Зампредседателя КНР Ван Цишань посетит саммит СВМДА в Казахстане

АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - В Центральном аппарате партии AMANAT прошло очередное заседание диалоговой площадки Talqylau. Тема нынешнего экспертного обсуждения: "Народная коалиция в поддержку Касым-Жомарта Токаева", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил в своем выступлении секретарь партии AMANAT Даулет Карибек, создание коалиции говорит о формировании в стране новой политической культуры и единстве общественных сил.

Сейчас необходимо объединить вокруг Президента, вокруг предложенных им социально-политических реформ максимально широкие слои казахстанского общества. В целом наша партия принимала активное участие в подготовке этих реформ, в создании законодательной базы для их реализации", - сказал Даулет Карибек.

В свою очередь депутат мажилиса от партии AMANAT Айдос Сарым подчеркнул, что у каждой партии есть свои лидеры, но на повестке стоит вопрос государственного, национального значения.

Наша главная задача - довести до конца проводимые в стране реформы, обеспечить их незыблемость. Поэтому выбор кандидатом действующего президента наиболее логичен. Второе - мы живем в период сложной геополитической ситуации. Учитывая дипломатический опыт Касым-Жомарта Токаева и его личный авторитет на международной арене, политические силы приняли наиболее рациональное решение. Мы готовы работать вместе в контексте больших идеалов, мы даем обществу месседж, что можем проявить единство на этом пути", - отметил он.

По словам политолога, члена партии "Ак жол" Бурихана Нурмухамедова, самое главное для всех - это чтобы выборы были прозрачными. Спикер отметил, что также важно понять, насколько выполнялись предыдущие предвыборные программы кандидатов.

Депутат мажилиса от партии AMANAT Жулдыз Сулейменова считает, что создание Народной коалиции отражает тот факт, что общественные силы могут объединяться во благо страны и народа.

По мнению директора Института прикладных этнополитических исследований Талгата Калиева, на сегодня личный рейтинг Касым-Жомарта Токаева превышает рейтинг любой общественной организации.

С другой стороны, равноудаленность президента от всех политических партий - это новый вызов. После выборов партиям придется функционировать в более конкурентном поле, по-настоящему перестраивать взаимоотношения с электоратом. Все-таки партии должны заниматься системными изменениями, разрабатывать образы будущего", - сказал Талгат Калиев.

Проректор ЕНУ имени Л. Гумилева Жанна Курмангалиева акцентировала на том, что выдвижение Касым-Жомарта Токаева от Народной коалиции было логичным.

Важнейшая функция любой власти - не только выработка ценностей, их популяризация, но и в первую очередь следование им. Решение президента быть равноудаленным от всех партий свидетельствует о том, что как раз основным ценностям власть следует. И это важный сигнал для всего общества. В целом мы являемся свидетелями появления новой политической системы", - отметила она.

Модератором площадки выступил член политического совета партии AMANAT, известный телеведущий Максат Толыкбай.

Напомним, в Астане состоялся форум Народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева. В форуме приняло участие более двух тысяч представителей политических партий AMANAT, "Ак жол", Народной партии Казахстана и более 20 республиканских общественных объединений.