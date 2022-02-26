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Токаев встретился с главой российского правительства

25.02.2022, 10:49 34361
Токаев встретился с главой российского правительства
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Михаил Мишустин и главы делегаций заседания Евразийского межправительственного совета встретились с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нур-Султане, сообщает РИА "Новости".
 
Ожидается, что встреча продлится около часа, после чего участники совета сделают совместное фото. 
 
Затем состоится заседание совета в расширенном составе. Главы правительств России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. 
 
Особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия в области таможенного регулирования, механизму прослеживаемости товаров, а также макроэкономической ситуации в ЕАЭС.
 
На заседании будет рассматриваться сотрудничество в промышленной сфере, прежде всего в области гражданского авиастроения.

 

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Запад ждет, что Зеленский станет президентом в изгнании

25.02.2022, 17:19 22366
Запад ждет, что Зеленский станет президентом в изгнании
Фото: кадр из видео
МОСКВА. 25 ФЕВРАЛЯ - Запад ожидает, что Владимир Зеленский станет президентом в изгнании, поэтому предлагает ему эмиграцию, заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае необходимости его страна готова дать убежище украинским властям, в том числе Зеленскому, сообщает РИА Новости.
 

Я думаю, что Запад не верит в Украину, в ее потенциал военный и политический, что скорее всего он ожидает, что Зеленский будет президентом в изгнании", - сказал эксперт.

 
По его словам, через какое-то время военный потенциал Украины закончится, и Зеленский просто сбежит.
 

Вот ему заранее предлагают убежище, в том числе с прицелом на то, что в дальнейшем будет уже осуществлять свою деятельность оттуда, из Лондона. Это напоминает ряд правительств в изгнании после Второй мировой, во время Второй мировой войны. Они носили чисто декоративный характер, но при этом формально являлись правительствами", - пояснил эксперт.

 
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине. Мобилизация проводится в Киеве и всех областях Украины в течение 90 дней.
 

Мы остаемся наедине в защите нашего государства... Кто готов воевать вместе с нами? Честно, не вижу таких. Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО? Честно, все боятся", - сказал Зеленский в своем видеообращении.


 

Токаев предложил странам ЕАЭС создать рабочую группу по устранению негативных последствий для экономики

25.02.2022, 15:25 24641
Токаев предложил странам ЕАЭС создать рабочую группу по устранению негативных последствий для экономики
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главами правительств государств-членов Евразийского экономического союза, на которой предложил создать рабочую группу по устранению негативных последствий для экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наш экономический союз по понятным причинам беспокоит усиление политического противостояния вследствие санкционного конфликта и негативные последствия для экономики и финансовых систем наших стран. Мы в Казахстане принимаем меры антикризисного характера, это только начало, впереди очень серьезная и сложная работа. Предполагаю, что это работу мы могли бы проводить согласованно вместе с нашими коллегами по Евразийскому экономическому союзу. С учетом тесной взаимосвязи экономических, финансовых и промышленных систем полагаю, что в рамках Союза следует создать рабочую группу для оценки рисков и выработки экономических мер, направленных на смягчение негативных последствий", - подчеркнул Токаев. 

 
Он отметил, что сегодняшняя встреча проходит в условиях беспрецедентного обострения геополитической напряженности, сообщает Акорда. 
 
По мнению Токаева, рабочую группу следует создать на уровне экономических ведомств с участием финансовых регуляторов. Координационную работу на себя должна взять Евразийская экономическая комиссия. Президент подчеркнул, что, нсмотря на непростую внешнюю макросреду, экономические показатели ЕАЭС демонстрируют неплохую положительную динамику.
 

По итогам 2021 года внешняя торговля Союза выросла более чем на 34 %, а внутренняя еще более значительно - на 67 %. Это хороший показатель крепнущих торгово-экономических связей внутри Евразийского союза. Совокупный рост ВВП составил 4,4 %. Это ощутимо выше прогнозных показателей. Отрадно, что мы движемся в верном направлении - расширяем взаимную торговлю и повышаем конкурентоспособность отраслей экономик", - сказал глава государства.

 
Он также отметил насыщенный характер повестки дня Евразийского межправительственного совета. По мнению Токаева, обсуждение всех вопросов, в том числе чувствительных проблем, завершено достаточно конструктивно и успешно. 
 
