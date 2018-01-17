Акатаев назначен консулом Казахстана в Москве

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Акатаев назначен консулом Казахстана в Москве17.01.2018
Политика  14:49

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Приказом министра иностранных дел РК, консулом Казахстана в Москве назначен Бауыржан Акатаев, передает Kazakhstan Today.


До назначения Акатаев занимал должность заместителя директора департамента консульской службы МИД РК, сообщили в пресс-службе посольства РК в РФ.

Бауыржан Акатаев окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова. В системе МИД РК работает с 2002 года. Работал в службе государственного протокола, департаменте консульской службы МИД РК, посольстве РК в Таджикистане.
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