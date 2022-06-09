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Казахстан передал КНР председательство в формате "Центральная Азия - Китай"

08.06.2022, 14:29 3441
Казахстан передал КНР председательство в формате "Центральная Азия - Китай"
Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Председательство в формате совещания министров иностранных дел "Центральная Азия - Китай" перешло от Казахстана к Китаю, сообщил на министерской встрече министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Принятое по итогам совещания совместное заявление министров иностранных дел стран - участниц формата подвело итог продуктивных консультаций, прошедших в рамках сегодняшнего заседания. Сегодня Казахстан завершил свое председательство в формате. Согласно общему решению министров, эта важная миссия - возглавить следующий, четвертый форум - перешла КНР", - цитирует Тлеуберди ТАСС

 
Он также выразил уверенность, что прошедшее совещание позволит заложить прочный фундамент для дальнейшего наращивания взаимовыгодного всестороннего сотрудничества в рамках диалога и будет способствовать превращению региона в пространство мира, дружбы, стабильности, взаимопомощи, устойчивого развития и гармонии.
 

Участники совещания пришли к единому мнению, что формат "Центральная Азия - Китай" из года в год, наращивая потенциал и эффективность, достигает намеченных целей", - отметил Тлеуберди.

 

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Китай и страны ЦА будут расширять расчеты в национальных валютах

08.06.2022, 14:13 3931

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Расширять расчеты в национальных валютах будут Китай и страны Центральной Азии, сообщил глава МИД Китая Ван И на министерской встрече в формате "Центральная Азия - Китай" в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам китайского дипломата, также будет продолжено сотрудничество в рамках "Пояса и пути".

"Стороны договорились обеспечить безопасность и стабильное функционирование маршрута Китай - Европа, упростить таможенные процедуры, оптимизировать "зеленые коридоры" для грузоперевозок, ускорить возобновление авиарейсов", - сообщает Sputnik.

Также страны объединят усилия в борьбе с пандемией и активизируют сотрудничество в разработке вакцин и лекарственных препаратов.

Кроме того, Центральная Азия и Китай продолжат координировать усилия по Афганистану.

"Мы будем своевременно координировать позиции по ситуации в Афганистане и содействовать мирному восстановлению в этой стране", - цитирует Ван И ТАСС.

По его словам, страны региона и Китай будут комплексно решать задачи обеспечения безопасности.

В числе прочих договоренностей: укрепление сотрудничества в сфере образования, науки, искусства, спорта, туризма, сокращение бедности и совместное реагирование на изменения климата.

Напомним, Ван И находится с визитом в столице Казахстана, приуроченным к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. В столице китайский дипломат провел переговоры с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди и был принят президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Сегодня в Нур-Султане впервые прошла 3-я министерская встреча "Китай - Центральная Азия".

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Токаев встретился с главой МИД Китая

07.06.2022, 18:11 10231
Токаев встретился с главой МИД Китая
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе беседы президент выразил уверенность, что запланированный на осень 2022 года ответный государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан придаст новый мощный импульс развитию казахско-китайских отношений.
 

В нынешнем году мы отмечаем очень важное и знаменательное событие - 30-летие со дня установления казахско-китайских дипломатических отношений, а также проведение юбилейного XX Съезда Компартии Китая. Рассчитываю, что предстоящие переговоры на высшем уровне откроют новую яркую страницу в летописи нашего стратегического партнерства", - отметил Токаев. 

 
Он также поблагодарил за приглашение принять участие в онлайн-диалоге высокого уровня БРИКС+ под председательством КНР, посвященном формированию глобального партнерства в целях развития в новую эпоху.
 

Казахстан поддерживает выдвинутые Си Цзиньпином инициативы в сфере глобальной безопасности и развития. Их реализация позволит смягчить острый дефицит безопасности и доверия в международных отношениях, а также будет способствовать реализации целей ООН в области устойчивого развития до 2030 года", - заявил глава государства.

 
В свою очередь Ван И передал президенту слова приветствия и поздравление председателя КНР Си Цзиньпина с успешным проведением общенационального референдума.
 

Результаты референдума свидетельствуют о том, что предпринимаемые под вашим руководством меры по всесторонней модернизации государства пользуются самой широкой поддержкой граждан. Это имеет крайне важное значение для строительства Нового Казахстана и создает прочную основу для будущего развития страны", - сказал член госсовета Китая.

