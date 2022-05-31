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Назарбаев поддержит поправки в Конституцию, касающиеся его статуса

30.05.2022, 11:13 3196
Назарбаев поддержит поправки в Конституцию, касающиеся его статуса
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев готов поддержать поправки в Конституцию на референдуме 5 июня, касающиеся его статуса. Об этом он заявил в интервью политологу Данияру Ашимбаеву, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Да, 5 июня я обязательно воспользуюсь своим правом, данным мне Конституцией, и приму участие в голосовании на референдуме. Я всегда подчеркивал, что Основной закон страны - это не застывший правовой реликт, а живой механизм, отражающий жизнь казахстанского общества, перемены, происходящие в нем. Изменения вносились и ранее", - сказал Назарбаев в интервью, опубликованном в Telegram-канале Данияра Ашимбаева.

 
Он отметил, что каждое поколение имеет право вносить изменения в Конституцию, если это является насущным велением времени и будет способствовать прогрессу, демократическому развитию общества.
 

Да, за мной оставались определенные полномочия. Но это было сделано для плавного политического транзита и смягчения возможных противоречий в обществе и властной элите. В соответствии с Конституцией я передал свои полномочия президента председателю сената Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. На последующих всенародных выборах он одержал победу. Все эти годы я всячески поддерживал его действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны. Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз", - добавил первый президент.

 

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Алихан Смаилов провел переговоры с Михаилом Мишустиным в Москве

30.05.2022, 20:53 1366
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
МОСКВА. 30 МАЯ - В ходе рабочего визита в Москву премьер-министр РК Алихан Смаилов провел переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи в расширенном составе Алихан Смаилов отметил, что Казахстан и Россия имеют традиционно высокий уровень двустороннего взаимодействия по всему спектру межгосударственных связей, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
 
В текущем году наши страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и 30-летний юбилей заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
 

За этот период налажен доверительный и конструктивный диалог. Достигнут высокий уровень партнерства по многим взаимовыгодным направлениям", - сказал Алихан Смаилов.

 
Глава правительства РК добавил, что важнейшие ориентиры для дальнейшего развития двусторонних отношений были обозначены в ходе недавней встречи президентов Казахстана и России в рамках юбилейного заседания глав государств - участников ОДКБ.
 
Российская Федерация является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. По итогам 2021 года был отмечен рост взаимного товарооборота на треть и достигнут рекордный показатель в $24,2 млрд.
 
В этой связи, подчеркнул Алихан Смаилов, перед правительствами наших стран стоит задача по дальнейшему наращиванию взаимной торговли и инвестиций.
 

Между нашими странами ведется системная работа по развитию многоплановых экономических связей. В этом направлении видится важной своевременная реализация комплексной программы экономического сотрудничества на 2021 - 2025 годы", - сказал премьер-министр РК.

 
Алихан Смаилов также отметил, что еще одним важным направлением сотрудничества является промышленная кооперация.
 
В Казахстане реализовано 13 знаковых совместных проектов. Реализуются или находятся в проработке еще 22 крупных проекта почти на 4 млрд долларов в ряде ключевых отраслей, включая машиностроение, металлургию и химическую промышленность.
 

В этом направлении у нас имеется значительный потенциал для дальнейшего развития. Мы заинтересованы в скорейшем запуске совместных проектов и готовы оказать всестороннюю поддержку", - подчеркнул глава правительства РК.

 
Алихан Смаилов добавил, что Казахстан и Россия успешно взаимодействуют и в рамках таких региональных организаций, как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС и СВМДА.
 

Уверен, что высокая динамика казахстанско-российского стратегического партнерства будет и в дальнейшем развиваться по всем направлениям", - заключил премьер-министр РК.

 
В свою очередь Михаил Мишустин подчеркнул, что нынешняя встреча проходит в развитие договоренностей президентов двух стран, которые были достигнуты 16 мая в Москве.
 

Мы искренне дорожим нашей дружбой, добрососедскими отношениями, союзничеством с Казахстаном. В качестве приоритетной задачи мы рассматриваем в том числе расширение торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном", - сказал Михаил Мишустин.

 
Председатель правительства РФ отметил перспективы для реализации программ импортозамещения.
 

Есть условия для запуска и новых стратегических совместных проектов в промышленности, в машиностроении, в транспортной отрасли, в энергетике, в цифровой экономике. Эти темы находятся на постоянном контроле нашей межправительственной комиссии", - добавил Мишустин.

 
По итогам переговоров стороны договорились о дальнейшем укреплении взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.
 

