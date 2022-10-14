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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Астану, где примет участие в ряде международных мероприятий, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
В столичном аэропорту российского президента встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Владимир Путин примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который будет приурочен к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и соберет вместе глав 11 государств", - рассказали в пресс-службе главы кабмина.
Кроме того, ожидается участие президента РФ в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия - Россия».
Ранее в столицу Казахстана прибыли президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.