26.12.2022, 18:46 2921
Токаев: Сотрудничество в сфере безопасности имеет для СНГ большое значение
Фото: Акорда
Санкт-Петербург. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главы стран СНГ прибыли на неформальный саммит, который проходит в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, их встречал президент России Владимир Путин.
Во встрече, которая проходит по инициативе лидера России, принимают участие президенты Беларуси Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кыргызстана Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.
В ходе своего выступления президент Казахстана заявил, что уходящий год для мирового сообщества выдался сложным, СНГ принял меры по укреплению потенциала Содружества.
Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сотрудничество в сфере безопасности имеет для СНГ большое значение.
Дополнено 26.12.2022, 19.58
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров.
«Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма. Следует наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности. Поиску общих подходов в этой сфере будет посвящена министерская конференция стран СНГ, которая пройдет в Астане в следующем году. И мы надеемся на активное участие соответствующих министров. Нужны новые механизмы и форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов на пространстве СНГ. И здесь особое значение приобретает международный коридор Север - Юг, важной транспортной артерией в котором выступает железная дорога Казахстан - Туркменистан - Иран, - заявил президент Казахстана.
Напомним, в ходе саммита главы стран СНГ подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.
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26.12.2022, 15:12 4096
Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
Фото: telegram/БОРТ№1
Санкт-Петербург. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств - участников СНГ, сообщает "БОРТ№1".
Главу государства встретил президент РФ Владимир Путин.
В неформальной встрече лидеров стран - участниц Содружества Независимых Государств наряду с президентом Казахстана примут участие главы Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.
22.12.2022, 18:02 18191
Президенты Казахстана и Узбекистана подписали договор о демаркации общей границы
Фото: telegram/БОРТ№1
Ташкент. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали Договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан и Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахско-узбекской государственной границы, сообщает "БОРТ№1".
Кроме того, в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:
- Рамочное соглашение о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия";
- Меморандум о взаимопонимании между министерством торговли и интеграции РК и министерством инвестиций и внешней торговли РУ в области развития системы электронной торговли;
- Соглашение о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования;
- Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;
- Меморандум о взаимопонимании между министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК и Государственным комитетом РУ по лесному хозяйству в области лесного хозяйства;
- Протокол о внесении изменений в соглашение об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года;
- Меморандум о сотрудничестве между агентством по стратегическому планированию и реформам РК и агентством стратегических реформ при президенте РУ;
- Меморандум о взаимопонимании в сфере государственной службы между агентством РК по делам государственной службы и Агентством по развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан.
- Дорожная карта по расширению сотрудничества между акиматом Кызылординской области РК и хокимиятом Навоийской области РУ на 2023-2024 годы;
- Дорожная карта по расширению сотрудничества между акиматом Туркестанской области РК и хокимиятом Джизакской области РУ на 2023-2024 годы;
- Дорожная карта по расширению сотрудничества между акиматом Туркестанской области РК и хокимиятом Ташкентской области РУ на 2023-2024 годы;
- Соглашение между АО НК "КазМунайГаз" и АО "Узбекнефтегаз";
- Соглашение о сотрудничестве между Eurasian Resources Group S.a.r.l. и ООО "Sanoat Energetika Guruhi Enera";
- Соглашение о совместном партнерстве в рамках реализации инвестиционных проектов строительства ряда комплексов по производству минеральных удобрений в Республике Узбекистан между ТОО "Казфосфат" и АО "Узкимёсаноат" и KP Fertilizers Ltd;
- Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между ТОО PTC Holding (РК) и хокимиятом Ташкентской области РУ.
Также Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии запуска строительства совместных объектов.
В частности, в Казахстане будут запущены проекты по производству бытовой техники в Карагандинской области, инфузионных растворов в Шымкенте и автомобилей Chevrolet в Костанае.
В свою очередь в Узбекистане предусмотрена реализация проектов по производству минеральных удобрений в Навоийской области, строительству логистического центра в Ташкентской области и жилищно-коммерческой инфраструктуры в Ташкенте.
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеёв пожелали успешной реализации совместных проектов и дали старт строительству объектов.
