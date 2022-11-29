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Токаев: Казахстан будет привлекать как можно больше российских инвестиций

28.11.2022, 19:58 5031
Токаев: Казахстан будет привлекать как можно больше российских инвестиций
Оренбург. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли онлайн-участие в пленарном заседании Межрегионального форума России и Казахстана в Оренбурге.
 
Токаев также отметил высокий уровень организации мероприятия в России.
 
Глава государства заявил, что сама тема форума имеет особое значение в нынешних условиях кризиса в международной торговле и геополитической неопределенности.
 

Действительно, снятие всех ограничений и создание взаимовыгодных условий в торговле, безусловно, является ключом к качественному экономическому росту наших стран. Поэтому наша сегодняшняя встреча имеет особое значение", - сказал президент РК.

 
Он подчеркнул, что, по данным ВТО, самые развитые страны мира, стоявшие у истоков либеральных торговых договоренностей, в последние полгода увеличивают темпы введения экспортных ограничений.
 

К примеру, страны G20 с мая по октябрь ввели 47 ограничительных мер на товары, объем торговли которых не превышают 160 млрд долларов. Речь идет о постоянно возникающих запретах на экспорт, дополнительных лицензионных требованиях, квотах и пошлинах. На этом фоне сотрудничество между Казахстаном и Россией, к счастью, отличается от глобальных тенденций", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он также заявил, что Казахстан будет привлекать как можно больше российских инвестиций в экономику страны.
 

Мы будем делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику. Это является еще одним доказательством того, что между нашими странами налажено эффективное экономическое взаимодействие", - сказал президент Казахстана

 
Глава государства подчеркнул, что приток прямых инвестиций из России в Казахстан в 2021 году обошел допандемийный уровень больше чем на треть и превысил отметку в 1,9 млрд долларов.
 
При этом инвестиции из Казахстана в Россию также выросли на 34%, достигнув 535 млн долларов.
 
Напомним, Россия входит в пятерку стран по объему инвестиций в экономику Казахстана. По итогам I полугодия 2022 года валовой приток ПИИ из России вырос на 30%, с $722 до $938 млн. В целом валовой поток ПИИ из РФ с 2005 года составляет порядка $18,7 млрд, что меньше инвестиции из Нидерландов ($108,2 млрд), США ($50,1 млрд) и Китая ($22,4 млрд).
 

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Токаев готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном

28.11.2022, 21:25 3841
Москва. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
 
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему", сообщает РИА Новости.
 

Сегодня говорил Владимир Владимирович о том, что нам нужно создать некий трехсторонний союз и он собирается позвонить президенту Узбекистана. Нам тоже нужно вникнуть в эту тему, во всяком случае мне… с тем, чтобы прийти к искомым результатам и соглашениям. В принципе, мы готовы к этому. Почему бы нет", - сказал глава государства.

 
Президент Казахстана также отметил, что в отношениях РФ и РК есть вопросы, требующие переговоров, в частности газовая сфера, но Астана не драматизирует ситуацию.
 

Да, есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идет о газовой сфере. Но здесь мы не драматизируем", - сказал президент РК.

 
Он добавил, что он сказал об этом президенту России.
 

Я только что сказал Владимиру Владимировичу, что такие вопросы имеются. Они требуют обсуждения, но абсолютно без какой-либо драматизации. Это рабочие вопросы. И я уверен, что мы достигнем соответствующих договоренностей", - сказал Токаев.

 

Токаев провел встречу с Путиным

28.11.2022, 19:05 5796
Токаев провел встречу с Путиным
Фото: Акорда
Москва. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравления и добрые пожелания в связи с переизбранием на должность президента Казахстана и отметил образцовые отношения между странами, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Прежде всего я хотел бы выразить признательность за ваши персональные поздравления в связи с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. Действительно, мой первый зарубежный визит после этого события происходит именно сюда, в Российскую Федерацию, что само по себе имеет глубокое политическое значение. Конечно же, определенный символизм в этом визите, безусловно, присутствует. С другой стороны, это вполне естественно, коль скоро речь идет о сотрудничестве между нашими странами. В этом году мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Сегодня подписываем декларацию, которая посвящена этой исторической дате", - отметил глава государства.

