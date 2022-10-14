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Владимир Путин прибыл в Астану

13.10.2022, 09:55 14026
Владимир Путин прибыл в Астану
Фото: t.me/KZgovernment
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Астану, где примет участие в ряде международных мероприятий, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

В столичном аэропорту российского президента встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Владимир Путин примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который будет приурочен к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и соберет вместе глав 11 государств", - рассказали в пресс-службе главы кабмина.


Кроме того, ожидается участие президента РФ в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия - Россия».

Ранее в столицу Казахстана прибыли президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
 

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Сегодня в Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ

14.10.2022, 09:27 616
Сегодня в Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 14 октября, в Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
 
Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств пройдет под председательством нашей страны. В этот же день состоится саммит "Центральная Азия - Россия".
 
Напомним, 12 октября в Астане состоялся совет министров иностранных дел СНГ под председательством заместителя премьер-министра - министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди.
 
Участники мероприятия обсудили вопросы региональной и международной повестки дня, углубления сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств.
 
Также министры иностранных дел СНГ рассмотрели проекты документов, которые выносятся на подписание предстоящего Саммита СНГ, а также заседания совета глав правительств СНГ, запланированного на 28 октября в Астане.
 

Сарыбай: Следующий саммит СВМДА состоится в 2026 году

13.10.2022, 19:31 13826
Сарыбай: Следующий саммит СВМДА состоится в 2026 году
Фото: Акорда
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай в ходе брифинга рассказал, когда планируется провести следующий саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
 
По словам генерального секретаря, по правилам саммиты проводятся каждые четыре года и каждые четыре года проводятся министерские встречи.
 

Соответственно, в 2024 году пройдет министерская встреча, а в 2026 году пройдет очередной саммит", - сказал Сарыбай.

 
Ранее участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии назначили казахстанского дипломата Кайрата Сарыбая генеральным секретарем организации.
 

Первым генсекретарем СВМДА стал Кайрат Сарыбай

13.10.2022, 18:17 16746
Первым генсекретарем СВМДА стал Кайрат Сарыбай
Фото: inform.kz
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) назначили казахстанского дипломата Кайрата Сарыбая генеральным секретарем организации, сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на саммите.
 

До настоящего времени Сарыбай занимал пост исполнительного директора секретариата СВМДА. В соответствии с принятым в четверг решением эта должность переименована в генерального секретаря", - сообщает ТАСС.

 

Казахстан готов продолжать свою работу для того, чтобы обеспечить связь и максимально профессиональную помощь во время предстоящего периода трансформации", - подчеркнул Тлеуберди.

 
Он также подвел итоги саммита, напомнив, что в четверг было принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА.
 

Приняв этот документ, государства-члены сделали первый практический шаг в процессе трансформации, включая переименование позиции главного исполнительного директора в генерального секретаря. Мы поставили задачу генеральному секретарю сделать предложения по консультациям со странами-участницами для разработки дорожной карты необходимых мер по процессу трансформации СВМДА", - пояснил глава МИД Казахстана.

 

Токаев - Алиеву: На повестке дня развитие "срединного коридора"

13.10.2022, 18:04 17221
Токаев - Алиеву: На повестке дня развитие "срединного коридора"
Фото: Акорда
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
 
По словам президента, итоги его недавнего визита в Баку открыли новую страницу казахстанско-азербайджанских отношений.
 

Наши переговоры были продуктивными и привлекли к себе внимание политических и экономических кругов за рубежом. Мы считаем Азербайджан нашим союзником, стратегическим партнером. Будем всегда придерживаться этой линии", - сказал Токаев.

 
Лидеры Казахстана и Азербайджана отметили, что правительствам даны поручения принять все необходимые меры для качественной реализации достигнутых договоренностей.
 

Азербайджан играет большую роль не только в своем регионе, но и в гораздо более широком географическом масштабе. У нас сейчас на повестке дня стоит развитие так называемого срединного коридора. Мы заинтересованы продолжать этот формат работы", - подчеркнул глава Казахстана.

 
В свою очередь Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение на саммит СВМДА и традиционное гостеприимство казахского народа.
 

Очень рад посетить братский Казахстан. Также хотел бы поздравить уже с хорошими результатами состоявшегося саммита. Это еще одна демонстрация роли, которую Казахстан играет на международной арене, и высокого авторитета вашей страны. В первую очередь хотел бы вас поблагодарить за бережнее отношение к памяти Гейдара Алиевича Алиева. И с момента вашего визита, я думаю, у нас есть хорошие достижения и результаты", - отметил президент Азербайджана.

 
Наряду с этим главы государств обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
 

Путин провел встречу с Эрдоганом в Астане

13.10.2022, 16:54 18921
Путин провел встречу с Эрдоганом в Астане
Фото: kremlin.ru
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает kremlin.ru.

На встрече Путин подчеркнул, что все договоренности, которые были достигнуты во время визита Эрдогана в Сочи, исполняются.

