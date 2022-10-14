Первым генсекретарем СВМДА стал Кайрат Сарыбай

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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) назначили казахстанского дипломата Кайрата Сарыбая генеральным секретарем организации, сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на саммите.
До настоящего времени Сарыбай занимал пост исполнительного директора секретариата СВМДА. В соответствии с принятым в четверг решением эта должность переименована в генерального секретаря", - сообщает ТАСС.
Казахстан готов продолжать свою работу для того, чтобы обеспечить связь и максимально профессиональную помощь во время предстоящего периода трансформации", - подчеркнул Тлеуберди.
Он также подвел итоги саммита, напомнив, что в четверг было принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА.
Приняв этот документ, государства-члены сделали первый практический шаг в процессе трансформации, включая переименование позиции главного исполнительного директора в генерального секретаря. Мы поставили задачу генеральному секретарю сделать предложения по консультациям со странами-участницами для разработки дорожной карты необходимых мер по процессу трансформации СВМДА", - пояснил глава МИД Казахстана.