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Уали рассказал подробности визита Токаева в Россию

14.02.2022, 14:37 5376
Уали рассказал подробности визита Токаева в Россию
Фото: kazpravda.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Пресс-секретарь президента Берик Уали рассказал подробности визита Касым-Жомарта Токаева в Россию и его переговоров с Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Переговоры с Владимиром Путиным
 

В Москве были проведены насыщенные и, самое главное, плодотворные переговоры нашего президента с Владимиром Путиным. Беседа, продолжавшаяся, к слову, более 4 часов, по оценке обоих лидеров, позволила открыто и в доверительном ключе обсудить наиболее актуальные темы казахстанско-российской повестки", - говорится в статье Уали «Краткосрочный визит с долгосрочными перспективами», размещенной в газете «Казахстанская правда».

 
По словам пресс-секретаря главы государства, формат переговоров был очень открытым.
 

Встреча на высшем уровне была организована без оглядки на "социальное дистанцирование" - были и полноценные рукопожатия, и дружеские объятия. По нынешним "ковидным" временам такой прием на высшем уровне - большая редкость. Таких важных гостей, как президенты Ирана и Франции, Путин встречал холодно и вел с ними переговоры на почтительном расстоянии, через длинный стол", - подчеркнул Уали. 

 
Он рассказал, что Путин и Токаев в одной машине передвигались по улицам города и обсуждали двусторонние отношения. 
 
Уали напомнил, что кремлевские переговоры завершились подписанием большого пакета соглашений в сфере образования, цифровизации, освоения космоса, подготовки специалистов в области мирного использования атомной энергии. Были достигнуты предметные договоренности по расширению сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане, а также по подготовке востребованных специалистов в рамках нашей стипендиальной программы "Болашак". 
 

Необходимо отметить положительное отношение Владимира Путина к безусловно полезным инициативам Касым-Жомарта Токаева в этом вопросе. Президент Казахстана считает, что эти благие начинания помогут переформатировать наше образование в сторону получения молодыми людьми передового технического образования", - добавил Уали. 

 
Значимым итогом переговоров, по его словам, стало соглашение о сотрудничестве между АО "НК "Казахстан тeмip жолы" и АО "Трансмашхолдинг", которое предусматривает поставки маневровых и магистральных локомотивов, грузовых вагонов и другой продукции российского железнодорожного машиностроения. 
 
Уали особо отметил заявление Путина о том, что Россия будет делать все, чтобы поддержать Касым-Жомарта Токаева.
 
Встреча с Мишустиным
 
Очень плодотворно прошла встреча Касым-Жомарта Токаева с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. На ней обсуждались вопросы дальнейшего продвижения делового партнерства между Казахстаном и Россией. 

Президент призвал направить все усилия, прежде всего, на реализацию достигнутых в ходе состоявшегося визита договоренностей и добиться конкретных результатов", - отметил Уали. 

 
Поездка в Татарстан
 
В России Токаев также впервые посетил Казань - город с тысячелетней историей и богатейшим культурным наследием.
 
Визит начался с посещения Казанского Кремля, история которого насчитывает тысячу лет. Здесь президент посетил мечеть "Кул Шариф" и Благовещенский собор. Он был впечатлен увиденным, отметив символичность добрососедского расположения мусульманской мечети и православного храма в минутной ходьбе друг от друга.
 
После посещения Кремля Токаев провел переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. 
 

Глава Татарстана сопровождал казахстанского лидера на протяжении всего пребывания в республике. Очевидно, что у них сложились дружеские отношения. Их встреча в Казани стала третьей по счету за последние 10 месяцев", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства. 

 
Основное внимание на переговорах было уделено развитию торгово-экономической и инвестиционной кооперации. Было отмечено, что Татарстан занимает одно из ведущих мест среди субъектов России по уровню и масштабам сотрудничества с Казахстаном, которое растет из года в год. Показательным примером этого взаимодействия является деятельность флагманов экономики республики - "ТАНЕКО" и "КАМАЗ".
 
Токаев посетил заводы этих предприятий, расположенные в Нижнекамске и Набережных Челнах. 
 

На сегодняшний день в активной фазе находятся три проекта по строительству заводов по выпуску автокомпонентов "КАМАЗ" и автомобильных шин "Татнефть" в Костанайской и Карагандинской областях. На подходе еще три крупных проекта с участием этих компаний. В свою очередь в Татарстане плодотворно работают порядка 40 совместных предприятий с участием казахстанского капитала", - отметил Уали. 

 
Президенту рассказали, что в Татарстане проживают около 2 тысяч казахов, больше половины из которых - студенты. В Нижнекамске и Набережных Челнах президент встретился с молодыми специалистами из Казахстана, проходящими практику в компании "Татнефть" и на заводе компании "КАМАЗ". 
 