В ходе встречи руководители правительств государств ЕАЭС поделились мнениями о текущих и перспективных вопросах евразийской интеграции.
 
Выслушав премьер-министров, глава Казахстана подчеркнул, что в связи с последними событиями предстоит большая работа.
 

Очень важно, чтобы правительства наших стран умели находить рациональные подходы к решению очень сложных проблем. Все мы ждем больших результатов от деятельности Евразийского экономического союза… Очень важно поддерживать нашими усилиями, нашей работой высокий авторитет, репутацию ЕАЭС, деятельность которого соответствует стратегическим интересам наших государств. Действительно, люди ждут от Евразийского экономического союза практических результатов", - подытожил свое выступление Токаев.

 
В заключение он пожелал руководителям правительств плодотворной работы в реализации общих целей и задач. 
 
Во встрече приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, председатель правительства России Михаил Мишустин, а также премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в качестве представителя государства-наблюдателя и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
 

Кыргызстан предложил странам ЕАЭС взаимно признать паспорта вакцинации

25.02.2022, 14:22 27561
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров в ходе заседания Евразийского межправительственного совета предложил странам, входящим в ЕАЭС, взаимно признать паспорта вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Важным вопросом, требующим оперативного решения, является признание документов по вакцинации, в том числе вакцин против COVID-19, которые применяются на территории Евразийского экономического пространства", - цитирует кыргызского премьера zakon.kz.

 
По словам Жапарова, практика взаимного признания сертификатов вакцинации в государствах-членах ЕАЭС уже имеется. 
 

Россия и Казахстан договорились о признании сертификатов против КВИ на двусторонней основе. Мы считаем, что этот опыт можно было бы расширить для использования во всех пяти странах для эффективного формирования системы целевого содействия восстановлению экономик в постковидный период и дальнейшего экономического развития государств-членов ЕАЭС", - подчеркнул Жапаров. 


Ранее сообщалось, что Казахстан признал паспорта вакцинации 30 стран. 

Кроме того, Казахстан и Россия согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации. 
 

Токаев обсудил ситуацию вокруг Украины с премьер-министром Армении

25.02.2022, 13:52 28831
Токаев обсудил ситуацию вокруг Украины с премьер-министром Армении
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прибывшим в Республику Казахстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахстанско-армянских отношений с акцентом на укрепление торгово-экономического сотрудничества, в том числе по линии ЕАЭС. Лидеры также обсудили взаимодействие в рамках международных организаций и ситуацию вокруг Украины", - сообщает Акорда. 

 
Токаев отметил поступательное развитие двустороннего сотрудничества.
 

В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений. Очень важная дата. Налажен открытый политический диалог на высшем и высоком уровнях. Развиваются парламентские связи, культурно-гуманитарные контакты", - сказал президент.

 
Глава государства высоко оценил текущее председательство Армении в ОДКБ и выразил признательность Николу Пашиняну за поддержку решения о направлении миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан во время трагических январских событий.
 
В свою очередь руководитель армянского правительства выразил благодарность за гостеприимство и высокий уровень организации заседания ЕМПС.
 

Очень рад, что наши отношения с Казахстаном успешно развиваются. Сейчас в формате ЕАЭС мы обсуждаем вопросы дальнейшего экономического сотрудничества, и развития евразийского экономического пространства", - сказал Пашинян.

 
Он также положительно оценил механизмы кризисного реагирования ОДКБ, отметив приоритетность этого вопроса в рамках председательства Армении в организации.

Ранее Токаев обсудил антикризисные меры в связи с ситуацией на Украине с российским премьером Михаилом Мишустиным. 
 

Токаев и Мишустин обсудили анткризисные меры на фоне эскалации конфликта на Украине

25.02.2022, 13:18 30411
Токаев и Мишустин обсудили анткризисные меры на фоне эскалации конфликта на Украине
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра России Михаила Мишустина, находящегося в Казахстане для участия в работе Евразийского межправительственного совета, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе встречи собеседники рассмотрели совместные меры по недопущению снижения товарооборота между двумя государствами на фоне эскалации ситуации в Украине и вводимых международных санкций в отношении России", - сообщает Акорда. 

 
Глава Казахстана и российский премьер также обсудили перспективы развития казахстанско-российского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, в том числе по линии Евразийского экономического союза.

