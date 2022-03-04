Лавров рассказал, что будет с Украиной после завершения спецоперации
03.03.2022, 11:09 4616
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 3 МАРТА - Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что после завершения украинского кризиса украинцы должны сами решать, как им дальше жить, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Украинцы сами должны решать, после того как закончится этот развязанный ими конфликт, который мы сейчас пытаемся завершить, как им дальше жить. Это сейчас обсуждается в политологических кругах. Я не участвую в этих дискуссиях", - сказал министр в интервью телеканалу Al Jazeera, сообщает RT.
Российская сторона исходит из того, что "это должно быть мнение всех народов, которые проживают на Украине", подчеркнул Лавров.
Также Лавров заявил, что требования России на переговорах с Украиной нельзя толковать как капитуляцию Киева.
Не считаю, что это можно таким образом квалифицировать. Здесь главное не термин, который будет использован. Мы предлагаем договоренность. Она будет обеспечивать законные права всех народов, которые проживают на Украине, что включает в себя все без исключения национальные меньшинства, их равноправие", - сказал он.
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Токаев рассказал, о чем говорил с Путиным и Зеленским
03.03.2022, 11:24 4126
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, о чем разговаривал с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В разговоре с президентом Украины Токаев подчеркнул важность достижения соглашения путем переговоров для прекращения военных действий на Украине.
Достигнута договоренность о сотрудничестве в гуманитарной сфере", - написал он в Twitter.
Также глава государссва рассказал, что в разговоре в президентом России он подчеркнул настоятельную необходимость достижения соглашения за столом переговоров.
Также обсуждались вопросы торгово-экономического развития.
Посла Британии вызвали в МИД после заявлений Ходж о санкциях против Казахстана
02.03.2022, 11:45 9796
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Министерство иностранных дел Казахстана ждет разъяснения британской стороны, после того как один из депутатов парламента Великобритании потребовала санкций для казахстанской стороны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Это было заявление одного депутата, который сделала заявление в парламенте. У нас сегодня посол Великобритании в Казахстане приглашена в МИД, чтобы она дала разъяснение, с чем это связано. Мы ожидаем от нее комментарий", - сказал вице-министр иностранных дел РК Шахрат Нурышев журналистам.
Журналисты также спросили Нурышева, возможно ли ввести санкции в отношении депутата Ходж. На это представитель МИД ответил, что такой вопрос пока не рассматривается, информирует Sputnik Казахстан.
Накануне член парламента Великобритании Маргарет Ходж во время обсуждения санкций против России из-за военной спецоперации на Украине предложила рассмотреть также санкции против Казахстана и Азербайджана, заявив, что эти государства "поддерживают Путина". На это глава МИД Великобритании Лиз Трасс ответила, что изучит этот вопрос.
Ранее после январских событий та же самая Маргарет Ходж предлагала ввести санкции против "клептократической элиты" Казахстана.
МИД Сирии: Запад готов вооружить даже нацистов, чтобы навредить России
01.03.2022, 15:30 15696
Фото: кадр из видео
ДАМАСК. 1 МАРТА - Заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари заявил, что Запад готов вооружить даже нацистов, чтобы навредить России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Запад не брезгует вооружать новых нацистов на Украине, которые поднимают те же знамена, что были у нацистской Германии, которая разрушила всю Европу. И они не побрезгуют вооружить и черта, если он будет против России, заявил в интервью РИА "Новости" Джаафари.
Прошло 75 лет после победы над фашизмом. Спустя столько лет появились те, кто заявил о готовности поддержать новых нацистов на Украине, которые поднимают те же знамена, которые считались призраком Европы. Но они получили поддержку этих стран и поддержку спецслужб только потому, что они против России. Запад не побрезгует вооружить и черта против России, если это будет в их интересах", - отметил он.
По словам сирийского политика, поддержка нацистов на Украине происходит в наши дни, несмотря на то что Запад вместе с Россией боролся против этой общей угрозы несколько десятилетий назад. "Но если бы они были настоящими союзниками в той войне, то они бы не поддержали новых нацистов сегодня", - сказал Джаафари.
Поэтому не стоит удивляться, и мы не исключаем, что завтра на Украину отправят террористов ИГ (запрещена в РК, РФ)", - заявил Джаафари.
Токаев призвал Россию и Украину найти общий язык за столом переговоров
01.03.2022, 12:42 17401
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Казахстан призывает Россию и Украину к поиску общего языка и готов оказать посреднические услуги, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередного съезда партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности суверенитета территориальной целостности нашего государства. Как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности. Об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля. Принцип неделимости и общности безопасности предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия. К сожалению, этого не произошло. Минские соглашения остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины", - цитирует Токаева Sputnik Казахстан.
