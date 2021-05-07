Аким Алматы подписал меморандум о сотрудничестве с представителем КНР

Фото: Twitter Бакытжана Сагинтаева
АЛМАТЫ. 6 МАЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев подписал меморандум о сотрудничестве с губернатором народного правительства провинции Сычуань КНР Хуан Цяном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С губернатором народного правительства провинции Сычуань КНР Хуан Цяном подписали меморандум о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве. Будем развивать двусторонние отношения в сферах образования, промышленности, здравоохранения, логистики и туризма", - написал аким Алматы в Twitter.
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