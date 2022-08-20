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Токаев пригласил Путина в Казахстан на саммит СНГ

19.08.2022, 19:47 7571
Токаев пригласил Путина в Казахстан на саммит СНГ
Фото: Telegram-канал Борт№1
СОЧИ. 19 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводит встречу с главой РФ Владимиром Путиным в городе Сочи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Специфика геополитической ситуации подсказывает нам необходимость сверки часов с тем, чтобы возможно дать дополнительные поручения нашему правительству, чтобы успешно работать и взаимодействовать друг с другом. И тем не менее жизнь подсказывает новые задачи, которые нужно решать. В целом есть все основания быть удовлетворенным тем, как развивается наше сотрудничество", - сказал Токаев.

 
Он напомнил, что Казахстан и Россию объединяет общая граница - самая протяженная сухопутная в мире.


Кстати, полностью делимитированная. Поэтому каких-либо основания для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы относительно будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет. И я лично, как президент РК, настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику нашему двустороннему сотрудничеству во всех сферах", - сказал президент РК.

 
Глава государства также отметил торгово-экономического сотрудничество между странами.
 

Что касается торгово-экономического сотрудничества, то оно успешно развивается, промышленная кооперация достигает серьезных результатов. Как вы правильно отметили, динамика торговли положительная. В прошлом году объем торговли составил 24,5 млрд долларов. По этим показателям Россия занимает первое место в нашем товарообороте. В этом году торговля развивается достаточно успешно. Мы активно взаимодействуем на основных площадках в организации ООН, в других международных институтах", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он отметил, что в 2022 году Казахстан председательствует в СНГ, в октябре будет саммит СНГ. Токаев заявил, что рассчитывает на личное участие Путина, "тем более что Россия играет важную роль в СНГ".
 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Сочи (Российская Федерация).






 

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Путин: РК и РФ проведут совместные учения в рамках ОДКБ

19.08.2022, 20:16 6736
Путин: РК и РФ проведут совместные учения в рамках ОДКБ
Фото: Акорда
СОЧИ. 19 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводит встречу с главой РФ Владимиром Путиным в Сочи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент России, приветствуя Касым-Жомарта Токаева, выразил благодарность за принятие его приглашения. 
 

Спасибо, что приняли приглашение. Мы с вами встречаемся регулярно. Совсем недавно виделись, но договорились увидеться здесь в Сочи. У нас очень большой объем работы. И этот год особенный. Мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений в октябре. К этой дате запланирован целый ряд различных мероприятий. Активно работают наши министерства, ведомства. Межправкомиссия работает активно. Министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе совместные в рамках ОДКБ учения и так далее. Товарооборот растет, в прошлом году он вырос на 34,4%, в этом году за первые пять месяцев текущего подрос почти на 9%, 8,8%. Растут инвестиции с обеих сторон. Российские, по-моему, достигли 18 млрд долларов, казахстанские в Россию - четыре с половиной примерно. Россия находится на первом месте среди торгово-экономических партнеров Казахстана. У нас и крупные проекты хорошие развиваются, работа в высокотехнологических сферах, в том числе в космосе. В общем, по всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе. Я очень рад, что и наша встреча, конечно, придает дополнительный импульс развитию нашего доверительного стратегического партнерства, - подчеркнул российский лидер.

 
Ранее Токаев пригласил Путина в Казахстан на саммит СНГ.
 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Сочи (Российская Федерация).
 

Гизат Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств - членов ШОС

19.08.2022, 18:31 8011
Гизат Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств - членов ШОС
Фото: Акорда
ТАШКЕНТ. 19 АВГУСТА -19 августа в Ташкенте состоялась семнадцатая встреча секретарей советов безопасности (ВССБ) государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, в которой принял участие помощник президента РК - секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе мероприятия был обсужден широкий круг вопросов, связанных с ситуацией в сфере обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ШОС, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Стороны обменялись мнениями по основным аспектам дальнейшего развития сотрудничества в таких сферах, как противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности, обеспечение международной информационной безопасности.
 
Было отмечено, что одним из ключевых факторов сохранения мира и безопасности в регионе ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Стороны выступили за становление этой страны в качестве независимого, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков.
 
Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по важнейшим направлениям деятельности ШОС, высказал ряд предложений по дальнейшему гармоничному развитию Организации с учетом интересов нашей страны. 
 
Помощник президента РК - секретарь Совета безопасности подчеркнул особую актуальность совместной поддержки одобренной со стороны ООН инициативы Казахстана по созданию в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
 
По итогам заседания участники мероприятия подписали соответствующий протокол. Было принято решение о проведении следующей встречи секретарей советов безопасности государств - членов ШОС в Индии.
 
На полях 17-й встречи секретарей советов безопасности ШОС Гизат Нурдаулетов также провел двусторонние встречи с секретарем Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым, секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, секретарем отдела Национальной безопасности Пакистана Аамиром Хасаном и секретарем Совета национальной безопасности Монголии Жадамбыном Энхбаяром. На встречах были обсуждены проблемы глобальной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы двустороннего взаимодействия Казахстана с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества.
 

