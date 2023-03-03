02.03.2023, 08:50 11331
Алихан Смаилов и Чжан Сяо обсудили ключевые вопросы сотрудничества между Казахстаном и Китаем
Фото: primeminister.kz
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 1 марта, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Казахстане Чжан Сяо, передает корреспондент агентства.
Стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, привлечения инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, цифровых технологий, использования трансграничных рек и др.", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.
Премьер-министр подчеркнул, что Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана, на которого приходится 18% в общем товарообороте. КНР также входит в топ-5 стран - инвесторов в экономику республики.
Вместе с тем Алихан Смаилов обозначил готовность правительства активно работать над достижением цели по увеличению взаимной торговли до $35 млрд к 2030 году, поставленной главами двух государств.
Наши страны имеют значительный потенциал в сфере поставок сельхозпродукции. Казахстанские предприятия хотели бы и дальше наращивать экспорт продовольственных товаров в Китай. В этой связи большое значение имеет дальнейшее снятие торговых барьеров и ограничений", - сказал премьер-министр.
В свою очередь Чжан Сяо выразил заинтересованность китайской стороны в импорте сельхозпродукции из Казахстана, увеличении объемов железнодорожных перевозок, укреплении межрегионального взаимодействия и партнерства в IT-секторе.
По его словам, в настоящее время казахстанским компаниям оказывается активное содействие в выходе на крупные китайские торговые платформы и рынок КНР в целом.
Мы считаем, что имеется большой потенциал для выведения наших экономических отношений на качественно новый уровень. Нам нужно ставить новые, более амбициозные цели", - сказал Чжан Сяо.
В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы возобновления работы МЦПС "Хоргос", открытия третьего ж/д перехода в районе автомобильного пункта пропуска "Бахты-Покиту", развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, строительства крупных автомагистралей и создания новых производств в машиностроении.
Кроме того, было отмечено, что в ближайшей перспективе планируется возобновление авиасообщения между Астаной и Пекином с частотой три рейса в неделю и упрощение процедур при взаимных поездках граждан.
По итогам встречи подтверждена готовность продолжать активное взаимодействие по всем взаимовыгодным направлениям.
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02.03.2023, 12:40 9101
Новым президентом Вьетнама стал член политбюро ЦК Компартии Во Ван Тхыонг Дополнено
Кандидатура Во Ван Тхыонга утверждена Национальным собранием Вьетнама
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Ханой. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Национальное собрание (парламент) Вьетнама рассмотрело и утвердило в четверг кандидатуру члена политбюро ЦК Компартии Во Ван Тхыонга на пост президента страны.
После утверждения в должности новый президент Вьетнама принес присягу перед депутатами парламента.
Внеочередное заседание Национального собрания по утверждению кандидатуры на пост президента началось в четверг в 10.00 и завершилось в 11.00. Накануне внеочередной пленум центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама обсудил вопрос о выдвижении кандидатуры на пост президента и выдвинул на утверждение национального собрания кандидата, имя которого не разглашалось. В начале заседания национального собрания в четверг первый заместитель председателя парламента Чан Тхань Ман объявил, что в качестве кандидата в президенты от Коммунистической партии Вьетнама выдвинут Во Ван Тхыонг, информирует РИА Новости.
Пятидесятидвухлетний Во Ван Тхыонг - профессиональный политик и партийный работник, получивший философское образование в Национальном университете Вьетнама в Хошимине на кафедре марксистско-ленинской философии, а затем окончивший аспирантуру Национальной политической академии имени Хо Ши Мина и защитивший диссертацию по политическим наукам.
Политическую карьеру начал в Коммунистическом союзе молодежи Вьетнама, последовательно занимая руководящие должности в организациях Коммунистического союза молодежи и студенческих организациях самоуправления Хошимина. В 2007 году он был избран первым секретарем Коммунистического союза молодежи Вьетнама.
В 2011 году Во Ван Тхыонг, к этому времени являвшийся кандидатом в члены ЦК КПВ, был принят в состав ЦК в качестве полноправного члена этого руководящего органа и избран секретарем провинциального комитета партии провинции Куангнгай, после чего в 2014 году занял пост заместителя секретаря горкома партии Хошимина.
В 2016 году 46-летний на тот момент политик стал самым молодым членом политбюро ЦК КПВ и был назначен на должности заведующего отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию и главы руководящего комитета ЦК партии по внешнему информированию.
В 2021 году Во Ван Тхыонг стал членом постоянного секретариата ЦК Компартии Вьетнама.
Дополнено 02.03.2023, 14.40
Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров сообщил, что в результате аварии в Алтайском крае пострадала казахстанка.
В результате ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск одна гражданка РК получила травмы и госпитализирована в ближайшую больницу. Состояние у нее хорошее, находится под наблюдением врачей", - проинформировал он.
Ранее сообщалось, что Лула да Силва принял присягу президента Бразилии.
