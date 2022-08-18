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Президент Казахстана посетит Сингапур

17.08.2022, 09:34 2641
СИНГАПУР. 17 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Сингапур, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вопросы организации предстоящего официального визита главы государства в Сингапур были обсуждены на встрече заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с президентом Республики Сингапур Халимой Якуб в официальной резиденции Истана. 
 
Стороны также обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений между нашими странами и расширения экономических связей. Тлеуберди также передал главе Сингапура приветствия и пожелания от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. 
 

Министр подробно ознакомил собеседницу о результатах проведенного в стране общенародного референдума по внесению дополнений и поправок в Конституцию, а также реализуемых политических и экономических реформах главы государства К. Токаева по построению Нового Казахстана", - сообщила пресс-служба МИД РК.

 
Халима Якуб также передала теплые пожелания президенту РК и отметила высокий уровень политического диалога и взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Сингапуром, основанных на доверительном диалоге и взаимной поддержке.
 
Президент Сингапура высоко оценила деятельность Казахстана в стремлении к обеспечению мира, безопасности и стабильности в Азии и в продвижении глобального межрелигиозного диалога в рамках предстоящего саммита стран - участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане.
 
В тот же день глава МИД Тлеуберди провел переговоры с заместителем премьер-министра - министром финансов Республики Сингапур, политическим лидером команды четвертого поколения (4G) Партии народного действия Лоуренсом Вонгом.
 
Как известно, важным элементом сотрудничества Казахстана с Сингапуром является транспортное, торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. В этой связи стороны подробно обсудили вопросы продвижения проектов экономической кооперации и программ взаимовыгодного сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению транзитного потенциала Казахстана и развитию проектов казахстанско-сингапурских предприятий в обрабатывающей промышленности, информационно-коммуникационных технологиях, строительстве и финансах.
 
Сингапурская сторона была проинформирована о деятельности международного финансового центра "Астана" и о предпринимаемых мерах по развитию ключевых направлений центра. Отмечено, что для казахстанского финцентра очень важно изучение сингапурского опыта развития рынков капитала.
 
Также казахстанская делегация в рамках двухдневного визита провела ряд плодотворных встреч с руководителями крупных компаний Сингапура. В составе делегации также были министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, управляющий международным финансовым центром "Астана" Кайрат Келимбетов, председатель правления АО "НК "Казакстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев и председатель АО "НК "Kazakh Invest" Мейржан Юсупов.
 
В ходе переговоров был обсужден широкий круг вопросов, касающихся продвижения экономического сотрудничества между нашими странами, а также реализации потенциальных проектов. Сингапурские компании проявили большой интерес к казахстанскому рынку и инвестиционным возможностям Казахстана.
 
В частности, с руководством государственной инжиниринговой компании Surbana Jurong, специализирующейся на комплексном развитии города и городской инфраструктуры, был обсужден уникальный инфраструктурный проект по строительству и развитию городов-спутников на северной границе Алматы G4 City, над реализацией которого сингапурская компания тесно сотрудничает с отечественной Caspian Group.
 
На сегодняшний день Surbana Jurong разработала мастер-планы амбициозных проектов в более чем 30 странах и создала более 100 промышленных парков по всему миру. Проект G4 City призван привлечь масштабные инвестиции и инновационные технологические решения не только из Сингапура, но и из других государств региона.
 
Следует отметить, что последствия пандемии повлияли на мировую экономику, включая регулярные перебои с глобальными поставками и обеспечением продукцией, открыли новые перспективы для экономического сотрудничества между Казахстаном и Сингапуром с учетом поиска сторонами новых экономических возможностей, рынков сбыта и экспортных маршрутов.
 
В данном контексте с компанией PSA (Port of Singapore Authority), являющейся одним из крупнейших глобальных операторов в области транспортных перевозок, АО "НК "Казакстан темір жолы" заключила меморандум о сотрудничестве.
 
