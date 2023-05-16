15.05.2023, 20:21 5091
Состоялся телефонный разговор Токаева с Эрдоганом
Президент Казахстана поздравил коллегу с победой в первом туре президентских выборов в Турции
Фото: Акорда
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе телефонного разговора президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов в Турции, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана также отметил успех республиканского альянса во главе с Партией справедливости и развития на парламентских выборах.
Кроме того, лидеры Казахстана и Турции обсудили вопросы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества между двумя братскими странами.
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14.05.2023, 11:59 24321
Саммит "Китай - Центральная Азия" придаст новый импульс взаимодействию между Китаем и центральноазиатскими странами - генсек СВМДА
Кайрат Сарыбай пожелал успехов большому мероприятию
Фото: Кадр из видео
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Пекин. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай выразил надежду на то, что проведение на следующей неделе саммита "Китай - Центральная Азия" придаст новый импульс взаимодействию между Китаем и центральноазиатскими странами.
Полагаю, что от того, как будут развиваться события в Центральной Азии, настолько будет развиваться ситуация во всей Азии, во-первых, это и пути инфраструктурные, во-вторых, это серьезный географический регион, который обеспечит взаимосвязанность в широком контексте и в культурном, гуманитарном, экономическом, и в политическом тоже. Поэтому в Сиане ожидаю, что будет придан дальнейший импульс развитию отношений между Китаем и государствами Центральной Азии, эти связи имеют очень традиционный характер", - цитирует russian.cgtn.com Кайрата Сарыбая.
Он отметил, что "Шелковый путь, он оттого и назывался Шелковым путем, что Центральная Азия была важным звеном доставки товаров из Европы в Азию и наоборот".
Полагаю, чем больше будет развиваться контакт Центральной Азии с другими азиатскими государствами, тем больше мы будем иметь перспективы экономического и политического развития на всем континенте. Поэтому я желаю успехов этому большому мероприятию", - добавил генсек СВМДА.
Ранее в Сиане состоялась четвертая встреча министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Китай". Высокопоставленные дипломаты обсудили множество вопросов - от сотрудничества в области сельского хозяйства до борьбы с терроризмом.
Напомним, саммит "Китай - Центральная Азия" пройдет 18-19 мая в городе Сиане провинции Шэньси. Форум проведет председатель КНР Си Цзиньпин, уточняет ТАСС.
12.05.2023, 14:32 37361
Токаев сегодня выступит в эфире китайского телеканала
Фото: Акорда
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Пекин. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в эфире китайского телеканала CCTV будет показано интервью главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
В преддверии государственного визита в КНР президент ответит на вопросы программы Leaders Talk, касающиеся перспектив развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем, истории и сегодняшнего дня казахско-китайских отношений, глобальной и региональной политики", - сообщает Акорда.
Программа Leaders Talk специализируется на освещении международной проблематики. Ранее эксклюзивные интервью программе давали более 20 глав государств и руководителей мировых организаций.
Ранее сообщалось, что президент 17-19 мая 2023 года посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику.
В Сиане состоятся переговоры главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином. Также Токаев встретится с руководителями крупных китайских компаний и примет участие в саммите "Центральная Азия + Китай".
08.05.2023, 11:39 58351
Токаев в середине мая посетит Китай с госвизитом
Также в КНР приедут с госвизитами главы Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев 17-19 мая 2023 года посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику, сообщает Акорда.
В Сиане состоятся переговоры главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей", - говорится в информации.
Президент также планирует встретиться с руководителями крупных китайских компаний.
Важным пунктом программы визита станет участие Касым-Жомарта Токаева в работе саммита "Центральная Азия + Китай".
Вместе с Токаевым в Китай прибудут с визитом президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает агентство Синьхуа.
В конце марта Касым-Жомарт Токаев обсудил реализацию важных соглашений с главой Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуем и передал теплые слова поздравления Си Цзиньпину в связи с переизбранием на должность председателя КНР на третий пятилетний срок.
В апреле председатель Си Цзиньпин дал указание руководству страны усилить подготовку к реальным боевым действиям.
06.05.2023, 09:00 68711
Нуртлеу обсудил предстоящее председательство Казахстана в ШОС с генсеком организации
Достигнута договоренность совместно продвигать основные приоритеты предстоящего председательства Казахстана в ШОС, в том числе в сферах расширения международных контактов организации и дальнейшего совершенствования ее деятельности
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу "на полях" заседания совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества провел переговоры с генеральным секретарем организации Чжан Мином, сообщает пресс-служба МИД РК.
Стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках деятельности ШОС. Нуртлеу отметил важную роль секретариата в продвижении многопланового сотрудничества в ШОС и выступил за повышение ее международного авторитета.