Татарстан - безусловно, развитый во всех отношениях регион России. Эта республика сохранила свою национальную самобытность, но в то же время сделала мощный рывок в технологическом развитии", - отметил президент во время визита. 

 
В Казани в честь лидера Казахстана также был организован прием и концерт от имени президента Татарстана, в ходе которого были исполнены казахские, татарские, русские песни, в том числе произведения Шамши Калдаякова и других композиторов.
 
 "Касым-Жомарт Токаев считает, что нынешний визит в Российскую Федерацию и переговоры на высшем уровне, без всякого преувеличения, стали очень важными, если не самыми важными, которые состоялись в последние годы между Казахстаном и Россией. Полагаю, эту точку зрения разделяет и российский лидер", - подчеркнул Уали. 

Напомним, визит Токаева в Россию состоялся 10-11 февраля. По итогам переговоров Токаев и Путин подписали 11 документов.  
 

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Токаев поддержал решение президента Туркменистана о проведении внеочередных президентских выборов

14.02.2022, 17:57 4401
Токаев поддержал решение президента Туркменистана о проведении внеочередных президентских выборов
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора поддержал решение президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о проведении внеочередных президентских выборов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам президента Казахстана, огромный политический и жизненный опыт лидера Туркменистана послужит делу процветания этого государства, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Также в ходе телефонного разговора главы государств обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита казахстанского лидера в Ашхабад в октябре прошлого года. 
 
Отмечается, что президенты с удовлетворением констатировали рост объемов взаимной торговли, активизацию сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства. В ходе беседы была высказана заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между двумя братскими государствами.
 

Роман Скляр встретился с президентом Туркменистана

12.02.2022, 18:38 20371
АШХАБАД. 12 ФЕВРАЛЯ - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр посетил Ашхабад с рабочим визитом, где провел переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи с главой Туркменистана были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан 24-25 октября 2021 года, сообщает пресс-служба правительства РК.
 
В рамках визита Скляр также провел отдельные переговоры с заместителями председателя кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Шахымом Абдрахмановым и Чары Гылыджжовым, в ходе которых были детально рассмотрены практические меры дальнейшего углубления экономического сотрудничества. 
 
Напомним, в Туркменистане 12 марта пройдут досрочные выборы президента.
 

Казахстан рассматривает Германию как важного стратегического партнера - Карин

11.02.2022, 18:21 32941
НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Государственный секретарь Ерлан Карин встретился с Уполномоченным МИД Германии по странам Центральной Азии, Восточной Европы и Кавказа Маттиасом Люттенбергом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи госсекретарь и Уполномоченный МИД ФРГ обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-германского сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Госсекретарь подчеркнул, что Казахстан рассматривает Германию как важного стратегического партнера в Европе и Европейском Союзе и заинтересован в дальнейшем развитии многоплановой кооперации.
 
Карин также проинформировал собеседника о планах по политической модернизации и реализации нового экономического курса Главы государства.
 
В свою очередь, Маттиас Люттенберг поблагодарил госсекретаря за возможность встречи и отметил большой потенциал для наращивания политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между нашими странами.
 

Главы Казахстана и Татарстана обсудили сотрудничество между странами в разных сферах

11.02.2022, 17:45 33906
Главы Казахстана и Татарстана обсудили сотрудничество между странами в разных сферах
Фото: Акорда
КАЗАНЬ. 11 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи главы двух государств обсудили пути расширения сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Я очень рад своему пребыванию здесь в качестве руководителя Казахстана. Я встречался с Вами несколько раз в нашей стране. Мы говорили о многих вещах, и, конечно же, о том, чтобы развивать и укреплять сотрудничество между Казахстаном и Татарстаном. У нас очень серьезные проекты в нашем двустороннем сотрудничестве. Поэтому думаю, что эти проекты, безусловно, найдут свое воплощение, коль скоро имеется политическая воля руководителей и Казахстана, и Татарстана", - сказал Токаев в ходе встречи.

 
Казахстанский лидер проинформировал Минниханова о состоявшихся вчера продуктивных переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
 

Очень доволен их содержанием, результатами этой встречи. Мы, естественно, говорили о том, что Казахстан будет развивать свое сотрудничество с Татарстаном как с субъектом Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин в своем выступлении на пресс-конференции особо выделил Татарстан как один из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации и приветствовал мое решение посетить республику с рабочим визитом", - подчеркнул глава Казахстана.

 
Токаев также отметил важность развития культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Татарстаном.
 

Действительно, между нашими странами имеются связи, которые уходят вглубь истории. По сути дела, наша история - общая. Я интересуюсь историческими моментами, читаю статьи, книги по истории. И каждый раз убеждаюсь и даже удивляюсь, насколько глубоки и интегрированы в историческом плане наши связи. Полностью согласен с Вашим мнением, что культурно-гуманитарное сотрудничество должно развиваться. Во всяком случае, Казахстан готов к этому", - сказал президент РК.