Назарбаев заявил, что его родственники должны понести ответственность в случае нарушения закона

30.05.2022, 11:03 3576
Назарбаев заявил, что его родственники должны понести ответственность в случае нарушения закона
Фото: elbasy.kz
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - В интервью политологу Данияру Ашимбаеву первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что если кто-то из его родственников за его спиной воспользовался именем Первого Президента как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Много лет мы строим в Казахстане правовое государство. Его основополагающим принципом является то, что закон - един для всех. Если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность. Вина должна быть доказана в судебном порядке. Нельзя забывать, что каждый гражданин имеет право на законную защиту", - сказал Назарбаев в интервью, опубликованном в Telegram-канале Данияра Ашимбаева.


Первый президент напомнил историю с Рахатом Алиевым.

Он был мужем моей дочери. Практически был мне как сын, он был отцом моих внуков. Но все это не стало основанием для того, чтобы государство закрыло глаза на его противозаконные действия. Он был осужден казахстанским правосудием. Но успел скрыться и всю оставшуюся жизнь прятался. Незавидная судьба", - сказал Назарбаев.

 

Посол Казахстана в России вручил губернатору Астраханской области орден "Достык"

28.05.2022, 11:23 8816
АСТРАХАНЬ. 28 МАЯ - Состоялась рабочая поездка посла Казахстана в России Ермека Кошербаева в Астраханскую область. В ходе встречи губернатору области Игорю Бабушкину был вручен орден "Достык" II степени, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Посол РК в РФ Ермек Кошербаев отметил, что награда является признанием заслуг губернатора в развитии двустороннего сотрудничества и укреплении мира и дружбы между народами.
 
В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов по всему спектру сотрудничества. Особое внимание уделено приграничному взаимодействию в свете предстоящего текущей осенью форума Межрегионального сотрудничества РК и РФ в Оренбурге.
 

Собеседники отметили позитивную динамику в товарообороте между регионами Казахстана и Астраханской областью, республика входит в десятку ведущих торгово-экономических партнеров региона. В прошлом году цифра взаимной торговли составила почти $17 млн - на 25% больше, чем за предыдущий год", - проинформировали в пресс-службе посольства РК в РФ.

 
Отмечается, что потенциал двусторонней торговли на текущий момент не раскрыт полностью, в связи с чем необходимо продолжать работать в направлении дальнейшего расширения экономических контактов и увеличения товарооборота.
 
Интенсивно развивается и культурно-гуманитарное сотрудничество. 
 

В Астраханской области проводятся мероприятия, популяризующие казахскую культуру, фестивали с участием ведущих профессиональных творческих коллективов, обменные гастроли театров и филармоний. Духовным мостом с Казахстаном является казахская диаспора, численность которой составляет порядка 150 тысяч человек, - больше, чем в каком-либо другом российском регионе. Казахи являются вторым по численности этносом в Астраханской области после русских", - рассказали в ведомстве.

 

Страны "пятерки" сформируют стратегию развития Большого евразийского партнерства

27.05.2022, 16:26 12546
Страны "пятерки" сформируют стратегию развития Большого евразийского партнерства
Фото: telegram/Борт№1
БИШКЕК. 27 МАЯ - Страны Евразийского экономического сообщества во время форума в Бишкеке поддержали идею президента России Владимира Путина о создании комплексной стратегии развития Большого евразийского партнерства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В поддержку этой идеи председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович предложил сформировать долгосрочную программу экономической самодостаточности Союза. Была озвучена инициатива по созданию межгосударственного арбитража, который поможет бизнесменам стран-участниц разрешать споры", - рассказала официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, подводя итоги ЕЭФ-2022 на пресс-конференции в информационном агентстве "Хабар", сообщает пресс-служба ЕЭК.

 
В числе знаковых соглашений, подписанных на форуме, Малкина также назвала программу стратегического партнерства до 2025 года и соглашения о сотрудничестве в сфере интернет-торговли. 
 
Также большой интерес участников форума вызвало предложение Минэнерго России о создании транзитного энергокоридора через территорию Казахстана в Кыргызстан. 
 
Крупнейшее деловое событие собрало в Бишкеке более 2,5 тысячи участников из 25 государств, включая страны дальнего зарубежья. 
 
Всего в рамках ЕЭФ-2022 было проведено 39 мероприятий, включая 21 тематическую сессию и выставку лучших агропромышленных товаров стран ЕАЭС с участием более 50 компаний стран ЕАЭС. На полях форума было подписано 17 программ и двусторонних контрактов по различным направлениям.
 

Токаев провел телефонные переговоры с президентом Польши

27.05.2022, 16:07 13026
Токаев провел телефонные переговоры с президентом Польши
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Сегодня по инициативе польской стороны состоялся телефонный разговор главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Польши Анджеем Дудой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Президенты подчеркнули, что в нынешнем году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами. За этот небольшой по историческим меркам период времени Казахстан и Польша достигли заметных результатов в развитии взаимовыгодного сотрудничества", - сообщает Акорда

 
Стороны также обсудили перспективы развития двустороннего взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах и обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной повестки дня.
 
