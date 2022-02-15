Уали рассказал подробности визита Токаева в Россию

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НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Пресс-секретарь президента Берик Уали рассказал подробности визита Касым-Жомарта Токаева в Россию и его переговоров с Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Переговоры с Владимиром Путиным

В Москве были проведены насыщенные и, самое главное, плодотворные переговоры нашего президента с Владимиром Путиным. Беседа, продолжавшаяся, к слову, более 4 часов, по оценке обоих лидеров, позволила открыто и в доверительном ключе обсудить наиболее актуальные темы казахстанско-российской повестки", - говорится в статье Уали «Краткосрочный визит с долгосрочными перспективами», размещенной в газете «Казахстанская правда» .

По словам пресс-секретаря главы государства, формат переговоров был очень открытым.

Встреча на высшем уровне была организована без оглядки на "социальное дистанцирование" - были и полноценные рукопожатия, и дружеские объятия. По нынешним "ковидным" временам такой прием на высшем уровне - большая редкость. Таких важных гостей, как президенты Ирана и Франции, Путин встречал холодно и вел с ними переговоры на почтительном расстоянии, через длинный стол", - подчеркнул Уали.

Он рассказал, что Путин и Токаев в одной машине передвигались по улицам города и обсуждали двусторонние отношения.

Уали напомнил, что кремлевские переговоры завершились подписанием большого пакета соглашений в сфере образования, цифровизации, освоения космоса, подготовки специалистов в области мирного использования атомной энергии. Были достигнуты предметные договоренности по расширению сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане, а также по подготовке востребованных специалистов в рамках нашей стипендиальной программы "Болашак".

Необходимо отметить положительное отношение Владимира Путина к безусловно полезным инициативам Касым-Жомарта Токаева в этом вопросе. Президент Казахстана считает, что эти благие начинания помогут переформатировать наше образование в сторону получения молодыми людьми передового технического образования", - добавил Уали.

Значимым итогом переговоров, по его словам, стало соглашение о сотрудничестве между АО "НК "Казахстан тeмip жолы" и АО "Трансмашхолдинг", которое предусматривает поставки маневровых и магистральных локомотивов, грузовых вагонов и другой продукции российского железнодорожного машиностроения.

Уали особо отметил заявление Путина о том, что Россия будет делать все, чтобы поддержать Касым-Жомарта Токаева.

Встреча с Мишустиным

Очень плодотворно прошла встреча Касым-Жомарта Токаева с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. На ней обсуждались вопросы дальнейшего продвижения делового партнерства между Казахстаном и Россией.





Президент призвал направить все усилия, прежде всего, на реализацию достигнутых в ходе состоявшегося визита договоренностей и добиться конкретных результатов", - отметил Уали.

Поездка в Татарстан

В России Токаев также впервые посетил Казань - город с тысячелетней историей и богатейшим культурным наследием.

Визит начался с посещения Казанского Кремля, история которого насчитывает тысячу лет. Здесь президент посетил мечеть "Кул Шариф" и Благовещенский собор. Он был впечатлен увиденным, отметив символичность добрососедского расположения мусульманской мечети и православного храма в минутной ходьбе друг от друга.

После посещения Кремля Токаев провел переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Глава Татарстана сопровождал казахстанского лидера на протяжении всего пребывания в республике. Очевидно, что у них сложились дружеские отношения. Их встреча в Казани стала третьей по счету за последние 10 месяцев", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Основное внимание на переговорах было уделено развитию торгово-экономической и инвестиционной кооперации. Было отмечено, что Татарстан занимает одно из ведущих мест среди субъектов России по уровню и масштабам сотрудничества с Казахстаном, которое растет из года в год. Показательным примером этого взаимодействия является деятельность флагманов экономики республики - "ТАНЕКО" и "КАМАЗ".

Токаев посетил заводы этих предприятий, расположенные в Нижнекамске и Набережных Челнах.

На сегодняшний день в активной фазе находятся три проекта по строительству заводов по выпуску автокомпонентов "КАМАЗ" и автомобильных шин "Татнефть" в Костанайской и Карагандинской областях. На подходе еще три крупных проекта с участием этих компаний. В свою очередь в Татарстане плодотворно работают порядка 40 совместных предприятий с участием казахстанского капитала", - отметил Уали.

Президенту рассказали, что в Татарстане проживают около 2 тысяч казахов, больше половины из которых - студенты. В Нижнекамске и Набережных Челнах президент встретился с молодыми специалистами из Казахстана, проходящими практику в компании "Татнефть" и на заводе компании "КАМАЗ".

Татарстан - безусловно, развитый во всех отношениях регион России. Эта республика сохранила свою национальную самобытность, но в то же время сделала мощный рывок в технологическом развитии", - отметил президент во время визита.

В Казани в честь лидера Казахстана также был организован прием и концерт от имени президента Татарстана, в ходе которого были исполнены казахские, татарские, русские песни, в том числе произведения Шамши Калдаякова и других композиторов.

"Касым-Жомарт Токаев считает, что нынешний визит в Российскую Федерацию и переговоры на высшем уровне, без всякого преувеличения, стали очень важными, если не самыми важными, которые состоялись в последние годы между Казахстаном и Россией. Полагаю, эту точку зрения разделяет и российский лидер", - подчеркнул Уали.