По его словам, геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась, и сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции.
Поэтому мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренностей и согласия. Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития. Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги. Если они, конечно, понадобятся", - цитирует главу государства Zakon.kz.
Член корпуса молодых депутатов рассказала об исполнении поручений президента по вопросам молодежи
01.03.2022, 12:08 17986
Фото: instagram_nur_otan
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Член Корпуса молодых депутатов Кристина Шафикова в обращении к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву отметила, что проблемы молодежи кроются в несовершенстве закона о молодежной политике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Есімім Кристина, Тәуелсіздік құрдасымын. Қарағанды облысы Балқаш қаласында №1 жалпы білім беретін орта мектепте мұғалім болып қызмет етемін.
Праймеризге қатысып, жастардың атынан қалалық мәслихаттың депутаты болып сайландым.
Кристина Шафикова рассказала, что на ее выбыр стать депутатом повлияли проблемы "в которых буквально "завязли" мои друзья, сверстники".
Запрос у всех очень простой: гарантированная работа, доступное образование и жилье, возможность достойно проводить досуг. Уверена, все это в шорт-листе проблем молодежи не только нашего города", - рассказала она.
Она пояснила, что депутатство в маслихате дало возможность донести до власти проблемы наших горожан, помочь, особенно необустроенным молодым людям.
Касым-Жомарт Кемелевич, ваша инициатива о выделении 30%-ой квоты для женщин и молодежи в избирательных списках значительно увеличила число молодых депутатов. Партия, маслихаты и мажилис обновились за счет молодых лидеров", - сказала депутат в своем обращении.
Шафикова подчеркнула, что проблемы молодежи кроются "прежде всего в несовершенстве закона о молодежной политике".
Надо честно признать, что он не отражает современных реалий", - отметила она.
По ее словам, предлагаемый законопроект - "это декларация намерений". Закон должен быть понятным, нужным каждому, пройти обсуждение и получить поддержку самой молодежи!
Нами уже предложено увеличить возраст молодежи до 35 лет. Наш главный приоритет - молодежь категории NEET. Но в законопроекте есть только ее определение и нет конкретных механизмов работы с ней. Но мы полны решимости! Будем продвигать их через наших депутатов в мажилисе", - заявила Шафикова.
Она отметала, что молодыми депутатами совместно с Jas Otan ведется работа по исполнению поручений главы государства.
Во-первых, отметила депутат, реализуется проект по работе с необустроенной молодежью.
Наш проект "Сәтті қадам" направлен на трудовую социализацию молодежи, не имеющей возможности продолжить образование после школы", - пояснила молодой педагог.
Во-вторых, в рамках проекта "Кеңес орталығы" планируется консультировать и повышать информированность молодежи о реализуемых госпрограммах, адаптировать ее к современным реалиям.
В-третьих, продолжила она, сейчас идет активная работа над новой программой Jas Otan, которая будет принята на форуме молодежного крыла.
Касым-Жомарт Кемелевич, казахстанская молодежь, ее проблемы всегда находятся в фокусе вашего пристального внимания. Разрешите от лица жасотановцев, корпуса молодых депутатов пригласить вас принять участие в форуме молодежного крыла нашей партии", - обратилась Шафикова к главе государства.
Новый Казахстан - это не только когда мы говорим открыто о проблемах, но и находим пути их решения! Страна на пороге общественной трансформации и экономических преобразований. И наша партия должна быть в авангарде этих процессов! И мы, молодые, полные энергии, знаний и веры, готовы включиться в этот процесс", - сказала депутат, обращаясь к однопартийцам.
Оралов назвал основные направления программы по модернизации партии Nur Otan
01.03.2022, 11:28 18526
Фото: instagram_nur_otan
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов перечислил основные направления программы по модернизации партии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы!
Құрметті делегаттар!
Сіздің тапсырмаңызды орындау мақсатында партия жұмысына кешенді талдау жасалды. Қоғамдық пікір мен сарапшылардың ұстанымы зерттелді. Аймақтардағы партияластардан ұсыныстар жиналды.
Халықты толғандыратын өткір мәселелерге, "Nur Otan"-ға қатысты қоғамдық сынға жүйелі сараптама жасалды.
Адалдық пен әділдік, нәтижелі жұмыс пен жауапкершілік, жеделдік пен ашықтық - қазіргі таңда қоғамның партияға және оның әрбір мүшесіне қойып отырған басты талабы.
Осыған орай, партияны модернизациялау бағдарламасының жоспары дайындалды, оның негізгі бағыттарын айтып беруге рұқсат етіңіздер.
Бірінші. Халықпен кері байланыс жасау құралдарының тиімділігін арттыру қажет деп санаймыз.
