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Тлеуберди заявил о готовности Казахстана наращивать поставку редкоземельных металлов в Европу

18.11.2022, 10:24 3296
Тлеуберди заявил о готовности Казахстана наращивать поставку редкоземельных металлов в Европу
Самарканд. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди приняла участие в 18-й встрече глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Европейского союза, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
В ходе встречи Тлеуберди также заявил о готовности Казахстана наращивать поставки в Европу редкоземельных металлов, а также предложил взаимодействовать в сфере первичной обработки сырья в Казахстане с целью экспорта готовых продукций, необходимых для высокотехнологических отраслей экономики.
 
Делегации обсудили актуальные межрегиональные и глобальные вопросы, в том числе общие вызовы безопасности, включая ситуацию в Афганистане, экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в сферах охраны окружающей среды, водопользования и климата, а также образования, науки и инноваций.
 
Мухтар Тлеуберди, отметив основные итоги исторической недавней первой встречи глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета в Астане, подчеркнул важность практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Он также обратил внимание участников на важность усиления координации действий сторон с соблюдением взаимных интересов в условиях стремительно меняющейся ситуации в мире и в регионе.
 

Казахстан готов к наращиванию всестороннего сотрудничества и улучшению взаимосвязанности с европейскими партнерами", - сказал он.

 
В этой связи он выступил с предложением к европейской стороне об инициировании новых межрегиональных программ взаимодействия, в том числе в сферах науки, технологий и инноваций.
 
В положительном ключе был отмечен рост товарооборота Казахстана со странами Центральной Азии и Европейского союза с начала 2022 года.
 
Вместе с тем второй экономический форум ЦА - ЕС планируется в мае 2023 года в Астане.
 

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В Москве прошла встреча генсеков трех международных организаций

17.11.2022, 12:15 6431
Москва. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялась встреча генерального секретаря Организации Договора коллективной безопасности Станислава Зася, генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина и председателя исполнительного комитета - исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева, сообщает пресс-служба ОДКБ.

В ходе встречи высшие административно-должностные лица трех крупнейших региональных организаций обсудили перспективы сотрудничества по широкому кругу вопросов.

Особое внимание было уделено практическим шагам на приоритетных направлениях интеграционного взаимодействия, реализации совместных проектов по вопросам международной и региональной безопасности.
 

В Астане 22-23 ноября пройдут переговоры по Сирии

14.11.2022, 16:50 14546
В Астане 22-23 ноября пройдут переговоры по Сирии
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 22-23 ноября пройдет очередная, 19-я Международная встреча по Сирии в Астанинском формате, сообщил в ходе пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.
 
По его словам, в переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. Также в качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака.
 
Как сообщалось ранее, 15-16 июня состоялась 18-я Международная встреча по Сирии в Астанинском формате. Стороны договорились провести 19-ю Международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане во второй половине 2022 года.
 

Токаев принял посла США

14.11.2022, 15:32 15271
Токаев принял посла США
Фото: akorda.kz
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Казахстане Дэниела Розенблюма, сообщает Акорда.

В ходе встречи президент выразил заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении и расширении стратегического партнерства с США по всем направлениям.

В свою очередь Дэниел Розенблюм отметил, что Казахстан является надежным партнером в регионе и американская сторона полностью поддерживает проводимые главой государства реформы.
 

Ряд документов подписан на саммите Организации тюркских государств

11.11.2022, 14:13 30546
Ряд документов подписан на саммите Организации тюркских государств
Фото: Telegram/БОРТ№1
Самарканд. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главы тюркоязычных государств подписали по итогам саммита ряд важных документов, сообщает "БОРТ№1".
 
В их числе:
 
1. Декларация саммита Организации тюркских государств
 
2. Протокол о внесении изменений в Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств
 
3. Решение о принятии правил процедуры Организации тюркских государств
 
4. Решение о назначениях Генерального секретаря Организации тюркских государств и его заместителей, а также президента и вице-президента Тюркской академии
 
5. Решение об учреждении Тюркского инвестиционного фонда
 
Напомним, в состоявшемся сегодня саммите организации тюркских государств приняли участие делегации Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Казахстана.
 