Ранее, на заседании Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане, Михаил Мишустин заявил, что страны Евразийского экономического союза остаются вместе при любых обстоятельствах и стремятся укреплять сотрудничество, несмотря на попытки западных государств их разобщить. 
 

Мишустин: страны ЕАЭС пытаются разобщить

25.02.2022, 12:35 31521
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане заявил, что страны Евразийского экономического союза остаются вместе при любых обстоятельствах и стремятся укреплять сотрудничество, несмотря на попытки западных государств их разобщить, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодняшняя встреча - лучшее подтверждение тому, что при любых обстоятельствах мы вместе и сообща стремимся укреплять сотрудничество по всем направлениям, несмотря на внешнее давление и попытки западных стран нас разобщить", - сказал российский премьер.

 
Он отметил, что союз продолжает рассматривать приоритетные вопросы евразийской интеграции, принимать решения, которые необходимы для развития торгово-экономических и гуманитарных связей, повышения качества жизни и благосостояния людей. 
 

В текущей ситуации это особенно важно", - цитирует Мишустина РИА "Новости".


Ранее премьер-министр Казахстана Смаилов отметил, что страны ЕАЭС научились оперативно и слаженно реагировать на новую экономическую реальность.
 

Заседание Евразийского межправсовета стартовало в Нур-Султане

25.02.2022, 11:27 33186
Заседание Евразийского межправсовета стартовало в Нур-Султане
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН - В Нур-Султане началось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. 
 
В заседании примут участие главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России. 
 
Прямую трансляцию заседания ЕМПС можно посмотреть на сайте PrimeMinister.kz и в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте".
 

Смаилов провел переговоры с Мишустиным

25.02.2022, 08:31 28596
Смаилов провел переговоры с Мишустиным
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов во время заседания Евразийского межправительственного совета провел двусторонние переговоры с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в частности, касающихся сфер торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, промышленного и топливно-энергетического комплекса, цифровизации и космической отрасли и др. 
 
Российская Федерация является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. В 2021 году рост товарооборота между двумя странами составил 29%. 
 
Смаилов отметил динамичный рост в агропромышленном комплексе. 
 

По прошлому году взаимодействие в АПК выросло на 32%. Вместе с тем имеется большой потенциал в этой сфере. Предлагаем продолжить работу по увеличению взаимной торговли, увеличению ее структуры, расширению номенклатуры поставляемых товаров. Приглашаем российский агропромышленный бизнес к тесному сотрудничеству", - сказал Смаилов. 

 
Обсуждая вопросы транзитно-транспортного сотрудничества, премьер-министр Казахстана отметил масштабный проект по развитию международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Казахстанский и китайский участки строительства завершены. Ожидается окончание работ на российской стороне. Казахстанской стороной предусмотрена реконструкция участка автодороги от города Актобе до российской границы на Самару через город Уральск в качестве продолжения проекта автомобильной дороги "Меридиан". По мере увеличения интенсивности движения со временем планируется расширение категории дороги в 2025-2030 годы до четырех полос. 
 
Особое внимание также было уделено вопросу налаживания авиасообщения между Казахстаном и Россией. В настоящее время между соседними странами выполняется 54 рейса в неделю по 21 маршруту. В целом отмечается постепенное возобновление рейсов. Однако имеющийся спрос полностью не удовлетворен. 
 
Кроме того, Смаилов и Мишустин обсудили варианты газификации северных и восточных регионов Казахстана, в том числе из Российской Федерации. Компании "Газпром" и QazaqGaz до конца первого квартала текущего года должны провести оценку проекта газификации северных и восточных регионов Казахстана. Стороны определят объем потребления и маршруты строительства газопроводов. Смаилов выразил заинтересованность в активизации работ в данной сфере для принятия конкретного решения в краткосрочной перспективе. 
 
В свою очередь Михаил Мишустин выразил надежду на укрепление интеграционных связей в формате Евразийского экономического союза и обеспечение торгово-экономического сотрудничества во взаимных интересах. 
 

Хочу с удовлетворением отметить, что наше торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана развивается достаточно успешно. В 2021 году товарооборот увеличился на треть по сравнению с 2020 годом и превысил $25 млрд. Это рекордный показатель взаимной торговли за всю нашу историю", - сказал глава правительства России. 

 
В завершение встречи представители казахстанской и российской сторон подписали План мероприятий по реализации Комплексной программы экономического сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан на 2021-2025 годы.

 

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