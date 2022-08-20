Токаев пригласил Путина в Казахстан на саммит СНГ

СИНГАПУР. 17 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Сингапур, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вопросы организации предстоящего официального визита главы государства в Сингапур были обсуждены на встрече заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с президентом Республики Сингапур Халимой Якуб в официальной резиденции Истана.

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений между нашими странами и расширения экономических связей. Тлеуберди также передал главе Сингапура приветствия и пожелания от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Министр подробно ознакомил собеседницу о результатах проведенного в стране общенародного референдума по внесению дополнений и поправок в Конституцию, а также реализуемых политических и экономических реформах главы государства К. Токаева по построению Нового Казахстана", - сообщила пресс-служба МИД РК.

Халима Якуб также передала теплые пожелания президенту РК и отметила высокий уровень политического диалога и взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Сингапуром, основанных на доверительном диалоге и взаимной поддержке.

Президент Сингапура высоко оценила деятельность Казахстана в стремлении к обеспечению мира, безопасности и стабильности в Азии и в продвижении глобального межрелигиозного диалога в рамках предстоящего саммита стран - участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане.

В тот же день глава МИД Тлеуберди провел переговоры с заместителем премьер-министра - министром финансов Республики Сингапур, политическим лидером команды четвертого поколения (4G) Партии народного действия Лоуренсом Вонгом.

Как известно, важным элементом сотрудничества Казахстана с Сингапуром является транспортное, торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. В этой связи стороны подробно обсудили вопросы продвижения проектов экономической кооперации и программ взаимовыгодного сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению транзитного потенциала Казахстана и развитию проектов казахстанско-сингапурских предприятий в обрабатывающей промышленности, информационно-коммуникационных технологиях, строительстве и финансах.

Сингапурская сторона была проинформирована о деятельности международного финансового центра "Астана" и о предпринимаемых мерах по развитию ключевых направлений центра. Отмечено, что для казахстанского финцентра очень важно изучение сингапурского опыта развития рынков капитала.

Также казахстанская делегация в рамках двухдневного визита провела ряд плодотворных встреч с руководителями крупных компаний Сингапура. В составе делегации также были министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, управляющий международным финансовым центром "Астана" Кайрат Келимбетов, председатель правления АО "НК "Казакстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев и председатель АО "НК "Kazakh Invest" Мейржан Юсупов.

В ходе переговоров был обсужден широкий круг вопросов, касающихся продвижения экономического сотрудничества между нашими странами, а также реализации потенциальных проектов. Сингапурские компании проявили большой интерес к казахстанскому рынку и инвестиционным возможностям Казахстана.

В частности, с руководством государственной инжиниринговой компании Surbana Jurong, специализирующейся на комплексном развитии города и городской инфраструктуры, был обсужден уникальный инфраструктурный проект по строительству и развитию городов-спутников на северной границе Алматы G4 City, над реализацией которого сингапурская компания тесно сотрудничает с отечественной Caspian Group.

На сегодняшний день Surbana Jurong разработала мастер-планы амбициозных проектов в более чем 30 странах и создала более 100 промышленных парков по всему миру. Проект G4 City призван привлечь масштабные инвестиции и инновационные технологические решения не только из Сингапура, но и из других государств региона.

Следует отметить, что последствия пандемии повлияли на мировую экономику, включая регулярные перебои с глобальными поставками и обеспечением продукцией, открыли новые перспективы для экономического сотрудничества между Казахстаном и Сингапуром с учетом поиска сторонами новых экономических возможностей, рынков сбыта и экспортных маршрутов.

В данном контексте с компанией PSA (Port of Singapore Authority), являющейся одним из крупнейших глобальных операторов в области транспортных перевозок, АО "НК "Казакстан темір жолы" заключила меморандум о сотрудничестве.

Привлечение PSA International к управлению транспортно-логистическими узлами в Казахстане призвано способствовать расширению доступа к целой сети морских портов по обеим сторонам континента, интеграции в глобальную транспортно-логистическую цепочку с использованием мультимодальной транспортировки и внедрением инновационных технологий и лучших мировых практик в области управления сухими портами, а главное, существенно упростить экспорт продукции из РК на мировые рынки.

Кроме того, вопросы цифровизации, создания умных городов, внедрения инноваций в различные государственные процессы, а также цифровая трансформация правительства были основными темами обсуждения в ходе встреч с руководством технологического агентства Сингапура Government Technology Agency of Singapore при офисе премьер-министра и компании Crimson Logic.