В завершение беседы президенты подтвердили обоюдную готовность к продолжению конструктивного диалога по широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес.
 

Россия и Китай наложили вето на проект США о санкциях против КНДР

27.05.2022, 15:19 13441
Россия и Китай наложили вето на проект США о санкциях против КНДР
Фото: the-sun.com
ЖЕНЕВА. 27 МАЯ - Россия и Китай наложили вето в Совбезе Организации Объединенных Наций на проект резолюции США об усилении санкций против Северной Кореи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За принятие документа проголосовали 13 членов Совбеза ООН, сообщает РИА Новости
 

В резолюции говорилось, что Совбез самым решительным образом осуждает запуск межконтинентальной баллистической ракеты, осуществленный КНДР 24 марта, а также серию других недавних тестов баллистических ракет в Северной Корее", - пишет сайт.

 
Из-за проведенных новых испытаний баллистической ракеты Совет Безопасности намеревается снизить объем допустимой поставки сырой нефти Пхеньяну. 
 

Если до этого СБ ООН разрешал поставлять Северной Корее в течение года четыре миллиона баррелей, или 525 тысяч тонн сырой нефти, то нынешний проект сокращал этот объем до трех миллионов баррелей, или 393 750 тонн", - сообщает агентство. 

 
В случае принятия резолюции Северная Корея должна была бы прекратить экспорт минерального топлива, нефтепродуктов и продуктов их перегонки, битумных веществ, минерального воска, часов и запчастей для них. Все государства должны были бы запретить закупку этих предметов из КНДР.
 
В тексте резолюции также предлагалось всем государствам - членам ООН прекратить прямую или косвенную поставку, продажу или передачу Северной Корее всего табака и табачных изделий. Помимо этого, проект резолюции запрещал закупку у КНДР или содействие закупке услуг, связанных с информационно-коммуникационными технологиями.
 
Также составители резолюции призывали заморозить активы северокорейской киберструктуры Lazarus Group и двух компаний: Korea Namgang Trading Corporation и Haegumgang Trading Corporation.
 

По итогам переговоров президентов Казахстана и Кыргызстана подписан ряд документов

26.05.2022, 13:54 16796
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - По завершении встречи в узком формате Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Приветствуя кыргызскую делегацию, Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку инициативе Садыра Жапарова по выводу двусторонних отношений на новый уровень.
 

С момента обретения независимости казахско-кыргызское сотрудничество динамично развивается во всех сферах. Наши связи укрепляются в духе стратегического партнерства и союзничества. Это достигнуто благодаря общим для обоих народов ценностям", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент Казахстана выразил удовлетворение результатами переговоров в узком формате и высоко оценил стремление президента Кыргызстана к углублению многогранного партнерства с нашей страной.
 

Со своей стороны хочу подчеркнуть, что Казахстан твердо привержен стратегическому курсу на всемерное укрепление казахско-кыргызских отношений в духе дружбы, добрососедства и подлинного союзничества", - заявил глава государства.

 
Говоря о динамично развивающихся межгосударственных отношениях, Касым-Жомарт Токаев отметил активный и доверительный политический диалог на высшем уровне, слаженную работу по линии правительств двух стран.
 
Касым-Жомарт Токаев назвал успешным ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита кыргызского лидера в Казахстан. В частности, речь идет об активизации контактов между двумя правительствами, создании модернизированного пункта пропуска "Кордай - Ак Жол", укреплении военно-технического сотрудничества, оказании регулярной гуманитарной помощи и эффективной работе по обмену электроэнергией.
 
Вместе с тем глава государства указал на необходимость поиска новых форм взаимодействия в условиях турбулентности мировой экономики.
 
Лидер Казахстана акцентировал внимание на вопросах увеличения товарооборота за счет расширения взаимной экспортной номенклатуры, улучшения пропускной способности казахско-кыргызской границы, включая внедрение цифровых решений в таможенных процедурах.
 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил важность налаживания полномасштабного взаимодействия между областями, включая организацию первого форума межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.
 
Президент призвал активизировать инвестиционное сотрудничество, предложив изучить взаимовыгодные предложения и сформировать перечень перспективных проектов. Одним из них может стать совместное строительство гидроэнергетических сооружений в Кыргызстане, в частности Камбаратинской ГЭС-1.
 
В ходе переговоров также были рассмотрены вопросы водной дипломатии, укрепления кооперации в сфере информационных технологий.
 
