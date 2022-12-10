Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии евразийской интеграции - Токаев

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Бишкек. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии евразийской интеграции, заявил, выступая на саммите ЕАЭС в Бишкеке, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает "БОРТ№1".
Ни о каком притормаживании процессов со стороны Казахстана не может быть и речи. Казахстан, напротив, все усилия предпринимает для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с договором в интересах всех стран", - сказал Токаев.
По его словам, не успев оправиться от последствий пандемии, международное сообщество столкнулось с новыми геополитическими и экономическими вызовами.
Мы видим, как в мире вводятся разного рода запреты, квоты и пошлины, серьезно ограничивающие торговлю. На этом фоне наше активное сотрудничество в рамках ЕАЭС позитивно отличается от глобальных тенденций, и это внушает оптимизм", - отметил глава Казахстана.
Несмотря на давление внешних факторов, товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за январь-октябрь этого года вырос более чем на 7%, составив 23 миллиарда долларов. Реализуются масштабные совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах, отметил президент.
Прогнозы международных организаций неутешительны. Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%, Всемирная торговая организация - до 1%. А по данным Евразийской экономической комиссии, в странах ЕАЭС продолжается рост потребительских цен. Инфляция в рамках Союза в октябре составила 11,5%. Основной ее прирост приходится на продовольственные и непродовольственные товары. Все это ощутимо сказывается на покупательной способности и социальном самочувствии наших граждан. Нужно признать, что известные санкционные ограничения оказывают давление на экономики всех государств - членов ЕАЭС", - заявил Токаев.
По его мнению, комиссии и правительствам стран ЕАЭС следовало бы обратить на данный вопрос особое внимание и предложить пути смягчения влияния санкционных ограничений.