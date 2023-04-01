Главы государств и международные организации поздравляют Токаева с Наурызом

Фото: ОДКБ

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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 31 марта, состоялось расширенное совещание руководящего состава рабочих органов ОДКБ, на котором с установочным докладом выступил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, - В пятницу, 31 марта, состоялось расширенное совещание руководящего состава рабочих органов ОДКБ, на котором с установочным докладом выступил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, сообщает пресс-служба ОДКБ.





В ходе выступления была дана детальная оценка складывающейся геополитической ситуации в зоне ответственности ОДКБ и прилегающих к ней регионах, а также сформулированы подходы к вопросам обеспечения мира и стабильности в зоне ответственности организации.





Генеральный секретарь подчеркнул, что текущая международная обстановка характеризуется нарастанием глобальных и региональных противоречий, в которые вовлечены в том числе государства - члены ОДКБ.





В этом контексте Имангали Тасмагамбетов подробно остановился на обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ, подчеркнув наличие серьезных вызовов и угроз в каждом из них. Представляя ситуацию на восточно-европейском направлении, генеральный секретарь организации констатировал активное вовлечение внерегиональных сил в конфликт на Украине и вокруг нее. Осуществляются поставки все более совершенных и мощных систем вооружения. Происходит беспрецедентное наращивание военного потенциала НАТО в странах Балтии, Польше и в Черноморском регионе.





По оценке генерального секретаря ОДКБ, чреватой серьезной дестабилизацией остается ситуация на Южном Кавказе. Сохраняют актуальность риски, связанные с обстановкой в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе.





В Центральной Азии наряду с некоторыми положительными явлениями, связанными с достижением странами региона консенсуса по пограничным вопросам, весьма актуальной остается проблема вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана, где усиливаются позиции различных террористических группировок, а также сил, стоящих за незаконным производством и распространением наркотических средств.





Урегулирование перечисленных кризисных ситуаций осложнено фактическим сломом системы международных договоров в области безопасности, а также сильнейшим санкционным и пропагандистским давлением, оказываемым на государства - члены ОДКБ. Тем не менее характер вызовов требует от государств-членов скоординированных мер, направленных на укрепление мира и стабильности в зоне ответственности организации.





Имангали Тасмагамбетов проинформировал о том, что весь комплекс перечисленных вопросов находится в фокусе внимания политического руководства организации, что было подтверждено в ходе встреч генерального секретаря с главами государств-членов. При этом Имангали Тасмагамбетов отметил безусловную приверженность государств-членов интересам коллективной безопасности и общую решимость использовать наработанные совместные механизмы для решения перечисленных и иных задач. Наряду с этим генеральный секретарь обратил внимание на необходимость совершенствования деятельности ОДКБ с учетом меняющейся международной обстановки.





По результатам совещания был сделан акцент на задачах, касающихся подготовки к предстоящим межсессионным заседаниям уставных органов, а также совместным учениям и операциям ОДКБ.