Президент Казахстана посетит Сингапур

17.08.2022, 09:34 12166
СИНГАПУР. 17 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Сингапур, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вопросы организации предстоящего официального визита главы государства в Сингапур были обсуждены на встрече заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с президентом Республики Сингапур Халимой Якуб в официальной резиденции Истана. 
 
Стороны также обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений между нашими странами и расширения экономических связей. Тлеуберди также передал главе Сингапура приветствия и пожелания от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. 
 

Министр подробно ознакомил собеседницу о результатах проведенного в стране общенародного референдума по внесению дополнений и поправок в Конституцию, а также реализуемых политических и экономических реформах главы государства К. Токаева по построению Нового Казахстана", - сообщила пресс-служба МИД РК.

 
Халима Якуб также передала теплые пожелания президенту РК и отметила высокий уровень политического диалога и взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Сингапуром, основанных на доверительном диалоге и взаимной поддержке.
 
Президент Сингапура высоко оценила деятельность Казахстана в стремлении к обеспечению мира, безопасности и стабильности в Азии и в продвижении глобального межрелигиозного диалога в рамках предстоящего саммита стран - участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане.
 
В тот же день глава МИД Тлеуберди провел переговоры с заместителем премьер-министра - министром финансов Республики Сингапур, политическим лидером команды четвертого поколения (4G) Партии народного действия Лоуренсом Вонгом.
 
Как известно, важным элементом сотрудничества Казахстана с Сингапуром является транспортное, торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. В этой связи стороны подробно обсудили вопросы продвижения проектов экономической кооперации и программ взаимовыгодного сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению транзитного потенциала Казахстана и развитию проектов казахстанско-сингапурских предприятий в обрабатывающей промышленности, информационно-коммуникационных технологиях, строительстве и финансах.
 
Сингапурская сторона была проинформирована о деятельности международного финансового центра "Астана" и о предпринимаемых мерах по развитию ключевых направлений центра. Отмечено, что для казахстанского финцентра очень важно изучение сингапурского опыта развития рынков капитала.
 
Также казахстанская делегация в рамках двухдневного визита провела ряд плодотворных встреч с руководителями крупных компаний Сингапура. В составе делегации также были министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, управляющий международным финансовым центром "Астана" Кайрат Келимбетов, председатель правления АО "НК "Казакстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев и председатель АО "НК "Kazakh Invest" Мейржан Юсупов.
 
В ходе переговоров был обсужден широкий круг вопросов, касающихся продвижения экономического сотрудничества между нашими странами, а также реализации потенциальных проектов. Сингапурские компании проявили большой интерес к казахстанскому рынку и инвестиционным возможностям Казахстана.
 
В частности, с руководством государственной инжиниринговой компании Surbana Jurong, специализирующейся на комплексном развитии города и городской инфраструктуры, был обсужден уникальный инфраструктурный проект по строительству и развитию городов-спутников на северной границе Алматы G4 City, над реализацией которого сингапурская компания тесно сотрудничает с отечественной Caspian Group.
 
На сегодняшний день Surbana Jurong разработала мастер-планы амбициозных проектов в более чем 30 странах и создала более 100 промышленных парков по всему миру. Проект G4 City призван привлечь масштабные инвестиции и инновационные технологические решения не только из Сингапура, но и из других государств региона.
 
Следует отметить, что последствия пандемии повлияли на мировую экономику, включая регулярные перебои с глобальными поставками и обеспечением продукцией, открыли новые перспективы для экономического сотрудничества между Казахстаном и Сингапуром с учетом поиска сторонами новых экономических возможностей, рынков сбыта и экспортных маршрутов.
 
В данном контексте с компанией PSA (Port of Singapore Authority), являющейся одним из крупнейших глобальных операторов в области транспортных перевозок, АО "НК "Казакстан темір жолы" заключила меморандум о сотрудничестве.
 
Привлечение PSA International к управлению транспортно-логистическими узлами в Казахстане призвано способствовать расширению доступа к целой сети морских портов по обеим сторонам континента, интеграции в глобальную транспортно-логистическую цепочку с использованием мультимодальной транспортировки и внедрением инновационных технологий и лучших мировых практик в области управления сухими портами, а главное, существенно упростить экспорт продукции из РК на мировые рынки.
 
Кроме того, вопросы цифровизации, создания умных городов, внедрения инноваций в различные государственные процессы, а также цифровая трансформация правительства были основными темами обсуждения в ходе встреч с руководством технологического агентства Сингапура Government Technology Agency of Singapore при офисе премьер-министра и компании Crimson Logic.
 

Токаев встретился с председателем Генассамблеи ООН

11.08.2022, 17:47 21826
Токаев встретился с председателем Генассамблеи ООН
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Абдуллой Шахидом, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Приветствуя Абдуллу Шахида, Касым-Жомарт Токаев отметил важность его визита с точки зрения дальнейшего расширения взаимодействия между Казахстаном и ООН, сообщает Акорда. 
 
