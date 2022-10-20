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В ОДКБ подготовили проект соглашения по стандартизации вооружений

19.10.2022, 20:47 1986
Москва. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду в Москве прошло 20-е заседание комиссии, в котором приняли участие представители стран - членов ОДКБ.
 
Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ подготовила проект соглашения по стандартизации военной техники, сообщает РИА Новости.
 

Проект соглашения, который мы согласовали по стандартизации вооружений и военной техники… Сложный документ, международный договор подлежит ратификации, поэтому мы очень тщательно над ним работали. Сегодня нам удалось окончательно его согласовать, будем вносить на рассмотрение наших глав государств, их одобрение и подписание", - сообщил заместитель генсекретаря ОДКБ Валерий Семериков.

 
Когда страны ОДКБ проанализировали ситуацию со стандартизацией вооружения и техники, с производством, ремонтом, модернизацией, эксплуатацией, оказалось, что в различных государствах приняты "в целом однотипные стандарты, но есть определенные различия в стандартах, в подходах".
 

Где-то это организовано на основе технических условий, где-то на основе стандартов, поэтому мы изучили эту ситуацию во всех государствах и привели к общему знаменателю. Будем руководствоваться общими подходами по вопросам вооружения и техники. Ко всем циклам каких-либо объектов - авиации, бронетанковой техники, связи", - пояснил Семериков.

 

новости по теме

Зеленский освободил Врублевского от должности посла Украины в Казахстане

19.10.2022, 09:24 5056
Киев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Петра Врублевского от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане.

Напомним, в августе в соцсетях был опубликован отрывок из интервью Врублевского одному из казахстанских блогеров со скандальными высказываниями о русских. В нем он заявил, что "чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению".

Слова посла Украины о русских осудила Ассамблея народа Казахстана. В обращении говорится, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.  

На следующий день МИД Казахстана вызвало украинского посла, ему был выражен протест. Позже отмечалось, что Врублевский принес извинения за свои высказывания.

Посла Казахстана в России Ермека Кошербаева вызвали в Министерство иностранных дел России из-за ситуации с украинским послом Петром Врублевским. На встрече официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на окончательную высылку украинского посла Петра Врублевского из Казахстана.

Министерство иностранных дел Украины отправило запрос на назначение нового посла в Казахстане. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров. По его словам, до украинской стороны была доведена неприемлемость высказываний Петра Врублевского, которые задевают чувства казахстанцев, особенно этнических русских.
 

Токаев принял посла Казахстана в Великобритании

17.10.2022, 18:14 11971
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Великобритании Магжана Ильясова, сообщила пресс-служба Акорды.
 
В ходе беседы глава государства подчеркнул приоритетную важность дальнейшего укрепления сотрудничества с Соединенным Королевством.
 
Президент поставил перед Магжаном Ильясовым ряд конкретных задач, в том числе в части активизации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами.

Напомним, ранее Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева.
 

В Таджикистане началась активная фаза совместного учения ОДКБ "Рубеж-2022"

17.10.2022, 17:54 12391
Душанбе. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Таджикистане началась активная фаза совместного учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022".
 
По информации пресс-центра учений ОДКБ, темой учения стала подготовка и ведение боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ.
 
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Таджикистана генерал-лейтенант Эмомали Собирзода отметил важную роль совместных учений в повышении профессионализма военнослужащих государств - членов ОДКБ.
 
Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров отметил, что созданные в 2001 году Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона не теряют актуальности в текущий момент.
 
Общая численность участников учений составляет около 1000 человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА.

Напомним, на саммите "Центральная Азия - Россия" президент РК предложил выработать меры по усилению региональной безопасности.
 

Опубликовано совместное заявление президентов Казахстана и Туркменистана

15.10.2022, 16:34 34821
Опубликовано совместное заявление президентов Казахстана и Туркменистана
Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов по итогам переговоров в узком и расширенном составах приняли совместное заявление, сообщает Акорда.
 
В заявлении главы государств выразили уверенность в том, что состоявшиеся переговоры и подписанные в рамках визита документы придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах.
 
Они также подтвердили необходимость консолидации усилий для комплексного решения проблем, связанных с оздоровлением социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского и Каспийского морей, особенно в зонах, подверженных экологическому кризису.
 
Сердар Бердымухамедов выразил сердечную благодарность Касым-Жомарту Токаеву и всему казахстанскому народу за оказанное гостеприимство, теплый прием, радушие и пригласил президента Казахстана посетить Туркменистан с ответным визитом в удобное для него время.
 
Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.
 
С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.
 

Казахстан может нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям - Токаев

15.10.2022, 15:24 36326
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Туркменистана провели брифинг для журналистов, на котором рассказали о результатах переговоров, сообщает "БОРТ№1".
Президент отметил, что в ходе переговоров с Сердаром Бердымухамедовым были достигнуты важные для обеих сторон договоренности. Состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке дня. Принято совместное заявление. Подписан ряд важных соглашений.
 

Я высоко оцениваю результаты прошедших переговоров", - подчеркнул глава Казахстана.

 
По его словам, особое внимание было уделено торгово-экономическому партнерству.
 

Благодаря совместным мерам по итогам прошлого года наш двусторонний товарооборот увеличился в два раза, превысив 250 миллионов долларов. Позитивная динамика сохранилась и в этом году - за 7 месяцев обеспечен двукратный рост взаимной торговли. Существенно активизировались межправительственные контакты, а также связи между деловыми кругами двух стран. На стадии реализации находится целый ряд проектов в различных отраслях экономики", - подчеркнул Токаев.

 
По его словам, у двух стран имеются значительные резервы для углубления торгово-экономической кооперации. К примеру, Казахстан может нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям.
 