 
Лидер Казахстана дал высокую оценку динамичному развитию Татарстана под сильным и авторитетным руководством Минниханова и пожелал ему дальнейших успехов на благо народа республики.
 
В свою очередь президент Татарстана выразил Токаеву признательность за визит в Казань и отметил стратегическую важность развития сотрудничества с Казахстаном.
 

Для нас это большая честь. Мы высоко ценим возможность работать с Республикой Казахстан в рамках казахстанско-российских дружеских отношений. Казахстан для Республики Татарстан является стратегическим партнером. Есть много соглашений с регионами Казахстана, есть добрые примеры работы наших компаний в Республике Казахстан", - сказал Минниханов.


В завершение встречи Минниханов наградил Токаева орденом "Дуслык" за значительный вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном, укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя народами.
 
Напомним, президент Казахстана посетил знаменитый Казанский Кремль.
 

Токаев посетил знаменитый Казанский Кремль

11.02.2022, 16:05 36571
Фото: ТРК президента
КАЗАНЬ. 11 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Татарстан посетил знаменитый художественный музей-заповедник "Казанский Кремль", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Программа визита главы государства в Республику Татарстан началась с посещения государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Казанский Кремль", в поездке его сопровождал президент Татарстана. Рустам Минниханов рассказал об уникальном историческом комплексе, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - сообщает в telegram телерадиокомплекс президента. 

 
На территории Казанского Кремля Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть "Кул Шариф" и Благовещенский собор. 
 
Во время посещения мечети наряду с главой Татарстана казахстанского лидера сопровождал председатель духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин, который прочитал молитву.

Напомгим, сегодня в рамках визита в Россию президент Казахстана прибыл в Казань. 
 

Президент Казахстана прибыл в Казань

11.02.2022, 08:32 44456
Фото: Facebook/Берик Уали
КАЗАНЬ. 11 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Международном аэропорту Казани казахстанского лидера приветствовал президент Татарстана Рустам Минниханов.
 

Глава государства в рамках рабочего визита посетит достопримечательности Казанского кремля, проведет встречу с президентом Татарстана. Касым-Жомарт Токаев также посетит крупнейшие промышленные предприятия республики "Камаз" и "Танеко", - проинформировал Берик Уали.


 

Токаев провел переговоры с Мишустиным

11.02.2022, 08:25 44861
Токаев провел переговоры с Мишустиным
Фото: telegram/Телерадиокомплекс Президента РК
МОСКВА. 11 ФЕВРАЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В ходе встречи были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых президентами Казахстана и России по итогам переговоров, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Предстоит очень большая работа по продвижению стратегического партнерства и поистине союзнических отношений между нашими странами. Для этого нужно направить все усилия на достижение конкретных результатов по тем вопросам, которые уже внесены в повестку дня. Я только что провел очень продолжительные интенсивные переговоры с Владимиром Владимировичем. Мы переговорили буквально по всем вопросам, связанным с развитием нашего сотрудничества, международной, региональной обстановкой", - сказал Касым-Жомарт Токаев. 

 
Глава государства отметил важность слаженной работы с новым правительством Казахстана. 
 

Я хотел бы простимулировать контакты ваших представителей с новым правительством Казахстана, которое настроено на поддержание самых деловых, активных и тесных рабочих контактов с российским правительством", - подчеркнул президент.

 
По его словам, у Казахстана и России есть серьезные совместные проекты стратегического характера с участием "Камаза", "Сибура" и других ведущих компаний. Проекты направлены на расширение производственной кооперации, создание новых рабочих мест, укрепление промышленного и технологического потенциала двух стран. Кроме того, казахстанская сторона намерена тесно взаимодействовать в рамках Евразийского экономического союза.
 
В свою очередь Михаил Мишустин заявил, что визит Касым-Жомарта Токаева в Москву имеет особое значение для развития дружбы и сотрудничества двух стран. 
 

Хотел бы вас заверить, что правительство Российской Федерации будет делать все необходимое, принимать меры для исполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - отметил Михаил Мишустин. 

 
В завершение встречи президент Казахстана выразил уверенность в том, что экономическая кооперация будет отвечать стратегическим целям сотрудничества обоих государств.
 

Токаев и Путин подвели итоги прошедших в Москве переговоров

10.02.2022, 22:09 49406
Токаев и Путин подвели итоги прошедших в Москве переговоров
Фото: Акорда
МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ - Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выступили с совместным заявлением после завершения трехчасовых переговоров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент Казахстана еще раз поблагодарил российского лидера и других партнеров по ОДКБ за "неоценимую поддержку в отражению беспрецедентной для Казахстана террористической атаки".
 