 
Он отметил, что между Казахстаном и Россией активно расширяется торгово-экономическое взаимодействие.
 

Для Казахстана Российская Федерация была и остается основным стратегическим партнером, государством, с которым нас связывают глубинные взаимоотношения в самых разных отраслях. Вы сейчас сослались на открытие очередного заседания Форума межрегионального сотрудничества, на этот раз оно происходит в Оренбурге. Есть очень солидные основы для того, чтобы двигаться дальше. Объем торговли между нашими странами, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, достиг 24,5 млрд долларов. Очень большие планы в отношении присутствия российского капитала в нашей стране. Я как глава государства и мое правительство будем делать все возможное для обеспечения этого присутствия на постоянной основе, естественно, с точки зрения взаимовыгодности. Есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается сотрудничество между странами. В то же время нужно смотреть вперед, и именно с этой целью я прибыл сюда", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
Владимир Путин еще раз поздравил главу нашего государства с убедительной победой на выборах и вступлением в должность президента.
 

Прежде всего хотел бы сердечно поприветствовать Касым-Жомарта Кемелевича. Он находится в России с первым официальным визитом после переизбрания президентом Казахстана. Хочу еще раз поздравить его с убедительной победой на выборах и искренне пожелать успехов в осуществлении всех намеченных планов масштабных преобразований в политической, социально-экономической жизни страны", - сказал российский лидер.

 
Он также отметил высокий уровень казахстанско-российских связей и особый характер отношений между странами.
 

Конечно, мы встречаемся с президентом Казахстана регулярно, совсем недавно виделись. Мы всегда используем любую нашу встречу для того, чтобы обсудить текущие дела. И прежде всего, конечно, речь идет об экономике, потому что это основа всех других наших успехов по всем направлениям. Мы это высоко ценим. Мы сейчас поучаствовали в Форуме регионов, который проводится регулярно. Уверен, что и там коллеги добьются существенных конкретных результатов, потому что значительный объем товарооборота идет как раз по приграничным территориям, между собой люди общаются, лучше знают ситуацию о возможностях друг друга. Мы сейчас отметили рост товарооборота в 2021 году. В 2022 году он тоже растет уверенно. Мы работаем и по традиционным наших направлениям, по высокотехнологичным сферам, что чрезвычайно важно для перспективы", - сказал Владимир Путин.

 
Лидеры Казахстана и России в традиционно доверительном и конструктивном ключе определили контуры дальнейшего укрепления двустороннего партнерства. Приоритетной задачей остается наращивание экономического взаимодействия в промышленной кооперации и транспортно-логистической сфере.
 
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали декларацию между Республикой Казахстан и Российской Федерацией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.
 

Токаев: Казахстан и Россия выстроили взаимовыгодное партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства

28.11.2022, 17:42 6566
Москва. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия выстроили взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
 
Глава государства отметил, что в прошлом месяце Казахстан и Россия отметили знаменательную для двух стран дату - 30-летие установления дипломатических отношений.
 

За это время наши государства смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства. Между нашими странами налажен доверительный, конструктивный диалог, достигнут высокий уровень сотрудничества", - сказал Токаев.

 
Кроме того, он отметил, что наши страны активно взаимодействуют в рамках международных организаций и интеграционных объединений (ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, ОБСЕ и СВМДА), что вносит значительный вклад в обеспечение региональной безопасности и повышение роли всей Евразии в глобальной политике и экономике.
 
По его словам, из года в год усиливается экономическая кооперация между странами. Неуклонно растет взаимный товарооборот, реализуются совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах.
 

В прошлом году объемы торговли между Казахстаном и Россией достигли нового рекордного значения - 24,5 миллиарда долларов. Итоги первых 9 месяцев текущего года показывают рост товарооборота на 5%. Улучшился ассортимент казахстанского экспорта в Россию, стоимость которого превышает 100 тысяч долларов. По сравнению с прошлым годом количество товарных позиций увеличилось с 640 до 1050 наименований. Поставки в российские регионы выросли более чем в 2,5 раза из Алматы, из Астаны - в 5 раз. Значительно активизировалась приграничная торговля. К примеру, поставки в Россию из Актюбинской области увеличились на 48%, из Павлодарской - на 36%", - отметил глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в нашей стране успешно работают более 17 тысяч компаний с российским участием и казахстанско-российских совместных предприятий.
 

