Посол Казахстана встретился с президентом США

ВАШИНГТОН. 9 АПРЕЛЯ - 4 апреля в ходе протокольного мероприятия в Белом доме посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев провел краткую беседу с президентом США Джозефом Байденом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи посол передал теплые пожелания от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув приверженность РК продвижению расширенного стратегического партнерства с США, сообщает пресс-служба МИД РК.
В свою очередь американский лидер приветствовал продолжение конструктивного партнерства двух стран по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки.
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МИД РК: Казахстан не присоединится к санкциям против России
07.04.2022, 21:42 12551
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать шаги, ущемляющие ее интересы, заявил министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Наша страна традиционно выступает против применения санкций как инструмента давления в межгосударственных отношениях, за исключением, конечно же, санкций, наложенных резолюциями Совета Безопасности ООН. Применение любых экономических или политических санкций, как показывает опыт, не самый эффективный способ решения международных споров и конфликтов, поэтому Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать какие-либо шаги, которые каким-то образом ущемляли бы интересы России и противоречили духу нашего партнерства", - заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди, сообщает РИА Новости.
В конце февраля глава МИД РК рассказал о позиции Казахстана в отношении ЛНР, ДНР и Украины.
Асхат Оралов встретился с акимами сельских округов Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. 7 АПРЕЛЯ - В Туркестанской области исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов провел ряд встреч с жителями и акимами сельских округов, активом партии, деятелями культуры и молодежью, в ходе которых были обсуждены вопросы реализации послания главы государства и модернизации партии в соответствии с задачами по построению "Нового Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В селе Шорнак Сауранского района исполнительный секретарь партии AMANAT провел встречу с избранными акимами сельских округов Туркестанской области, в том числе из сел Майдантал, Ушкайык, Жибек жолы, Жана Икан и др.
В прошлом году по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева была внедрена система прямых выборов сельских акимов, и сегодня избирательная кампания стала непрерывным процессом по всей стране. В Туркестанской области выборы прошли в 72 сельских округах, при этом 86% избранных акимов - кандидаты от партии AMANAT. Это говорит о доверии населения к партии, соответственно, на всех нас лежит большая ответственность по качественному исполнению предвыборных обещаний на местах", - отметил Асхат Оралов.
В свою очередь жители села Шорнак обратили внимание на состояние улиц Б.Майлина и К.Досметова. По данным местного акимата, бюджетная заявка на ремонт вышеуказанных улиц уже направлена. Учитывая жалобы жителей, исполнительный секретарь поручил фракции в маслихате рассмотреть вопрос выделения средств на ближайшей сессии и завершить ремонт в текущем году.
Далее Асхат Оралов встретился с деятелями культуры региона, где были обсуждены вопросы сохранения духовных ценностей, национальной культуры и искусства. Встреча прошла в библиотеке Farab в Туркестане, которая была построена в рамках предвыборной программы партии.
Исполнительный секретарь отметил, что партия будет поддерживать представителей творчества и искусства, молодых поэтов и писателей, а также представителей киноиндустрии, в том числе через проведение айтысов, конкурсов, фестивалей и реализацию других проектов.
Партия модернизируется, приходит много молодежи с новыми идеями, и это правильно. Со своей стороны считаю, что необходимо уделить особое внимание поддержке сельской молодежи. Нужно реконструировать сельские клубы, обновлять библиотечный фонд, открывать различные кружки, развивая таланты на селе", - поделился своим мнением профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави Сердалы Бекжигит.
В этот же день Асхат Оралов встретился с партийным активом Туркестанской области, обсудив приоритеты модернизации AMANAT.
На активе было отмечено, что на сегодня в регионе 320 депутатов маслихатов всех уровней, из которых 82% - представители партии AMANAT. С начала года в общественные приемные партии по Туркестанской области поступило более 4,3 тысячи обращений. В основном люди приходят по вопросам социальной поддержки, жилищно-коммунального хозяйства, трудоустройства и здравоохранения. С марта мобильные общественные приемные выезжают в самые отдаленные аулы.
Депутат областного маслихата Нуралы Абишев отметил, что в области имеются проблемные вопросы, не отраженные в региональной предвыборной программе, по которым партийцам совместно с местными исполнительными органами, гражданским сектором, населением предстоит выработать дальнейший план по их решению.
В ходе встречи с молодыми активистами были обсуждены ключевые вопросы, волнующие молодежь на местах. В Туркестанской области на сегодняшний день в корпусе молодых депутатов от партии AMANAT состоят 55 казахстанцев в возрасте до 35 лет.
Токаев провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби
07.04.2022, 08:24 16181
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент Казахстана и наследный принц Абу-Даби обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан. Касым-Жомарт Токаев также поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна с успешным проведением всемирной выставки ЭКСПО-2020 в Дубае, сообщает пресс-служба Акорды.
Особое внимание в ходе беседы было уделено перспективам развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Собеседники подтвердили взаимное стремление к дальнейшему расширению политического диалога и экономических связей. В частности, высказана заинтересованность в реализации совместных инвестиционных проектов.