Привлечение PSA International к управлению транспортно-логистическими узлами в Казахстане призвано способствовать расширению доступа к целой сети морских портов по обеим сторонам континента, интеграции в глобальную транспортно-логистическую цепочку с использованием мультимодальной транспортировки и внедрением инновационных технологий и лучших мировых практик в области управления сухими портами, а главное, существенно упростить экспорт продукции из РК на мировые рынки.
 
Кроме того, вопросы цифровизации, создания умных городов, внедрения инноваций в различные государственные процессы, а также цифровая трансформация правительства были основными темами обсуждения в ходе встреч с руководством технологического агентства Сингапура Government Technology Agency of Singapore при офисе премьер-министра и компании Crimson Logic.
 

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Токаев встретился с председателем Генассамблеи ООН

11.08.2022, 17:47 12276
Токаев встретился с председателем Генассамблеи ООН
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Абдуллой Шахидом, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Приветствуя Абдуллу Шахида, Касым-Жомарт Токаев отметил важность его визита с точки зрения дальнейшего расширения взаимодействия между Казахстаном и ООН, сообщает Акорда. 
 
Президент подчеркнул исключительную роль Всемирной организации в содействии глобальному миру, безопасности и устойчивому развитию. Он также высоко оценил активную деятельность Абдуллы Шахида на посту председателя. 
 

77-я сессия Генеральной ассамблеи ООН - уникальная возможность для лидеров собраться вместе в конструктивной атмосфере для того, чтобы предложить самые востребованные всем человечеством решения. Мы ценим ваш вклад в успешное проведение этого важного мероприятия", - заявил Токаев.

 
В свою очередь Абдулла Шахид отметил, что это его первый визит в Казахстан и Центральную Азию. Он высоко оценил уровень многопланового партнерства между Казахстаном и ООН за 30-летний период, а также реализуемые под руководством лидера Казахстана масштабные реформы и итоги недавнего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.
 
Токаев проинформировал гостя о том, что 13-15 сентября состоится седьмой съезд лидеров мировых и традиционных религий. Президент высказал признательность ООН за последовательную поддержку этого форума.
 
Шахид назвал форум важной площадкой и высоко оценил уровень съезда. По его словам, во многих странах мира непонимание служит причиной дискриминации людей из-за их убеждений. Он выразил уверенность в том, что продвижение духовными лидерами мира во всем мире станет ключевым месседжем предстоящего мероприятия.
 

В Нур-Султане проведут проверки перед съездом лидеров мировых религий

10.08.2022, 16:53 14961
В Нур-Султане проведут проверки перед съездом лидеров мировых религий
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - В Нур-Султане накануне VII съезда лидеров мировых и традиционных религий с участием папы римского Франциска проведут масштабные проверки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Традиционную "зачистку" проведет столичная полиция, департамент КНБ и служба госохраны, сообщил во время брифинга первый заместитель начальника ДП Нур-Султана Бакитжан Малыбаев. 
 

До 8 сентября на территории города пройдет оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", во время которого в столице проверят съемные квартиры, хостелы, общежития, заброшенные дома, а также подучетный контингент, владельцев охотничьего оружия, объекты предпринимательства на соблюдение миграционного законодательства", - сообщает inastana.kz.

 
Ранее сообщалось, что с 13 по 15 сентября в столице пройдет заседание XX секретариата и VII съезда лидеров мировых и традиционных религий с участием папы римского Франциска.
 
Напомним, в апреле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме видео-конференц-связи провел переговоры с папой римским Франциском. Глава католической церкви подтвердил свое участие в съезде, который пройдет в сентябре этого года.
 

Назначен посол США в Казахстане

06.08.2022, 14:40 26456
Назначен посол США в Казахстане
Фото: Посольство США
НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - Дэниэл Розенблюм назначен на должность посла США в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сенат США утвердил кандидатуру Дэниэла Н. Розенблюма на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан, сообщила пресс-служба посольства США. 
 
