Система Orphus

Токаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета

09.12.2022, 11:45 9766
Заседание состоится в очном формате
Бишкек. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Бишкек для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета, информирует пресс-служба президента.

В аэропорту главу государства встретил председатель кабинета министров Кыргызской Республики - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.


Заседание Высшего евразийского экономического совета состоится в очном формате под председательством президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с участием глав государств Евразийского экономического союза – премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича.
 

новости по теме

Министры обороны государств ШОС и СНГ обсудили вопросы региональной безопасности

09.12.2022, 18:32 6036
Министры обороны государств ШОС и СНГ обсудили вопросы региональной безопасности
Фото: МО РК
Участники встречи заявили о недопустимости любых попыток реабилитации и героизации нацизма, фашизма и милитаризма
Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялась встреча руководителей оборонных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и государств - участников Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.

Состоялся обмен мнениями по вопросам международной безопасности и поддержания региональной стабильности, дальнейшего сотрудничества в военной сфере", - проинформировали в ведомстве.


Кроме того, выражена озабоченность в связи с сохраняющейся нестабильностью в Афганистане и высоким уровнем террористической угрозы.

Участники встречи заявили о недопустимости любых попыток реабилитации и героизации нацизма, фашизма и милитаризма.

В совместном коммюнике отмечена важность дальнейшего сотрудничества в рамках организаций, подчеркнута необходимость наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом, перекрытию каналов его финансирования и противодействию экстремистской идеологии", - отметили в пресс-службе.


В рамках визита министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с руководителем оборонного ведомства России генералом армии Сергеем Шойгу.

Напомним, вчера стало известно, что в Москве состоится встреча глав оборонных ведомств стран СНГ и ШОС.
 

Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии евразийской интеграции - Токаев

09.12.2022, 15:38 7611
Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии евразийской интеграции - Токаев
Фото: Telegram/Sputnik Кыргызстан
Сотрудничество в рамках ЕАЭС позитивно отличается от глобальных тенденций
Бишкек. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии евразийской интеграции, заявил, выступая на саммите ЕАЭС в Бишкеке, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает "БОРТ№1".

Ни о каком притормаживании процессов со стороны Казахстана не может быть и речи. Казахстан, напротив, все усилия предпринимает для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с договором в интересах всех стран", - сказал Токаев.


По его словам, не успев оправиться от последствий пандемии, международное сообщество столкнулось с новыми геополитическими и экономическими вызовами.

Мы видим, как в мире вводятся разного рода запреты, квоты и пошлины, серьезно ограничивающие торговлю. На этом фоне наше активное сотрудничество в рамках ЕАЭС позитивно отличается от глобальных тенденций, и это внушает оптимизм", - отметил глава Казахстана.


Несмотря на давление внешних факторов, товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за январь-октябрь этого года вырос более чем на 7%, составив 23 миллиарда долларов. Реализуются масштабные совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах, отметил президент.

Прогнозы международных организаций неутешительны. Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%, Всемирная торговая организация - до 1%. А по данным Евразийской экономической комиссии, в странах ЕАЭС продолжается рост потребительских цен. Инфляция в рамках Союза в октябре составила 11,5%. Основной ее прирост приходится на продовольственные и непродовольственные товары. Все это ощутимо сказывается на покупательной способности и социальном самочувствии наших граждан. Нужно признать, что известные санкционные ограничения оказывают давление на экономики всех государств - членов ЕАЭС", - заявил Токаев.


По его мнению, комиссии и правительствам стран ЕАЭС следовало бы обратить на данный вопрос особое внимание и предложить пути смягчения влияния санкционных ограничений.
 

С афганского направления сохраняются потенциальные угрозы, связанные с деятельностью террористических группировок - ОДКБ

09.12.2022, 12:49 9246
С афганского направления сохраняются потенциальные угрозы, связанные с деятельностью террористических группировок - ОДКБ
Фото: Depositphotos
Отмечается ухудшение экономической ситуации в Афганистане и обнищание населения страны
Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялось 36-е заседание рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ с участием заместителя генерального секретаря ОДКБ Самата Ордабаева, информирует пресс-служба ОДКБ.

В ходе заседания Ордабаев подчеркнул важность координации позиций государств - членов ОДКБ по всем ключевым аспектам афганской проблематики. Он напомнил, что этот вопрос стал предметом детального обсуждения на встрече лидеров государств - членов ОДКБ 16 мая в Москве, а также в ходе совместного заседания СМИД, СМО и КССБ ОДКБ и сессии СКБ ОДКБ 23 ноября в Ереване.

Участники заседания отметили, что с афганского направления по-прежнему сохраняются потенциальные риски и угрозы, связанные с деятельностью террористических группировок, нелегальным оборотом наркотиков, незаконной миграцией и торговлей оружием. Констатировано ухудшение экономической ситуации в Афганистане и обнищание населения страны.