Я думаю, что нынешние переговоры без всякого преувеличения были очень важными, если не самыми важными за последние годы между Казахстаном и Российской Федерацией", - заявил Токаев.


 
Президент Казахстана подчеркнул, что "вполне удовлетворен итогами" и добавил, что Россия "играет исключительно важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в нашем регионе".
 
Касым-Жомарт Токаев поддержал позицию России в отношении неделимости безопасности в евразийском пространстве. Этот принцип был зафиксирован в декларации, подписанной по итогам астанинского форума ОБСЕ в 2020 году.
 

Мы согласны с тем, что строить собственную безопасность, при этом нанося ущерб безопасности других государств, в современном мире невозможно и нерационально. Поэтому думаем, что предложения, которые были высказаны Российской Федерацией относительно безопасности в широком международном масштабе, являются очень хорошей платформой для проведения успешных дипломатических переговоров. Мы за то, чтобы переговоры проводились не ради переговоров, а для достижения результатов. В конце концов, худой мир лучше, чем добрая ссора", - отметил Касым-Жомарт Токаев.


Президент РК выразил полное удовлетворение итогами состоявшихся переговоров и поблагодарил российскую сторону за проявленное гостеприимство.

Переговоры были очень насыщенными, интересными. Я хотел бы, пользуясь возможностью, выразить удовлетворение тем, как прошли эти переговоры. Нынешний год является знаковым для наших государств. Мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. За это время, опираясь на крепкие узы дружбы, общность истории, ментальную близость наших народов, мы выстроили образцовое межгосударственное сотрудничество. Благодаря интенсивному политическому диалогу добились впечатляющих успехов по всем направлениям. Наша самая протяженная в мире сухопутная граница являет всему международному сообществу яркий пример настоящего добрососедства, надежного союзничества и стратегического партнерства", - заявил глава государства. 


Касым-Жомарт Токаев сообщил, что были проведены весьма обстоятельные и плодотворные переговоры. Открыто, в доверительном ключе лидеры обсудили основные темы текущей казахстанско-российской повестки.

Мы с удовлетворением отметили в высшей степени успешное развитие всесторонних контактов между нашими странами. С учетом огромного потенциала взаимовыгодного сотрудничества подтвердили обоюдное стремление к углублению политических, экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. Мы договорились поддерживать положительную динамику взаимной торговли. Несмотря на пандемийные меры, достигнут самый высокий результат. В прошлом году товарооборот превысил $21 млрд", - отметил президент. 


По его словам, российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана - общий объем их вложений превысил $17 млрд. Каждое третье предприятие с иностранным капиталом в нашей стране создано с участием российских компаний, общий инвестиционный портфель которых представлен практически всеми отраслями.

Мы детально обсудили перспективы расширения производственной кооперации. В этом направлении наши страны уже завершили 13 крупных проектов. На стадии реализации - 8 проектов на сумму более 2,5 миллиарда долларов, прорабатываются еще 11 проектов общим объемом инвестиций почти 1,5 миллиарда долларов. Во время переговоров я проинформировал уважаемого Владимира Владимировича, что все эти проекты будут находиться под моим персональным контролем. Они направлены на создание новых рабочих мест, укрепление промышленного и технологического потенциала наших стран. Большую практическую отдачу также приносит межрегиональное сотрудничество. В структуре общего товарооборота доля взаимовыгодной торговли между нашими регионами занимает порядка 70 %, - сообщил глава государства. 


Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что продуктивное партнерство Казахстана и России постоянно расширяется за счет новых инновационных точек роста. По итогам переговоров был подписан ряд документов, которые позволят двум странам значительно продвинуться в абсолютно актуальных вопросах цифровизации, освоения космоса, подготовки специалистов в области атомной энергетики.

С учетом востребованности в Казахстане высококвалифицированных кадров инженерно-технического профиля особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере образования. В ходе переговоров я выразил признательность уважаемому Владимиру Владимировичу за согласие открыть в Казахстане филиалы самых известных технических вузов Российской Федерации. Я думаю, что они внесут очень серьезный вклад в развитие образования в нашей стране", - сказал президент Казахстана. 


Касым-Жомарт Токаев заявил, что стороны заручились взаимной поддержкой в продвижении международных инициатив. Он отметил, что Казахстан выступает за кандидатуру Москвы в качестве места проведения выставки ЭКСПО в 2030 году, сообщила пресс-служба Акорды
 
По итогам переговоров Токаев и Путин подписали 11 документов. 
 
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль ОДКБ в обеспечении тыла в Казахстане, а также сказал, что "Казахстан и Россия являются соседями от Бога". Глава государства также сообщил, что прорабатываются еще 11 проектов с общим объемом инвестиций почти в 1,5 млрд долларов.
 

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