31.03.2023, 10:33 12716
Главы государств и международные организации поздравляют Токаева с Наурызом
Свои поздравления президенту направили президент Турции, раис Республики Татарстан, секретарь ШОС и председатель управления мусульман Кавказа
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав зарубежных государств и руководителей международных организаций по случаю праздника Наурыз, сообщает Акорда.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем поздравлении отметил, что предвестник весны Наурыз является праздником общих традиций и изобилия, отмечаемым на огромном пространстве от Центральной Азии до Балкан.
Праздник Наурыз, ежегодно отмечаемый во всех уголках мира с целью сохранить эту общую традицию и передать ее следующим поколениям, служит ярким символом нашей дружбы и братства", - говорится в телеграмме президента Турции.
Добрые пожелания от имени братского татарского народа направил раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Пусть присущий этому древнему и всегда молодому празднику мощный дух возрождения принесет с собой много созидательной энергии и откроет нашим народам новые возможности для развития, а также широкие перспективы для взаимного сотрудничества", - сказано в поздравлении.
В своем письме генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин отметил, что стремление к миру, гармонии с природой и взаимопониманию между людьми, характерные для праздника Наурыз, служат общими ценностями всего человечества.
Наурыз играет важную роль в сохранении культурного разнообразия и укреплении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества между народами и странами ШОС. Отрадно отметить, что при активном участии государств - членов ШОС Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о Международном дне Наурыз, что свидетельствует о признании значимости этого праздника на глобальном уровне", - написал Чжан Мин.
Главу государства также поздравил председатель управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.
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31.03.2023, 19:22 8936
Тасмагамбетов дал детальную оценку геополитической ситуации в зоне ответственности ОДКБ
Состоялось расширенное совещание руководящего состава секретариата и объединенного штаба ОДКБ
Фото: ОДКБ
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 31 марта, состоялось расширенное совещание руководящего состава рабочих органов ОДКБ, на котором с установочным докладом выступил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, сообщает пресс-служба ОДКБ.
В ходе выступления была дана детальная оценка складывающейся геополитической ситуации в зоне ответственности ОДКБ и прилегающих к ней регионах, а также сформулированы подходы к вопросам обеспечения мира и стабильности в зоне ответственности организации.
Генеральный секретарь подчеркнул, что текущая международная обстановка характеризуется нарастанием глобальных и региональных противоречий, в которые вовлечены в том числе государства - члены ОДКБ.
В этом контексте Имангали Тасмагамбетов подробно остановился на обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ, подчеркнув наличие серьезных вызовов и угроз в каждом из них. Представляя ситуацию на восточно-европейском направлении, генеральный секретарь организации констатировал активное вовлечение внерегиональных сил в конфликт на Украине и вокруг нее. Осуществляются поставки все более совершенных и мощных систем вооружения. Происходит беспрецедентное наращивание военного потенциала НАТО в странах Балтии, Польше и в Черноморском регионе.
По оценке генерального секретаря ОДКБ, чреватой серьезной дестабилизацией остается ситуация на Южном Кавказе. Сохраняют актуальность риски, связанные с обстановкой в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе.
В Центральной Азии наряду с некоторыми положительными явлениями, связанными с достижением странами региона консенсуса по пограничным вопросам, весьма актуальной остается проблема вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана, где усиливаются позиции различных террористических группировок, а также сил, стоящих за незаконным производством и распространением наркотических средств.
Урегулирование перечисленных кризисных ситуаций осложнено фактическим сломом системы международных договоров в области безопасности, а также сильнейшим санкционным и пропагандистским давлением, оказываемым на государства - члены ОДКБ. Тем не менее характер вызовов требует от государств-членов скоординированных мер, направленных на укрепление мира и стабильности в зоне ответственности организации.
Имангали Тасмагамбетов проинформировал о том, что весь комплекс перечисленных вопросов находится в фокусе внимания политического руководства организации, что было подтверждено в ходе встреч генерального секретаря с главами государств-членов. При этом Имангали Тасмагамбетов отметил безусловную приверженность государств-членов интересам коллективной безопасности и общую решимость использовать наработанные совместные механизмы для решения перечисленных и иных задач. Наряду с этим генеральный секретарь обратил внимание на необходимость совершенствования деятельности ОДКБ с учетом меняющейся международной обстановки.
По результатам совещания был сделан акцент на задачах, касающихся подготовки к предстоящим межсессионным заседаниям уставных органов, а также совместным учениям и операциям ОДКБ.
