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10.04.2023, 15:41 12021
Президент Азербайджана прибыл в Акорду
Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев проведут переговоры в узком и расширенном составах
Фото: Акорда
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сообщает Акорда.
Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Азербайджана.
В Астане запланированы встречи глав Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева в узком и расширенном составах. Кроме того, в повестку дня переговоров включены основные вопросы развития казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства.
Дополнено 10.04.2023, 16.00
Президенты Казахстана и Азербайджана провели переговоры в узком составе, информирует пресс-служба главы государства.
Хотел бы отметить, что Азербайджан для Казахстана является братским, очень близким государством. С нашей стороны делается все возможное, чтобы развивать всестороннее сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах и, конечно, для взаимодействия на политической арене, будь то двусторонний формат или международные организации. Мы готовились к Вашему визиту. Мы нацелены на очень серьезную работу по развитию экономического взаимодействия и сотрудничества с Азербайджаном, который играет лидирующую роль в Закавказском регионе. Между нами каких-либо проблем нет. Есть только желание идти вперед именно в этом направлении", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Также президент Казахстана поблагодарил Ильхама Алиева за то, что он принял приглашение и посетил Астану.
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10.04.2023, 21:04 9531
Президенты Казахстана и Азербайджана сделали совместное заявление
Фото: Акорда
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева совершил официальный визит в РК, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе переговоров, прошедших в дружеской и доверительной атмосфере, главы государств обсудили состояние и перспективы укрепления стратегического партнерства и союзничества, расширения двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
Главы государств, с удовлетворением подчеркивая позитивную динамику казахстанско-азербайджанских отношений, подтверждая свою приверженность договору о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Казахстаном и Азербайджаном от 24 мая 2005 года, а также декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между двумя странами от 24 августа 2022 года, заявляют о нижеследующем:
1. Отношения между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой, основанные на общей истории, языке, культуре и традициях, тесных политических, экономических и культурно-гуманитарных связях, отвечают коренным интересам братских народов обоих государств.
В этой связи стороны продолжат развивать и укреплять стратегическое партнерство и союзнические отношения на основе твердой поддержки суверенитета, независимости и территориальной целостности друг друга.
2. Стороны будут тесно взаимодействовать в вопросах укрепления мира, стабильности и безопасности и с этой целью всемерно содействовать продвижению мирных инициатив друг друга. Стороны будут и далее координировать действия в рамках Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, Организации Исламского Сотрудничества, Организации тюркских государств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружества Независимых Государств и других международных и региональных организаций, членами которых они являются, и оказывать поддержку друг другу.
3. Стороны будут способствовать повышению потенциала Организации тюркских государств, ее роли и авторитета на международной арене, а также продвижению инициативы по трансформации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную международную организацию и реализации инициатив Республики Казахстан, озвученных в рамках председательства в данной Организации.
4. Стороны будут обмениваться информацией и опытом по проблематике, связанной с биологической безопасностью.
5. В целях реализации пункта 7 Декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой от 24 августа 2022 года главы двух государств утверждают Положение о Высшем межгосударственном совете Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.
6. Стороны, подчеркивая важность углубления взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами, с удовлетворением отмечают поступательный рост взаимной торговли.
Соглашаясь с эффективностью практики проведения заседаний Совместной казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, Делового совета, обмена торговыми миссиями, поручают правительствам сторон исследовать новые возможности для укрепления торгово-экономических связей и создания благоприятных условий для реализации совместных инвестиционных проектов в различных секторах экономики.
Стороны в целях раскрытия экономического потенциала обоих государств будут и далее содействовать реализации Комплексной программы развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой на 2022-2026 годы.
7. Азербайджанская сторона в рамках целенаправленной работы по реконструкции и восстановлению освобожденных территорий Азербайджанской Республики приветствует проявленную казахстанской стороной заинтересованность и выражает готовность оказать содействие казахстанским партнерам и инвесторам принять участие в реализации инфраструктурных проектов.
8. Стороны подтверждают необходимость реализации совместных усилий, направленных на защиту Каспийского моря, в части смягчения динамики последствий его обмеления, а также охрану биоразнообразия.
9. Стороны также подтверждают, что дальнейшее взаимодействие стран региона в эффективном решении вопросов в транспортно-транзитной сфере отвечает общим интересам и находится в числе приоритетов национальных транспортных стратегий. Важнейшим направлением этого является Транскаспийский Средний коридор "Восток - Запад".