Наша цель - обеспечить в ближайшие годы рост взаимной торговли до 500 миллионов долларов, и в обозримом будущем выйти на миллиардный рубеж. Для этого мы поручили активизировать деятельность двусторонней рабочей группы по увеличению товарооборота и расширению номенклатуры поставляемых товаров. Правительства двух стран по нашему поручению проработают все эти возможности", - отметил Токаев.

 
В свою очередь президент Туркменистана выразил признательность лидеру Казахстана за оказанное гостеприимство и радушие, отметив, что переговоры прошли в атмосфере открытости и взаимного доверия.
 

Мы продолжим координацию наших усилий по такому важнейшему направлению глобальной повестки, как устойчивое развитие и его составной части - энергетической безопасности, развитию международного транспортного-транзитного сообщения, экологии и защите окружающей среды", - сказал Бердымухамедов.

 
В завершение встречи он пригласил президента Казахстана посетить Туркменистан с государственным визитом в любое удобное для него время.
 

Увеличить объем взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Токаев и Бердымухамедов

15.10.2022, 14:16 37681
Увеличить объем взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Токаев и Бердымухамедов
Фото: Акорда
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры в расширенном формате, по итогам которых подписали ряд двусторонних документов, сообщает Акорда.
В ходе переговоров в расширенном формате стороны обстоятельно обсудили ряд актуальных тем двусторонней повестки и определили магистральные направления дальнейшего взаимодействия Казахстана и Туркменистана. В частности, президенты договорились путем совместных усилий нарастить объемы взаимной торговли до 1 миллиарда долларов.

Что касается культурно-гуманитарных связей, то здесь все развивается в соответствии с планом. Также я хотел бы отметить наше сотрудничество и взаимодействие в рамках так называемого Каспийского процесса. Не так давно в Ашхабаде состоялся Каспийский саммит. Он прошел очень успешно и с точки зрения достижения результата, субстантивного результата, как, впрочем, и с точки зрения проявленного гостеприимства с туркменской стороны", - отметил на переговорах Токаев.

По итогам переговоров были подписаны следующие документы:
  1. Совместное заявление президента Республики Казахстан и президента Туркменистана;
  2. Комплексная программа по двустороннему сотрудничеству на период 2022-2024 годы;
  3. Меморандум между Министерством финансов РК и Министерством финансов и экономики Туркменистана о сотрудничестве;
  4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики РК Казахстан и Министерством энергетики Туркменистана;
  5. Меморандум между Министерством культуры и спорта РК и Министерством культуры Туркменистана о сотрудничестве в области туризма;
  6. Меморандум между Министерством сельского хозяйства РК и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана о сотрудничестве в области карантина растений;
  7. Меморандум между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и Агентством транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана о развитии транспортно-транзитного сотрудничества;
  8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК и Агентством "Туркменарагатнашык" при Агентстве транспорта и коммуникации при кабинете министров Туркменистана в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;
  9. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и Государственным концерном "Туркменхимия" о сотрудничестве в области химической промышленности;
  10. Меморандум о взаимопонимании между Институтом внешнеполитических исследований при МИД РК и научным Центром стратегических исследований Института международных отношений МИД Туркменистана;
  11. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Внешнеторговой палатой РК и Торгово-промышленной палатой Туркменистана;
  12. Меморандум о сотрудничестве между Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" РК и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана;
  13. Меморандум о намерениях в сфере борьбы с преступностью между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Туркменистана;
  14. Договор о сотрудничестве между Казахским университетом международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади.
Напомним, сегодня главы государств также провели переговоры в узком составе.
 

Токаев и Бердымухамедов провели переговоры в узком составе

15.10.2022, 12:29 39896
Токаев и Бердымухамедов провели переговоры в узком составе
Фото: Акорда
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, прибывшим в Казахстан с государственным визитом, сообщает Акорда.
Переговорам предшествовала официальная церемония встречи президента Туркменистана в резиденции "Акорда". Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Турменистана. Затем в Восточном зале состоялась встреча глав государств в узком составе.
 
Приветствуя президента Туркменистана, лидер Казахстана отметил, что народы двух стран связывают исторические и братские узы и это имеет большое значение для дальнейшего развития казахстанско-туркменского сотрудничества.
 

Туркменистан является братским для Казахстана государством, у нас общая граница и общая история. Нас связывает много общего в области культуры, гуманитарных связей, и, конечно же, экономические интересы", – сказал Токаев.

 
В ходе переговоров преезиденты обсудили перспективы развития казахстанско-туркменского сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического взаимодействия, в том числе в сферах энергетики, транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства.
 
Сердар Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить нашу страну и оказанное теплое гостеприимство на казахской земле.
 

Это мой первый государственный визит в Республику Казахстан. Мы рассматриваем этот визит как важный этап развития двусторонних связей между нашими странами", - отметил туркменский лидер.

 
Он также отметил, что в текущем году отмечается 30-летняя годовщина установления дипломатических отношений.
 

За эти годы отношения между двумя странами успешно развивались по самому широкому спектру направлений. Пользуясь этой возможностью, хочу поздравить вас с этой юбилейной датой", - сказал Сердар Бердымухамедов.

 
Лидер Туркменистана также передал Токаеву слова приветствия и добрые пожелания председателя халк маслахаты милли генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
 

В Акорде прошла торжественная церемония встречи президента Туркменистана

15.10.2022, 12:13 39701
В Акорде прошла торжественная церемония встречи президента Туркменистана
Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акорде прошла торжественная церемония встречи президента Туркменистана
 
В резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, сообщает "БОРТ№1".
 
Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Туркменистана.
 
 
Это первый госвизит Сердара Бердымухамедова в Казахстан. Стороны планируют провести переговоры и подписать значимые двусторонние документы.
 

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