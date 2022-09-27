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В МИД РК прокомментировали проведение референдумов в ЛНР и ДНР

26.09.2022, 11:04 7461
В МИД РК прокомментировали проведение референдумов в ЛНР и ДНР
АСТАНА. 26 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан прокомментировали референдумы в Луганской, Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования", - прокомментировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

 
Он напомнил, что президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит устав всемирной универсальной организации. 

В уставе говорится об ответственности государств - членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств. Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога. При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности как на региональном, так и на глобальном уровне", - заключил Смадияров.

 

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Внеочередной съезд партии AMANAT состоится 6 октября

27.09.2022, 12:18 1911
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Внеочередной XXIV съезд партии AMANAT состоится 6 октября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов подписал постановление о созыве внеочередного XXIV съезда на 6 октября в городе Астане, сообщает пресс-служба партии.
 
В работе съезда примут участие делегаты из всех регионов страны. Центральным аппаратом совместно с филиалами партии начаты подготовительные мероприятия.
 

Токаев направил телеграмму соболезнования Путину

27.09.2022, 08:03 3346
Токаев направил телеграмму соболезнования Путину
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате нападения на школу в городе Ижевске, сообщила пресс-служба Акорды.
 

С большим сожалением воспринял печальную весть о гибели граждан, в том числе детей, в результате бесчеловечного акта нападения в школе № 88 города Ижевска Российской Федерации. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю Вам искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.

 
По данным РИА Новости, число жертв в результате стрельбы в школе в Ижевске выросло до 17, в том числе 11 детей и шесть взрослых.
 
Напомним, утром 26 сентября в школу № 88 в Ижевске ворвался ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения. Он открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, преступник состоял на психиатрическом учете и страдал от шизофрении. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн уточнил, что преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны.
 
В Удмуртии объявили четырехдневный траур.
 

Казахстан подписал соглашения о безвизовом режиме с Доминиканой, Албанией и Парагваем

23.09.2022, 11:20 19326
Казахстан подписал соглашения о безвизовом режиме с Доминиканой, Албанией и Парагваем
Фото: МИД РК
НЬЮ-ЙОРК. 23 СЕНТЯБРЯ - Министр Иностранных дел Мухтар Тлеуберди, находясь на полях Генеральной Ассамблеи ОНН в Нью-Йорке, подписал соглашения о безвизовом режиме с Доминиканой, Албанией и Парагваем, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Министр Тлеуберди провел раздельные переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт, главами внешнеполитических ведомств Нидерландов Вопке Хукстра, Парагвая Хулио Рамиресом, Доминиканской Республики Роберто Альваресом, Албании Олта Джачкой и ОАЭ Абдаллой аль Нахайяном. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с указанными странами и организацией", - сообщает пресс-слудба МИД РК.

 
По итогам переговоров с Доминиканской Республикой подписаны межправительственные соглашения об освобождении от визовых требований для владельцев национальных паспортов, а также дипломатических и служебных паспортов, а с Албанией - соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.
 
С Парагваем также подписано межправительственное соглашение об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.
 

В Казахстане начинается выдвижение кандидатов в президенты

23.09.2022, 08:15 20246
В Казахстане начинается выдвижение кандидатов в президенты
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Выдвижение кандидатов в президенты Казахстана начинается 23 сентября и закончится 11 октября, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Заместитель председателя ЦИК Константин Петров сообщил, что выдвижение кандидатов на должность президента начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть с 23 сентября, и закончится в 18.00 11 октября. 
 
Напомним, внеочередные выборы президента РК пройдут 20 ноября
 
1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы этой осенью. Он сообщил о необходимости пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента. 
 
Также глава государства предложил провести выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года. 
 
17 сентября Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", который предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий президента Республики.
 

Казахстан отзывает голос за онлайн-выступление Зеленского на Генассамблее ООН

21.09.2022, 12:45 23256
СЕНТЯБРЯ. 21 СЕНТЯБРЯ - Министерство иностранных дел Казахстана объяснило свою позицию по голосованию в Организации Объединенных Наций, касающуюся выступления в онлайн-дебатах президента Украины Владимира Зеленского, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Голос, ранее отданный за предоставление ему такой возможности, в настоящий момент отозван.
 
В МИД Казахстана заявили, что голос, ранее отданный за предоставление права выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, отозван, и объяснили причину, по которой было принято такое решение, сообщает Sputnik Казахстан.
 