В этой связи подчеркнута позитивная роль экономической и гуманитарной поддержки, оказываемой государствами - членами организации афганскому народу. Акцентирована важность наращивания усилий международного сообщества, направленных на постконфликтное восстановление Афганистана.

В завершение подведены итоги работы группы за второе полугодие 2022 года, принят план работы группы на первое полугодие 2023 года.

Следующее заседание рабочей группы запланировано на первое полугодие 2023 года.
 

В Москве состоится встреча глав оборонных ведомств стран СНГ и ШОС

08.12.2022, 15:29 13761
В Москве состоится встреча глав оборонных ведомств стран СНГ и ШОС
Фото: news.cgtn.com
Стороны обменяются мнениями по вопросам международной и региональной безопасности
Москва. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве 9 декабря состоится встреча глав оборонных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и государств - участников Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь.

В соответствии с повесткой дня стороны обменяются мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере обороны, обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что состоялась встреча начальников генштабов Казахстана и Беларуси.
 

Токаев обсудил с главой литовского МИД перспективы развития отношений двух стран

07.12.2022, 12:50 18456
Президент назвал Литву приоритетным партнером Казахстана в Балтийском регионе и ЕС.
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, находящегося в Астане с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента РК.

Собеседники обсудили перспективы развития казахстанско-литовских отношений, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

Касым-Жомарт Токаев назвал Литву приоритетным партнером Казахстана в Балтийском регионе и Европейском союзе.

Подчеркнута важность активизации межправительственного сотрудничества и расширения взаимодействия между деловыми кругами двух стран в сферах транспорта и логистики, строительства и обрабатывающей промышленности.

Габриэлюс Ландсбергис передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия и наилучшие пожелания президента Литвы Гитанаса Науседы, а также подчеркнул, что Литва рассматривает Казахстан в качестве ведущего торгово-экономического партнера в Центральной Азии.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
 

Токаев поздравил Жапарова с днем рождения

06.12.2022, 11:35 23196
Президенты обсудили ход реализации договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, сообщает Акорда.

Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Кроме того, лидеры обсудили ход реализации договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.
 

Кошанов предложил принять модельный закон по противодействию терроризму для стран ОДКБ

06.12.2022, 11:25 23576
Закон позволил бы гармонизировать национальные законодательства стран - членов организации в сфере противодействия терроризму
Москва. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов на очередном заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности предложил разработать новый модельный закон ОДКБ "О противодействии терроризму", сообщает пресс-служба мажилиса.

По словам Кошанова, закон позволил бы гармонизировать национальные законодательства стран - членов организации в сфере противодействия терроризму.

Терроризм несет серьезные угрозы безопасности и стабильности. Создает предпосылки для роста нелегальной миграции, трансграничной преступности, незаконного оборота оружия и наркотиков. Нам необходимо обеспечивать качественную базу модельного законодательства стран ОДКБ, формирующую четкие правовые механизмы для совместного противодействия этим вызовам, - заявил Ерлан Кошанов.


На заседании был принят ряд модельных правовых актов в рамках реализации текущей программы деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств - членов организации. В том числе рекомендации по противодействию терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса, перекрытию каналов проникновения международного терроризма в страны ОДКБ, совершенствованию методических основ разработки и подготовки к принятию модельных актов ОДКБ.

Одним из пунктов повестки заседания стали итоги участия мониторинговой группы Парламентской ассамблеи ОДКБ в наблюдении за выборами президента Казахстана, прошедшими 20 ноября. Согласно выводам миссии ПА ОДКБ, выборы прошли в полном соответствии с международными нормами и национальным законодательством.

В состав ПА ОДКБ входят представители парламентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Действуют три постоянные комиссии: по социально-экономическим и правовым вопросам, по политическим вопросам и международному сотрудничеству, по вопросам обороны и безопасности.

Напомним, Казахстан и Россия предпримут шаги по борьбе с биотерроризмом.
 

Казахстан - приоритетная для нас страна в ЦА - глава МИД Греции

05.12.2022, 14:54 24901
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Греции Николаоса Дендиаса, находящегося в Астане с официальным визитом, сообщает Акорда.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанско-греческого сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей.

По словам президента, Греция является одним из важных партнеров Казахстана среди государств Европейского союза. Он также отметил, что Казахстан и Греция активно взаимодействуют на многосторонних площадках.

Хотел бы еще раз подчеркнуть, что отношения с Грецией являются для нас приоритетными. Мы будем делать все возможное, чтобы вывести показатели взаимного сотрудничества на новый уровень", - отметил Токаев.


В свою очередь Николаос Дендиас поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность обменяться мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Хочу отметить, что мы рассматриваем Казахстан как крупнейшую и приоритетную для нас страну в Центральной Азии, которая является гарантом стабильности в регионе. Греция выражает готовность к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с вашей страной", - сказал министр.


В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
 

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?

      Архив опросов