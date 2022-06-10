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Токаев принял первого заместителя Генерального секретаря ООН

09.06.2022, 15:49 4986
Токаев принял первого заместителя Генерального секретаря ООН
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя Генерального секретаря ООН Амину Мохаммед, прибывшую в Казахстан в рамках турне по странам Центральной Азии, передает KZZAKHSTAN TODAY.
 
Собеседники рассмотрели приоритетные направления сотрудничества между Казахстаном и ООН. Особое внимание было уделено совместным усилиям по достижению целей устойчивого развития, борьбе с изменением климата, противодействию пандемии, обеспечению гендерного равенства и прав человека.
 

Приветствуя Амину Мохаммед, глава государства поздравил ее с недавним переизбранием на должность и отметил, что ее визит совпал с поворотным моментом в истории нашей страны - проведением общенационального референдума, итоги которого позволяют приступить к построению Нового Казахстана. Президент отметил исключительную роль Всемирной организации в формировании и развитии принципа многосторонности и международной дипломатии. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул твердую приверженность Казахстана дальнейшему всестороннему укреплению сотрудничества с ООН и ее повестке по решению глобальных проблем", - сообщает Акорда. 

 
Лидер Казахстана также приветствовал инициативу Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по созыву "Саммита будущего" высокого уровня для разработки новой повестки по вопросам мира и глобальной безопасности в 2023 году.
 
Кроме того, Токаев рассказал о принимаемых Казахстаном усилиях по обеспечению продовольственной безопасности, оказанию гуманитарной помощи нуждающимся странам.

Он высоко оценил лидерство Амины Мохаммед в реализации региональной программы SpotLight Initiative для Центральной Азии и Афганистана, направленной на искоренение всех форм насилия в отношении женщин и девочек.
 
В свою очередь Амина Мохаммед передала президенту теплое приветствие и искренние пожелания Генерального секретаря ООН, приветствовала реализуемые под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы в стране и поздравила его с успешным проведением референдума.
 
В ходе беседы также была рассмотрена афганская проблематика. Амина Мохаммед подчеркнула особую важность активизации международных усилий в решении проблем, связанных с социально-экономическим восстановлением Афганистана.
 

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Меры по взаимодействию в случае ядерной аварии утвердили страны СНГ

10.06.2022, 15:26 1266
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Члены Экономического совета стран СНГ на прошедшем в Нур-Султане 94-м заседании утвердили практические меры по информированию о ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации, а также объеме и содержании необходимой помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Реализация этих мер позволит повысить эффективность и оперативность взаимодействия государств - участников СНГ в случае возможных инцидентов, связанных с использованием атомной энергии в мирных целях, минимизировать их последствия и положительным образом отразится на уровне ядерной и радиационной безопасности на пространстве СНГ в целом", - сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ. 

 
Напомним, на заседании стороны также договорились ускорить подписание соглашения об инвестициях.
 

Очередной раунд переговоров по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 15-16 июня

09.06.2022, 13:49 5656
Очередной раунд переговоров по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 15-16 июня
Фото: aa.com.tr
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Очередной раунд переговоров по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 15-16 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Министерства иностранных дел РК, 15-16 июня 2022 года в Нур-Султане в рамках Астанинского процесса пройдет 18-я международная встреча высокого уровня по Сирии.
 
Сообщается, что пленарное заседание участников данной встречи состоится 16 июня.
 

Озвучена дата проведения первого Национального курултая

09.06.2022, 09:34 6926
Озвучена дата проведения первого Национального курултая
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Государственный секретарь Республики Казахстан Ерлан Карин назвал дату проведения первого Национального курултая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Первое заседание Улттык Курылтай состоится 16 июня в новообразованной области Улытау. В состав данного консультативно-совещательного органа войдут депутаты парламента, представители Ассамблеи народа Казахстана, гражданского общества и политических партий, предприниматели и видные эксперты, а также члены региональных общественных советов", - написал Карин в своем Telegram-канале.

 
Он отметил, что одной из важнейших задач курултая является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Ранее глава государства отметил, что посредством курултая у граждан появится больше возможностей принять  участие в работе государства. 
 

Казахстан передал КНР председательство в формате "Центральная Азия - Китай"

08.06.2022, 14:29 10521
Казахстан передал КНР председательство в формате "Центральная Азия - Китай"
Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Председательство в формате совещания министров иностранных дел "Центральная Азия - Китай" перешло от Казахстана к Китаю, сообщил на министерской встрече министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Принятое по итогам совещания совместное заявление министров иностранных дел стран - участниц формата подвело итог продуктивных консультаций, прошедших в рамках сегодняшнего заседания. Сегодня Казахстан завершил свое председательство в формате. Согласно общему решению министров, эта важная миссия - возглавить следующий, четвертый форум - перешла КНР", - цитирует Тлеуберди ТАСС

 
Он также выразил уверенность, что прошедшее совещание позволит заложить прочный фундамент для дальнейшего наращивания взаимовыгодного всестороннего сотрудничества в рамках диалога и будет способствовать превращению региона в пространство мира, дружбы, стабильности, взаимопомощи, устойчивого развития и гармонии.
 