В ходе мероприятия главы государств рассмотрели перспективы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ОТГ, а также провели двусторонние встречи.
 

Создать единую сеть университетов тюркских стран предложил президент Казахстана

11.11.2022, 13:24 31306
Создать единую сеть университетов тюркских стран предложил президент Казахстана
Самарканд. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских стран высказался о необходимости укрепления научно-образовательных связей тюркских государств, а также призвал активнее продвигать деятельность организации через СМИ.
 

Необходимо развивать академическую мобильность и создавать условия для укрепления межкультурного диалога между студентами. Также следует формировать единое образовательное пространство высших учебных заведений. Предлагаю рассмотреть вопрос учреждения в 2023 году единой сети университетов тюркских стран, которая позволит нашим студентам изучать тюркские языки и знакомиться с историей и культурой братских народов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
При этом он отметил, что в 2023 году планируется проведение в Казахстане ІІ Тюркской универсиады, которая пройдет под эгидой Союза тюркских университетов.
 
Еще одной актуальной задачей президент назвал активное продвижение деятельность ОТГ через средства массовой информации.
 

Мы должны продемонстрировать всему мировому сообществу масштабность работы, которая нами проводится для укрепления интеграции в тюркском мире. Эту работу можно было бы проводить при участии ведущих международных агентств и масс-медиа наших стран", - считает Токаев.

 
Он отметил, что с деятельностью организации еще не все хорошо знакомы. В то же время идея тюркского сотрудничества все больше привлекает внимание мировой общественности. Все чаще в разных уголках земного шара находят ценные свидетельства об истории тюркской цивилизации.
 

Это общее достояние наших народов. Поэтому важной задачей считаю изучение и систематизацию имеющихся исторических и лингвистических источников. Нам нужно организовать активное взаимодействие научных учреждений и шире представлять результаты их исследований мировой общественности. Работа нашей организации не должна ограничиваться дипломатическими саммитами и встречами с подписанием итоговых документов. Полагаю, что ОТГ должна стать авторитетной площадкой, объединяющей и сближающей тюркский мир", - добавил президент Казахстана.

 

Казахстан привлечет 20 миллиардов долларов инвестиций на развитие транспортных коридоров - Токаев

11.11.2022, 13:15 31926
Самарканд. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан заинтересован в диверсификации транспортных маршрутов и развитии логистики. На эти цели до 2025 года планируется привлечь еще 20 млрд долларов инвестиций, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств, сообщает "БОРТ№1".
 

Наши государства связывают Запад и Восток, Север и Юг. Поэтому в нынешний, переходный период очень важное значение приобретает повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей", - заявил Токаев.

 
Ярким примером, по его словам, может служить Транскаспийский международный транспортный маршрут, пролегающий через территории Казахстана, Азербайджана, Турции.
 

Мы считаем приоритетным развитие транспортно-логистической отрасли. На ее развитие Казахстан только за последние 15 лет направил 35 миллиардов долларов. Наша страна заинтересована в диверсификации транспортных маршрутов и развитии логистики. На эти цели до 2025 года планируется привлечь еще 20 млрд долларов инвестиций", - заметил Токаев.

 
Он также отметил важность развития внутренних транспортно-транзитных коридоров между тюркскими государствами.
 

Прежде всего необходима модернизация пограничных пунктов пропуска. Также следует принять необходимые меры для развития альтернативных маршрутов железнодорожного и автомобильного сообщения. Кроме того, крайне важно сформировать "цифровую транспортную систему", которая оптимизирует процедуру оформления грузов, обеспечит оперативный обмен транспортной документацией и предоставит дополнительные возможности для выхода на международный рынок", - заявил глава Казахстана.

 

Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств - Токаев

11.11.2022, 12:19 32671
Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств - Токаев
Фото: telegram/БОРТ№1
Самарканд. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств высказался о необходимости неуклонного соблюдения Устава Организации Объединенных Наций.

Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН. Это необходимый принцип, который полностью соответствует базовым интересам нашей страны. Поэтому мы будем уделять приоритетное внимание этому принципу», - заявил президент.


В своем выступлении он подчеркнул, что сегодня роль ОТГ значительно возросла.

Казахстан является землей отцов Тюркского мира, поэтому мы придаем особое значение развитию нашего всестороннего взаимодействия. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества и выведении его на новый уровень. История возникновения организаций, объединяющих тюркские страны, свидетельствует о том, что большинство из них, в том числе ТЮРКСОЙ, ТюркПА и Тюркская академия, были созданы по инициативе Казахстана. Эти организации стали настоящими проводниками культурно-духовного сближения наших братских народов», - рассказал глава государства.


Токаев отметил, что, активно участвуя в решении вопросов региональной и глобальной повестки, организация должна стать мощной и авторитетной силой.

Нынешние геополитические и геоэкономические противоречия оказывают негативное влияние на экономику и транспортно-логистическую систему Евразийского континента. Мы должны проявить солидарность для совместного противостояния всем вызовам и угрозам», - высказался он.


Токаев подчеркнул, что благодаря укреплению единства тюркских государств значительно возрос политический авторитет тюркского мира на международной арене.

В прошлом году в Организации тюркских государств председательствовал высокоуважаемый господин Реджеп Тайип Эрдоган, который внес значительный вклад в повышение авторитета Организации и усиление ее влияния. Пользуясь случаем, хотел вы высказать своему другу и коллеге Эрдогану искреннюю благодарность. Уверен, что братская Турция, которая в следующем году отметит столетие провозглашения Республики, продолжит вносить свой вклад в укрепление нашего сотрудничества. В связи с этим хотел бы предложить вручить господину Реджепу Тайипу Эрдогану Высший орден Тюркского мира. Это предложение нашло единодушную поддержку, за что я выражаю всем признательность», - сказал Токаев.


 

Токаев предложил создать центр цифровизации ОТГ и совет тюркских "зеленых" финансов

11.11.2022, 12:08 32181
Токаев предложил создать центр цифровизации ОТГ и совет тюркских "зеленых" финансов
Фото: mobillegends.net
Самарканд. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В своем выступлении на саммите Организации тюркских государств в Самарканде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил страны организации к активному сотрудничеству в ІТ-сфере.
 
Он рассказал, что в нынешних геополитических условиях страны все больше изолируются друг от друга в технологическом плане. Поэтому следует уделить самое пристальное внимание новейшим разработкам тюркских стран в ІТ-сфере, что будет способствовать нашему цифровому развитию.
 
Президент напомним, что недавно в Астане состоялся международный форум Digital Bridge, на площадке которого креативная молодежь, работающая в IT-сфере, представила свои передовые разработки. По итогам мероприятия был подписан меморандум о взаимодействии IT-хабов наших стран.
 

В этой связи предлагаю создать Центр цифровизации Организации тюркских государств на базе международного технопарка Astana Hub. Эта структура позволит разрабатывать цифровые решения, столь необходимые для торговли, транспорта, использования водных ресурсов, информационной безопасности и других важных отраслей. Для эффективной реализации этой инициативы предлагаю учредить Венчурный фонд тюркских стран, который будет привлекать инвестиции в важные стартап-проекты", - предложил глава государства.


В своем выступлении глава государства также высказался о важности развития «зеленой экономики».

Изменение климата породило множество глобальных проблем, что, безусловно, вызывает огромную тревогу мирового сообщества. Экологические последствия этого явления сдерживают и прогресс наших стран", - высказался он.


По его словам, только за последние семь лет мировые страны потратили свыше 2,5 триллиона долларов на «зеленые» облигации.

Для расширения рынка капитала в этой отрасли предлагаю создать Совет тюркских "зеленых" финансов, который можно открыть на базе Центра "зеленых" финансов международного финансового центра «Астана» с учетом его опыта и авторитета среди крупнейших мировых компаний. К тому же на МФЦА можно возложить обязанности секретариата данного совета», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

 

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