 
В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Подтверждено обоюдное стремление продолжить взаимодействие на международной арене, в том числе по линии ООН, ШОС, СВМДА и ОИС.

Напомним, Ван И находится с визитом в столице Казахстана, приуроченным к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. В столице китайский дипломат провел переговоры с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. Завтра в Нур-Султане впервые пройдет 3-я министерская встреча "Китай - Центральная Азия".
 

Китай против односторонности и травли - глава МИД Ван И

07.06.2022, 17:48 10741
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Пекин намерен твердо отстаивать международную справедливость, заявил глава Министерства иностранных дел Китая Ван И, выступая перед журналистами в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Sputnik
 

Мы намерены защищать международную систему, выступать против односторонности и травли, развивать шанхайский дух, продвигать здоровое и устойчивое развитие ШОС", - заявил дипломат. 

 
Напомним, Ван И находится с визитом в столице Казахстана, приуроченным к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. В столице китайский дипломат провел переговоры с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. 
 
Завтра в Нур-Султане впервые пройдет 3-я министерская встреча "Китай - Центральная Азия". 

 

С 1 июня восстановлено авиасообщение между Казахстаном и Китаем

07.06.2022, 13:49 12261
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Между Казахстаном и Китаем восстановлено авиасообщение, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Пандемия коронавируса оказала свое негативное влияние на мировом уровне. Мы преодолеваем пандемию благодаря взаимному сотрудничеству и поддержке. Ярким доказательством этого служит восстановление регулярного авиасообщения между Казахстаном и Китаем с 1 июня", - сказал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на брифинге после встречи с китайским коллегой Ван И.

 
По его словам, рейсы выполняют авиакомпании Air Astana и Cеhina Southern Airlines. Они будут осуществляться два раза в неделю. 
 
Член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И прибыл в Казахстан с официальным визитом, приуроченным к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
 

ЦКР Казахстана озвучила итоги референдума

07.06.2022, 13:02 12946
ЦКР Казахстана озвучила итоги референдума
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Центральная комиссия референдума Республики Казахстан озвучила окончательные итоги референдума, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Общее число граждан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 11 734 642 человека. Во всенародном голосовании 5 июня приняли участие 7 985 769 человек, или 68,05% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, в соответствии со статьей 31 Конституционного закона о республиканском референдуме референдум считается состоявшимся", - сказал на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлан Абдиров. 

 
Он сообщил, что поправки в Конституцию поддержали 77,18% граждан.
 

77,18% от принявших участие граждан в голосовании во всех регионах страны, или 6 163 516 человек, проголосовали за конституционные поправки. Это составило абсолютное большинство в каждом из 17 регионов. Число граждан, проголосовавших против поправок, составило 18,66%, или 1 490 470 человек", - отметил Нурлан Абдиров.

 
Таким образом, по его словам, "предложенные изменения в Основной закон нашей страны считаются принятыми".
 

Решения, принятые на референдуме, имеют обязательную силу и не требуют дополнительного подтверждения актами", - заявил глава Центризбиркома.

 
Поправки в Конституцию вступают в силу со дня опубликования официального сообщения об итогах референдума.
 
Он добавил, что число бюллетеней, в которых были выбраны оба варианта ответов - 1,58%, или 125 859 бюллетеней. Остальные бюллетени - неустановленного образца либо в которых невозможно определить волеизъявление голосовавшего признаны недействительными. Число таких бюллетеней составило 2,58%, или 205 924 бюллетеня.
 

При подведении итогов ЦИК приняла во внимание обращение территориальной комиссии города Алматы. На основании представленных территориальной комиссией материалов в соответствии со статьями 21, 31 Конституционного закона о республиканском референдуме ЦИК признала проведение референдума на отдельном участке административно-территориальной единицы недействительным. В связи с этим результаты голосования на участке № 2 города Алматы не включены в окончательные итоги референдума", - добавил Нурлан Абдиров.

 
5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. За его ходом наблюдали 272 представителя 25 стран и 11 международных организаций. 
 
В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".
 
Напомним, в середине марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления. 
 
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон. Всего на референдум выносится 56 поправок. Предлагаемые изменения и дополнения затрагивают более чем 30 статей Основного закона. 
 
На проведение референдума из республиканского бюджета было выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге. 
 
Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов.
 

