Увеличить объем взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Токаев и Бердымухамедов

Фото: Акорда
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры в расширенном формате, по итогам которых подписали ряд двусторонних документов, сообщает Акорда.
В ходе переговоров в расширенном формате стороны обстоятельно обсудили ряд актуальных тем двусторонней повестки и определили магистральные направления дальнейшего взаимодействия Казахстана и Туркменистана. В частности, президенты договорились путем совместных усилий нарастить объемы взаимной торговли до 1 миллиарда долларов.
Что касается культурно-гуманитарных связей, то здесь все развивается в соответствии с планом. Также я хотел бы отметить наше сотрудничество и взаимодействие в рамках так называемого Каспийского процесса. Не так давно в Ашхабаде состоялся Каспийский саммит. Он прошел очень успешно и с точки зрения достижения результата, субстантивного результата, как, впрочем, и с точки зрения проявленного гостеприимства с туркменской стороны", - отметил на переговорах Токаев.
По итогам переговоров были подписаны следующие документы:
- Совместное заявление президента Республики Казахстан и президента Туркменистана;
- Комплексная программа по двустороннему сотрудничеству на период 2022-2024 годы;
- Меморандум между Министерством финансов РК и Министерством финансов и экономики Туркменистана о сотрудничестве;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики РК Казахстан и Министерством энергетики Туркменистана;
- Меморандум между Министерством культуры и спорта РК и Министерством культуры Туркменистана о сотрудничестве в области туризма;
- Меморандум между Министерством сельского хозяйства РК и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана о сотрудничестве в области карантина растений;
- Меморандум между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и Агентством транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана о развитии транспортно-транзитного сотрудничества;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК и Агентством "Туркменарагатнашык" при Агентстве транспорта и коммуникации при кабинете министров Туркменистана в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и Государственным концерном "Туркменхимия" о сотрудничестве в области химической промышленности;
- Меморандум о взаимопонимании между Институтом внешнеполитических исследований при МИД РК и научным Центром стратегических исследований Института международных отношений МИД Туркменистана;
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Внешнеторговой палатой РК и Торгово-промышленной палатой Туркменистана;
- Меморандум о сотрудничестве между Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" РК и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана;
- Меморандум о намерениях в сфере борьбы с преступностью между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Туркменистана;
- Договор о сотрудничестве между Казахским университетом международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади.
Напомним, сегодня главы государств также провели переговоры в узком составе.