Украина выдвигает свое предложение, чтобы их представитель выступал онлайн на дебатах ООН. Параллельно делегация Беларуси выдвигает поправку к этому предложению, чтобы онлайн выступал не только президент Украины, но и другие главы государств имели такую возможность. Мы голосуем за эту поправку", - говорится в сообщении. 

 
Однако с учетом отзыва поправки Беларуси Казахстан изменил свою позицию, о чем уведомил мировую общественность, информирует издание.
 

Поэтому наш голос автоматически уходит за то, чтобы мы поддержали Украину. Сейчас мы направили ноту секретариату ООН и меняем свой голос с "за" на "воздержаться", потому что Казахстан за равенство. Мы за то, чтобы все главы государств, любой участник дебатов ООН мог выступать онлайн - не только одна определенная страна, но и все имели такую возможность", - объяснили в МИД.

 

Токаев провел переговоры с Генеральным секретарем ООН

21.09.2022, 08:43 31501
Токаев провел переговоры с Генеральным секретарем ООН
Фото: Акорда
НЬЮ-ЙОРК. 21 СЕНТЯБРЯ - Программа рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН завершилась переговорами с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи, прошедшей в конструктивной и дружественной атмосфере, стороны обсудили состояние и перспективы укрепления многостороннего сотрудничества между Казахстаном и ООН.
 
Особое внимание было уделено усилиям, направленным на выработку коллективных подходов к решению насущных вызовов современности.
 
Президент высоко оценил лидерство Антониу Гутерриша на посту Генерального секретаря ООН и заявил о полной поддержке его инициативе о созыве "Саммита будущего" в 2024 году. Касым-Жомарт Токаев высказал надежду, что итоги этого важного мероприятия будут способствовать осуществлению целей устойчивого развития.
 
Стороны также рассмотрели ход реализации инициативы главы нашего государства по созданию в городе Алматы хаба ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Генеральный секретарь ООН заявил о поддержке этой важной инициативы.
 
Он также высоко оценил реализуемые под руководством президента Казахстана масштабные реформы в стране.
 
В завершение глава государства пригласил Антониу Гутерриша совершить визит в Казахстан.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
 

Президент Казахстана принял участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности

21.09.2022, 08:31 31891
Президент Казахстана принял участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности
Фото: Акорда
НЬЮ-ЙОРК. 21 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности, который состоялся под совместным председательством Африканского союза и Европейского союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем выступлении глава государства отметил, что обеспечение продовольственной безопасности является одной из самых насущных проблем, стоящих сегодня перед миром. Он подчеркнул, что с момента последней встречи в таком формате в 2019 году число людей, столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия, возросло со 135 до 345 млн человек, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Казахстан и впредь намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для борьбы с глобальным дефицитом продовольствия.
 
В частности, президент подчеркнул, что наша страна продолжит выступать в качестве надежного поставщика зерна и других основных видов продовольствия.
 
Глава государства призвал активизировать усилия по противодействию голоду. В этом контексте он отметил готовность к расширению сотрудничества с Исламской организацией продовольственной безопасности и институтами ООН в регионе в рамках различных проектов закупок, в том числе для нужд Афганистана.
 
Президент выступил за реализацию Черноморской зерновой инициативы, указав на важность исключения продовольствия и удобрений из-под всех санкций и ограничений, обеспечения их поставок в беднейшие страны.
 
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на транзитно-транспортных возможностях нашей страны, в том числе в рамках Транскаспийского международного транспортного коридора.
 

Мы ожидаем, что объем грузоперевозок через Казахстан значительно увеличится в ближайшие годы. В преддверии зимы Казахстан может смягчить имеющийся дефицит энергоресурсов и критически важных сырьевых товаров", - сказал он.

 
Президент отдельно остановился на вызовах, связанных с изменением климата и структурной уязвимостью продовольственных систем. Он подчеркнул, что Казахстан, являясь международным транзитным хабом, способен выстраивать глобальные устойчивые цепочки поставок.
 
В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что в тридцатые годы прошлого столетия Казахстан пережил вызванную голодом трагедию ("Ашаршылык") и поэтому в полной мере заинтересован в решении проблем продовольственной безопасности.
 
В мероприятии также участвовали президент Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Сенегала Маки Салл, государственный секретарь США Энтони Блинкен и другие мировые политики. 