30.03.2023, 18:47 19996
На имя Токаева поступило благодарственное письмо Эрдогана
Эрдоган от имени турецкого народа и от себя лично поблагодарил Токаева за соболезнования в связи с разрушительным землетрясением, а также выразил признательность за оказание экстренной помощи
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступило благодарственное письмо президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Акорды.
В своем письме Реджеп Тайип Эрдоган от имени турецкого народа и от себя лично поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за соболезнования в связи с разрушительным землетрясением, которое нанесло огромный ущерб провинции Кахраманмараш и другим населенным пунктам Турции, а также выразил признательность за оказание экстренной помощи братской стране.
Во время стихийного бедствия проявление солидарности со стороны дружественных стран придает нам силы справиться со всеми невзгодами. Помощь Казахстана стала большой поддержкой нашему народу в борьбе с тяжелыми последствиями землетрясения. Мы с благодарностью вспоминаем спасательно-поисковую группу, которая проявила самоотверженность и мужество при спасении людей, оказавшихся под завалами", - говорится в письме.
Реджеп Таийп Эрдоган пожелал Касым-Жомарту Токаеву и всему дружественному и братскому народу Казахстана благополучия и процветания.
Напомним, в Турции в результате произошедших 6 февраля двух землетрясений погибли более 49 тысяч человек. Ущерб от катастрофы составил около 105 млрд долларов. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Подземные толчки в Турции стали причиной сильного сдвига литосферных плит. Они вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
После разрушительного землетрясения в Турции 6 февраля сообщения о подземных толчках в разных частях света участились.
28.03.2023, 10:37 34686
Партии распределили депутатские мандаты в мажилис
Фото: parlam.kz
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Политические партии озвучили списки депутатов в мажилис, передает корреспондент агентства.
Решением бюро политического совета партии AMANAT утвержден список из 40 кандидатов и направлен в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов мажилиса парламента РК VIII созыва.
Партию "Ауыл" в мажилисе будут представлять:
- Жигули Дайрабаев;
- Серик Егизбаев;
- Каракат Абден;
- Анас Бакхожаев;
- Ерболат Саурыков;
- Николай Арсютин;
- Аян Зейнуллин;
- Тансауле Сериков.
В ОСДП (Общенациональная социал-демократическая партия) распределили четыре депутатских мандата в мажилис:
- Нурлан Ауесбаев;
- Асхат Рахимжанов;
- Ажар Сагандыкова;
- Наурыз Сайлаубай.
От партии Respublica в мажилис прошли:
- Айдарбек Ходжаназаров;
- Динара Шукижанова;
- Динара Наумова;
- Руслан Берденов;
- Нургул Тау;
- Олжас Куспеков.
От НПК (Народная партия Казахстана):
- Магеррам Магеррамов;
- Ирина Смирнова;
- Гаухар Танашева;
- Кенжегул Сейтжан;
- Ислам Сункар.
От партии "Ак Жол":
- Ерлан Барлыбаев;
- Ержан Бейсенбаев;
- Дания Еспаева;
- Казыбек Иса;
- Азат Перуашев;
- Аскар Садыков.
Напомним, по итогам парламентских выборов, состоявшихся в Казахстане 19 марта, в мажилис парламента прошли шесть политических партий, набравших более 5% голосов избирателей.
27.03.2023, 15:25 40361
Реализацию важных соглашений обсудил Токаев с главой Синьцзяна
Фото: Акорда
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял члена политбюро ЦК КПК, секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуя, сообщает Акорда.
Основное внимание в ходе беседы было уделено развитию межрегионального сотрудничества. Казахстан успешно взаимодействует с Синьцзяном по многим направлениям, включая промышленность, транспорт, логистику, сельское хозяйство и туризм.
По словам Токаева, Казахстан придает большое значение углублению всестороннего сотрудничества с Китаем в духе стратегического партнерства и вечной дружбы. Президент отметил, что между нашими странами поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях, и назвал КНР одним из ключевых торговых партнеров Казахстана.
Я хотел бы отметить, что визит председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина в октябре прошлого года был абсолютно успешным. Мы отметили, что этот визит состоялся первым после длительного перерыва, который был вызван пандемией COVID. Мы сумели достичь очень важных соглашений, и перед правительствами двух стран, перед руководителями соответствующих регионов стоит задача успешной реализации договоренностей, достигнутых на самом высоком уровне", - заявил президент.