Российские инвестиции в Казахстан с каждым годом только растут. Будем делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать как много больше в нашу экономику. Это является еще одним доказательством того, что между нашими странами налажено эффективное взаимодействие. Приток прямых инвестиций из России в Казахстан в прошлом году обошел допандемийный уровень больше чем на треть и превысил отметку в 1,9 миллиарда долларов. При этом инвестиции из Казахстана в Россию также выросли на 34 %, достигнув 535 миллионов долларов. Вместе с тем существует значительный потенциал для дальнейшего усиления торгово-экономического сотрудничества наших стран. Одним из направлений, в котором мы особенно заинтересованы, является кооперационное сотрудничество. На сегодняшний день в этой сфере между Казахстаном и Россией реализовано 110 совместных проектов на общую сумму 23 миллиарда долларов с созданием порядка 30 тысяч рабочих мест", - подчеркнул президент.

 
Глава государства призвал ускорить модернизацию логистических цепочек. По его мнению, в поиске новых точек роста в торговле и экономике в целом могут помочь только своевременные и смелые решения. Так, для формирования современной и эффективной инфраструктуры сбыта продукции в приграничных регионах Казахстана создается система торговых хабов для всего евразийского пространства.
 
Кроме этого, для дальнейшего расширения многогранного взаимовыгодного сотрудничества президент предложил сосредоточить совместные усилия на следующих направлениях.
 

Первое. Следует усилить деятельность подкомиссии по вопросам приграничного и межрегионального сотрудничества. В число ключевых задач подкомиссии входит координация и реализация межрегиональных программ сотрудничества. Второе. Особое внимание нужно уделить улучшению приграничной инфраструктуры, расширению пропускной способности пограничных переходов между Казахстаном и Россией. Полагаем, что данную работу следует проводить с учетом формируемых транснациональных коридоров, в том числе в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и маршрута Север - Юг, и сопрягать эти маршруты с деятельностью ЕАЭС. Третье. Казахстан заинтересован в развитии стабильных торговых и инвестиционных отношений", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 
Он назвал приоритетом строительство автомобильных дорог, создание логистических хабов и экономических зон на приграничных территориях Казахстана и России, а также расширение сотрудничества в производстве продукции высоких переделов.
 

В Токио 23 декабря пройдет встреча глав МИД стран Центральной Азии

26.11.2022, 21:15 15626
В Токио 23 декабря пройдет встреча глав МИД стран Центральной Азии
Фото: МИД РК
Токио. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главы министерств иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана 23 декабря прибудут в Токио для проведения консультаций, в которых, в частности, примет участие премьер-министр Японии Фумио Кисида.
 
Одной из тем обсуждения может стать подготовка встречи лидеров государств Центральной Азии и Японии, сообщает bigasia.ru со ссылкой на газету "Асахи".
 
В преддверии приезда министров 24 ноября в Токио была создана Ассоциация депутатов парламента за дружбу между Японией и странами Центральной Азии. Ее возглавил заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии, бывший премьер-министр Таро Асо.
 
Регулярные консультации глав МИД Японии и пяти стран Центральной Азии начались с 2004 года, однако в последнее время в этих контактах произошел сбой из-за ограничений, связанных с пандемией. В то же время в апреле министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси провел по видеосвязи переговоры с коллегами из этих государств. В предыдущий раз их очная встреча состоялась в 2019 году.
 
Напомним, первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась в Нур-Султане (Казахстан) в марте 2018 года, вторая - в Ташкенте (Узбекистан) в ноябре 2019 года, третья - в Туркменбаши (Туркменистан) в августе 2021 года.
 

