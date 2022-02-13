Роман Скляр встретился с президентом Туркменистана

АШХАБАД. 12 ФЕВРАЛЯ - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр посетил Ашхабад с рабочим визитом, где провел переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи с главой Туркменистана были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан 24-25 октября 2021 года, сообщает пресс-служба правительства РК.

В рамках визита Скляр также провел отдельные переговоры с заместителями председателя кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Шахымом Абдрахмановым и Чары Гылыджжовым, в ходе которых были детально рассмотрены практические меры дальнейшего углубления экономического сотрудничества.