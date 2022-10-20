В ОДКБ подготовили проект соглашения по стандартизации вооружений

Москва. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду в Москве прошло 20-е заседание комиссии, в котором приняли участие представители стран - членов ОДКБ.
Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ подготовила проект соглашения по стандартизации военной техники, сообщает РИА Новости.
Проект соглашения, который мы согласовали по стандартизации вооружений и военной техники… Сложный документ, международный договор подлежит ратификации, поэтому мы очень тщательно над ним работали. Сегодня нам удалось окончательно его согласовать, будем вносить на рассмотрение наших глав государств, их одобрение и подписание", - сообщил заместитель генсекретаря ОДКБ Валерий Семериков.
Когда страны ОДКБ проанализировали ситуацию со стандартизацией вооружения и техники, с производством, ремонтом, модернизацией, эксплуатацией, оказалось, что в различных государствах приняты "в целом однотипные стандарты, но есть определенные различия в стандартах, в подходах".
Где-то это организовано на основе технических условий, где-то на основе стандартов, поэтому мы изучили эту ситуацию во всех государствах и привели к общему знаменателю. Будем руководствоваться общими подходами по вопросам вооружения и техники. Ко всем циклам каких-либо объектов - авиации, бронетанковой техники, связи", - пояснил Семериков.