Достигнута договоренность совместно продвигать основные приоритеты предстоящего председательства Казахстана в ШОС, в том числе в сферах расширения международных контактов организации и дальнейшего совершенствования ее деятельности.
Также глава МИД РК провел переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-индийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. С удовлетворением была отмечена положительная динамика двустороннего товарооборота, достигшая 2,5 млрд долларов США по итогам 2022 года.
Дипломаты также обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, подчеркнув позитивное взаимодействие двух стран в рамках многосторонних структур, в том числе ООН, ШОС, СВМДА, диалога "Центральная Азия - Индия" и др. Отдельное внимание было уделено обсуждению графика предстоящих мероприятий на высшем уровне.
По итогам встречи стороны договорились поддерживать тесные контакты для расширения практического сотрудничества между Казахстаном и Индией.
04.05.2023, 19:03 79891
Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с Рахмоном
Фото: Акорда
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, завершившим государственный визит в Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Казахстан с государственным визитом 3 мая.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал визит Эмомали Рахмона историческим.
В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили перспективы дальнейшего развития казахско-таджикского сотрудничества. Особое внимание главы государств уделили расширению торгово-экономического взаимодействия, в том числе в сферах промышленности, сельского хозяйства и транспорта.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "Алтын Қыран".
Президент также подчеркнул огромный вклад Эмомали Рахмона в укрепление дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между братскими народами Казахстана и Таджикистана.
04.05.2023, 18:21 80371
Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима.
В их числе такие государства, как Австрия, Саудовская Аравия, Сан-Марино, Бахрейн и другие, сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта РК.
Также рассматриваются вопросы расширения перечня стран, граждане которых могут оформить электронную визу в Казахстан и отмена требования о приглашении.
Кроме этого, обсуждается вопрос упрощенной выдачи виз для резидентов ОАЭ.
Казахстан интересен иностранным путешественникам и министерство работает над тем, чтобы полностью раскрыть туристический потенциал нашей страны. В том числе за счет увеличения потока въездных туристов. Причем, министерством уже реализуются механизмы, позволяющие улучшить миграционный контроль. Например, информационная система eQonaq", - сообщила официальный представитель министерства культуры и спорта Молдир Абдуалиева.
Ранее в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан разработали проект постановления "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований".
04.05.2023, 12:18 83641
Токаев и Рахмон подписали декларацию о союзническом взаимодействии
Фото: Акорда
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона историческим, сообщает Акорда.
Приветствуя Эмомали Рахмона, Касым-Жомарт Токаев назвал Таджикистан надежным стратегическим партнером Казахстана, а также братским и близким государством.
Испокон веков мы крепко связаны общим историческим прошлым, культурными и духовными ценностями. Символично, что в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами мы подписываем Декларацию о союзническом взаимодействии. Этот документ очень важный, он устремлен в будущее и в полной мере отвечает национальным интересам наших государств. У нас в этом отношении каких-либо сомнений не имеется. Казахстан и Таджикистан активно развивают торгово-экономическое сотрудничество. На протяжении многих лет Казахстан является вторым крупнейшим торговым партнером Таджикистана. Только за прошлый год двусторонний товарооборот вырос на 18,5 %, составив 1,4 млрд долларов. В текущих условиях это хороший результат. В рамках вашего визита будет подписан солидный пакет новых соглашений, нацеленных на дальнейшее расширение взаимодействия в различных секторах экономики", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Мы вчера обменялись мнениями в неофициальной, очень доверительной обстановке в отношении перспектив сотрудничества между нашими странами. Самое главное - есть возможности увеличить объем торговли до двух миллиардов долларов. Мы с удовлетворением отмечаем, что бизнесменами были подписаны контракты на сумму 1,8 млрд долларов. Это очень хороший результат. Правительства наших стран должны внимательно проследить за реализацией этих контрактов. Незыблемым фундаментом наших крепких и долгосрочных отношений служат тесные культурно-гуманитарные связи. В прошлом году в Душанбе с большим успехом проведены Дни казахстанского кино. В этом году запланировано проведение Дней культуры Таджикистана в нашей стране. Нам надо тщательно подготовиться к этому событию", - подчеркнул глава государства.
В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили перспективы дальнейшего развития казахско-таджикского сотрудничества. Особое внимание главы государств уделили расширению торгово-экономического взаимодействия, в том числе в сферах промышленности, сельского хозяйства и транспорта.