Кроме того, на полях Глобального саммита по продовольственной безопасности глава государства встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны рассмотрели перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом, уделив особое внимание развитию политического диалога и расширению торгово-экономического сотрудничества.
 
Лидеры с удовлетворением отметили последовательную реализацию договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента Казахстана в Брюссель в ноябре 2021 года.
 
Касым-Жомарт Токаев рассказал Шарлю Мишелю об основных направлениях политических и экономических реформ в Казахстане.
 
Глава государства и президент Европейского совета договорились поддерживать регулярные контакты.
 
В завершение лидер Казахстана пригласил Шарля Мишеля посетить с визитом нашу страну.
 

Токаев: Казахстан продолжит бороться за мир, свободный от ядерного оружия

21.09.2022, 08:14 31956
Токаев: Казахстан продолжит бороться за мир, свободный от ядерного оружия
Фото: Акорда
НЬЮ-ЙОРК. 21 СЕНТЯБРЯ - Казахстан продолжит бороться за мир, свободный от ядерного оружия. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Выступая с главной международной трибуны, лидер Казахстана заявил, что встреча в штаб-квартире ООН проходит в критическое для человечества время, когда мир, по всей видимости, вступил в новый период растущей геополитической конфронтации, сообщила пресс-служба Акорды.
 

Давно сложившаяся международная система, зиждущаяся на порядке и ответственности, сдает позиции перед хаосом и непредсказуемостью. Глобальная система сдержек и противовесов не сумела сохранить мир и стабильность. Архитектура безопасности сходит на нет. С пугающей скоростью растет взаимное недоверие между мировыми державами. Мир пал жертвой нового витка военных конфликтов. Впервые за два поколения мы столкнулись с опасностью применения ядерного оружия, причем не в качестве крайней меры", - сказал президент.

 
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев указал на проблемы, связанные с созданием искусственных барьеров и экономической изолированностью. По его словам, экономические и политические санкции стали "новой нормой", разрушающей цепочки поставок, которые обеспечивают продовольственную безопасность, тем самым создавая угрозу для миллионов людей, в особенности для уязвимых сообществ.
 
В своей речи лидер Казахстана напомнил, что 77 лет назад государства - основатели ООН заложили в устав организации принципы и нормы международного права, которые на протяжении всего этого времени успешно регулировали нашу деятельность.
 
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности соблюдения основополагающих постулатов, лежащих в основе ООН. В частности, он указал на необходимость переосмысления взаимосвязи между тремя базовыми принципами - суверенного равенства государств, уважения территориальной целостности и мирного сосуществования государств.
 

Эти три принципа являются взаимозависимыми. Соблюдение одного из этих принципов означает соблюдение двух других. Нарушение одного из них означает нарушение двух других. При ослаблении глобального режима разоружения, как обычного, так и ядерного, три этих принципа оказываются под угрозой. И наоборот, соблюдение всех трех принципов ведет к их усилению. Вместе они представляют собой основу для расширенного межгосударственного сотрудничества на каждом из уровней: субрегиональном, региональном и глобальном. Это дивиденд глобального благополучия. Система ценностей, упроченная в рамках ООН, остается лучом надежды для миллионов людей в различных уголках нашей планеты", - убежден президент.

 
Касым-Жомарт Токаев призвал решительно встать на защиту этих ценностей, поставив во главу угла ООН, а также дух сотрудничества, лежащий в их основе.
 

Мы не имеем права позволить себе нерешительность или узость интересов, которые могут подорвать наше общее наследие и наше общее благо. Слишком многое стоит на кону. В этой связи Казахстан готов сотрудничать со всеми соответствующими субъектами в духе инклюзивности, многосторонности и доброй воли", - заявил он.

 
Глава государства высказал мнение, что современные вызовы могут быть преодолены только коллективными усилиями. В этой связи он обозначил ряд подходов.
 

Многочисленные и зачастую взаимосвязанные кризисы недавних лет обнажили значительные пробелы в глобальном управлении. Они показывают необходимость модернизировать и реформировать ООН. ООН должна быть готова к грядущим вызовам и возникающим возможностям", - сказал президент.

 
Лидер Казахстана приветствовал предложения Генерального секретаря ООН, представленные в его докладе "Наша общая повестка дня". По его мнению, это хорошая возможность для того, чтобы вновь подтвердить положения Устава ООН, придать новый импульс многосторонности, укрепить реализацию существующих обязательств, согласовать конкретные ответы на новые вызовы и восстановить доверие между государствами-членами.
 
Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости перехода от простого реагирования на глобальные вызовы и кризисы к их предотвращению и улучшенному прогнозированию возникающих тенденций.
 

Именно с этой целью 30 лет назад Казахстан предложил создать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В контексте новых вызовов и угроз мы надеемся на трансформацию СВМДА в полноценную международную организацию на предстоящем в октябре Саммите в Астане с целью содействия посредничеству и миротворчеству", - отметил он.

 
Глава государства призвал наладить честный диалог между Востоком и Западом, а также установить новую глобальную парадигму безопасности, основанную на принципах взаимного доверия и многостороннего сотрудничества.
 
Президент выразил обеспокоенность растущим соперничеством и риторикой ядерных держав, а также отсутствием прогресса в рамках обзорных конференций ДНЯО. Отметив, что ядерное разоружение является одним из ключевых направлений внешней политики Казахстана, глава государства заявил, что наша страна продолжит бороться за мир, свободный от ядерного оружия.
 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул актуальность принятия срочных мер, направленных на уменьшение биологических рисков и угроз. В этой связи лидер Казахстана вновь напомнил о выдвинутой им ранее инициативе по созданию Международного агентства по биологической безопасности.
 
Другой приоритетной задачей, требующей расширения международного сотрудничества и солидарности, глава государства назвал борьбу с изменением климата.
 

Если мы хотим изменить ситуацию к лучшему, нам необходимо действовать, причем действовать быстро. Многими из нас уже были предприняты смелые шаги в данном направлении. Казахстан принял обязательства по полной трансформации зависящего от нефти и газа энергетического сектора нашей страны в углеродно-нейтральную экономику к 2060 году. Для спасения нашей планеты необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах. Однако борьба с изменением климата не может происходить ценой развития или модернизации. Поэтому на Конференции по климату COP27, которая пройдет позже в этом году, государства-члены, а также глобальное бизнес-сообщество должны вновь увеличить свои обязательства по финансированию климатически значимой деятельности", - сказал президент.

 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что климатическая повестка напрямую связана с глобальным кризисом в области продовольственной безопасности. Он заявил о решимости использовать огромный сельскохозяйственный потенциал Казахстана для борьбы с глобальной продовольственной нестабильностью.
 

Казахстан будет и впредь выступать надежным поставщиком зерна и других социально значимых продовольственных товаров, прежде всего, самым бедным странам. Мы также намерены усилить сотрудничество с Исламской организацией по продовольственной безопасности, расположенной в Казахстане, а также с агентствами ООН. В этой связи крайне важно вывести продовольствие и удобрения из-под всевозможных санкций и ограничений", - сказал он.

 
Глава государства также заострил внимание на важности надежной, диверсифицированной глобальной транзитно-транспортной инфраструктуры. В данном контексте президент акцентировал внимание на растущей роли Казахстана в качестве важного сухопутного коридора из Азии в Европу.
 

Транскаспийскому международному транспортному маршруту или "Среднему коридору" придан новый импульс. В ближайшие годы мы ожидаем значительное увеличение грузопотока через Казахстан. Нам необходимо обеспечить позицию Каспийского моря в качестве моря мира и новых возможностей. В предстоящие месяцы Казахстан окажет помочь в смягчении немедленных последствий ограниченного доступа к энергоресурсам и критическому сырью, возникшему вследствие сбоев в торговых цепочках и цепочках поставок. В долгосрочной перспективе мы стремимся диверсифицировать источники энергии, уделяя особое внимание зеленому водороду и возобновляемым источникам энергии", - сказал президент.

 
Касым-Жомарт Токаев отдельно отметил приверженность стран Центральной Азии укреплению политико-экономического взаимодействия.
 
Лидер Казахстана подчеркнул, что регион обладает большими возможностями для международного сотрудничества, в том числе за счет своих природных и сельскохозяйственных ресурсов, человеческого капитала и транзитного потенциала.
 
В своем выступлении глава государства остановился и на осуществляемых в нашей стране масштабных политических и экономических реформах, направленных на построение Справедливого Казахстана. Касым-Жомарт Токаев рассказал о внутриполитических событиях в Казахстане, в том числе пересмотре срока президентских полномочий.
 

Это настоящий прорыв в развитии демократии в Казахстане. Мы будем строго придерживаться формулы "сильный президент - авторитетный парламент - подотчетное правительство". Убежден, эта формула в полной мере соответствует национальным интересам Казахстана", - сказал он.

 

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