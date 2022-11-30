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Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан

29.11.2022, 16:34 9781
Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан
Фото: Telegram/БОРТ№1
Во время переговоров президент Франции выразил поддержку проводимым в Казахстане реформам
Париж. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев, прибывший с официальным визитом в Париж, провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в расширенном составе. Перед переговорами в Елисейском дворце состоялась официальная церемония приветствия, сообщает "БОРТ№1".

В ходе встречи глава Казахстана поблагодарил Макрона за приглашение посетить Францию с официальным визитом и поздравления с переизбранием на пост президента. Токаев отметил, что данный визит позволит укрепить стратегическое партнерство между двумя странами и вывести отношения на новый уровень.

Франция вошла в пятерку крупнейших стран-инвесторов с 2005 года, вложив в экономику Казахстана в общей сложности 17 миллиардов долларов. За последние 9 месяцев двусторонний товарооборот достиг 2,5 миллиарда долларов. Это на 6,1 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года. 90 процентов торговли Франции со странами Центральной Азии приходится на Казахстан.

Два государства совместно реализуют эффективные проекты в энергетике, горнодобывающей промышленности, легкой промышленности, строительстве, аэрокосмической, машиностроении, здравоохранении и пищевой промышленности.

В Казахстане действуют более 170 французских компаний и совместных предприятий. Среди них такие компании, как Total Energies, Air Liquide, Airbus, Alstom, Orano и Danone, которые являются ведущими инвесторами нашей экономики. В прошлом году страны утвердили дорожную карту торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества до 2030 года.

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев рассказал о проводимом в стране процессе политической и экономической модернизации.

В свою очередь Эмманюэль Макрон отметил, что Казахстан является стратегическим партнером Франции. Между двумя странами динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество. В сфере энергетики реализуются совместные проекты. Европейский союз инвестирует в различные проекты в Казахстане.

Также Эмманюэль Макрон сообщил, что в 2024 году в Казахстане откроются новые школы с французским языком обучения. Президент Франции выразил поддержку проводимым в Казахстане реформам.

Стороны обменялись мнениями по укреплению связей двух стран в сфере образования и культуры, обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и ситуацию в Центрально-Азиатском регионе.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Эмманюэля Макрона посетить Казахстан с визитом.
 

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Президент Казахстана провел встречу с председателем сената Франции

30.11.2022, 08:15 3126
Президент Казахстана провел встречу с председателем сената Франции
Фото: Акорда
Токаев отметил важность укрепления межпарламентских связей между странами
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита во Францию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил сенат Французской Республики и провел встречу с председателем сената Франции Жераром Ларше, сообщила пресс-служба Акорды.

Президента Касым-Жомарта Токаева во дворе здания сената лично встретил Жерар Ларше. Затем глава государства и спикер сената обошли строй почетного караула.

В ходе встречи президент Казахстана выразил уверенность, что договоренности, достигнутые в рамках его официального визита в Париж, придадут новый импульс многогранному сотрудничеству между странами.

По словам Касым-Жомарта Токаева, переговоры с Эммануэлем Макроном подтвердили стратегический характер партнерства между Казахстаном и Францией. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества, привлечению инвестиций в энергетическую и транспортно-логистическую сферы.

Президент отметил важность укрепления межпарламентских связей между двумя государствами. В этой связи он пригласил спикера сената посетить с визитом Казахстан.

Жерар Ларше высоко оценил проводимые в нашей стране политические и экономические реформы. Он выразил готовность к активному взаимодействию для развития сотрудничества между Казахстаном и Францией.

В завершение встречи президент Казахстана оставил памятную запись в книге почетных гостей сената Франции.

Как сообщалось ранее, Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан.
 

Президент Казахстана встретился с основателем Французского института международных отношений

29.11.2022, 18:49 8136
Президент Казахстана встретился с основателем Французского института международных отношений
Фото: Акорда
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным геополитическим вопросам и перспективам развития ситуации в мире
Париж. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита во Францию глава государства провел встречу с основателем и президентом Французского института международных отношений (IFRI) Тьерри де Монбриалем, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что хорошо знает Тьерри Монбриаля как авторитетного политолога, ученого, а также весьма осведомлен о высокой репутации Французского института международных отношений, одного из самых влиятельных аналитических центров Европы.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным геополитическим вопросам и перспективам развития ситуации в мире.
 

