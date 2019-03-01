В Карагандинской области создан Сall-центр для помощи в оформлении наружной рекламы на госязыке

Караганда. 28 февраля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области создан единый Сall-центр для помощи в оформлении наружной рекламы на государственном языке, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области создан единый Call-центр, помогающий предпринимателям в оформлении текстов наружной рекламы и визуальной информации. Получить консультацию можно, используя мессенджеры WhatsApp и Telegram", - сообщили в пресс-службе акима области.

По информации ведомства, проверить, правильно ли написан на казахском языке рекламный текст или название фирмы, можно, обратившись к специалистам через WhatsApp по номерам: 8-775-881-40-42 и 8-778-355-21-80.

В Telegram открыт единый канал t.me/jarnamatilikrg и группа t.me/jarnamakrg.

Также можно написать на электронный адрес: jarnama09@mail.ru.

Хочется отметить, что эта услуга касается именно наружной рекламы. Мы не занимаемся переводом, но проверяем, правильно ли написан на казахском языке рекламный текст, название фирмы или магазина. Эта услуга бесплатна", - рассказала руководитель отдела управления по развитию языков Асель Кашкинбекова.

Также управление по развитию языков в своих аккаунтах в Фейсбуке и Инстаграме опубликовало информацию обо всех ответственных специалистах в городах и районах области, с указанием номеров рабочего телефона, WhatsApp и электронной почты.

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