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НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя Генерального секретаря ООН Амину Мохаммед, прибывшую в Казахстан в рамках турне по странам Центральной Азии, передает KZZAKHSTAN TODAY.

Собеседники рассмотрели приоритетные направления сотрудничества между Казахстаном и ООН. Особое внимание было уделено совместным усилиям по достижению целей устойчивого развития, борьбе с изменением климата, противодействию пандемии, обеспечению гендерного равенства и прав человека.

Приветствуя Амину Мохаммед, глава государства поздравил ее с недавним переизбранием на должность и отметил, что ее визит совпал с поворотным моментом в истории нашей страны - проведением общенационального референдума, итоги которого позволяют приступить к построению Нового Казахстана. Президент отметил исключительную роль Всемирной организации в формировании и развитии принципа многосторонности и международной дипломатии. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул твердую приверженность Казахстана дальнейшему всестороннему укреплению сотрудничества с ООН и ее повестке по решению глобальных проблем", - сообщает Акорда.

Лидер Казахстана также приветствовал инициативу Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по созыву "Саммита будущего" высокого уровня для разработки новой повестки по вопросам мира и глобальной безопасности в 2023 году.

Кроме того, Токаев рассказал о принимаемых Казахстаном усилиях по обеспечению продовольственной безопасности, оказанию гуманитарной помощи нуждающимся странам.





Он высоко оценил лидерство Амины Мохаммед в реализации региональной программы SpotLight Initiative для Центральной Азии и Афганистана, направленной на искоренение всех форм насилия в отношении женщин и девочек.

В свою очередь Амина Мохаммед передала президенту теплое приветствие и искренние пожелания Генерального секретаря ООН, приветствовала реализуемые под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы в стране и поздравила его с успешным проведением референдума.

В ходе беседы также была рассмотрена афганская проблематика. Амина Мохаммед подчеркнула особую важность активизации международных усилий в решении проблем, связанных с социально-экономическим восстановлением Афганистана.