Эксперты Казахстана, России и Узбекистана обсудят создание тройственного газового союза

29.11.2022, 12:10 13106
Эксперты Казахстана, России и Узбекистана обсудят создание тройственного газового союза
Фото: Depositphotos
Необходимо провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения данного вопроса с учетом интересов всех заинтересованных сторон
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и России Владимира Путина речь шла о создании "тройственного газового союза", сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

Создание тройственного газового союза в составе России, Казахстана, Узбекистана планируется с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин считают, что необходимо провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения данного вопроса с учетом интересов всех заинтересованных сторон", - добавил Желдибай.

 

Президент Казахстана с официальным визитом прибыл во Францию

29.11.2022, 08:21 15311
Президент Казахстана с официальным визитом прибыл во Францию
Фото: Depositphotos
Токаев проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов
Париж. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Отмечается, что в Париже Касым-Жомарт Токаев планирует провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.
 
Кроме того, глава государства проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.

 
Напомним, вчера президент Казахстана принял онлайн-участие в пленарном заседании Межрегионального форума России и Казахстана в Оренбурге.
 

Токаев готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном

28.11.2022, 21:25 19686
В отношениях РФ и РК есть вопросы, требующие переговоров, в частности газовая сфера
Москва. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
 
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему", сообщает РИА Новости.
 

Сегодня говорил Владимир Владимирович о том, что нам нужно создать некий трехсторонний союз и он собирается позвонить президенту Узбекистана. Нам тоже нужно вникнуть в эту тему, во всяком случае мне… с тем, чтобы прийти к искомым результатам и соглашениям. В принципе, мы готовы к этому. Почему бы нет", - сказал глава государства.

 
Президент Казахстана также отметил, что в отношениях РФ и РК есть вопросы, требующие переговоров, в частности газовая сфера, но Астана не драматизирует ситуацию.
 

Да, есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идет о газовой сфере. Но здесь мы не драматизируем", - сказал президент РК.

 
Он добавил, что он сказал об этом президенту России.
 

Я только что сказал Владимиру Владимировичу, что такие вопросы имеются. Они требуют обсуждения, но абсолютно без какой-либо драматизации. Это рабочие вопросы. И я уверен, что мы достигнем соответствующих договоренностей", - сказал Токаев.

 

Токаев: Казахстан будет привлекать как можно больше российских инвестиций

28.11.2022, 19:58 20876
Токаев: Казахстан будет привлекать как можно больше российских инвестиций
Оренбург. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли онлайн-участие в пленарном заседании Межрегионального форума России и Казахстана в Оренбурге.
 
Токаев также отметил высокий уровень организации мероприятия в России.
 
Глава государства заявил, что сама тема форума имеет особое значение в нынешних условиях кризиса в международной торговле и геополитической неопределенности.
 

Действительно, снятие всех ограничений и создание взаимовыгодных условий в торговле, безусловно, является ключом к качественному экономическому росту наших стран. Поэтому наша сегодняшняя встреча имеет особое значение", - сказал президент РК.

 
Он подчеркнул, что, по данным ВТО, самые развитые страны мира, стоявшие у истоков либеральных торговых договоренностей, в последние полгода увеличивают темпы введения экспортных ограничений.
 

К примеру, страны G20 с мая по октябрь ввели 47 ограничительных мер на товары, объем торговли которых не превышают 160 млрд долларов. Речь идет о постоянно возникающих запретах на экспорт, дополнительных лицензионных требованиях, квотах и пошлинах. На этом фоне сотрудничество между Казахстаном и Россией, к счастью, отличается от глобальных тенденций", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он также заявил, что Казахстан будет привлекать как можно больше российских инвестиций в экономику страны.
 