Напомним, сегодня президенты также провели переговоры в узком и расширенном составах.
22.12.2022, 16:25 18956
Токаев и Мирзиёев провели переговоры в расширенном составе
Лидеры двух государств договорились о создании высшего межгосударственного совета и межпарламентского совета, которые еще больше укрепят политическую платформу двустороннего сотрудничества
Фото: telegram/БОРТ№1
Ташкент. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев по завершении встречи в узком формате провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств.
Приоритетное внимание президенты уделили укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение взаимного товарооборота, привлечение инвестиций, развитие кооперации в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, строительства, транзитного потенциала и транспортной логистики. Также обсуждалось взаимодействие в образовательной и культурно-гуманитарной сферах", - сообщает Акорда.
Президент Казахстана дал высокую оценку итогам прошедших переговоров в узком формате и выразил твердую приверженность комплексному углублению двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.
По его словам, страны построили прочные и гармоничные отношения, которые сегодня служат образцом межгосударственного партнерства.
Подтверждением образцового характера наших межгосударственных связей станет подписание договора о союзнических отношениях. Если мы назовем договор документом исторического значения, я думаю, это не будет преувеличением. Этот прорывной документ открывает для нас новые горизонты и в полной мере отражает обоюдное стремление двух стран к дальнейшему сближению. Кроме того, сегодня будет подписан договор о демаркации казахско-узбекской государственной границы. Это историческое соглашение полностью завершает международно-правовое оформление государственной границы Казахстана на его южных рубежах", - отметил глава Казахстана.
Глава государства подчеркнул, что совместные усилия по укреплению союзнических отношений также вносят весомый вклад в обеспечение устойчивого роста, стабильности и безопасности всей Центральной Азии.
В ходе переговоров лидеры двух государств также договорились о создании Высшего межгосударственного совета и межпарламентского совета, которые еще больше укрепят политическую платформу двустороннего сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что стороны плодотворно взаимодействуют в рамках различных международных структур и механизмов. У Казахстана и Узбекистана общее видение и схожие взгляды по многим вопросам региональной и международной повестки дня.
В свою очередь Шавкат Мирзиёев отметил плодотворность переговоров в узком формате, рост товарооборота и успешную реализацию совместных проектов.
Ваш государственный визит еще раз подтверждает, насколько крепки наши многовековые узы дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. История и судьбы наших народов тесно переплетены, у наших стран глубокие общие корни, вместе мы решаем насущные вопросы", - сказал президент Узбекистана.
Собеседники также позитивно оценили укрепление культурно-гуманитарных связей. Успешно прошли перекрестные дни культуры Казахстана и Узбекистана, которые обогатили общие духовно-культурные ценности народов. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество двух стран в образовательной сфере.
19.12.2022, 21:19 28831
Президент РК поздравил эмира Катара с великолепной организацией чемпионата мира по футболу
В ходе беседы стороны высоко оценили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества
Фото: Акорда
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани с великолепной организацией чемпионата мира по футболу, ставшего событием глобального масштаба и наглядно показавшего огромный потенциал Катара как развитого и миролюбивого государства.
Собеседники высоко оценили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В данном контексте была отмечена важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего государственного визита эмира Катара в Астану. В ходе беседы подчеркнута необходимость активизации двусторонней торговли и реализации совместных инвестиционных проектов в различных секторах экономики.
Президент также выразил уверенность в том, что в результате совместной работы Катар сможет войти в десятку крупнейших инвесторов в Казахстан.
09.12.2022, 18:32 59001
Министры обороны государств ШОС и СНГ обсудили вопросы региональной безопасности
Фото: МО РК
Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялась встреча руководителей оборонных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и государств - участников Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.
Состоялся обмен мнениями по вопросам международной безопасности и поддержания региональной стабильности, дальнейшего сотрудничества в военной сфере", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, выражена озабоченность в связи с сохраняющейся нестабильностью в Афганистане и высоким уровнем террористической угрозы.
Участники встречи заявили о недопустимости любых попыток реабилитации и героизации нацизма, фашизма и милитаризма.