Ең әуелі партия жанындағы қоғамдық кеңестердің құрылымын қайта жасақтау керек. Сандық емес, сапалық көрсеткіш маңызды. Кейбір кеңестерде салалық мәселелер бойынша көтеретін сұрақтар тым ұқсас болғандықтан оларды біріктіруді ұсынамыз.
Республикалық деңгейде - 9, аймақтарда - 8, аудандарда - 5 кеңестен қалдырған жөн. Ел аумағы бойынша кеңестер саны 700-ге қысқарады.
Бұған қоса олардың құрамы да жаңартылады. Белсенділігі төмен кеңес мүшелерінің орнына елдің сөзін сөйлейтін тұлғаларды тартамыз.
Кеңестер отырыстарын барынша ашық, онлайн форматта өткіземіз.
Осылайша билік, партия мен азаматтық қоғам арасындағы жан-жақты диалогтың жаңа мәдениетін қалыптастырамыз.
В общественные приемные будет внедрен сервисно-ориентированный подход. Заявители смогут в онлайн режиме отслеживать ход исполнения своего обращения. Будет разработана система мониторинга жалоб и запросов граждан в новых медиа с последующей интеграцией в партийную экосистему", - рассказал секретарь партии.
Кроме того, будет введена практика регулярных выездов общественной приемной в отдаленные населенные пункты. К этой работе будет привлечен партийный актив - депутаты парламента и маслихатов, члены политсовета, руководители филиалов.
Это позволит перевести всю работу в проактивный формат, обеспечив максимальный охват населения", - заверил Оралов.
Второе. Надо усилить работу по укреплению партийных рядов на местах.
Первичные партийные организации - это основа партии. Сейчас их количество составляет свыше 4,5 тысяч. Планируется укрупнение ППО, создав "окружные первички". Предлагается внедрить оценку и рейтинг председателей ППО для повышения их активности, мобильности и ответственности. С целью поддержки инициатив первичек предлагается внедрить практику возврата 20% от партийных взносов в ППО для реализации партийных проектов на местах", - сказал он.
Өзіңіз айтып өткен кадрлық жұмысты жолға қою мақсатында жаңа Қазақстанды құруға қабілетті, халыққа адал қызмет ететін саясаткерлердің жаңа буынын дайындауға ден қоямыз.
Партияның Саяси менеджмент мектебінде биыл 3 мыңнан аса партияласты, оның ішінде депутаттарды, ауыл әкімдерін, бастауыш партия ұйым мүшелерін саяси менеджмент пен коммуникацияның жаңа форматтарына үйрететін кешенді оқыту жүргізіледі.
Үшінші. Партияның жұмысы барынша ашық болуы тиіс деп санаймыз.
Бүгінгі таңдағы қоғамның аса өзекті сұраныстарының бірі - партияның ашықтығы және халыққа жақын болуы.
Пилоттық жоба ретінде мәслихаттардағы "Nur Otan" депутаттарының рейтинг жүйесі толықтай сынақтан өтті. Оның нәтижесін жұртшылыққа жария етуді ұсынамыз.
Мұнымен қатар, партиялық мобильді қосымша іске қосылады. Онда азаматтар партияның жұмысы туралы жедел ақпарат алып, қоғамдық маңызды мәселелерге байланысты түрлі сауалнамаларға қатысып, өтініш пен ұсыныс-тілектерін қалдыра алады.
По словам секретаря партии, уже в этом месяце на базе Института общественной политики предлагается открыть постоянно действующую диалоговую площадку TALQYLAU, где будут вырабатываться предложения по вопросам, волнующим население.
Более того, предлагается запустить партийный пресс-центр с регулярными брифингами депутатов парламента и маслихатов, партийных членов правительства и местных исполнительных органов на базе Холдинга Nur Media. Данные инициативы будут реализованы в рамках единой концепции "Открытая партия", - сказал он.
Четвертое. Необходимо усилить партийный контроль.
Ответственность остается одним из главных стратегических приоритетов партии. Особый акцент должен быть сделан на качественное и своевременное исполнение предвыборных обещаний. В апреле по итогам ревизии исполнения республиканской предвыборной программы предлагается провести расширенное заседание фракции в мажилисе, где будет заслушан отчет премьер-министра. Далее предлагаем провести аналогичную работу в регионах. Считаю необходимым ввести это в практику на системной основе", - сказал партиец.
Более того, предлагается закрепить социально чувствительные разделы Дорожной карты за каждым членом бюро, а конкретные индикаторы - за членами политических советов партии на всех уровнях.
В комплексе данные меры повысят персональную ответственность руководства партии на всех уровнях.
