырос более чем на 34%

10.02.2022, 19:32 9841
МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ - Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил, что в 2022 году страны отметят 30 лет со дня установления дипломатических отношений, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Надеюсь, что мы, как и в предыдущие годы, будем использовать потенциал взаимодействия между Россией и Казахстаном, прежде всего, на экономическом треке. Мне приятно еще раз констатировать, что Россия является самым крупным торгово-экономическим партнером Казахстана. За прошлый год товарооборот вырос более чем на 34%. Это, по-моему, 26,5 миллиардов долларов. Очень хороший показатель и темп. Мы активно сотрудничаем на международных площадках", - сказал Владимир Путин. 

 
На осень 2022 года намечен ряд мероприятий, которые, по словам президента РФ, пойдут на пользу развитию деловых и гуманитарных связей между странами.
 

Есть над чем работать. Есть крупные проекты в космосе, энергетике, машиностроении. Общий объем российских инвестиций, по-моему, 17 млрд долларов - это приличный объем. Так что будем работать и дальше и, конечно, нам есть что обсудить сегодня, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать!", - сказал российский лидер.

 
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным отметил важную роль ОДКБ в обеспечении тыла в Казахстане, а также сказал, что "Казахстан и Россия являются соседями от Бога".
 
Напомним, в российском Кремле проходят переговоры на высшем уровне президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран.
 

Казахстан и Россия являются соседями от Бога - Токаев

10.02.2022, 19:03 9806
Казахстан и Россия являются соседями от Бога - Токаев
Фото: kremlin.ru
МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ - Россия и Казахстан добьются желаемых результатов на пути стратегического взаимодействия, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Казахстан и Россия, мы об этом неоднократно говорили, являются соседями от Бога, у нас самая протяженная сухопутная граница в мире, и кроме дружбы, сотрудничества, других взаимоотношений между нашими странами просто быть не может", - подчеркнул Токаев.

 
Он также выразил признательность Путину за его "теплое, деловое отношение к обращению Казахстана", которое касалось отправки миротворческого контингента в эту страну во время январских событий, сообщает РИА Новости.
 

Миротворческий контингент сыграл очень важную роль с точки зрения обеспечения тыла, если так можно выразиться, охраны стратегических объектов, и конечно же с точки зрения психологического устрашения террористов, бандитов, которые выбрали своей жертвой в этот раз Казахстан", - заявил Токаев.

 
В ходе встречи казахстанский президент не в первый раз уже повторил мысль о том, что январские митинги в республике были тщательно подготовленной операцией международных террористов, целью которых был подрыв конституционного строя и госпереворот. Об этом же сказал и Владимир Путин в приветственной речи своему коллеге (расшифровка выложена на сайте Кремля).
 

Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал без всякого преувеличения жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. Мы встречались с Вами перед Новым годом - ничего не предвещало развитие таких событий", - заявил российский лидер.

 
Напомним, в российском Кремле начались переговоры на высшем уровне президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран.
 

Токаев отметил важную роль ОДКБ в обеспечении тыла в Казахстане

10.02.2022, 19:03 9326
МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным отметил важную роль ОДКБ в обеспечении тыла в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Миротворческий контингент сыграл очень важную роль с точки зрения обеспечения тыла, если так можно выразиться, охраны стратегических объектов и конечно с точки зрения психологического устрашения террористов, бандитов, которые выбрали своей жертвой в этот раз Казахстан", - заявил Токаев.


Мы встречались с вами перед Новым годом, ничто не предвещало развития таких событий. Но, тем не менее, ситуация восстановлена. Как вы знаете, Россия, как одна из сторон ОДКБ, в соответствии со статьей 4 договора, подставила плечо Казахстану. Конечно, главную роль сыграло руководство Казахстана, преданные своему делу, присяге и народу Казахстана правоохранительные органы, Вооруженные силы", - сказал Владимир Путин.

Он отметил, что придется немало усилий приложить для того, чтобы восстановить все потерянное в ходе январских событий.

Напомним, в российском Кремле проходят переговоры на высшем уровне президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран.
 

Путин: Казахстан стал жертвой международных банд

10.02.2022, 18:59 11596
Путин: Казахстан стал жертвой международных банд
Фото: Facebook/Шелепова
МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ - Президент РФ Владимир Путин считает, что Казахстан стал жертвой международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Немало усилий теперь придётся приложить для того, чтобы восстановить всё, что было потеряно в ходе этих событий, но Казахстан, тем не менее, уверенно и твёрдо стоит на ногах", - отметил Путин.


Действительно, была тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью прежде всего подрыва конституционного строя и, конечно же, совершения госпереворота", - сказал Токаев.


Президент Казахстана отметил, что, к сожалению, во время митингов было очень много жертв, но все эти случаи расследуются, виновные понесут наказание.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль ОДКБ в обеспечении тыла в Казахстане.

Напомним, в российском Кремле проходят переговоры на высшем уровне президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран.

Хроника развязанной против Казахстана террористической войны.
 

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