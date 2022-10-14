Пришло время Азии - Лукашенко

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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко на полях Саммита по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает "БОРТ№1".
Президент Казахстана поблагодарил Александра Лукашенко за участие в саммитах СВМДА и СНГ и отметил, что Казахстан придает большое значение всестороннему развитию стратегического партнерства с Беларусью.
В ходе беседы президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-белорусского многопланового сотрудничества. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического взаимодействия и производственной кооперации.
Я постоянно говорю членам правительства, что нужно делать все возможное с тем, чтобы наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, содействовать проектам. Надо использовать имеющиеся возможности. С моей стороны будет предприниматься все возможное для продолжения эффективного многостороннего сотрудничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Александр Лукашенко поблагодарил президента Казахстана за приглашение на саммит, отметив значительный потенциал дальнейшего укрепления СВМДА.
То, что вы начали развивать организацию СВМДА глобально, это очень правильно", - заявил президент Беларуси.
Он также признался, что искренне ощущает и считает: "Пришло время Азии".
Лидеры также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня.