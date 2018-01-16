Актив Акмолинской области обсудил послание президента

Кокшетау. 16 января. Kazakhstan Today - Сегодня в Кокшетау состоялся обсуждением активом региона Послания президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", передает Kazakhstan Today.

В мероприятии участвовал депутатский корпус области, руководители государственных органов и предприятий, представители общественности и СМИ, сообщает Управление внутренней политики.

Аким области Малик Мурзалин отметил, что центральной идеей Послания определено стремление к мировым стандартам качества развития, и обозначил задачи, вытекающие из его ключевых направлений.

"В нашей области успешно реализуется Программа индустриализации, в рамках которой внедрено 79 проектов на сумму более 250 млрд тенге, использующие все преимущества нового технологического уклада Индустрия 4.0. На сегодня более 20 промышленных локомотивов успешно применяют самые передовые инновации и используют современное цифровое оборудование. Деятельность таких компаний, как "Казахалтын", "Altyntau Kokshetau", "Тыныс", "Семизбай-U" является подтверждением актуальности и выверенности курса Послания главы государства", - сказал он.

Малик Мурзалин подчеркнул, что в регионе рассматривается применение практики высокотехнологичных проектов в сфере альтернативной энергетики, представленных на выставке "ЭКСПО 2017 - Энергия будущего". Перспективными проектами в данном направлении аким области назвал строительство солнечной электростанции ТОО "KB ENTERPRISES" в Целиноградском районе мощностью 100 МВт, совместный проект с компанией "Global Gas Group" по комплексной газификации Акмолинской области и строительство ветропарка мощностью 100 МВт в Аршалынском районе.

Аким также отметил, что в регионе ведется определенная работа и по внедрению современных технологий в строительстве и коммунальном секторе.

В рамках решения третьей задачи, область намерена в течение пяти лет увеличить производительность труда в АПК в 2,5 раза. "Достаточный потенциал региона позволяет нам обеспечить продовольствием область и столицу, продвигать бренд "Сделано в Казахстане" за пределы республики", - подчеркнул аким.

В области в рамках дальнейшего развития транспортной и логистической инфраструктуры будут продолжены работы по направлениям "Центр-Юг", "Центр-Восток", развитию дорог пристоличных населенных пунктов, Щучинско-Боровской курортной зоны, реконструкции дорог "Щучинск-Зеренда" и подъезда к городу Кокшетау.

Малик Мурзалин также акцентировал внимание

на необходимости развития въездного и внутреннего туризма.

С учетом географического расположения и наличия уникальных природных зон, Акмолинская область имеет все возможности для развития данного направления. В целях продвижения и обеспечения круглогодичного функционирования курорта Бурабай реализуется концепция "Four seasons", включающая в себя более 20 направлений.

В регионе ведется работа по приведению уровня образованности специалистов к современному формату. За последние 2 года свыше 10 тыс. педагогов области прошли курсы повышения квалификации по обновленному содержанию. Кроме того, 100 студентов обучаются педагогическим специальностям за счет образовательных грантов области. Благодаря стипендии акима области и поддержке хозсубъектов, более 250 студентов обучаются в медвузах, что решит проблему дефицита врачебных кадров.

Также в ходе актива выступили руководитель филиала Национального центра биотехнологии Д.Балпанов, генеральный директор ТОО "Агрофирма TNK" Б.Уалиев, директор ТОО "НМКС-инжиниринг" В.Пинчук, директор лицея "Білім-инновация" И.Адиханов, заместитель главного врача Акмолинского областного онкологического диспансера Т.Зиновьева.

По итогам мероприятия акимом области были даны соответствующие поручения ответственным лицам по реализации поставленных главой государства задач.

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