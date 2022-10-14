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Путин провел встречу с Эрдоганом в Астане

13.10.2022, 16:54 18921
Путин провел встречу с Эрдоганом в Астане
Фото: kremlin.ru
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает kremlin.ru.

На встрече Путин подчеркнул, что все договоренности, которые были достигнуты во время визита Эрдогана в Сочи, исполняются.

Это касается и инвестиционного процесса. Это касается строительства атомной электростанции «Аккую». Работа идет по плану, сейчас на площадке работает 20 тысяч человек. Мы входим в график, и, судя по всему, нам удастся выполнить наши договоренности и запустить к столетию Турецкой Республики первый энергоблок", - сообщил Путин.


Он также заверил, что все поставки углеводородов через территорию Турции, в том числе в европейские страны, производятся в полном объеме.

Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня", - отметил российский президент.


Он также заметил, что если Турция заинтересована, то Россия готова рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны.

Хаб, по мнению Путина, мог бы стать и площадкой для нормального рыночного ценообразования "без всякой политической окраски".

Эрдоган в свою очередь предложил продолжать поставки через Турцию российских удобрений в беднейшие страны мира, подчеркнув, что они имеют для Турции большее значение, чем развитые.

Он также еще раз поздравил Путина с юбилеем.

 

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Сегодня в Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ

14.10.2022, 09:27 86
Сегодня в Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 14 октября, в Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
 
Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств пройдет под председательством нашей страны. В этот же день состоится саммит "Центральная Азия - Россия".
 
Напомним, 12 октября в Астане состоялся совет министров иностранных дел СНГ под председательством заместителя премьер-министра - министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди.
 
Участники мероприятия обсудили вопросы региональной и международной повестки дня, углубления сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств.
 
Также министры иностранных дел СНГ рассмотрели проекты документов, которые выносятся на подписание предстоящего Саммита СНГ, а также заседания совета глав правительств СНГ, запланированного на 28 октября в Астане.
 

Сарыбай: Следующий саммит СВМДА состоится в 2026 году

13.10.2022, 19:31 13826
Сарыбай: Следующий саммит СВМДА состоится в 2026 году
Фото: Акорда
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай в ходе брифинга рассказал, когда планируется провести следующий саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
 
По словам генерального секретаря, по правилам саммиты проводятся каждые четыре года и каждые четыре года проводятся министерские встречи.
 

Соответственно, в 2024 году пройдет министерская встреча, а в 2026 году пройдет очередной саммит", - сказал Сарыбай.

 
Ранее участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии назначили казахстанского дипломата Кайрата Сарыбая генеральным секретарем организации.
 

Первым генсекретарем СВМДА стал Кайрат Сарыбай

13.10.2022, 18:17 16746
Первым генсекретарем СВМДА стал Кайрат Сарыбай
Фото: inform.kz
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) назначили казахстанского дипломата Кайрата Сарыбая генеральным секретарем организации, сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на саммите.
 

До настоящего времени Сарыбай занимал пост исполнительного директора секретариата СВМДА. В соответствии с принятым в четверг решением эта должность переименована в генерального секретаря", - сообщает ТАСС.

 

Казахстан готов продолжать свою работу для того, чтобы обеспечить связь и максимально профессиональную помощь во время предстоящего периода трансформации", - подчеркнул Тлеуберди.

 
Он также подвел итоги саммита, напомнив, что в четверг было принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА.
 

Приняв этот документ, государства-члены сделали первый практический шаг в процессе трансформации, включая переименование позиции главного исполнительного директора в генерального секретаря. Мы поставили задачу генеральному секретарю сделать предложения по консультациям со странами-участницами для разработки дорожной карты необходимых мер по процессу трансформации СВМДА", - пояснил глава МИД Казахстана.

 

Токаев - Алиеву: На повестке дня развитие "срединного коридора"

13.10.2022, 18:04 17221
Токаев - Алиеву: На повестке дня развитие "срединного коридора"
Фото: Акорда
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
 
По словам президента, итоги его недавнего визита в Баку открыли новую страницу казахстанско-азербайджанских отношений.
 

Наши переговоры были продуктивными и привлекли к себе внимание политических и экономических кругов за рубежом. Мы считаем Азербайджан нашим союзником, стратегическим партнером. Будем всегда придерживаться этой линии", - сказал Токаев.

 
Лидеры Казахстана и Азербайджана отметили, что правительствам даны поручения принять все необходимые меры для качественной реализации достигнутых договоренностей.
 

Азербайджан играет большую роль не только в своем регионе, но и в гораздо более широком географическом масштабе. У нас сейчас на повестке дня стоит развитие так называемого срединного коридора. Мы заинтересованы продолжать этот формат работы", - подчеркнул глава Казахстана.

 
В свою очередь Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение на саммит СВМДА и традиционное гостеприимство казахского народа.
 

