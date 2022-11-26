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Президент Казахстана с официальным визитом посетит Францию

25.11.2022, 16:11 5301
Президент Казахстана с официальным визитом посетит Францию
Фото: Depositphotos
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 29-30 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Францию.
 

В Париже Касым-Жомарт Токаев планирует провести переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах", - сообщила пресс-служба Акорды в Telegram.

 
Кроме того, глава государства проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.
 
Напомним, 28 ноября Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Российскую Федерацию. В Москве глава государства проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Также лидеры двух стран в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
 

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Вопросы стратегического партнерства с соседними странами будут в приоритете - глава государства

26.11.2022, 11:30 1226
Вопросы стратегического партнерства с соседними странами будут в приоритете - глава государства
Фото: Акорда
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов, заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе инаугурации, сообщает пресс-служба главы государства.
 
По словам главы государства, в фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами - Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям.
 

Мы будем прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами. Казахстан остается приверженным современному международному праву и Уставу ООН", -добавил он.


Ранее, президент РФ Владимир Путин отметил успешное развитие  отношений стратегического партнерства и союзничества Казахстана и России.
 

Токаев проведет переговоры с Путиным в Оренбурге

25.11.2022, 15:50 5781
Токаев проведет переговоры с Путиным в Оренбурге
Фото: Telegram-канал Борт№1
Москва. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главой России Владимиром Путиным планируются в Оренбурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
 

Контакты действительно планируются. Мы будем вас информировать об этом. Идет подготовка. Мы своевременно сделаем объявление", - ответил Песков журналистам на вопрос, будет ли глава государства проводить встречу с президентом Казахстана в Оренбурге, сообщает РИА Новости.

 
Также президенты примут участие в XVIII межрегиональном форуме Казахстана и России, сообщил Песков.
 
Форум пройдет в Оренбурге 28 ноября. Делегации от обеих стран возглавят вице-премьеры, а президенты будут принимать участие по видео-конференц-связи.
 

Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

23.11.2022, 20:55 18496
Фото: Акорда
Ереван. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев поблагодарил участников сессии за поздравления по случаю его победы на внеочередных президентских выборах, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Хочу подчеркнуть, что стратегический курс Казахстана на всестороннее укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с союзниками и партнерами по региону остается неизменным. Мы твердо нацелены и впредь прилагать усилия для поддержания высокого уровня отношений с вашими государствами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", - заявил президент.

 
Глава государства проинформировал участников о позиции нашей страны по различным направлениям сотрудничества в формате ОДКБ. В частности, он отметил, что итоговая встреча лидеров Организации проходит в условиях сложных геополитических противоречий и беспрецедентных вызовов.
 

Повышенная турбулентность в международных делах не обошла и пространство ОДКБ. В нашем регионе продолжают происходить конфликты, подрывающие стабильность и безопасность на всем евразийском пространстве. В этих условиях жизненно важным является поддержание и развитие открытого и конструктивного диалога. Это эффективный и приемлемый путь выхода из сложных кризисов и разногласий", - сказал президент.

 
В этом контексте глава государства поддержал шаги, направленные на дипломатическое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.
 

Мы все заинтересованы в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Надеемся, что миротворческие усилия российской стороны позволят урегулировать армяно-азербайджанский конфликт исключительно политико-дипломатическим путем и вывести стороны на подписание мирного договора", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент отдельно остановился на обстановке в Афганистане.
 

Поиск путей урегулирования ситуации в этом государстве является одним из базовых факторов обеспечения безопасности на южных рубежах ОДКБ. Казахстан нацелен на продолжение практического взаимодействия с афганским руководством для решения острых социально-экономических проблем страны. Мы оказываем гуманитарное содействие Афганистану", - сказал глава нашего государства.

 
Президент высказал ряд предложений по дальнейшему развитию взаимодействия в рамках объединения. В частности, он назвал приоритетом на ближнесрочную перспективу развитие миротворческого потенциала ОДКБ.
 
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил армянскую сторону и лично Никола Пашиняна за плодотворную работу на посту председателя ОДКБ и пожелал успехов в предстоящем в 2023 году председательстве президенту Беларуси Александру Лукашенко.
 
В рамках плановой ротации главы государств приняли решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года сроком на три года.
 

Тасмагамбетов назначен генсеком ОДКБ

23.11.2022, 18:50 20091
Тасмагамбетов назначен генсеком ОДКБ
Фото: primeminister.kz
Ереван. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов стал генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом стало известно в ходе саммита организации в Ереване.

Станислав Зась завершает трехлетнюю деятельность в должности генсека ОДКБ. Хочу поблагодарить его за проделанную добросовестную работу. Поскольку с начала 2023 года в ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправданно, если уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич представит его нам, если считает целесообразным", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

 
Ранее пост генсека организации занимал Станислав Зась.

Напомним, 23 ноября в Ереване под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности, на которой обсуждаются актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности Организации в межсессионный период.
 