В этой связи, стороны высоко оценивают принятие на Министерской встрече по Транскаспийской взаимосвязанности 25 ноября 2022 года в Актау Дорожной карты по синхронному устранению "узких мест" и развитию "Среднего коридора" на 2022-2027 годы. Считают необходимым обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий согласно данному документу.
10. Стороны поддерживают реализацию проекта "Цифровой Шелковый путь" (Digital Silk Way) и будут оказывать содействие скорейшему завершению работ по совместному строительству по дну Каспийского моря волоконно-оптических линий связи, соединяющих Республику Казахстан и Азербайджанскую Республику.
11. Стороны отмечают важность расширения сотрудничества в сфере цифрового развития, в том числе использования систем электронного документооборота и электронных подписей.
12. Стороны отмечают важность укрепления сотрудничества в топливно-энергетической сфере, в том числе в сфере транспортировки энергоресурсов. Выражают удовлетворение началом поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан и соглашаются с необходимостью дальнейшей работы по согласованию условий по увеличению объемов поставок казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики.
13. Стороны договорились последовательно углублять связи в сферах культуры и искусства, образования, науки, туризма и спорта, содействовать контактам между общественными, молодежными и образовательными организациями, инновационными центрами, средствами массовой информации.
Стороны, позитивно оценивая практику обмена творческими коллективами в целях популяризации самобытных культур двух народов, выражают готовность проведения дней культуры Казахстана в Азербайджане в 2023 году, а также декады культуры Азербайджана в Казахстане.
Стороны отметили, что состоявшиеся переговоры и подписанные в ходе визита двусторонние документы будут способствовать дальнейшему укреплению дружественных и союзнических отношений между странами.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил признательность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за оказанное гостеприимство и в целях дальнейшего развития всестороннего сотрудничества пригласил главу Казахстана посетить Азербайджанскую Республику с визитом в удобное для него время.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.
Настоящее совместное заявление подписано в Астане 10 апреля 2023 года на казахском и азербайджанском языках.
07.04.2023, 09:18 31241
Президенты Казахстана и Азербайджана проведут переговоры в Астане
Фото: Акорда
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 10 апреля 2023 года по приглашению Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан, передает корреспондент агентства.
В Астане запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены основные вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства", - сообщает пресс-служба Акорды.
31.03.2023, 19:22 77881
Тасмагамбетов дал детальную оценку геополитической ситуации в зоне ответственности ОДКБ
Состоялось расширенное совещание руководящего состава секретариата и объединенного штаба ОДКБ
Фото: ОДКБ
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 31 марта, состоялось расширенное совещание руководящего состава рабочих органов ОДКБ, на котором с установочным докладом выступил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, сообщает пресс-служба ОДКБ.
В ходе выступления была дана детальная оценка складывающейся геополитической ситуации в зоне ответственности ОДКБ и прилегающих к ней регионах, а также сформулированы подходы к вопросам обеспечения мира и стабильности в зоне ответственности организации.
Генеральный секретарь подчеркнул, что текущая международная обстановка характеризуется нарастанием глобальных и региональных противоречий, в которые вовлечены в том числе государства - члены ОДКБ.
В этом контексте Имангали Тасмагамбетов подробно остановился на обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ, подчеркнув наличие серьезных вызовов и угроз в каждом из них. Представляя ситуацию на восточно-европейском направлении, генеральный секретарь организации констатировал активное вовлечение внерегиональных сил в конфликт на Украине и вокруг нее. Осуществляются поставки все более совершенных и мощных систем вооружения. Происходит беспрецедентное наращивание военного потенциала НАТО в странах Балтии, Польше и в Черноморском регионе.
По оценке генерального секретаря ОДКБ, чреватой серьезной дестабилизацией остается ситуация на Южном Кавказе. Сохраняют актуальность риски, связанные с обстановкой в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе.
В Центральной Азии наряду с некоторыми положительными явлениями, связанными с достижением странами региона консенсуса по пограничным вопросам, весьма актуальной остается проблема вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана, где усиливаются позиции различных террористических группировок, а также сил, стоящих за незаконным производством и распространением наркотических средств.