Дэниэл Розенблюм с 2019 года был послом США в Узбекистане.
 

МИД Казахстана осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

06.08.2022, 10:08 28001
МИД Казахстана осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление по поводу инцидента с нападением на азербайджанское посольство в Лондоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с имевшим место 4 августа сего года нападением экстремистов на Посольство Азербайджанской Республики в Лондоне считаем неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических представительств и их персонала", - сообщает МИД РК.

 
Отмечается, что "подобные акты нарушения основ и норм международного права подлежат всеобщему осуждению и требуют тщательного расследования с целью привлечения к ответственности их организаторов".
 

Уверены в стойкости азербайджанского народа и выражаем готовность оказать всемерную поддержку в трудных для братского государства ситуациях", - заключили в ведомстве.

 
Напомним, Посольство Азербайджана в Великобритании подверглось нападению радикальной религиозной группы. Ворвавшись в здание посольства, радикалы подняли на крыльце здания религиозные флаги и скандировали религиозные лозунги. После вмешательства местной полиции члены группы были выведены из здания и задержаны, сообщает РИА Новости.
 

Глава МИД КНР назвал поездку Пелоси на Тайвань вульгарной комедией

05.08.2022, 12:55 31416
ПНОМПЕНЬ. 5 АВГУСТА - Поездка спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань обернется для Штатов серьезными последствиями, заявил в пятницу глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пномпене, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон", - цитирует главу МИД КНР  РИА Новости.

 
Как отметил китайский дипломат, Пекин обратил внимание на своевременное заявление, которое опубликовал по данному поводу МИД РФ с критикой действий США.
 

Торопливый визит на Тайвань стал серьезным нарушением принципа одного Китая и американо-китайских двусторонних договоренностей... Это серьезное посягательство на суверенитет и территориальную целостность КНР", - добавил Ван И, уточнив, что попытки Соединенных Штатов и западных стран манипулировать тайваньским вопросом ни к чему не приведут.

 

Никто, никакая политическая сила, на одна страна на сможет отколоть Тайвань от Китая", - подытожил глава МИД КНР.

 
Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики одного Китая, но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
 
Как сообщает издание, визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

Казахстан считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики.
 

Партия AMANAT усилит работу по защите интересов граждан

05.08.2022, 12:39 31866
Партия AMANAT усилит работу по защите интересов граждан
Фото: AMANAT
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Сегодня председатель AMANAT Ерлан Кошанов провел совещание с партийным активом. Открывая встречу, он подчеркнул, что аманатовцам сегодня по всей стране надо сосредоточить свое внимание на работе по защите интересов граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На последнем расширенном заседании правительства глава государства обозначил ряд конкретных социально-экономических проблем, которые сейчас остро волнуют общество. Среди них: рост цен, перебои с поставкой отдельных видов товаров, вопросы продовольственной безопасности, снижение реальных доходов населения. Партия должна активно участвовать в этой работе. Обеспечить эффективный мониторинг ситуации на местах. В особом фокусе должны быть цены на социально значимые товары. Надо оперативно выявлять системные проблемы и предлагать свои решения по ним", - сказал Кошанов.

 
Председатель партии подчеркнул, что для этого у аманатовцев есть все необходимые ресурсы: широкая филиальная сеть, общественные приемные, куда приходят граждане за поддержкой, общественные советы, объединяющие экспертов и людей с активной гражданской позицией.
 

Все это надо сейчас переориентировать на борьбу со всевозможными спекуляциями. Партийцы должны отслеживать все цепочки поставок по наиболее значимой продукции от поставщиков до прилавков магазинов, не допуская необоснованного завышения цен и защищая интересы добросовестных предпринимателей", - отметил он. 

 
В ходе совещания председателю партии доложили о проводимой работе по текущим наиболее социально значимым проектам, реализуемым AMANAT. 
 