Это касается и инвестиционного процесса. Это касается строительства атомной электростанции «Аккую». Работа идет по плану, сейчас на площадке работает 20 тысяч человек. Мы входим в график, и, судя по всему, нам удастся выполнить наши договоренности и запустить к столетию Турецкой Республики первый энергоблок", - сообщил Путин.


Он также заверил, что все поставки углеводородов через территорию Турции, в том числе в европейские страны, производятся в полном объеме.

Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня", - отметил российский президент.


Он также заметил, что если Турция заинтересована, то Россия готова рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны.

Хаб, по мнению Путина, мог бы стать и площадкой для нормального рыночного ценообразования "без всякой политической окраски".

Эрдоган в свою очередь предложил продолжать поставки через Турцию российских удобрений в беднейшие страны мира, подчеркнув, что они имеют для Турции большее значение, чем развитые.

Он также еще раз поздравил Путина с юбилеем.

 

На VI саммите СВМДА принят ряд документов

13.10.2022, 16:33 19856
На VI саммите СВМДА принят ряд документов
Фото: кадр из видео
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии государства-члены приняли Астанинское заявление о трансформации СВМДА в полноценную международную организацию.
 

Есть ли какие-либо возражения относительно принятия документов, которые касаются трансформации СВМДА? Возражений нет. Астанинское заявление о трансформации СВМДА считается принятым", - заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита.

 
Помимо Астанинского заявления на саммите были приняты следующие документы:
 
  • положения о Фонде СВМДА и создание специального механизма идентификации и реализации проектов СВМДА;
  • план действий СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций;
  • заявление лидеров СВМДА о сотрудничестве в сфере безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их использования;
  • решение о следующем председательстве Казахстана в СВМДА на 2022-2024 годы;
  • предоставление Кувейту статуса государства - члена Совещания.
 
Как сообщалось ранее, в Астане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стартовал VI саммит СВМДА, приуроченный к 30-летию инициативы о созыве Совещания.
 
На встрече присутствуют главы государств 11 стран: Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, Катара, Беларуси.
 
На саммите ЕАЭС и СВМДА подписали меморандум о взаимопонимании.
 
Также сообщалось, что участники саммита поддержали предложение Касым-Жомарта Токаева о трансформации форума в полноценную международную организацию.
 
Кроме того, Кувейт получил статус государства - члена СВМДА.
 

Пришло время Азии - Лукашенко

13.10.2022, 15:53 21366
Пришло время Азии - Лукашенко
Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко на полях Саммита по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает "БОРТ№1".
 
Президент Казахстана поблагодарил Александра Лукашенко за участие в саммитах СВМДА и СНГ и отметил, что Казахстан придает большое значение всестороннему развитию стратегического партнерства с Беларусью.
 
В ходе беседы президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-белорусского многопланового сотрудничества. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического взаимодействия и производственной кооперации.
 

Я постоянно говорю членам правительства, что нужно делать все возможное с тем, чтобы наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, содействовать проектам. Надо использовать имеющиеся возможности. С моей стороны будет предприниматься все возможное для продолжения эффективного многостороннего сотрудничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
В свою очередь Александр Лукашенко поблагодарил президента Казахстана за приглашение на саммит, отметив значительный потенциал дальнейшего укрепления СВМДА.
 

То, что вы начали развивать организацию СВМДА глобально, это очень правильно", - заявил президент Беларуси.

 
Он также признался, что искренне ощущает и считает: "Пришло время Азии".
 
Лидеры также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня.
 
 

СВМДА трансформируют в полноценную международную организацию

13.10.2022, 13:10 24696
СВМДА трансформируют в полноценную международную организацию
Фото: akorda.kz
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Участники саммита СВМДА решили трансформировать форум в полноценную международную организацию. Данное предложение вынес президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
 
Как подчеркнул глава государства, Казахстан определил для своего председательства ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование СВМДА в полноценную международную организацию.
 

Зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали и в принципе согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация. Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень", - цитирует Касым-Жомарта Токаева пресс-служба Акорды.

 
Он выразил признательность всем государствам - членам СВМДА, поддержавшим заявку Казахстана на новый срок председательства в 2022-2024 годах. Глава государства сообщил, что наша страна ставит перед собой серьезные цели и рассчитывает на тесное сотрудничество и поддержку государств-членов.
 

Во-первых, экономическое измерение. Считаю своевременным решение учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности. Разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас по-новому взглянуть на формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров. Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путем проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он вновь подтвердил, что Казахстан привержен дальнейшему развитию СВМДА, и выразил уверенность, что Совещание, учитывая его уникальный формат и географию, имеет серьезные перспективы и большое будущее.
 

Я благодарю государства-члены за то, что вы доверили Казахстану председательство еще на два года. Казахстан, как инициатор процесса СВМДА, останется приверженным дальнейшему развитию нашей организации на благо и в интересах всех ее государств-членов", - подчеркнул президент РК.

 

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