Урегулирование перечисленных кризисных ситуаций осложнено фактическим сломом системы международных договоров в области безопасности, а также сильнейшим санкционным и пропагандистским давлением, оказываемым на государства - члены ОДКБ. Тем не менее характер вызовов требует от государств-членов скоординированных мер, направленных на укрепление мира и стабильности в зоне ответственности организации.
Имангали Тасмагамбетов проинформировал о том, что весь комплекс перечисленных вопросов находится в фокусе внимания политического руководства организации, что было подтверждено в ходе встреч генерального секретаря с главами государств-членов. При этом Имангали Тасмагамбетов отметил безусловную приверженность государств-членов интересам коллективной безопасности и общую решимость использовать наработанные совместные механизмы для решения перечисленных и иных задач. Наряду с этим генеральный секретарь обратил внимание на необходимость совершенствования деятельности ОДКБ с учетом меняющейся международной обстановки.
По результатам совещания был сделан акцент на задачах, касающихся подготовки к предстоящим межсессионным заседаниям уставных органов, а также совместным учениям и операциям ОДКБ.
31.03.2023, 10:33 82051
Главы государств и международные организации поздравляют Токаева с Наурызом
Свои поздравления президенту направили президент Турции, раис Республики Татарстан, секретарь ШОС и председатель управления мусульман Кавказа
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав зарубежных государств и руководителей международных организаций по случаю праздника Наурыз, сообщает Акорда.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем поздравлении отметил, что предвестник весны Наурыз является праздником общих традиций и изобилия, отмечаемым на огромном пространстве от Центральной Азии до Балкан.
Праздник Наурыз, ежегодно отмечаемый во всех уголках мира с целью сохранить эту общую традицию и передать ее следующим поколениям, служит ярким символом нашей дружбы и братства", - говорится в телеграмме президента Турции.
Добрые пожелания от имени братского татарского народа направил раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Пусть присущий этому древнему и всегда молодому празднику мощный дух возрождения принесет с собой много созидательной энергии и откроет нашим народам новые возможности для развития, а также широкие перспективы для взаимного сотрудничества", - сказано в поздравлении.
В своем письме генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин отметил, что стремление к миру, гармонии с природой и взаимопониманию между людьми, характерные для праздника Наурыз, служат общими ценностями всего человечества.
Наурыз играет важную роль в сохранении культурного разнообразия и укреплении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества между народами и странами ШОС. Отрадно отметить, что при активном участии государств - членов ШОС Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о Международном дне Наурыз, что свидетельствует о признании значимости этого праздника на глобальном уровне", - написал Чжан Мин.
Главу государства также поздравил председатель управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.
30.03.2023, 18:47 89331
На имя Токаева поступило благодарственное письмо Эрдогана
Эрдоган от имени турецкого народа и от себя лично поблагодарил Токаева за соболезнования в связи с разрушительным землетрясением, а также выразил признательность за оказание экстренной помощи
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступило благодарственное письмо президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Акорды.
В своем письме Реджеп Тайип Эрдоган от имени турецкого народа и от себя лично поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за соболезнования в связи с разрушительным землетрясением, которое нанесло огромный ущерб провинции Кахраманмараш и другим населенным пунктам Турции, а также выразил признательность за оказание экстренной помощи братской стране.
Во время стихийного бедствия проявление солидарности со стороны дружественных стран придает нам силы справиться со всеми невзгодами. Помощь Казахстана стала большой поддержкой нашему народу в борьбе с тяжелыми последствиями землетрясения. Мы с благодарностью вспоминаем спасательно-поисковую группу, которая проявила самоотверженность и мужество при спасении людей, оказавшихся под завалами", - говорится в письме.
Реджеп Таийп Эрдоган пожелал Касым-Жомарту Токаеву и всему дружественному и братскому народу Казахстана благополучия и процветания.
Напомним, в Турции в результате произошедших 6 февраля двух землетрясений погибли более 49 тысяч человек. Ущерб от катастрофы составил около 105 млрд долларов. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Подземные толчки в Турции стали причиной сильного сдвига литосферных плит. Они вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
После разрушительного землетрясения в Турции 6 февраля сообщения о подземных толчках в разных частях света участились.
28.03.2023, 10:37 104021
Партии распределили депутатские мандаты в мажилис
Фото: parlam.kz
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Политические партии озвучили списки депутатов в мажилис, передает корреспондент агентства.