Важную роль в сближении двух братских народов занимают культурно-гуманитарные связи. Глава государства выразил благодарность Садыру Жапарову за решение открыть памятник великому казахскому поэту Абаю Кунанбайулы в центре Бишкека. Церемонию открытия этого монумента президенты двух стран посетят сегодня после переговоров. Касым-Жомарт Токаев рассказал о решении в знак признательности увековечить память Манаса в Нур-Султане.
 
Президент также отметил заинтересованность восьми казахстанских вузов в открытии представительств в Кыргызстане и сообщил об увеличении студенческих квот для кыргызских студентов до 50. 
 
В свою очередь президент Кыргызстана констатировал положительную динамику развития двусторонних отношений.
 

Между нашим государствами нет каких-либо политических противоречий. Это главное. Имеется четкое понимание того, что совместными усилиями Кыргызстан и Казахстан обеспечат дальнейшее наращивание комплекса двусторонних связей, а также конструктивного взаимодействия в рамках межрегиональных и международных структур в русле укрепления региональной стабильности и безопасности", - сказал кыргызский лидер.

 
В рамках встречи лидерам Казахстана и Кыргызстана был продемонстрирован видеоотчет о начале строительства индустриального торгово-логистического комплекса "Алатау" в районе пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек". Создание ИТЛК позволит сократить количество посредников, снизить стоимость продукции для конечного потребителя и повысить скорость поставок.
 
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров подписали совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень, дальнейшую активизацию партнерства и координацию действий на международной арене.
 
Затем в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:
 
1. Протокол о намерении заключения Соглашения о сотрудничестве между Акиматом Алматинской области Республики Казахстан и Аппаратом Полномочного Представителя Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области. 
 
2. Меморандум о сотрудничестве между Акиматом Туркестанской области Республики Казахстан и Аппаратом Полномочного Представителя Президента Кыргызской Республики в Ошской области. 
 
3. Меморандум о сотрудничестве между Акиматом Жамбылской области Республики Казахстан и Аппаратом Полномочного Представителя Президента Кыргызской Республики в Таласской области. 
 
4. Меморандум между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан, Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и ТОО "JOINT TECHNOLOGIES" об инвестировании в инфраструктуру индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек".
 
5. Меморандум о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства Республики Казахстан и Кыргызской Республики в области сельского хозяйства.
 
6. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных территориях.
 
7. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания.
 
8. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области образования от 4 июля 2006 года.
 
9. Протокол о внесении изменений и дополнений в Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года.
 
10. Совместный план мероприятий Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Министерства иностранных дел Кыргызской Республики на 2022 год по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.
 

Токаев: Кыргызстан для Казахстана является самым близким во всех отношениях государством

26.05.2022, 13:17 17141
Токаев: Кыргызстан для Казахстана является самым близким во всех отношениях государством
Фото: Акорда
БИШКЕК. 26 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров провели переговоры в узком формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Переговорам предшествовала официальная церемония в мраморном шатре "Ак кеме" в резиденции президента Кыргызстана "Ала-арча". Начальник Почетного караула отдал рапорт главам государств. После исполнения гимнов Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров представили друг другу членов официальных делегаций, сообщила пресс-служба Акорды.
 
По завершении церемонии состоялись переговоры в узком составе. Президент Казахстана поблагодарил Садыра Жапарова за приглашение посетить с официальным визитом братскую Кыргызскую Республику.
 

Я с большим удовлетворением принял ваше приглашение. Этот визит имеет особое значение. Уверен, он позволит укрепить наше стратегическое партнерство и придаст мощный импульс дальнейшему сотрудничеству между нашими странами. Нет никаких сомнений в том, что Кыргызстан для Казахстана является самым близким во всех отношениях государством. В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. За этот период расширились горизонты взаимодействия, еще более окрепла наша дружба. На всех уровнях налажен политический диалог, основанный на взаимном доверии. Действуют межгосударственные, межпарламентские и межправительственные советы. Тесная координация налажена между министерствами иностранных дел двух стран. Хочу отметить, что такие крепкие связи Казахстан установил только с Кыргызской Республикой", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Садыр Жапаров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом в Кыргызстан. Президент Кыргызстана высказал уверенность в том, что переговоры внесут значительный вклад в развитие сотрудничества двух государств.
 

Наши братские страны тесно сотрудничают. Между нашими государствами нет какого-либо недопонимания даже на региональном уровне. Наши отношения развиваются в духе абсолютной дружбы", - сказал президент Кыргызстана.

 
Лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов казахско-кыргызского стратегического партнерства, уделив особое внимание расширению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Наряду с этим были рассмотрены проблемы региональной повестки дня.
 
Президенты также отметили взаимную заинтересованность в укреплении культурно-гуманитарных контактов между Казахстаном и Кыргызстаном.
 

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