В завершение глава нашего государства пригласил наследного принца Абу-Даби совершить официальный визит в Казахстан в текущем году.
Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана
06.04.2022, 16:21 20086
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президенты обсудили перспективы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на укрепление торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие на международной арене.
Глава нашего государства отметил, что его государственный визит в Кыргызстан в мае текущего года, несомненно, придаст серьезный импульс стратегическому партнерству между двумя странами.
Касым-Жомарт Токаев также поздравил Садыра Жапарова с успешным завершением переговоров по статусу золотоносного месторождения Кумтор.
Кроме того, президенты обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.
В Москве откроется постоянное представительство Казахстана при ОДКБ
06.04.2022, 13:37 21146
Фото: paodkb.org
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Правительство Казахстана опубликовало проект указа президента Касым-Жомарта Токаева "Об открытии Постоянного представительства Республики Казахстан при Организации договора о коллективной безопасности", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Цель проекта - приведение статуса полномочного представителя Республики Казахстан в постоянном совете при Организации договора о коллективной безопасности и его аппарата в соответствие с заключенными в рамках ОДКБ международными договорами и законодательством Республики Казахстан в сфере дипломатической службы", - говорится в документе.
Указ будет введен в действие после его подписания.
Токаев провел телефонный разговор с Эрдоганом
04.04.2022, 21:45 28466
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В начале беседы Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.
В марте текущего года Казахстан и Турция отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Главы государств с удовлетворением констатировали положительную динамику развития торгово-экономических связей. Касым-Жомарт Токаев заявил о важности повышения объема двусторонней торговли до 5 млрд долларов, а затем до 10 млрд долларов в обозримой перспективе.
Турецкий лидер выразил надежду, что запланированный в мае государственный визит президента Казахстана в Анкару позволит придать новый импульс развитию многоплановых отношений между двумя странами.
Президенты также обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил эффективность миротворческих усилий президента Эрдогана по мирному урегулированию ситуации на Украине.
Отмечается, что беседа прошла в традиционно дружеской атмосфере.
Возобновлен безвизовый режим между Казахстаном и Южной Кореей
31.03.2022, 13:09 42271
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - С 1 апреля возобновляется действие соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований в отношении казахстанских граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее оно было приостановлено южнокорейской стороной в связи с пандемией COVID-19. Таким образом, граждане Казахстана - владельцы национальных паспортов вновь смогут въезжать в Республику Корея без виз на срок не более 30 дней", - уточнили в МИД РК.
По данным ведомства, в случае намерения осуществления трудовой деятельности, учебы и проживания на территории Южной Кореи необходимо получить соответствующую визу.
Вместе с тем в настоящее время в Республике Корея действует электронная система авторизации въезда иностранных граждан "К-ЕТА", согласно которой прибывающим в страну по безвизовому режиму иностранцам требуется не менее чем за 24 часа до вылета подать на сайте www.k-eta.go.kr электронное уведомление о планируемой поездке с последующим получением разрешения южнокорейских властей на въезд. В случае отсутствия такого разрешения авиакомпания будет вынуждена отказать пассажиру в посадке на самолет", - отметили в МИДе.
Кроме того, путешествующим в Республику Корея гражданам РК рекомендуется заблаговременно уточнять информацию о действующих в этой стране противоэпидемических мерах в консульских учреждениях Республики Корея на территории Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что Оман изменил визовый режим для казахстанцев.
Токаев обратился к парламентариям стран СНГ
29.03.2022, 10:58 48131
АЛМАТЫ. 29 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам юбилейного заседания Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, которое сегодня прошло в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Текст обращения главы государства зачитал председатель сената парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев, сообщает пресс-служба сената парламента РК.
Глава государства напомнил, что именно в Алматы 30 лет назад было подписано историческое соглашение об учреждении Межпарламентской ассамблеи. Президент страны подчеркнул, что за минувшие годы этот уникальный институт стал играть особую роль в системе многостороннего сотрудничества на пространстве содружества.
«Ассамблея вносит весомый вклад в совершенствование национальных законодательств, развитие демократии и гражданского общества. Высокой оценки заслуживает активное участие парламентариев в улучшении практики выборных процессов на пространстве СНГ, обеспечении избирательных прав наших граждан», - говорится в обращении.
Президент отметил, что межпарламентский диалог способствует расширению взаимодействия в экономической, социальной и гуманитарной сферах, а также вносит весомый вклад в создание правовой основы для борьбы с современными вызовами и угрозами безопасности.
«Совместная законотворческая работа позволяет вырабатывать сбалансированные подходы к решению новых задач в рамках актуальной глобальной повестки устойчивого развития, декарбонизации и цифровизации. Казахстан всецело поддерживает многогранную деятельность ассамблеи и в качестве председателя СНГ и одного из основателей МПА намерен всячески содействовать всестороннему усилению этого уникального и полезного института», - заключил Токаев.