В свою очередь Ма Синжуй поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное гостеприимство и передал ему слова приветствия от председателя КНР Си Цзиньпина.
Основная цель моего визита заключается именно в реализации важных стратегических соглашений, достигнутых между председателем КНР Си Цзиньпином и вами. Мы как регион Китая ответственны за связи страны на западном направлении. Казахстан для нас является самым приоритетным направлением взаимного сотрудничества. В целом сотрудничество Китая с Казахстаном осуществляется через Синьцзян", - заявил Ма Синжуй.
По итогам встречи глава государства подчеркнул, что визит руководителя Синьцзяна в Казахстан придаст значительный импульс дальнейшему углублению межрегиональной кооперации и наполнит ее конкретным содержанием.
Касым-Жомарт Токаев также передал теплые слова поздравления Си Цзиньпину в связи с переизбранием на пост председателя КНР и пожелал ему успехов.
Напомним, 14 марта Токаев принял посла Китая Чжан Сяо, с которым обсудил свой запланированный визит в Китай.
10 марта депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Китая с переизбранием.
23.03.2023, 16:22 63701
Токаев поздравил короля Иордании с началом Рамазана
Лидеры двух стран обсудили перспективы казахстанско-иорданских отношений
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Астана. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном, информирует Акорда.
Главы государств обменялись поздравлениями по случаю начала священного для всех мусульман месяца Рамазан.
Лидеры двух стран также обсудили перспективы казахстанско-иорданских отношений и договорились о продолжении регулярных контактов.
Напомним, священный месяц, в течение которого мусульмане соблюдают пост, продлится 29 дней - до 20 апреля. 21 апреля верующие отметят праздник Ораза айт.
22.03.2023, 11:38 76461
Зарубежные коллеги продолжают поздравлять Токаева и казахстанцев с Наурызом
Главу государства поздравили президенты Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю праздника Наурыз. сообщает Акорда.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиëев в своей поздравительной телеграмме отметил, что наряду со своей древней историей Наурыз в своем философском содержании отражает общие обычаи и ценности казахского и узбекского народов.
Глубоко убежден, что наше взаимное сотрудничество, основанное на добрососедских отношениях, будет расширяться в соответствии с общими интересами наших народов, а дальнейшая активизация взаимных связей на высоком уровне будет способствовать укреплению нашего стратегического партнерства и союзнических отношений", - говорится в телеграмме.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в праздник Наурыз, символизирующий начало нового года и призывающий к миру и единству, пожелал братскому казахскому народу добра и счастья.
Считаю, что этот год станет годом развития для наших стран. Пусть многогранные отношения между Кыргызстаном и Казахстаном, основанные на общих духовных ценностях и дружбе, а также стратегическом партнерстве, последовательно развиваются благодаря нашим общим усилиям", - написал в поздравительном послании Садыр Жапаров.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья и новых успехов, а братскому народу Казахстана - мира, благоденствия и процветания.
Уверен, что наши страны с новыми надеждами и чаяниями, следуя немеркнущим ценностям Навруза, и впредь будут расширять и развивать свои дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество в рамках стратегического партнерства", - отметил лидер Таджикистана.
В поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева подчеркивается, что Наурыз является ценным вкладом наших народов в мировую культуру.
Этот праздник символизирует взаимное понимание, дружбу и солидарность. Верю, что по воле наших народов мы и впредь продолжим совместные усилия на пути сохранения и укрепления азербайджано-казахских дружественных отношений и партнерства", - говорится в телеграмме.
Свои поздравления также направили глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Грузии Саломе Зурабишвили и генеральный секретарь ТюркСОЙ Султан Раев. Письма и телеграммы в адрес главы Казахстана продолжают поступать.
Сегодня Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.
22.03.2023, 11:13 77016
Военно-биологическая деятельность США вызывает озабоченность у России и КНР
Страны требуют от США дать по этому поводу разъяснения
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Москва. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Россия и Китай выразили серьезную озабоченность военно-биологической деятельностью США, в том числе за пределами страны, и требуют дать разъяснения.
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля, сообщает РИА Новости.
Стороны выражают серьезную озабоченность военно-биологической деятельностью Соединенных Штатов Америки, осуществляемой на их национальной территории и за ее пределами, представляющей серьезную угрозу безопасности других государств и целых регионов, требуют от США дать по этому поводу разъяснения и не осуществлять любую биологическую деятельность, противоречащую указанной Конвенции, а также не препятствовать созданию механизма проверки соблюдения обязательств в рамках этой Конвенции", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в настоящее время США создали по всему миру около 300 военных биолабораторий и Россия будет "алармировать" мировое сообщество по этому поводу.