Решением бюро политического совета партии AMANAT утвержден список из 40 кандидатов и направлен в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов мажилиса парламента РК VIII созыва.
Партию "Ауыл" в мажилисе будут представлять:
- Жигули Дайрабаев;
- Серик Егизбаев;
- Каракат Абден;
- Анас Бакхожаев;
- Ерболат Саурыков;
- Николай Арсютин;
- Аян Зейнуллин;
- Тансауле Сериков.
В ОСДП (Общенациональная социал-демократическая партия) распределили четыре депутатских мандата в мажилис:
- Нурлан Ауесбаев;
- Асхат Рахимжанов;
- Ажар Сагандыкова;
- Наурыз Сайлаубай.
От партии Respublica в мажилис прошли:
- Айдарбек Ходжаназаров;
- Динара Шукижанова;
- Динара Наумова;
- Руслан Берденов;
- Нургул Тау;
- Олжас Куспеков.
От НПК (Народная партия Казахстана):
- Магеррам Магеррамов;
- Ирина Смирнова;
- Гаухар Танашева;
- Кенжегул Сейтжан;
- Ислам Сункар.
От партии "Ак Жол":
- Ерлан Барлыбаев;
- Ержан Бейсенбаев;
- Дания Еспаева;
- Казыбек Иса;
- Азат Перуашев;
- Аскар Садыков.
Напомним, по итогам парламентских выборов, состоявшихся в Казахстане 19 марта, в мажилис парламента прошли шесть политических партий, набравших более 5% голосов избирателей.
27.03.2023, 15:25 109696
Реализацию важных соглашений обсудил Токаев с главой Синьцзяна
Фото: Акорда
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял члена политбюро ЦК КПК, секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуя, сообщает Акорда.
Основное внимание в ходе беседы было уделено развитию межрегионального сотрудничества. Казахстан успешно взаимодействует с Синьцзяном по многим направлениям, включая промышленность, транспорт, логистику, сельское хозяйство и туризм.
По словам Токаева, Казахстан придает большое значение углублению всестороннего сотрудничества с Китаем в духе стратегического партнерства и вечной дружбы. Президент отметил, что между нашими странами поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях, и назвал КНР одним из ключевых торговых партнеров Казахстана.
Я хотел бы отметить, что визит председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина в октябре прошлого года был абсолютно успешным. Мы отметили, что этот визит состоялся первым после длительного перерыва, который был вызван пандемией COVID. Мы сумели достичь очень важных соглашений, и перед правительствами двух стран, перед руководителями соответствующих регионов стоит задача успешной реализации договоренностей, достигнутых на самом высоком уровне", - заявил президент.
В свою очередь Ма Синжуй поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное гостеприимство и передал ему слова приветствия от председателя КНР Си Цзиньпина.
Основная цель моего визита заключается именно в реализации важных стратегических соглашений, достигнутых между председателем КНР Си Цзиньпином и вами. Мы как регион Китая ответственны за связи страны на западном направлении. Казахстан для нас является самым приоритетным направлением взаимного сотрудничества. В целом сотрудничество Китая с Казахстаном осуществляется через Синьцзян", - заявил Ма Синжуй.
По итогам встречи глава государства подчеркнул, что визит руководителя Синьцзяна в Казахстан придаст значительный импульс дальнейшему углублению межрегиональной кооперации и наполнит ее конкретным содержанием.
Касым-Жомарт Токаев также передал теплые слова поздравления Си Цзиньпину в связи с переизбранием на пост председателя КНР и пожелал ему успехов.
Напомним, 14 марта Токаев принял посла Китая Чжан Сяо, с которым обсудил свой запланированный визит в Китай.
10 марта депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Китая с переизбранием.
23.03.2023, 16:22 128841
Токаев поздравил короля Иордании с началом Рамазана
Лидеры двух стран обсудили перспективы казахстанско-иорданских отношений
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Астана. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном, информирует Акорда.
Главы государств обменялись поздравлениями по случаю начала священного для всех мусульман месяца Рамазан.
Лидеры двух стран также обсудили перспективы казахстанско-иорданских отношений и договорились о продолжении регулярных контактов.
Напомним, священный месяц, в течение которого мусульмане соблюдают пост, продлится 29 дней - до 20 апреля. 21 апреля верующие отметят праздник Ораза айт.
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