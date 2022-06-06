Иностранные эксперты прокомментировали референдум в РК

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НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсала бен Фархана Аль Сауда, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Приветствуя руководителя МИД Королевства, Токаев отметил, что его визит совпал с поворотным моментом в истории страны - проведением общенационального референдума, итоги которого позволят приступить к построению Нового Казахстана.





Президент подчеркнул, что Саудовская Аравия является одним из ключевых партнеров Казахстана в арабском и исламском мире. Глава государства также акцентировал внимание на благоприятных инвестиционных возможностях для реализации совместных проектов в Казахстане в сельскохозяйственной, нефтехимической, туристической, горно-металлургической и финансовой сферах.

Наши страны последовательно развивают политический диалог в духе дружбы и взаимного доверия, основанного на общих ценностях. Выражаю готовность к дальнейшему продолжению плодотворного сотрудничества с хранителем двух святынь королем Салманом бен Абдель Азизом и наследным принцем Мухаммедом бен Салманом", - заявил президент.

Он отметил важность активизации казахско-саудовской межправительственной комиссии и делового совета, а также сообщил о готовности направить представительную правительственную делегацию в Эр-Рияд для проведения соответствующих переговоров.

Кроме того, глава государства поблагодарил руководство Королевства за создание необходимых условий и традиционное гостеприимство, оказываемое казахстанским паломникам в Мекке и Медине.

В свою очередь Фейсал бен Фархан Аль Сауд передал Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана слова приветствия короля Саудовской Аравии и наследного принца и поздравил президента с успешным проведением референдума в Казахстане.

Королевство Саудовская Аравия желает вашей стране успехов в построении второй республики и продолжении под вашим руководством реализации масштабных реформ, нацеленных на дальнейшее процветание Казахстана", - подчеркнул он.





Напомним, сегодня был завершен подсчет голосов казахстанцев, проголосовавших на всенародном референдуме. Поправки в Конституцию Республики Казахстан поддержали 77,18% избирателей.





На проведение референдума из республиканского бюджета было выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге.