28.02.2023, 21:25 21501
Блинкен поблагодарил Казахстан за прием более 200 тысяч российских граждан
По словам госсекретаря США, Казахстан занимает особое место в решении мировых проблем
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и госсекретарь США Энтони Джон Блинкен выступили на совместной пресс-конференции в Астане по итогам официального визита.
На вопрос, ощущает ли Казахстан угрозы со стороны России, глава МИД РК ответил, что Казахстан не позволит использовать свою территорию для того, чтобы были осуществлены какие-то вторжения и наложены санкции.
Но тем не менее мы на данный момент не видим и не ощущаем каких-либо рисков или угроз со стороны Российской Федерации. Мы рассматриваем взаимоотношение с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур", - сказал Мухтар Тлеуберди.
В свою очередь Энтони Блинкен рассказал, как он оценивает риски влияния антироссийских санкций на Казахстан.
Мы находим новые пути, новые экспортные рынки. Мы делаем все, чтобы появлялись новые партнеры и новые возможности для стран Центральной Азии", - заявил госсекретарь США.
В свою очередь Мухтар Тлеуберди отметил, что экономика Казахстана и России взаимосвязана долгое время, в том числе благодаря Таможенному союзу, ЕАЭС, однако Казахстан не позволит использовать свою территорию для обхода антироссийских санкций.
Также госсекретарь США поблагодарил Казахстан за прием более 200 тысяч российских граждан, бежавших из РФ.
Мы благодарим Казахстан за то, что он продолжает принимать более 200 тысяч российских граждан, которые бежали из своей страны, и за предоставление одежды, медикаментов и другой гумпомощи Украине, включая создание юрт непобедимости в Киеве, Буче, где украинцы могут найти тепло", - сказал Энтони Блинкен.
По словам госсекретаря США, Казахстан занимает особое место в решении мировых проблем.
Американская сторона поддерживает смелые реформы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. При этом мы следим за мерами, которые принимает Казахстан, и за работой, которую он выполняет. Особенно хочется отметить проводимые реформы по защите прав человека, искоренению коррупции и президентскому сроку. Изменения в этом направлении указывают на то, что Казахстан является благоприятной страной для инвестиций", - сказал Энтони Блинкен.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена, прибывшего в Астану с официальным визитом. Приветствуя американского дипломата, глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
28.02.2023, 09:48 25116
Госсекретарь США прибыл в Астану
О прибытии Блинкена в столицу сообщил журналист около двух часов ночи по времени Астаны
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прилетел в Астану, сообщил в соцсетях американский журналист Иэн Марлоу.
Мы только что приземлились в Астане в рамках поездки Энтони Блинкена в Центральную Азию и Индию на министерскую встречу G20", - написал Марлоу в Twitter около двух часов ночи по времени Астаны.
We've just landed in Astana, Kazakhstan as part of @SecBlinken's trip to Central Asia and India (for the G20 foreign ministers meeting).— Iain Marlow (@iainmarlow) February 27, 2023
Here's my quick preview piece from Friday: Blinken Aims to Pressure Russia on Trip to Central Asia, India https://t.co/ztkiV5XzFI pic.twitter.com/B4ietMFvEs
Напомним, в ходе пребывания в Астане госсекретарь будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.
28 феврале в Астане с участием Блинкена пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. В повестке дня - вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США.
25.02.2023, 09:49 48906
Казахстан поддержал позицию Китая по мирному урегулированию украинского кризиса
Фото: МИД РК
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ведомстве подчеркнули, что позиция КНР заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций.
Считаем безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН. Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации", - сообщили в МИД РК.
Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран к решению актуальных проблем современности, изложенных в Концепции инициативы глобальной безопасности Китайской Народной Республики.
Ранее Казахстан вошел в число 32 стран, воздержавшихся в голосовании по резолюции Организации Объединенных Наций о необходимости достижения мира на Украине.
В поддержку резолюции проголосовала 141 страна, 32 страны воздержались и семь - Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия - высказались против. Среди воздержавшихся - Казахстан, Китай, Армения, Индия, Иран, Кыргызстан, Узбекистан, Монголия и др.
24.02.2023, 14:03 58111
Врачи поддерживают предвыборную программу партии "Amanat"
Фото: Amanat
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Актау. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня кандидаты в депутаты областного маслихата от партии "Amanat" Анар Шамшадинова, Шолпан Лазеркызы, Нурбол Окуов, Марат Абзал, Владислав Трифонов, Мурат Саугабаев, Дмитрий Донских встретились с сотрудниками поликлиники "Сенім", расположенной в Актау, разъяснили предвыборную программу партии, заслушали предложения и мнения медработников.
Кандидат в депутаты областного маслихата от партии "Amanat" Анар Шамшадинова, отметив высокий потенциал поликлиники "Сенім" для региона, подчеркнула, что в предвыборной программе партии уделяется значительное внимание медицинской сфере.