Вопросы стратегического партнерства с соседними странами будут в приоритете - глава государства

26.11.2022, 11:30 18231
Вопросы стратегического партнерства с соседними странами будут в приоритете - глава государства
Фото: Акорда
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов, заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе инаугурации, сообщает пресс-служба главы государства.
 
По словам главы государства, в фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами - Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям.
 

Мы будем прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами. Казахстан остается приверженным современному международному праву и Уставу ООН", -добавил он.


Ранее, президент РФ Владимир Путин отметил успешное развитие  отношений стратегического партнерства и союзничества Казахстана и России.
 

Президент Казахстана с официальным визитом посетит Францию

25.11.2022, 16:11 22306
Президент Казахстана с официальным визитом посетит Францию
Фото: Depositphotos
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 29-30 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Францию.
 

В Париже Касым-Жомарт Токаев планирует провести переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах", - сообщила пресс-служба Акорды в Telegram.

 
Кроме того, глава государства проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.
 
Напомним, 28 ноября Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Российскую Федерацию. В Москве глава государства проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Также лидеры двух стран в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
 

Токаев проведет переговоры с Путиным в Оренбурге

25.11.2022, 15:50 22786
Токаев проведет переговоры с Путиным в Оренбурге
Фото: Telegram-канал Борт№1
Москва. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главой России Владимиром Путиным планируются в Оренбурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
 

Контакты действительно планируются. Мы будем вас информировать об этом. Идет подготовка. Мы своевременно сделаем объявление", - ответил Песков журналистам на вопрос, будет ли глава государства проводить встречу с президентом Казахстана в Оренбурге, сообщает РИА Новости.

 
Также президенты примут участие в XVIII межрегиональном форуме Казахстана и России, сообщил Песков.
 
Форум пройдет в Оренбурге 28 ноября. Делегации от обеих стран возглавят вице-премьеры, а президенты будут принимать участие по видео-конференц-связи.
 

Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

23.11.2022, 20:55 34676
Фото: Акорда
Ереван. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев поблагодарил участников сессии за поздравления по случаю его победы на внеочередных президентских выборах, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Хочу подчеркнуть, что стратегический курс Казахстана на всестороннее укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с союзниками и партнерами по региону остается неизменным. Мы твердо нацелены и впредь прилагать усилия для поддержания высокого уровня отношений с вашими государствами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", - заявил президент.

 
Глава государства проинформировал участников о позиции нашей страны по различным направлениям сотрудничества в формате ОДКБ. В частности, он отметил, что итоговая встреча лидеров Организации проходит в условиях сложных геополитических противоречий и беспрецедентных вызовов.
 

Повышенная турбулентность в международных делах не обошла и пространство ОДКБ. В нашем регионе продолжают происходить конфликты, подрывающие стабильность и безопасность на всем евразийском пространстве. В этих условиях жизненно важным является поддержание и развитие открытого и конструктивного диалога. Это эффективный и приемлемый путь выхода из сложных кризисов и разногласий", - сказал президент.

 
В этом контексте глава государства поддержал шаги, направленные на дипломатическое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.
 

Мы все заинтересованы в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Надеемся, что миротворческие усилия российской стороны позволят урегулировать армяно-азербайджанский конфликт исключительно политико-дипломатическим путем и вывести стороны на подписание мирного договора", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент отдельно остановился на обстановке в Афганистане.
 

Поиск путей урегулирования ситуации в этом государстве является одним из базовых факторов обеспечения безопасности на южных рубежах ОДКБ. Казахстан нацелен на продолжение практического взаимодействия с афганским руководством для решения острых социально-экономических проблем страны. Мы оказываем гуманитарное содействие Афганистану", - сказал глава нашего государства.

 
Президент высказал ряд предложений по дальнейшему развитию взаимодействия в рамках объединения. В частности, он назвал приоритетом на ближнесрочную перспективу развитие миротворческого потенциала ОДКБ.
 
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил армянскую сторону и лично Никола Пашиняна за плодотворную работу на посту председателя ОДКБ и пожелал успехов в предстоящем в 2023 году председательстве президенту Беларуси Александру Лукашенко.
 
В рамках плановой ротации главы государств приняли решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года сроком на три года.
 

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