Бесінші. Қазіргі таңдағы өзгерістерге сай партияның басты бағдарламалық құжаттарын қайта қарау қажет деп ойлаймыз.
Ең әуелі партияның Жарғысына өзгерістер енгізу керек. Партияның және оның филиалдары Төрағасының бірінші орынбасары қызметінің орнына атқарушы хатшы қызметі енгізіледі.
Партияның стратегиялық құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу де өте маңызды. Қазіргі күні арнайы жұмыс тобы "Nur Otan" партиясының 2030 жылға дейінгі "Бақуатты қоғам: онжылдықтың 10 мақсаты" және 2025 жылға дейінгі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағдарламаларын қайта қарауға кірісті.
Шестое. Партийцы считают важным использовать стратный подход в работе с населением. К действующим партпроектам с учетом актуальных запросов населения предлагается запустить ряд новых проектов.
Проект ТазаLike будет направлен на формирование экологического мышления и развития экокультуры в обществе. Проактивность и превентивность будут лежать в основе проекта "Әлеумет" по скринингу общественных настроений и определению потенциальных очагов социальной напряженности. Благодаря этому мы сможем предлагать наиболее эффективные пути решения проблем. Одновременно запустим проект "30 инновационных идей для Нового Казахстана" для краудсорсинга предложений от экспертов и активных граждан", - заверил Асхат Оралов.
Жетінші. "Jas Otan" жастар қанатының жұмысын толықтай қайта жаңғырту аса маңызды.
Jas Otan" қатарына жастар арасында шын беделі бар нағыз көшбасшыларды тартамыз.
Ауыл жастарына арналған "Өрлеу" атты жаңа партиялық жобасын ұсынамыз.
Оның аясында еліміздің түкпір-түкпіріндегі жастардың тұлғалық дамуына, шығармашылық қабілеттерін шыңдауға арналған, оларды кәсіп ашып, табысты болуға ынталандыратын кешенді шаралар жүзеге асырылады.
Бұдан бөлек, жас ұрпақты отансүйгіштікке баулитын "Қайсар" атты жаңа әскери-патриоттық жоба іске қосылады. Ел қорғайтын, мемлекетімізге қызмет ететін ержүрек азаматтарды тәрбиелеуге басымдық беріледі.
Для реализации потенциала креативных молодых партийцев запустим проект "Партийная контент-фабрика". Кроме того, уже начат комплексный анализ по определению проблемных вопросов молодежи, в том числе категории NEET, а также методов и мер по их социализации. По итогам этой работы будет разработана новая молодежная программа, которая будет принята на форуме Jas Otan. Данные стратегические подходы позволят на практике реализовать поставленные вами задачи по трансформации партии", - отметил секретарь.
Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы!
Құрметті делегаттар!
Бұл айтылған ұсыныстар - партияның модернизациясына арналған стратегияның негізгі бағыттары. Барлық өзгерістер партияның Ел үшін атқаратын қызметін одан әрі жетілдіруге бағытталған.
Біз қоғамдағы ел игілігі үшін жұмыс істейтін конструктивті күштердің басын қосып, Жаңа Қазақстанды құруға бар күш-жігерімізді саламыз!
Назарларыңызға рахмет!
Утверждена повестка внеочередного съезда партии Nur Otan
28.02.2022, 16:41 25691
Фото: instagram/nur_otan
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Утверждена повестка внеочередного, XXII съезда партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как известно, завтра внеочередной, XXII съезд Nur Otan пройдет в онлайн-формате под председательством главы государства, президента партии Касым-Жомарта Токаева. В его работе примут участие 399 делегатов со всей страны", - сообщил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов на своей странице в Facebook.
Он отметил, что сегодня повестку съезда утвердил политсовет партии. Две проблемы, которые необходимо рассмотреть:
1. Внесение изменений в состав политсовета партии.
Токаев внимательно отслеживает ситуацию по эвакуации казахстанцев из Украины - Уали
28.02.2022, 15:41 26176
Фото: facebook/Уали
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня заслушал отчет посла Казахстана на Украине Дархана Калетаева о принимаемых мерах по возвращению казахстанцев с Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава государства внимательно отслеживает ситуацию по эвакуации граждан Казахстана из Украины", - сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.
По его словам, президент положительно оценивает работу, которую, несмотря на различные трудности, проводят Министерство иностранных дел, сотрудники посольств, почетные консулы Казахстана на Украине и в Польше.
В настоящее время правительством РК проработан вопрос организации репатриационных рейсов по маршруту Катовице (Польша) - Атырау - Алматы. Первый рейс по возврату казахстанских граждан запланирован на сегодня. Ситуация по возврату наших граждан с Украины находится на личном контроле Касым-Жомарта Токаева", - подчеркнул Уали.