Россия поздравила казахстанцев с успешным проведением референдума

07.06.2022, 10:21 13791
МОСКВА. 7 ИЮНЯ - Россия поздравляет народ Казахстана с успешным проведением референдума по поправкам в Конституцию, результаты которого заслуживают доверия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Искренне поздравляем народ Казахстана в связи с успешным проведением 5 июня конституционного референдума. В России с уважением относятся к суверенному демократическому волеизъявлению граждан дружественной нам республики по ключевым вопросам ее политического и социально-экономического развития", - говорится в сообщении МИД РФ.

 
В ведомстве также отметили, что "наблюдатели не выявили существенных нарушений, способных повлиять на итоги голосования, и считают референдум состоявшимся, а его результаты - заслуживающими доверия".
 
Исход референдума, как подчеркнули в ведомстве, "убедительно демонстрирует выбор народа Казахстана в пользу политического и социально-экономического совершенствования устоев казахстанской государственности и запуск процесса широкомасштабных внутриполитических преобразований".
 

В основе этих реформ лежат задачи обеспечения интересов общества, совершенствование механизмов защиты прав и свобод граждан, расширение их участия в управлении государством", - приводит сообщение российского МИДа ТАСС.

 
Россия на новом этапе развития своего союзника продолжит планомерно наращивать весь комплекс двусторонних взаимовыгодных связей и евразийских интеграционных инициатив, отметили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Республиканский референдум по поправкам в Конституцию прошел в Казахстане 5 июня. Поправки в Конституцию Республики Казахстан поддержали 77,18% избирателей.
 

Токаев назвал референдум поворотным моментом в истории Казахстана

06.06.2022, 14:48 17086
Токаев назвал референдум поворотным моментом в истории Казахстана
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсала бен Фархана Аль Сауда, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Приветствуя руководителя МИД Королевства, Токаев отметил, что его визит совпал с поворотным моментом в истории страны - проведением общенационального референдума, итоги которого позволят приступить к построению Нового Казахстана.

Президент подчеркнул, что Саудовская Аравия является одним из ключевых партнеров Казахстана в арабском и исламском мире. Глава государства также акцентировал внимание на благоприятных инвестиционных возможностях для реализации совместных проектов в Казахстане в сельскохозяйственной, нефтехимической, туристической, горно-металлургической и финансовой сферах.
 

Наши страны последовательно развивают политический диалог в духе дружбы и взаимного доверия, основанного на общих ценностях. Выражаю готовность к дальнейшему продолжению плодотворного сотрудничества с хранителем двух святынь королем Салманом бен Абдель Азизом и наследным принцем Мухаммедом бен Салманом", - заявил президент. 

 
Он отметил важность активизации казахско-саудовской межправительственной комиссии и делового совета, а также сообщил о готовности направить представительную правительственную делегацию в Эр-Рияд для проведения соответствующих переговоров.
 
Кроме того, глава государства поблагодарил руководство Королевства за создание необходимых условий и традиционное гостеприимство, оказываемое казахстанским паломникам в Мекке и Медине.
 
В свою очередь Фейсал бен Фархан Аль Сауд передал Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана слова приветствия короля Саудовской Аравии и наследного принца и поздравил президента с успешным проведением референдума в Казахстане.
 

Королевство Саудовская Аравия желает вашей стране успехов в построении второй республики и продолжении под вашим руководством реализации масштабных реформ, нацеленных на дальнейшее процветание Казахстана", - подчеркнул он.


Напомним, сегодня был завершен подсчет голосов казахстанцев, проголосовавших на всенародном референдуме. Поправки в Конституцию Республики Казахстан поддержали 77,18% избирателей. 

На проведение референдума из республиканского бюджета было выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге. 

Что изменится в Конституции, если большинство граждан проголосуют за поправки.
 

Референдум: явка за рубежом составила 72,95%

06.06.2022, 09:35 18351
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Почти 73% казахстанцев за рубежом приняли участие в референдуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 06.00 утра по времени Нур-Султана закрылись участки для голосования в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве, завершивших таких образом голосование на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", - говорится в сообщении в Telergam-канале МИД РК.

 
По данным Министерства иностранных дел РК, явка на 65 избирательных участках за рубежом составила 72,95%.
 
5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. За его ходом наблюдали 272 представителя 25 стран и 11 международных организаций. 
 
По предварительным данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан к 22.00 составила 68,44% от общего числа граждан, включенных в списки. 
 
Всего по стране в списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, включены 11 734 642 человека. Бюллетени получили 8 030 739 граждан.
 

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