Я очень высоко оцениваю потенциал вашей поликлиники. Она оснащена современным оборудованием. Уверена, что и врачи тоже обладают высокой квалификацией. Ваше место в обществе очень важно. Поэтому партия "Amanat" планирует до 2027 года реализовать ряд мер по дальнейшему развитию медицинской сферы. Более подробно: строительство 6 объектов здравоохранения в регионе в ближайшие 5 лет, проведение капитального ремонта 10 объектов здравоохранения, обновление организации первичной медико-санитарной помощи медицинским оборудованием на 100% путем приобретения 100 единиц медицинского оборудования, ежегодное раннее выявление злокачественных новообразований на базе областного онкологического диспансера и городских, районных, больниц проведение не менее 20 тысяч скрининговых исследований, кроме того, в организации здравоохранения планируется ежегодно осуществлять мероприятия по трудоустройству не менее 20 медицинских работников", - сказала Анар Шамшадинова.
Сотрудники поликлиники, выступившие на совещании, рассказали о нескольких своих проблемах. Одна из них связана с общественным транспортом, так как пациентам и работникам трудно попасть в поликлинику, для этого необходима автобусная остановка. Кроме того, главный врач "Сенім" Ерке Тулегенова обратилась с просьбой решить вопрос с получением жилья для врачей.
Благодарю вас за то, что вы служите здоровью нации, за здоровую жизнь общества! Коллеги рассказали о важных моментах предвыборной программы. Специфика нашей предвыборной программы заключается в том, что вопросы каждого региона были подготовлены индивидуально. Поэтому ваши требования, пожелания будут учтены в дальнейшем", - сказал кандидат Марат Абзал.
В завершение встречи медперсонал положительно оценил предвыборную программу партии и выразил уверенность в предстоящих изменениях.
Изготовлено: Пресс-служба Мангистауского областного филиала партии "AMANAT" (город Актау, 14 мкр, зд.36 А)
Заказчик: Н.К. Карасаев
Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения "Партия "AMANAT" на выборах депутатов Мангистауского областного маслихата.
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24.02.2023, 13:06 59176
Финляндия откроет визовый хаб в Астане
Визовый хаб будет обслуживать граждан Центральной Азии
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром внешней торговли и содействия международному развитию Финляндии, сопредседателем казахстанско-финской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Вилле Скиннари, сообщает Акорда.
Президент отметил важность визита финской делегации с точки зрения придания дополнительного импульса укреплению двусторонних связей и расширению сотрудничества.
По словам Токаева, за 30 лет развития дипломатических отношений Финляндия стала вторым по величине инвестором среди стран Северной Европы. Кроме того, на долю Казахстана приходится 90% торговли Финляндии со странами Центральной Азии.
Он подчеркнул важность партнерства двух государств в торгово-экономической, транспортно-логистической и образовательной сферах. Он выразил готовность оказать всестороннюю поддержку финским предпринимателям для стимулирования их инвестиций в нашу страну.
В свою очередь Вилле Скиннари поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием, отметив наличие огромного потенциала для расширения сотрудничества между двумя государствами.
Министр сообщил, что в состав делегации, прибывшей в Казахстан, вошли представители 15 крупных финских компаний, таких как Nurminen Logistics Plc, Nokia, EastCham Finland, Business Finland, Lamor, Wärtsilä Finland, PayIQ, EPSE и другие. В ходе предстоящих встреч планируется обсудить вопросы укрепления торгово-экономических связей.
Кроме того, финская сторона откроет визовый хаб при посольстве Финляндии в Астане, который будет обслуживать граждан Центральной Азии.
В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Касым-Жомарт Токаев передал свои наилучшие пожелания президенту Финляндии Саули Ниинистё и пригласил его посетить с визитом Казахстан.
24.02.2023, 11:43 60051
Госсекретарь США посетит Казахстан 28 февраля
В ходе пребывания в Астане госсекретарь будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 28 февраля 2023 года государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит свой первый официальный визит в Казахстан, сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.
Как рассказали в МИД, в ходе пребывания в Астане госсекретарь будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.
В этот же день в Астане с участием Блинкена пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. В повестке дня - вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США.
24.02.2023, 11:18 56941
Казахстан воздержался в голосовании по резолюции ООН по Украине
В поддержку резолюции проголосовала 141 страна, 32 страны воздержались и семь высказались против
Фото: twitter.com/UN_News_RU
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан вошел в число 32 стран, воздержавшихся в голосовании по резолюции Организации Объединенных Наций о необходимости достижения мира на Украине.
В поддержку резолюции проголосовала 141 страна, 32 страны воздержались и семь - Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия - высказались против.
Среди воздержавшихся Казахстан, Китай, Армения, Индия, Иран, Кыргызстан, Узбекистан, Монголия и др.
Члены Генассамблеи потребовали, чтобы "Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах", и призвали к прекращению боевых действий", - говорится в сообщении ООН.
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