Очень рад посетить братский Казахстан. Также хотел бы поздравить уже с хорошими результатами состоявшегося саммита. Это еще одна демонстрация роли, которую Казахстан играет на международной арене, и высокого авторитета вашей страны. В первую очередь хотел бы вас поблагодарить за бережнее отношение к памяти Гейдара Алиевича Алиева. И с момента вашего визита, я думаю, у нас есть хорошие достижения и результаты", - отметил президент Азербайджана.

 
Наряду с этим главы государств обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
 

На VI саммите СВМДА принят ряд документов

13.10.2022, 16:33 19856
На VI саммите СВМДА принят ряд документов
Фото: кадр из видео
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии государства-члены приняли Астанинское заявление о трансформации СВМДА в полноценную международную организацию.
 

Есть ли какие-либо возражения относительно принятия документов, которые касаются трансформации СВМДА? Возражений нет. Астанинское заявление о трансформации СВМДА считается принятым", - заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита.

 
Помимо Астанинского заявления на саммите были приняты следующие документы:
 
  • положения о Фонде СВМДА и создание специального механизма идентификации и реализации проектов СВМДА;
  • план действий СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций;
  • заявление лидеров СВМДА о сотрудничестве в сфере безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их использования;
  • решение о следующем председательстве Казахстана в СВМДА на 2022-2024 годы;
  • предоставление Кувейту статуса государства - члена Совещания.
 
Как сообщалось ранее, в Астане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стартовал VI саммит СВМДА, приуроченный к 30-летию инициативы о созыве Совещания.
 
На встрече присутствуют главы государств 11 стран: Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, Катара, Беларуси.
 
На саммите ЕАЭС и СВМДА подписали меморандум о взаимопонимании.
 
Также сообщалось, что участники саммита поддержали предложение Касым-Жомарта Токаева о трансформации форума в полноценную международную организацию.
 
Кроме того, Кувейт получил статус государства - члена СВМДА.
 

Пришло время Азии - Лукашенко

13.10.2022, 15:53 21366
Пришло время Азии - Лукашенко
Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко на полях Саммита по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает "БОРТ№1".
 
Президент Казахстана поблагодарил Александра Лукашенко за участие в саммитах СВМДА и СНГ и отметил, что Казахстан придает большое значение всестороннему развитию стратегического партнерства с Беларусью.
 
В ходе беседы президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-белорусского многопланового сотрудничества. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического взаимодействия и производственной кооперации.
 

Я постоянно говорю членам правительства, что нужно делать все возможное с тем, чтобы наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, содействовать проектам. Надо использовать имеющиеся возможности. С моей стороны будет предприниматься все возможное для продолжения эффективного многостороннего сотрудничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
В свою очередь Александр Лукашенко поблагодарил президента Казахстана за приглашение на саммит, отметив значительный потенциал дальнейшего укрепления СВМДА.
 

То, что вы начали развивать организацию СВМДА глобально, это очень правильно", - заявил президент Беларуси.

 
Он также признался, что искренне ощущает и считает: "Пришло время Азии".
 
Лидеры также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня.
 
 

СВМДА трансформируют в полноценную международную организацию

13.10.2022, 13:10 24696
СВМДА трансформируют в полноценную международную организацию
Фото: akorda.kz
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Участники саммита СВМДА решили трансформировать форум в полноценную международную организацию. Данное предложение вынес президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
 
Как подчеркнул глава государства, Казахстан определил для своего председательства ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование СВМДА в полноценную международную организацию.
 

Зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали и в принципе согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация. Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень", - цитирует Касым-Жомарта Токаева пресс-служба Акорды.

 
Он выразил признательность всем государствам - членам СВМДА, поддержавшим заявку Казахстана на новый срок председательства в 2022-2024 годах. Глава государства сообщил, что наша страна ставит перед собой серьезные цели и рассчитывает на тесное сотрудничество и поддержку государств-членов.
 

Во-первых, экономическое измерение. Считаю своевременным решение учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности. Разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас по-новому взглянуть на формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров. Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путем проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он вновь подтвердил, что Казахстан привержен дальнейшему развитию СВМДА, и выразил уверенность, что Совещание, учитывая его уникальный формат и географию, имеет серьезные перспективы и большое будущее.
 

Я благодарю государства-члены за то, что вы доверили Казахстану председательство еще на два года. Казахстан, как инициатор процесса СВМДА, останется приверженным дальнейшему развитию нашей организации на благо и в интересах всех ее государств-членов", - подчеркнул президент РК.

 

Казахстан воздержался в голосовании по резолюции ООН против референдумов по присоединению новых территорий к России

13.10.2022, 12:20 25921
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан воздержался в голосовании по резолюции Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, осуждающей проведение референдумов, организованных Россией по присоединению новых территорий.
 
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава ООН". В ней государства осудили организацию Российской Федерацией референдумов, сообщает служба новостей ООН в Twitter.
 
 За высказались 143 страны, против проголосовали 5 стран, 35 воздержались.
 
 

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