Токаев принимает участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

23.11.2022, 18:33 20681
Ереван. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.
 

В комплексе "Двин" главу государства встретил премьер-министр Армении Никол Пашинян", - сообщила пресс-служба Акорды в Telegram.


 
Напомним, сегодня глава государства прибыл с рабочим визитом в Ереван, где состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

 
Члены СКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности Организации Договора о коллективной безопасности в межсессионный период.
 
Одним из самых важных вопросов станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Республике Армения.
 
В ходе сессии СКБ, как ожидается, будет принята декларация Совета коллективной безопасности.
 
Кроме того, в связи предстоящей ротацией с 1 января 2023 года Совет коллективной безопасности рассмотрит вопрос о генеральном секретаре Организации Договора о коллективной безопасности.
 

Следующая встреча по Сирии пройдет в Астане в первой половине 2023 года

23.11.2022, 15:42 22151
Следующая встреча по Сирии пройдет в Астане в первой половине 2023 года
Фото: МИД РК
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Страны-гаранты Астанинского процесса по Сирии договорились провести 20-ю международную встречу в Астане в первой половине 2023 года. Об этом говорится в совместном заявлении представителей Ирана, России и Турции по итогам 19-й международной встречи по Сирии в Астанинском формате.
 
В ходе заседания стороны призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры - объектов водо- и электроснабжения, здравоохранения и образования, школ, больниц, а также проектов гуманитарного разминирования в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Достижение постоянной безопасности и стабильности в этом регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в совместном заявлении.


Участники процесса также отвергли все попытки создать новые реалии на сирийской земле, включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом.
 

Совет коллективной безопасности ОДКБ состоится сегодня в Ереване

23.11.2022, 09:52 24741
Совет коллективной безопасности ОДКБ состоится сегодня в Ереване
Фото: odkb-csto.org
Ереван. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 23 ноября в Ереване под председательством премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности, на которой обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности Организации в межсессионный период, сообщается на сайте организации.
 
В мероприятии, как ожидается, примут участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. В заседании будет участвовать генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
 
Члены СКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности Организации Договора о коллективной безопасности в межсессионный период. Одним из самых важных вопросов станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Республике Армения.
 
В ходе сессии СКБ, как ожидается, будет принята декларация Совета коллективной безопасности.
 
С учетом перехода председательства в ОДКБ к Республике Беларусь в 2022-2023 годы президент Беларуси Александр Лукашенко представит приоритеты страны, которые предстоит реализовать в следующем году.
 
В повестке дня заседания СКБ ряд документов для подписания, которые касаются оснащения миротворческих сил современными вооружением, военной и специальной техникой, совместного формирования радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ, а также придания комплексу оперативно-профилактических мероприятий "Наемник" статуса региональной антитеррористической операции. Будет рассмотрен бюджет ОДКБ на 2023 год.
 
Кроме того, в связи предстоящей ротацией с 1 января 2023 года Совет коллективной безопасности рассмотрит вопрос о генеральном секретаре Организации Договора о коллективной безопасности.
 
Перед началом СКБ состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, в ходе которого будет обсуждаться военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ, повестка дня предстоящей сессии СКБ.
 
В ходе заседания СМИД, СМО, КССБ планируется принятие ряда важных политических заявлений, в том числе заявления министров иностранных дел государств - членов ОДКБ по вопросам укрепления архитектуры международной и региональной безопасности и контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, а также заявления секретарей советов безопасности с осуждением попыток героизации нацизма, неонацизма, экстремизма, шовинизма, всех форм ксенофобии. Планируется принятие решения Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ "О составе координационного совета уполномоченных органов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам биологической безопасности".

Ранее сообщалось, что Белоруссия призвала ОДКБ добиваться того, чтобы с ней считались.
 

Белоруссия призвала ОДКБ добиваться того, чтобы с ней считались

23.11.2022, 08:13 25301
Минск. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна добиться того, чтобы с ней считались другие структуры, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
 

Ожидания того, что саммит этот будет результативным и встреча должна внести решительный вклад в совершенствование нашей организации. Надо добиться действительно такого состояния, чтобы ряд других интеграционных структур, организаций - региональных, международных - считались с ОДКБ", - цитирует министра РИА Новости.

 
Глава МИД Белоруссии пояснил, что для этого в организации должна господствовать корпоративная солидарность.
 

Чтобы мы поддерживали безопасность на пространстве ОДКБ. Чтобы мы действительно старались услышать друг друга, когда мы говорим о каких-то вещах", - подчеркнул Макей.

 
При этом дипломат с сожалением констатировал, что претензий у государств - членов ОДКБ друг к другу остается достаточно много.
 

Надо говорить об этом открыто и искренне, как это делают настоящие друзья. Только так можно добиться тех целей, которые перед собой ставишь", - резюмировал министр иностранных дел Белоруссии.

 
Саммит ОДКБ состоится в Ереване 23 ноября.
 

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