Мы будем делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику. Это является еще одним доказательством того, что между нашими странами налажено эффективное экономическое взаимодействие", - сказал президент Казахстана

 
Глава государства подчеркнул, что приток прямых инвестиций из России в Казахстан в 2021 году обошел допандемийный уровень больше чем на треть и превысил отметку в 1,9 млрд долларов.
 
При этом инвестиции из Казахстана в Россию также выросли на 34%, достигнув 535 млн долларов.
 
Напомним, Россия входит в пятерку стран по объему инвестиций в экономику Казахстана. По итогам I полугодия 2022 года валовой приток ПИИ из России вырос на 30%, с $722 до $938 млн. В целом валовой поток ПИИ из РФ с 2005 года составляет порядка $18,7 млрд, что меньше инвестиции из Нидерландов ($108,2 млрд), США ($50,1 млрд) и Китая ($22,4 млрд).
 

Токаев провел встречу с Путиным

28.11.2022, 19:05 21641
Токаев провел встречу с Путиным
Фото: Акорда
Москва. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравления и добрые пожелания в связи с переизбранием на должность президента Казахстана и отметил образцовые отношения между странами, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Прежде всего я хотел бы выразить признательность за ваши персональные поздравления в связи с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. Действительно, мой первый зарубежный визит после этого события происходит именно сюда, в Российскую Федерацию, что само по себе имеет глубокое политическое значение. Конечно же, определенный символизм в этом визите, безусловно, присутствует. С другой стороны, это вполне естественно, коль скоро речь идет о сотрудничестве между нашими странами. В этом году мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Сегодня подписываем декларацию, которая посвящена этой исторической дате", - отметил глава государства.

 
Он отметил, что между Казахстаном и Россией активно расширяется торгово-экономическое взаимодействие.
 

Для Казахстана Российская Федерация была и остается основным стратегическим партнером, государством, с которым нас связывают глубинные взаимоотношения в самых разных отраслях. Вы сейчас сослались на открытие очередного заседания Форума межрегионального сотрудничества, на этот раз оно происходит в Оренбурге. Есть очень солидные основы для того, чтобы двигаться дальше. Объем торговли между нашими странами, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, достиг 24,5 млрд долларов. Очень большие планы в отношении присутствия российского капитала в нашей стране. Я как глава государства и мое правительство будем делать все возможное для обеспечения этого присутствия на постоянной основе, естественно, с точки зрения взаимовыгодности. Есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается сотрудничество между странами. В то же время нужно смотреть вперед, и именно с этой целью я прибыл сюда", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
Владимир Путин еще раз поздравил главу нашего государства с убедительной победой на выборах и вступлением в должность президента.
 

Прежде всего хотел бы сердечно поприветствовать Касым-Жомарта Кемелевича. Он находится в России с первым официальным визитом после переизбрания президентом Казахстана. Хочу еще раз поздравить его с убедительной победой на выборах и искренне пожелать успехов в осуществлении всех намеченных планов масштабных преобразований в политической, социально-экономической жизни страны", - сказал российский лидер.

 
Он также отметил высокий уровень казахстанско-российских связей и особый характер отношений между странами.
 

Конечно, мы встречаемся с президентом Казахстана регулярно, совсем недавно виделись. Мы всегда используем любую нашу встречу для того, чтобы обсудить текущие дела. И прежде всего, конечно, речь идет об экономике, потому что это основа всех других наших успехов по всем направлениям. Мы это высоко ценим. Мы сейчас поучаствовали в Форуме регионов, который проводится регулярно. Уверен, что и там коллеги добьются существенных конкретных результатов, потому что значительный объем товарооборота идет как раз по приграничным территориям, между собой люди общаются, лучше знают ситуацию о возможностях друг друга. Мы сейчас отметили рост товарооборота в 2021 году. В 2022 году он тоже растет уверенно. Мы работаем и по традиционным наших направлениям, по высокотехнологичным сферам, что чрезвычайно важно для перспективы", - сказал Владимир Путин.

 
Лидеры Казахстана и России в традиционно доверительном и конструктивном ключе определили контуры дальнейшего укрепления двустороннего партнерства. Приоритетной задачей остается наращивание экономического взаимодействия в промышленной кооперации и транспортно-логистической сфере.
 