В совместном коммюнике отмечена важность дальнейшего сотрудничества в рамках организаций, подчеркнута необходимость наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом, перекрытию каналов его финансирования и противодействию экстремистской идеологии", - отметили в пресс-службе.
В рамках визита министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с руководителем оборонного ведомства России генералом армии Сергеем Шойгу.
Напомним, вчера стало известно, что в Москве состоится встреча глав оборонных ведомств стран СНГ и ШОС.
09.12.2022, 15:38 60576
Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии евразийской интеграции - Токаев
Фото: Telegram/Sputnik Кыргызстан
Бишкек. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии евразийской интеграции, заявил, выступая на саммите ЕАЭС в Бишкеке, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает "БОРТ№1".
Ни о каком притормаживании процессов со стороны Казахстана не может быть и речи. Казахстан, напротив, все усилия предпринимает для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с договором в интересах всех стран", - сказал Токаев.
По его словам, не успев оправиться от последствий пандемии, международное сообщество столкнулось с новыми геополитическими и экономическими вызовами.
Мы видим, как в мире вводятся разного рода запреты, квоты и пошлины, серьезно ограничивающие торговлю. На этом фоне наше активное сотрудничество в рамках ЕАЭС позитивно отличается от глобальных тенденций, и это внушает оптимизм", - отметил глава Казахстана.
Несмотря на давление внешних факторов, товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за январь-октябрь этого года вырос более чем на 7%, составив 23 миллиарда долларов. Реализуются масштабные совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах, отметил президент.
Прогнозы международных организаций неутешительны. Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%, Всемирная торговая организация - до 1%. А по данным Евразийской экономической комиссии, в странах ЕАЭС продолжается рост потребительских цен. Инфляция в рамках Союза в октябре составила 11,5%. Основной ее прирост приходится на продовольственные и непродовольственные товары. Все это ощутимо сказывается на покупательной способности и социальном самочувствии наших граждан. Нужно признать, что известные санкционные ограничения оказывают давление на экономики всех государств - членов ЕАЭС", - заявил Токаев.
По его мнению, комиссии и правительствам стран ЕАЭС следовало бы обратить на данный вопрос особое внимание и предложить пути смягчения влияния санкционных ограничений.
09.12.2022, 12:49 62211
С афганского направления сохраняются потенциальные угрозы, связанные с деятельностью террористических группировок - ОДКБ
Отмечается ухудшение экономической ситуации в Афганистане и обнищание населения страны
Фото: Depositphotos
Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялось 36-е заседание рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ с участием заместителя генерального секретаря ОДКБ Самата Ордабаева, информирует пресс-служба ОДКБ.
В ходе заседания Ордабаев подчеркнул важность координации позиций государств - членов ОДКБ по всем ключевым аспектам афганской проблематики. Он напомнил, что этот вопрос стал предметом детального обсуждения на встрече лидеров государств - членов ОДКБ 16 мая в Москве, а также в ходе совместного заседания СМИД, СМО и КССБ ОДКБ и сессии СКБ ОДКБ 23 ноября в Ереване.
Участники заседания отметили, что с афганского направления по-прежнему сохраняются потенциальные риски и угрозы, связанные с деятельностью террористических группировок, нелегальным оборотом наркотиков, незаконной миграцией и торговлей оружием. Констатировано ухудшение экономической ситуации в Афганистане и обнищание населения страны.
В этой связи подчеркнута позитивная роль экономической и гуманитарной поддержки, оказываемой государствами - членами организации афганскому народу. Акцентирована важность наращивания усилий международного сообщества, направленных на постконфликтное восстановление Афганистана.
В завершение подведены итоги работы группы за второе полугодие 2022 года, принят план работы группы на первое полугодие 2023 года.
Следующее заседание рабочей группы запланировано на первое полугодие 2023 года.
09.12.2022, 11:45 61831
Токаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета
Заседание состоится в очном формате
Бишкек. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Бишкек для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета, информирует пресс-служба президента.
В аэропорту главу государства встретил председатель кабинета министров Кыргызской Республики - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.
Заседание Высшего евразийского экономического совета состоится в очном формате под председательством президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с участием глав государств Евразийского экономического союза – премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича.
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В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?