Токаев провел телефонный разговор с Эрдоганом

НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - Непогода ожидается в Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Акмолинской, Восточно-Казахстанкой областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным РГП "Казгидромет", в связи с прогнозом смешанных осадков в горах, в период с 21 по 23 марта в предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

21 марта на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер северный с переходом на юго-западный днем в центре и на севере области до 15-20 метров в секунду.

21 марта в Костанае ожидается низовая метель, ветер юго-западный, западный до 15-20 метров в секунду.

Днем 21 марта на большей части Костанайской области ожидается снег. Ночью на севере области, днем на большей части - низовая метель. На севере области туман, гололед. Ветер юго-западный, западный до15-20 метров в секунду, днем на юге области порывы до 23-28 метров в секунду.

21 марта в Атырауской области ожидается ветер юго-западный, западный, днем на востоке области до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на северо-востоке области порывы до 15-20 метров в секунду. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

21 марта ночью на севере, днем на большей части Актюбинской области ожидается низовая метель. Днем на севере области гололед. Ветер западный, северо-западный, ночью на севере, днем на большей части области до 15-20 метров в секунду, порывы до 23 метров в секунду. В Актобе 21 марта днем ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный порывы до15-20 метров в секунду.

21 марта в Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере области до 15-20 метров в секунду.

21 марта ночью на северо-западе, днем на большей части Акмолинской области ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный до 15-20 метров в секунду, на севере, востоке области порывы до 23-28 метров в секунду. В Кокшетау 21 марта ожидается ветер юго-западный до 15-20 метров в секунду. Днем ожидается низовая метель.

Ночью 21 марта на юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на северо-западе, западе, в центре области низовая метель. Ветер юго-восточный, южный на северо-западе, западе, в центре области до 15-20 метров в секунду, днем порывы до 25 метров в секунду.