Участники совещания пришли к единому мнению, что формат "Центральная Азия - Китай" из года в год, наращивая потенциал и эффективность, достигает намеченных целей", - отметил Тлеуберди.

 

Китай и страны ЦА будут расширять расчеты в национальных валютах

08.06.2022, 14:13 11011

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Расширять расчеты в национальных валютах будут Китай и страны Центральной Азии, сообщил глава МИД Китая Ван И на министерской встрече в формате "Центральная Азия - Китай" в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам китайского дипломата, также будет продолжено сотрудничество в рамках "Пояса и пути".

"Стороны договорились обеспечить безопасность и стабильное функционирование маршрута Китай - Европа, упростить таможенные процедуры, оптимизировать "зеленые коридоры" для грузоперевозок, ускорить возобновление авиарейсов", - сообщает Sputnik.

Также страны объединят усилия в борьбе с пандемией и активизируют сотрудничество в разработке вакцин и лекарственных препаратов.

Кроме того, Центральная Азия и Китай продолжат координировать усилия по Афганистану.

"Мы будем своевременно координировать позиции по ситуации в Афганистане и содействовать мирному восстановлению в этой стране", - цитирует Ван И ТАСС.

По его словам, страны региона и Китай будут комплексно решать задачи обеспечения безопасности.

В числе прочих договоренностей: укрепление сотрудничества в сфере образования, науки, искусства, спорта, туризма, сокращение бедности и совместное реагирование на изменения климата.

Напомним, Ван И находится с визитом в столице Казахстана, приуроченным к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. В столице китайский дипломат провел переговоры с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди и был принят президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Сегодня в Нур-Султане впервые прошла 3-я министерская встреча "Китай - Центральная Азия".

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Токаев встретился с главой МИД Китая

07.06.2022, 18:11 17311
Токаев встретился с главой МИД Китая
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе беседы президент выразил уверенность, что запланированный на осень 2022 года ответный государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан придаст новый мощный импульс развитию казахско-китайских отношений.
 

В нынешнем году мы отмечаем очень важное и знаменательное событие - 30-летие со дня установления казахско-китайских дипломатических отношений, а также проведение юбилейного XX Съезда Компартии Китая. Рассчитываю, что предстоящие переговоры на высшем уровне откроют новую яркую страницу в летописи нашего стратегического партнерства", - отметил Токаев. 

 
Он также поблагодарил за приглашение принять участие в онлайн-диалоге высокого уровня БРИКС+ под председательством КНР, посвященном формированию глобального партнерства в целях развития в новую эпоху.
 

Казахстан поддерживает выдвинутые Си Цзиньпином инициативы в сфере глобальной безопасности и развития. Их реализация позволит смягчить острый дефицит безопасности и доверия в международных отношениях, а также будет способствовать реализации целей ООН в области устойчивого развития до 2030 года", - заявил глава государства.

 
В свою очередь Ван И передал президенту слова приветствия и поздравление председателя КНР Си Цзиньпина с успешным проведением общенационального референдума.
 

Результаты референдума свидетельствуют о том, что предпринимаемые под вашим руководством меры по всесторонней модернизации государства пользуются самой широкой поддержкой граждан. Это имеет крайне важное значение для строительства Нового Казахстана и создает прочную основу для будущего развития страны", - сказал член госсовета Китая.

 
В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Подтверждено обоюдное стремление продолжить взаимодействие на международной арене, в том числе по линии ООН, ШОС, СВМДА и ОИС.

Напомним, Ван И находится с визитом в столице Казахстана, приуроченным к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. В столице китайский дипломат провел переговоры с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. Завтра в Нур-Султане впервые пройдет 3-я министерская встреча "Китай - Центральная Азия".
 

Китай против односторонности и травли - глава МИД Ван И

07.06.2022, 17:48 17821
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Пекин намерен твердо отстаивать международную справедливость, заявил глава Министерства иностранных дел Китая Ван И, выступая перед журналистами в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Sputnik
 

Мы намерены защищать международную систему, выступать против односторонности и травли, развивать шанхайский дух, продвигать здоровое и устойчивое развитие ШОС", - заявил дипломат. 

 
Напомним, Ван И находится с визитом в столице Казахстана, приуроченным к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. В столице китайский дипломат провел переговоры с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. 
 
Завтра в Нур-Султане впервые пройдет 3-я министерская встреча "Китай - Центральная Азия". 

 

С 1 июня восстановлено авиасообщение между Казахстаном и Китаем

07.06.2022, 13:49 19076
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Между Казахстаном и Китаем восстановлено авиасообщение, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Пандемия коронавируса оказала свое негативное влияние на мировом уровне. Мы преодолеваем пандемию благодаря взаимному сотрудничеству и поддержке. Ярким доказательством этого служит восстановление регулярного авиасообщения между Казахстаном и Китаем с 1 июня", - сказал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на брифинге после встречи с китайским коллегой Ван И.

 
По его словам, рейсы выполняют авиакомпании Air Astana и Cеhina Southern Airlines. Они будут осуществляться два раза в неделю. 
 
Член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И прибыл в Казахстан с официальным визитом, приуроченным к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
 

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