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали декларацию между Республикой Казахстан и Российской Федерацией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.
 

Токаев: Казахстан и Россия выстроили взаимовыгодное партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства

28.11.2022, 17:42 21536
Москва. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия выстроили взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
 
Глава государства отметил, что в прошлом месяце Казахстан и Россия отметили знаменательную для двух стран дату - 30-летие установления дипломатических отношений.
 

За это время наши государства смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства. Между нашими странами налажен доверительный, конструктивный диалог, достигнут высокий уровень сотрудничества", - сказал Токаев.

 
Кроме того, он отметил, что наши страны активно взаимодействуют в рамках международных организаций и интеграционных объединений (ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, ОБСЕ и СВМДА), что вносит значительный вклад в обеспечение региональной безопасности и повышение роли всей Евразии в глобальной политике и экономике.
 
По его словам, из года в год усиливается экономическая кооперация между странами. Неуклонно растет взаимный товарооборот, реализуются совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах.
 

В прошлом году объемы торговли между Казахстаном и Россией достигли нового рекордного значения - 24,5 миллиарда долларов. Итоги первых 9 месяцев текущего года показывают рост товарооборота на 5%. Улучшился ассортимент казахстанского экспорта в Россию, стоимость которого превышает 100 тысяч долларов. По сравнению с прошлым годом количество товарных позиций увеличилось с 640 до 1050 наименований. Поставки в российские регионы выросли более чем в 2,5 раза из Алматы, из Астаны - в 5 раз. Значительно активизировалась приграничная торговля. К примеру, поставки в Россию из Актюбинской области увеличились на 48%, из Павлодарской - на 36%", - отметил глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в нашей стране успешно работают более 17 тысяч компаний с российским участием и казахстанско-российских совместных предприятий.
 

Российские инвестиции в Казахстан с каждым годом только растут. Будем делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать как много больше в нашу экономику. Это является еще одним доказательством того, что между нашими странами налажено эффективное взаимодействие. Приток прямых инвестиций из России в Казахстан в прошлом году обошел допандемийный уровень больше чем на треть и превысил отметку в 1,9 миллиарда долларов. При этом инвестиции из Казахстана в Россию также выросли на 34 %, достигнув 535 миллионов долларов. Вместе с тем существует значительный потенциал для дальнейшего усиления торгово-экономического сотрудничества наших стран. Одним из направлений, в котором мы особенно заинтересованы, является кооперационное сотрудничество. На сегодняшний день в этой сфере между Казахстаном и Россией реализовано 110 совместных проектов на общую сумму 23 миллиарда долларов с созданием порядка 30 тысяч рабочих мест", - подчеркнул президент.

 
Глава государства призвал ускорить модернизацию логистических цепочек. По его мнению, в поиске новых точек роста в торговле и экономике в целом могут помочь только своевременные и смелые решения. Так, для формирования современной и эффективной инфраструктуры сбыта продукции в приграничных регионах Казахстана создается система торговых хабов для всего евразийского пространства.
 
Кроме этого, для дальнейшего расширения многогранного взаимовыгодного сотрудничества президент предложил сосредоточить совместные усилия на следующих направлениях.
 

Первое. Следует усилить деятельность подкомиссии по вопросам приграничного и межрегионального сотрудничества. В число ключевых задач подкомиссии входит координация и реализация межрегиональных программ сотрудничества. Второе. Особое внимание нужно уделить улучшению приграничной инфраструктуры, расширению пропускной способности пограничных переходов между Казахстаном и Россией. Полагаем, что данную работу следует проводить с учетом формируемых транснациональных коридоров, в том числе в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и маршрута Север - Юг, и сопрягать эти маршруты с деятельностью ЕАЭС. Третье. Казахстан заинтересован в развитии стабильных торговых и инвестиционных отношений", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 
Он назвал приоритетом строительство автомобильных дорог, создание логистических хабов и экономических зон на приграничных территориях Казахстана и России, а также расширение сотрудничества в производстве продукции высоких переделов.
 

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