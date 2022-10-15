Какие документы подписали лидеры СНГ по итогам саммита в Астане

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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидеры стран СНГ по итогам саммита в Астане подписали ряд документов, сообщил по итогам заседания в узком составе министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
В частности, президенты подписали два международных договора.
Это соглашение об образовании консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников СНГ и соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции", - сказал Тлеуберди.
Также главы государств приняли решение об активизации работы над проектом соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций.
Кроме того, подписано заявление глав государств о сотрудничестве в климатической сфере, в котором подчеркивается важность совместных действий стран СНГ по вопросам климатической повестки.
Главы государств утвердили программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023-2025 годы. По инициативе президента Казахстана начнется работа по подготовке документов об учреждении в СНГ статусов наблюдателя и партнера. Это позволит привлечь к работе Содружества другие страны и международные организации", - сообщил Тлеуберди.
Также приняты:
- новое положение о комиссии по правам человека СНГ;
- решение о назначении Сергея Лебедева генеральным секретарем СНГ на трехлетний срок с 1 января 2023 года;
- решение передать председательство в СНГ Кыргызстану в следующем году и провести очередной саммит организации в Бишкеке.
Ранее председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что на саммите планируется подписать 10 документов, направленных на развитие широкомасштабного межгосударственного сотрудничества.