Так, в рамках проекта "Жер аманаты" ведется работа по повышению доступности сельскохозяйственных земель для граждан. Его главная цель - возврат в государственную собственность неиспользуемых земель, в том числе незаконно перешедших в частную собственность, и представление их сельчанам. Благодаря партийцам в госсобственность уже возвращено 267 тысяч гектаров земли. Работа продолжается во всех регионах страны. 
 
В рамках проекта "Ауыл аманаты" совместно с правительством ведется работа по повышению доходов жителей сел и обучению производственным навыкам акимов сельских округов. В частности, в ближайшее время в ходе специального марафона аманатовцы намерены посетить 394 сельских населенных пункта в 179 районах. Это позволит проинформировать более 250 тысяч казахстанцев о проекте "Ауыл аманаты". В настоящее время обучены по проекту более 2,3 тысячи акимов сельских округов.
 
На базе крупных первичных партийных организаций по всей стране к 1 августа открыто 286 общественных приемных, куда поступило свыше 1200 обращений. Выстроена системная работа по решению проблем, поднимаемых людьми. 
 

В частности, по результатам рассмотрения обращений казахстанцев в селе Уялы Западно-Казахстанской области были установлены новые столбы для линий электропередачи, выплачены долги по заработной плате строителям школы в селе Жулдыз Западно-Казахстанской области, аналогичная проблема решена со строителями в городе Таразе. Только после вмешательства партийцев были выделены средства на ремонт дорог в селе Красный Яр Акмолинской области", - рассказали в пресс-службе партии.

 
Также сообщается, что партией сформировано 216 групп по мониторингу цен на социально значимые продукты. Меньше чем за неделю было проведено более 700 рейдов на 1045 торговых объектах по всей стране. Среди выявленных фактов наиболее резонансными являются: дефицит определенных товаров, отсутствие ценников, превышение установленных предельных цен. По каждой выявленной проблеме принимаются оперативные меры по исправлению ситуации.
 
По итогам совещания председатель AMANAT Ерлан Кошанов поставил перед центральным аппаратом партии и региональными филиалами ряд конкретных задач по усилению работы.
 

Казахстан и Андорра подписали соглашение об освобождении от визовых требований

04.08.2022, 13:38 35501
Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Сегодня в Нур-Султане состоялись переговоры заместителя премьер-министра - министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Андорры Марией Убах в рамках ее первого официального визита в нашу страну, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Стороны отметили, что двустороннее сотрудничество Казахстана и Андорры носит стабильный, поступательный характер и нацелено на развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества. Наиболее продвинутым и перспективным направлением является туристический сектор. Казахстан и Андорра оказывают друг другу взаимную поддержку в международных структурах, развивают межпарламентские связи на площадках Парламентской ассамблеи Совета Европы и ПА ОБСЕ", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

 
Отмечается, что по итогам переговоров министры подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, которое стало первым межправительственным соглашением между нашими странами.
 
В ходе визита Мария Убах также будет принята премьер-министром РК Алиханом Смаиловым и встретится с заместителем руководителя администрации президента РК - специальным представителем президента по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом, а также проведет переговоры с руководством сената, мажилиса парламента РК и посетит международный финансовый центр "Астана".
 

Казахстан считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики - МИД

04.08.2022, 12:45 35531
Казахстан считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики - МИД
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Казахстан считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Республика Казахстан поддерживает принцип "одного Китая" и считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики. Казахстан выступает за соблюдение действующих норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций, в частности в данном вопросе придерживаться резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 2758 от 1971 года", - сказал представитель МИД РК.

 
По его мнению, "визиты официальных делегаций зарубежных стран на Тайвань должны согласовываться с правительством КНР".
 
Напомним, 2 августа самолет правительства США, на котором поездку по Азии совершает спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань. 
 
В связи с этим глава МИД Китая сделал заявление по поводу нарушения США суверенитета КНР. 
 

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