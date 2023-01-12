"Юрты несокрушимости" в Буче установили казахстанские бизнесмены - Смадияров
Фото: facebook.com/nagornyak.s
Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию с установкой "юрты несокрушимости" в украинской Буче.
Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Ни комментировать, ни запрещать мы не можем. Это частная инициатива бизнесменов. И вы знаете, в Казахстане проживает около 300 тысяч украинцев, большая диаспора. Также есть казахская диаспора в Украине. Они между собой общаются, есть межнациональные браки, друзья, родственники, и один народ помогает другому народу. В этом нет никакой проблемы", - заявил Смадияров в кулуарах правительства.
Он подчеркнул, что юрта - это традиционное жилище кочевников.
Оно легкое. Легко переносится на новое место, экологически чистое. Наверное, поэтому выбор пал у казахстанских бизнесменов именно на этот вид жилья", - заявил представитель МИД.
По его словам, посольство в этом процессе не участвовало.
Вы же знаете, что ситуация сейчас в Украине сложная, поэтому любые вопросы в информационном поле могут выходить в разных ключах. В этом (установлении юрты. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) никакой проблемы не видим, мы, наоборот, гордимся, что у нас есть юрта", - резюмировал Смадияров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона обратила внимание официальных представителей Казахстана на распространяемые в интернете с 6 января сообщения об установке "юрты несокрушимости" в Буче Киевской области якобы при участии МИД республики, сообщает ТАСС.
Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет. Вместе с тем во избежание дальнейшего раскручивания этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях", - заявила Захарова.
Юрты были установлены в Буче в пятницу, 6 января. Проект был реализован совместно с народным депутатом Украины Сергеем Нагорняком, казахстанскими бизнесменами и казахской диаспорой в Украине. Это специально оборудованные места, в которых украинцы могут бесплатно обогреться, перекусить и зарядить гаджеты в любое время суток, сообщает Forbes.kz.