Ранее Минобороны России назвало новых ключевых участников военно-биологических проектов Соединенных Штатов Америки. При этом в ведомстве подчеркнули, что некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и выступают ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы.
В сентябре на брифинге Минобороны были обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США. Там, в частности, говорилось, что в непосредственной близости от границ Российской Федерации находится более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий.
В ноябре военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью "Евразия.Эксперт" заявил, что биолаборатории США угрожают безопасности Казахстана.
20.03.2023, 12:09 132391
Международные миссии дали оценку прошедшим в Казахстане выборам в мажилис и маслихаты Дополнено
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств, Организации договора коллективной безопасности дали оценку прошедшим 19 марта парламентским выборам в Казахстане.
Заместитель генсека ШОС Григорий Литвинов заявил, что выборы признаны прозрачными, достоверными и демократичными.
Миссия констатирует, что внеочередные парламентские выборы депутатов мажилиса и маслихатов Республики Казахстан соответствовали требованиям избирательного законодательства Казахстана и принятым страной международным обязательствам. Нарушения норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено. Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными", - цитирует Литвинова РИА Новости.
Наблюдатели ПА ОДКБ заявили о соответствии выборов законодательству РК и международным нормам.
Нарушений по порядку выдачи бюллетеней, размещения наглядной агитации, организации самого процесса голосования в ходе подсчета голосов мы не выявили, что и отметили в своем заключении международной группы наблюдателей", - прокомментировал председатель постоянной комиссии ПА ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам Александр Маркевич.
Миссия отмечает высокий уровень обеспечения безопасности и правопорядка на избирательных участках.
Поскольку мы представляем Организацию Договора о коллективной безопасности, нами особо было отмечено то, что на избирательных участках обеспечивался общественный порядок. И в ходе консультаций со своими коллегами перед тем, как отразить это в заключении, было отмечено, что мы не заметили присутствия людей в погонах. Мы увидели, что, естественно, меры безопасности были приняты, но тем не менее мы увидели довольно высокое правосознание избирателей, людей, которые организовали избирательный процесс, и общественный порядок был на высоком уровне", - цитирует Маркевича ТАСС.
Глава миссии от ОТГ Сади Джафаров заявил, что нарушения на прошедших в Казахстане парламентских выборах не выявлены.
Миссия констатирует, что не выявила признаков нарушений закона или административных злоупотреблений... Миссия установила, что не было серьезных проблем, которые могли повлиять на результаты выборов", - сказал Джафаров.
По его словам, наблюдателям был предоставлен открытый доступ на избирательные участки и ко всей необходимой информации. Все условия для наблюдателей были обеспечены.
Джафаров подчеркнул, что проведение и освещение выборов соответствовало принципам открытости и транспарентности.
Дополнено 20.03.2023, 14.36
Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА) высоко оценила выборы в Казахстане. Миссия наблюдателей отметила их соответствие принципам открытости и транспарентности, сообщает ТАСС.
Об этом в понедельник сообщил глава миссии - депутат парламента Турции Реджеп Шекер.
Миссия удовлетворена уровнем подготовки к избирательному процессу и высоко оценивает эти выборы. Также миссия дает позитивную оценку всем мерам, которые были приняты для организации этих выборов", - сказал он в пресс-центре для иностранных наблюдателей.
По его словам, избирательный процесс прошел в соответствии с правилами.
Миссия наблюдателей ТюркПА считает, что эти выборы проведены согласно принципам транспарентности и справедливости", - заключил Шекер.
Вместе с тем он отметил, что явка избирателей на участки для голосования могла быть более значительной.
Дополнено 20.03.2023, 15.12
Казахстан начал закладывать фундамент политического плюрализма, заявили международные наблюдатели из США.
Они поделились своими впечатлениями от наблюдения за выборами, сообщает ortcom.kz.
По словам старшего научного сотрудника фонда Джэймстауна Маргариты Ассеновой, прошедшие выборы были более разнообразными и конкурентными.
Среди новшеств Маргарита Ассенова отметила восстановление механизма избрания по одномандатным округам, обязательные квоты для молодежи, женщин и лиц с ограниченными возможностями.
Эти выборы демонстрируют еще один шаг Казахстана в политических реформах. Это выстроит очень хорошую основу для плюралистичного общества", - сказала спикер на брифинге в центре содействия международным наблюдателям.
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