Иностранные эксперты прокомментировали референдум в РК

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - Референдум дает возможность казахстанскому народу самому решать свою судьбу и определить государственный курс на долгие годы, сказал российский политолог Аркадий Дубнов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам политолога, такого рода инструмент демократии - способ совершенствовать устройство страны, информирует "Хабар 24".
Казахстан утверждает, переутверждает свое государство не путем, как некоторые соседние страны, военных действий, не путем попытки расширять свои территории, не путем аннексии, не путем поиска врагов. А переутверждением, совершенствованием страны и ее устройства и предоставлением возможности народу решать свою судьбу гораздо более конкретно через выборы свободные в парламент, через утверждение новых политических партий. Вот это гораздо важнее" - заявил политолог Аркадий Дубнов.
Кроме того, эксперты Центра изучения Евразии считают, демократизация Казахстана идет быстрыми темпами. В дальнейшем такие изменения могут быть примером и для соседних государств.
Политические реформы положительно скажутся на всех сферах, в том числе экономике и образовании. Это первые подобные демократические перемены в Центральной Азии. Я надеюсь, что они повлияют и на другие страны региона", - сообщил директор Евразийского образовательного центра Ли Дже Хек.
Воздействие конституционных реформ на экономику страны подтверждают и китайские эксперты. Подобное произошло в Поднебесной. Тогда власти понимали, что без существенных изменений КНР вряд ли сможет войти в клуб ведущих держав. В целом Китай поддерживает выбранный Казахстаном собственный курс развития и постепенную трансформацию политической жизни в стране.
Немало экспертов говорили, что реформы в КНР начались с экономики. На самом деле китайская реформа началась именно с политики: с разгрома "банды четырех", идеологического раскрепощения, корректировки кадровой политики. Глубина и масштаб реформы политической системы зависят от потребностей экономического развития. После завершения конституционной реформы в Казахстане, уверен, будут приняты еще меры поддержки социально-экономического развития", - сказал директор Института социального развития Европы и Азии центра Госсовета КНР Ли Юнцюань.
Итальянский эксперт Тиберио Грациани считает нынешний референдум историческим событием. Не только потому, что Казахстан - молодая республика. Он сфокусирован на преобразовании государственного строя и его институтов. Такое происходит впервые, когда правительство и государство пытаются изменить себя в соответствии с референдумом и законодательством, говорит глава Института глобального анализа.
Этот референдум - это уже другой подход к демократии. Мы должны помнить, что у каждого народа, каждого государства есть свой исторический бэкграунд. Вы не можете за один день изменить правила, нормы и так далее. На это нужно время и нужно как можно больше вовлекать граждан в принятие решений. Я считаю, что в ближайшем будущем Казахстану нужен будет еще один шаг, чтобы усовершенствовать государство и госаппарат, а также улучшить взаимоотношения между государством, правительством и гражданами", - отметил глава Института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.
Отмечается, что во мнении, что референдум - разумный шаг с точки зрения развития политической культуры, сходятся все эксперты. Безусловно, это инструмент демократии, почва для которого закладывается уже сегодня.