Эмомали Рахмон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Казахстан и оказанное гостеприимство
Таджикистан и Казахстан - стратегические партнеры. Наши отношения имеют устойчивую динамику развития. Мы придаем важное значение их дальнейшему укреплению. Казахстан сегодня занимает второе место среди ведущих торговых партнеров Таджикистана. Мы поддерживаем активный диалог и по другим направлениям. Готовы обсудить с вами и социально-экономические перспективы развития наших стран, а также международные и региональные вопросы. Хотел бы поздравить Вас и весь народ Казахстана с успешно проведенными парламентскими выборами. Желаю вам дальнейших успехов в деле проведения реформ, направленных на развитие братского Казахстана. Мы сохраняем и приумножаем добрую традицию регулярных контактов и доверительного политического диалога на высшем уровне. Дорожу нашими дружескими отношениями", - отметил президент Таджикистана.
Дополнено 04.05.2023, 13.47
Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "Алтын Қыран", информирует пресс-служба президента РК.
Президент также подчеркнул огромный вклад Эмомали Рахмона в укрепление дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между братскими народами Казахстана и Таджикистана.
Мы неизменно поддерживаем тесный и доверительный политический диалог на всех уровнях. Между нашими странами сформирована солидная договорно-правовая база, динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество, непрерывно расширяются культурно-гуманитарные связи. Мы плодотворно взаимодействуем в рамках важнейших международных структур, способствуя усилению всестороннего сотрудничества в Центральной Азии. Отрадно, что сегодня наши межгосударственные связи выходят на уровень союзнического взаимодействия. Это стало возможным благодаря Вашему деятельному участию в строительстве образцовых отношений двух стран", - сообщил глава государства.
Дополнено 04.05.2023, 14.05
Также, по данным Акорды, в рамках государственного визита президента Таджикистана в Казахстан были подписаны следующие документы:
- Декларация о союзническом взаимодействии между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан;
- Меморандум о сотрудничестве между Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте Республики Казахстан и Центром стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан;
- Протокол между Министерством финансов Республики Казахстан и Таможенной службой при правительстве Республики Таджикистан об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Республики Казахстан и Республики Таджикистан;
- Меморандум об установлении побратимских связей между городом Туркестан (Республики Казахстан) и городом Худжанд (Республики Таджикистан);
- Дорожная карта между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Комитетом по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере туризма;
- Дорожная карта по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2023-2025 годы;
- Совместный план взаимодействия между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан в сфере промышленности и инноваций на период 2023-2024 годы;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Агентством по экспорту при правительстве Республики Таджикистан;
- Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2023-2025 годы.
03.05.2023, 14:54 87056
Страны СНГ будут совместно противостоять коррупции
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Страны СНГ намерены ратифицировать соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции.
Соответствующий проект соглашения размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 мая 2023 года.
В пояснительной записке к документу указывается, что вступление в силу соглашения обеспечит функционирование дополнительного международного правового инструмента по возврату в Казахстан незаконно приобретенных и выведенных активов.
Основными задачами сотрудничества являются:
- выработка и реализация согласованной политики, совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, осуществлению антикоррупционного мониторинга;
- совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и гармонизация законодательства Сторон;
- объединение усилий для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений;
- обеспечение информационного обмена в сфере противодействия коррупции;
- укрепление международного авторитета Сторон в сфере противодействия коррупции;
- взаимодействие в области антикоррупционного просвещения.
Сотрудничество включает следующие основные направления и формы:
- оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях;
- проведение скоординированных и/или согласованных оперативно-розыскных, оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций в сфере противодействия коррупционным преступлениям;
- осуществление сотрудничества в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления;
- осуществление сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции;
- обеспечение правовой защиты и поддержки физических лиц и организаций, участвующих в противодействии коррупции;
- оперативно-информационный и информационно-аналитический обмен в сфере противодействия коррупции;
- создание и использование информационных систем в сфере противодействия коррупции;
- разработка и реализация стратегий, программ и планов сотрудничества в сфере противодействия коррупции;
- обмен опытом правового регулирования в сфере противодействия коррупции;
- обмен результатами антикоррупционного мониторинга;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере противодействия коррупции;
- научно-методическое и материально-техническое обеспечение противодействия коррупции;
- проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам противодействия коррупции;
- проведение совместных антикоррупционных мероприятий и исследований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов от коррупции.
Напомним, в прошлом году в связи с введением чрезвычайного положения в январе президент Токаев отметил высокий риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. В стране усилили контроль транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны.
Правительству был дан двухмесячный срок для предоставления предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. В апреле 2022 года была создана комиссия по возврату выведенного капитала из-за рубежа. За время ее работы удалось вернуть государству 631 млрд тенге, в том числе 400 млн долларов из-за рубежа в рамках уголовного преследования.
В апреле Генеральная прокуратура РК и Базельский институт управления подписали соглашение о сотрудничестве в сфере возврата незаконно вывезенных активов.
На днях вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова рассказала, почему затягивается разработка законопроекта по возврату незаконно выведенных за рубеж активов.
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