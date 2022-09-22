Токаев провел переговоры с Генеральным секретарем ООН
новости по теме
Президент Казахстана принял участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности
Мы ожидаем, что объем грузоперевозок через Казахстан значительно увеличится в ближайшие годы. В преддверии зимы Казахстан может смягчить имеющийся дефицит энергоресурсов и критически важных сырьевых товаров", - сказал он.
Токаев: Казахстан продолжит бороться за мир, свободный от ядерного оружия
Давно сложившаяся международная система, зиждущаяся на порядке и ответственности, сдает позиции перед хаосом и непредсказуемостью. Глобальная система сдержек и противовесов не сумела сохранить мир и стабильность. Архитектура безопасности сходит на нет. С пугающей скоростью растет взаимное недоверие между мировыми державами. Мир пал жертвой нового витка военных конфликтов. Впервые за два поколения мы столкнулись с опасностью применения ядерного оружия, причем не в качестве крайней меры", - сказал президент.
Эти три принципа являются взаимозависимыми. Соблюдение одного из этих принципов означает соблюдение двух других. Нарушение одного из них означает нарушение двух других. При ослаблении глобального режима разоружения, как обычного, так и ядерного, три этих принципа оказываются под угрозой. И наоборот, соблюдение всех трех принципов ведет к их усилению. Вместе они представляют собой основу для расширенного межгосударственного сотрудничества на каждом из уровней: субрегиональном, региональном и глобальном. Это дивиденд глобального благополучия. Система ценностей, упроченная в рамках ООН, остается лучом надежды для миллионов людей в различных уголках нашей планеты", - убежден президент.
Мы не имеем права позволить себе нерешительность или узость интересов, которые могут подорвать наше общее наследие и наше общее благо. Слишком многое стоит на кону. В этой связи Казахстан готов сотрудничать со всеми соответствующими субъектами в духе инклюзивности, многосторонности и доброй воли", - заявил он.
Многочисленные и зачастую взаимосвязанные кризисы недавних лет обнажили значительные пробелы в глобальном управлении. Они показывают необходимость модернизировать и реформировать ООН. ООН должна быть готова к грядущим вызовам и возникающим возможностям", - сказал президент.
Именно с этой целью 30 лет назад Казахстан предложил создать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В контексте новых вызовов и угроз мы надеемся на трансформацию СВМДА в полноценную международную организацию на предстоящем в октябре Саммите в Астане с целью содействия посредничеству и миротворчеству", - отметил он.
Если мы хотим изменить ситуацию к лучшему, нам необходимо действовать, причем действовать быстро. Многими из нас уже были предприняты смелые шаги в данном направлении. Казахстан принял обязательства по полной трансформации зависящего от нефти и газа энергетического сектора нашей страны в углеродно-нейтральную экономику к 2060 году. Для спасения нашей планеты необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах. Однако борьба с изменением климата не может происходить ценой развития или модернизации. Поэтому на Конференции по климату COP27, которая пройдет позже в этом году, государства-члены, а также глобальное бизнес-сообщество должны вновь увеличить свои обязательства по финансированию климатически значимой деятельности", - сказал президент.
Казахстан будет и впредь выступать надежным поставщиком зерна и других социально значимых продовольственных товаров, прежде всего, самым бедным странам. Мы также намерены усилить сотрудничество с Исламской организацией по продовольственной безопасности, расположенной в Казахстане, а также с агентствами ООН. В этой связи крайне важно вывести продовольствие и удобрения из-под всевозможных санкций и ограничений", - сказал он.
Транскаспийскому международному транспортному маршруту или "Среднему коридору" придан новый импульс. В ближайшие годы мы ожидаем значительное увеличение грузопотока через Казахстан. Нам необходимо обеспечить позицию Каспийского моря в качестве моря мира и новых возможностей. В предстоящие месяцы Казахстан окажет помочь в смягчении немедленных последствий ограниченного доступа к энергоресурсам и критическому сырью, возникшему вследствие сбоев в торговых цепочках и цепочках поставок. В долгосрочной перспективе мы стремимся диверсифицировать источники энергии, уделяя особое внимание зеленому водороду и возобновляемым источникам энергии", - сказал президент.
Это настоящий прорыв в развитии демократии в Казахстане. Мы будем строго придерживаться формулы "сильный президент - авторитетный парламент - подотчетное правительство". Убежден, эта формула в полной мере соответствует национальным интересам Казахстана", - сказал он.
Глава государства пригласил президента Европейской комиссии совершить официальный визит в Казахстан
Токаев выразил признательность главе МККК за вклад в укрепление сотрудничества с Казахстаном
Президент РК провел переговоры с президентом Австрии
Токаев примет участие в открытии общих дебатов 77-й сессии Генассамблеи ООН
НЬЮ-ЙОРК. 20 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии общих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пленарное заседание откроет и будет вести председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши.
Выступление главы Казахстана ожидается ориентировочно в 11.45-12.15 по времени Нью-Йорка.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Токаев прибыл в Нью-Йорк
В Самарканде завершился саммит ШОС: участниками подписано более 40 документов
- по обеспечению международной энергетической безопасности;
- об обеспечении глобальной продовольственной безопасности;
- об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок;
- по реагированию на изменение климата.
Читаемое
21.09.2022, 09:37В Карагандинской области в ДТП погибли два врача и пострадали восемь медработников 21.09.2022, 10:2027671В Атырауской области тушат крупный природный пожар 21.09.2022, 11:1723641Поезд Алматы - Петропавловск экстренно остановлен из-за неисправности 21.09.2022, 08:3823191В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков 21.09.2022, 09:0521826Пожары в Костанайской области: ОАЭ оказали помощь в размере $1 млн на лесовосстановительные работы 17.09.2022, 14:1971001В Алматы задержан 19-летний наркозакладчик 17.09.2022, 13:0870286В Темиртау пациента вакцинировали от коронавируса после смерти 17.09.2022, 17:1869156Подросток на автомобиле насмерть сбил девочку в Туркестанской области 17.09.2022, 19:4967936В Костанайской области избили мужчину, обратившегося к Токаеву с жилищным вопросом 16.09.2022, 19:5464356В Алматинской области найден схрон с оружием 31.08.2022, 10:21175671В Казахстане педагогов с 30-летним стажем освободят от квалификационного тестирования 01.09.2022, 09:25163361В Казахстане начался новый учебный год 02.09.2022, 13:36153196Максимальный объем учебной нагрузки определило Минпросвещения 03.09.2022, 11:42144761Студенты смогут получить образовательный кредит под 2-3% годовых 03.09.2022, 12:57143976В школах Казахстана увеличат часы обучения по четырем предметам
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?