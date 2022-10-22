Указами президента назначены послы Казахстана в ряде стран

Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Указами президента РК Касым-Жомарта Токаева назначены чрезвычайные и полномочные послы Республики Казахстан в ряде стран.
По данным Акорды, Алибек Бакаев назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Австрия, постоянным представителем РК при международных организациях в городе Вене, он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла РК в Швейцарской Конфедерации, чрезвычайного и полномочного посла РК в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.
Кайрат Саржанов назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Швейцарской Конфедерации.
Аскар Куттыкадам назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Сингапур.
Кроме того, указом главы государства Аркен Арыстанов освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Сингапур, чрезвычайного и полномочного посла РК в Новой Зеландии, чрезвычайного и полномочного посла РК в Австралийском Союзе по совместительству.