Алихан Смаилов и Чжан Сяо обсудили ключевые вопросы сотрудничества между Казахстаном и Китаем

Фото: primeminister.kz

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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 1 марта, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Казахстане Чжан Сяо, передает корреспондент агентства.





Стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, привлечения инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, цифровых технологий, использования трансграничных рек и др.", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.





Премьер-министр подчеркнул, что Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана, на которого приходится 18% в общем товарообороте. КНР также входит в топ-5 стран - инвесторов в экономику республики.





Вместе с тем Алихан Смаилов обозначил готовность правительства активно работать над достижением цели по увеличению взаимной торговли до $35 млрд к 2030 году, поставленной главами двух государств.





Наши страны имеют значительный потенциал в сфере поставок сельхозпродукции. Казахстанские предприятия хотели бы и дальше наращивать экспорт продовольственных товаров в Китай. В этой связи большое значение имеет дальнейшее снятие торговых барьеров и ограничений", - сказал премьер-министр.





В свою очередь Чжан Сяо выразил заинтересованность китайской стороны в импорте сельхозпродукции из Казахстана, увеличении объемов железнодорожных перевозок, укреплении межрегионального взаимодействия и партнерства в IT-секторе.





По его словам, в настоящее время казахстанским компаниям оказывается активное содействие в выходе на крупные китайские торговые платформы и рынок КНР в целом.





Мы считаем, что имеется большой потенциал для выведения наших экономических отношений на качественно новый уровень. Нам нужно ставить новые, более амбициозные цели", - сказал Чжан Сяо.





В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы возобновления работы МЦПС "Хоргос", открытия третьего ж/д перехода в районе автомобильного пункта пропуска "Бахты-Покиту", развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, строительства крупных автомагистралей и создания новых производств в машиностроении.





Кроме того, было отмечено, что в ближайшей перспективе планируется возобновление авиасообщения между Астаной и Пекином с частотой три рейса в неделю и упрощение процедур при взаимных поездках граждан.





По итогам встречи подтверждена готовность продолжать активное взаимодействие по всем взаимовыгодным направлениям.