Президент подчеркнул исключительную роль Всемирной организации в содействии глобальному миру, безопасности и устойчивому развитию. Он также высоко оценил активную деятельность Абдуллы Шахида на посту председателя. 
 

77-я сессия Генеральной ассамблеи ООН - уникальная возможность для лидеров собраться вместе в конструктивной атмосфере для того, чтобы предложить самые востребованные всем человечеством решения. Мы ценим ваш вклад в успешное проведение этого важного мероприятия", - заявил Токаев.

 
В свою очередь Абдулла Шахид отметил, что это его первый визит в Казахстан и Центральную Азию. Он высоко оценил уровень многопланового партнерства между Казахстаном и ООН за 30-летний период, а также реализуемые под руководством лидера Казахстана масштабные реформы и итоги недавнего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.
 
Токаев проинформировал гостя о том, что 13-15 сентября состоится седьмой съезд лидеров мировых и традиционных религий. Президент высказал признательность ООН за последовательную поддержку этого форума.
 
Шахид назвал форум важной площадкой и высоко оценил уровень съезда. По его словам, во многих странах мира непонимание служит причиной дискриминации людей из-за их убеждений. Он выразил уверенность в том, что продвижение духовными лидерами мира во всем мире станет ключевым месседжем предстоящего мероприятия.
 

В Нур-Султане проведут проверки перед съездом лидеров мировых религий

10.08.2022, 16:53 24511
В Нур-Султане проведут проверки перед съездом лидеров мировых религий
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - В Нур-Султане накануне VII съезда лидеров мировых и традиционных религий с участием папы римского Франциска проведут масштабные проверки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Традиционную "зачистку" проведет столичная полиция, департамент КНБ и служба госохраны, сообщил во время брифинга первый заместитель начальника ДП Нур-Султана Бакитжан Малыбаев. 
 

До 8 сентября на территории города пройдет оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", во время которого в столице проверят съемные квартиры, хостелы, общежития, заброшенные дома, а также подучетный контингент, владельцев охотничьего оружия, объекты предпринимательства на соблюдение миграционного законодательства", - сообщает inastana.kz.

 
Ранее сообщалось, что с 13 по 15 сентября в столице пройдет заседание XX секретариата и VII съезда лидеров мировых и традиционных религий с участием папы римского Франциска.
 
Напомним, в апреле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме видео-конференц-связи провел переговоры с папой римским Франциском. Глава католической церкви подтвердил свое участие в съезде, который пройдет в сентябре этого года.
 

Назначен посол США в Казахстане

06.08.2022, 14:40 36006
Назначен посол США в Казахстане
Фото: Посольство США
НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - Дэниэл Розенблюм назначен на должность посла США в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сенат США утвердил кандидатуру Дэниэла Н. Розенблюма на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан, сообщила пресс-служба посольства США. 
 
Дэниэл Розенблюм с 2019 года был послом США в Узбекистане.
 

МИД Казахстана осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

06.08.2022, 10:08 37551
МИД Казахстана осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление по поводу инцидента с нападением на азербайджанское посольство в Лондоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с имевшим место 4 августа сего года нападением экстремистов на Посольство Азербайджанской Республики в Лондоне считаем неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических представительств и их персонала", - сообщает МИД РК.

 
Отмечается, что "подобные акты нарушения основ и норм международного права подлежат всеобщему осуждению и требуют тщательного расследования с целью привлечения к ответственности их организаторов".
 

Уверены в стойкости азербайджанского народа и выражаем готовность оказать всемерную поддержку в трудных для братского государства ситуациях", - заключили в ведомстве.

 
Напомним, Посольство Азербайджана в Великобритании подверглось нападению радикальной религиозной группы. Ворвавшись в здание посольства, радикалы подняли на крыльце здания религиозные флаги и скандировали религиозные лозунги. После вмешательства местной полиции члены группы были выведены из здания и задержаны, сообщает РИА Новости.
 

Глава МИД КНР назвал поездку Пелоси на Тайвань вульгарной комедией

05.08.2022, 12:55 39931
ПНОМПЕНЬ. 5 АВГУСТА - Поездка спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань обернется для Штатов серьезными последствиями, заявил в пятницу глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пномпене, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон", - цитирует главу МИД КНР  РИА Новости.

 
Как отметил китайский дипломат, Пекин обратил внимание на своевременное заявление, которое опубликовал по данному поводу МИД РФ с критикой действий США.
 

Торопливый визит на Тайвань стал серьезным нарушением принципа одного Китая и американо-китайских двусторонних договоренностей... Это серьезное посягательство на суверенитет и территориальную целостность КНР", - добавил Ван И, уточнив, что попытки Соединенных Штатов и западных стран манипулировать тайваньским вопросом ни к чему не приведут.

 

Никто, никакая политическая сила, на одна страна на сможет отколоть Тайвань от Китая", - подытожил глава МИД КНР.

 
Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики одного Китая, но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
 
Как сообщает издание, визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

Казахстан считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики.
 

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